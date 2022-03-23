مبابي يخرج عن صمته بكلمة واحدة!

لا شك أن أسهم كيليان مبابي ترتفع بشدة في بورصة اللاعبين، إذ يتوقع أن يفوز نجم باريس سان جيرمان قريباً بالكرة الذهبية لما يتمتع به من مهارة كبيرة فوق الملعب، وقدرته على تغيير مجريات المباريات في أي لحظة ومن مختلف الأماكن.

وجعلت مكانة مبابي الكبيرة في عالم الساحرة المستديرة النجم الشاب محطَّ اهتمام وسائل الإعلام، والتي تحاول نشر كل صغيرة وكبيرة عن النجم الفرنسي وكل ما يحيط به. بيد أن تقارير أخيرة لبعض وسائل الإعلام الأوروبية، دفعت مبابي للرد سريعاً من أجل احتواء "أزمة" قد لا يكون له دخل فيها.

ففي هذا الشأن، كشفت صحيفة "ذا صن" أن كيليان مبابي نفى رغبته في رحيل 14 شخصاً عن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وأضافت الصحيفة البريطانية أن مبابي لجأ إلى حسابه الخاص في موقع "تويتر" لنفي صحة هذا التقارير.

وتابع نفس المصدر أن مبابي كتب على تويتر كلمة "مزيف" مع إشارة X باللون الأحمر، في إشارة واضحة لعدم صحة ما قيل عنه في الآونة الأخيرة.

وكانت صحيفة "إلموندو ديبورتيفو" الإسبانية قد نشرت مؤخراً خبراً مفاده أن مبابي طالب إدارة باريس سان جيرمان برحيل 14 اسماً عن الفريق. ومن بين هذه الأسماءنيمار دا سيلفا، باريديس، إيكاردي، دراكسلر، مدرب الفريق ماوريسيو بوكيتينو وغيرهم من الأسماء الأخرى.

يشار إلى أن كيليان مبابي (23 عاماً)، مدد عقده رسمياً مع باريس سان جيرمان لمدة ثلاث سنوات وبراتب ضخم. وكان مبابي قريباً جداً من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، إلا أن النجم الفرنسي غيّر قراره في آخر لحظة، وفضل البقاء مع فريق العاصمة الفرنسية باريس.

ر.م/و.ب