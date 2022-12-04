مبابي "يستفز" ميسي – هل يخطف منه الحذاء الذهبي ولقب المونديال؟

جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في نهائيات كأس العالم، تقدمها شركة أديداس ويتمناها أي مهاجم في العالم. وتقدم لمن يسجل أكبر عدد من الأهداف في النهائيات، فإن تساوى أكثر من لاعب في الأهداف يتم اللجوء إلى عدد التمريرات الحاسمة (الأسيست)، التي صنعها لزملائه فإن لم يُحسم الأمر أيضا، يحصل على الجائزة من لعب في النهائيات عددا أقل من الدقائق.

هناك عدد من اللاعبين سجلوا ثلاثة أهداف، لكنهم ودعوا البطولة مع منتخباتهم وعلى رأسهم الإنجليزي ماركوس راشفورد والإسباني ألفارو موراتا والبرتغالي غونزالو راموش والبرازيلي ريشارلسون.

والآن بقي ثلاثة لاعبين الفرصة سانحة أمامهم وهم الفرنسي أوليفر جيرو (36 عاما) وسجل أربعة أهداف وليونيل ميسي (35 عاما) وسجل أيضا أربعة أهداف، اثنين منها من ركلات جزاء، ثم يأتي في المقدمة كيليان مبابي (23 عاما) ورصيده خمسة أهداف سجلها في ثلاث مباريات، من المباريات الخمس التي لعبها حتى الآن. كما صنع ميسي لزملائه هدفين وكذلك فعل مبابى، بينما جيرو لم يصنع أي هدف.

ولا شك أن هناك من يحب أن يرى الصراع الكروي بين ميسي ومبابي حتى النهاية، ليس فقط على لقب الهداف وإنما أيضا على لقب البطولة نفسها، التي تقام لأول مرة على أرض عربية.

لكنّ أمام الاثنين مواجهتين من العيار الثقيل، فميسي سيواجه الثلاثاء منتخب كرواتيا الذي يقدم أداء ثابتا بقيادة المخضرم لوكا مودريتش ، وسيواجه مبابى يوم الأربعاء منتخب "أسود الأطلس"، الذي يحلم هو أيضا بتحقيق البطولة بعدما قدم من أداء مبهر وحقق من مفاجآت. وكل شيء وارد في المواجهتين، ولا يضمن أي من المنتخبات الأربعة الفوز.

وتقول صحيفة "بيلد" الألمانية إن عشاق الكرة في العالم يحلمون بأن يكون النهائي بين الكتيبة الفرنسية حول النجم كيليان مبابي والأرجنتين بقيادة النجم العالمي ليونيل ميسي وتضيف أنه سيكون صراعا "بين أوروبا وأمريكا الجنوبية، بين الجيل الجديد والحرس القديم بين باريس سان جرمان وباريس سان جرمان".

مبابى يلتقي مع قدوته ونجمه المفضل في الصبا كريستيانو رونالدو، الذي يعتبره "الأعظم في كل العصور".

وبينما يسعى مبابي للدفاع عن لقب البطولة، الذي فاز بها قبل أربع سنوات في روسيا، يحاول ميسي، الفوز باللقب الوحيد الغائب عنه حتى الآن، كأس العالم.

وتقول بيلد إن عشاق البرغوت الأرجنتيني غاضبون من مبابي، زميله في باريس سان جرمان، بعدما وضع النجم الشاب ثلاثة رموز تعبيرية على منشور للنجم كريستيانو رونالدو (37 عاما) بموقع انستغرام، كان يودع فيها الأخير كأس العالم في قطر.

الرموز الثلاثة عبارة عن تاج ويدين ترتفعان بالدعاء وعنزة. وتوضح بيلد أن العنزة في اللغة الإنجليزية تعني "Goat"، وأن هذه الكلمة في الرياضة هي اختصار لجملة "Greatest of all time"، أي "الأعظم في كل العصور".

ولا يخفى على أحد أن ميسي ورونالدو عاشا عقدا من الزمان يتصارعان على لقب الأفضل في العالم وكانا يتناوبان الفوز بالكرة الذهبية تقريبا منذ عام 2008، حين حصدها رونالدو لأول مرة. وإجمالا فاز ميسي بالكرة الذهبية 7 مرات، فيما حصدها رونالدو 5 مرات.

وصحيح أن ميسي هو زميل مبابي في سان جرمان إلا أنه لا يخفى على أحد أيضا أن مبابي عندما كان صغيرا كان رونالدو هو نجمه المفضل ومثاله الكروي وكان يعلق صورا كثيرة له في غرفته بشقة والدته.

صلاح شرارة