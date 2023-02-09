 ما ينتظر السوريين العائدين من تركيا إلى بلادهم بعد الزلزال! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 27.02.2023

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سياسة واقتصاد

ما ينتظر السوريين العائدين من تركيا إلى بلادهم بعد الزلزال!

عقب كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، اضطر آلاف السوريين إلى العودة من المناطق المنكوبة في تركيا إلى بلادهم. مراقبون يخشون على حياتهم في سوريا أو إغلاق باب عودتهم إلى تركيا.

اضطر الاف السورييين إلى العودة إلى بلادهم من تركيا عقب الزلزال المدمر

اضطر الاف السورييين إلى العودة إلى بلادهم من تركيا عقب الزلزال المدمر

خلال الأيام العشرة الأولى بعد كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، لم يجد السوري أحمد وعائلته بديلا سوى العيش في شوارع بلدة أديامان جنوب شرق تركيا، لكنه مؤخرا اضطر إلى العودة إلى سوريا بعد سنوات من اللجوء في تركيا حيث كان يأمل في أن يتمكن من تكوين حياة جديدة له ولأسرته. وقال عقب عودته إلى شمال سوريا "لم يبق لي شيء في تركيا. ولكن على الأقل لدي هنا (في شمال سوريا) بعض الأصدقاء والأقارب". وكان يتحدث أحمد من منزل أحد أصدقائه في إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة، لكنه طلب عدم الكشف عن اسمه الكامل أو مكان تواجده لأن هذا قد يشكل خطرا على حياته.

وقبل سنوات، فر أحمد، الذي كان يعمل عاملا في أحد المصانع، إلى تركيا، لكن الزلازل المدمر قد أتى على منزله البسيط في تركيا وأيضا المصنع الذي كان يعمله فيه. وعقب الزلازل، لم تكن أسرة أحمد سعيدة الحظ حيث لم تحصل على خيمة من الحكومة قد تعينها على تحمل وطأة التشرد فيما يقول أحمد إنه يعتقد أن السبب وراء ذلك يتمثل في أن السلطات كان لديها سياسة تمييزية لصالح سكان البلاد من الأتراك حيث كانت الأولوية لهم عندما يتعلق الأمر بتوزيع المساعدات على المتضررين من الكارثة.

وقال "في اليوم التالي بعد الزلزال، ضاعف أصحاب العقارات التي نجت من الكارثة الإيجارات. المكان الذي كان قيمة إيجاره الشهري لا تتجاوز 4000 ليرة قبل الزلازل [212 دولارا)، أصبح الآن 8000 ليرة شهريا. وهناك تحيز إذ من المستحيل على أي سوري أن يستأجر مكانا الآن."

أدى الزلزال في تركيا إلى تشريد قرابة 1.5 مليون شخص

أدى الزلزال في تركيا إلى تشريد قرابة 1.5 مليون شخص

"ماذا سيحدث لنا؟"

ولم يكن خيار أحمد بالعودة إلى بلاده بالأمر السهل إذ كان صعبا، لكنه كان مضطرا حتى أنه اقترض بعض الأموال لتسديد نفقات انتقاله من تركيا إلى سوريا. وقال: "لا اعرف ماذا سيحدث لنا؟ إذا حصلنا على خيمة أو مكان يأووينا، ربما ستبقى هنا، لكن حتى الآن لا أعرف ماذا سيحدث لنا؟".

ليس أحمد الوحيد الذي يساوره القلق حيال عودته إلى سوريا إذ أن هناك الآلاف من السوريين يواجهون المصير ذاته. فقبل أيام قليلة، عاد قرابة 10 آلاف سوري إلى بلادهم عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا فيما يعتقد أن حوالي عشرين 20 ألف سوري قد عادوا بالفعل سواء عبر المعابر الحدودية أو طرق السفر الأخرى. وفي ذلك، قال فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان ومقرها لندن، إن أكثر  المدن التركية المتضررة  من الزلازل كانت موطنا لعدد كبير من اللاجئين السوريين، مشيرا إلى أن محافظتي هاتاي وغازي عنتاب الأكثر تضررا من الزلزال كان يقطن كل منهما قرابة نصف مليون سوري.

وقال "يعني هذا سقوط الكثير من السوريين ضحايا ومن نجوا فقد تضرروا كثيرا. سوف يفقد الكثير منهم كل شيء..عائلات وممتلكات ووظائف العمل. السوريون هناك كانوا يعانون قبل الزلازل، لذا من الصعب الآن أن يتمكنوا من إعادة بناء حياتهم مرة أخرى". وأشار عبد الغني إلى أن بعض السوريين يعتزمون العودة إلى بلادهم للاطمئنان على أسرهم أو حتى مواساة أقاربهم.

السوريون ليسوا "لاجئين" في تركيا

يشار إلى أن الحكومة التركية قد وافقت على اتفاقيات دولية خاصة باللاجئين، لكنها تعترف بأن اللاجئين هم الذين يفرون من "الأحداث التي تقع في أوروبا" مما يعني أنها لا تعترف بحوالي أربعة ملايين سوري في البلاد كلاجئين، لذا تمنحهم السلطات التركية ما تطلق عليه "وضع الحماية المؤقتة" الذي يشمل تصريح إقامة والحصول على بعض الرعاية الاجتماعية والخدمات العامة وبطاقة هوية.

قبل الزلزال، سُمح للسوريين ممن يمتلكون تصاريح إقامة بالسفر إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمال سوريا بهدف "زيارة" ذويهم خاصة في الأعياد. لكن هذا الأمر قد طرأ عليه التغيير مؤخرا حيث أعلنت الحكومة في أبريل / نيسان الماضي أنها لن تسمح بذهاب اللاجئين السوريين إلى مناطق المعارضة خلال الأعياد وهو الأمر الذي كان مسموحا به منذ 2014.

وتزامن مع تصاعد التوتر السياسي حيال الوجود السوري في تركيا حيث أصبحت قضية اللاجئين السوريين سياسية مثيرة للجدل خاصة مع قرب إجراء الانتخابات. وكانت وسائل إعلام تركية قد نقلت عن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قوله إنه بإمكان السوريين "الذهاب إلى المناطق الآمنة والبقاء فيها".

مختارات

يشار إلى أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية قد أفادت في أكتوبر / تشرين الأول الماضي بأن السلطات التركية شنت حملات اعتقال تعسفية وأعمال ترحيل القسرية طالت مئات السوريين خلال العام الماضي.

وعقب الزلازل، قالت الحكومة التركية في 15 فبراير/ شباط الجاري إن السوريين ممن لديهم تصاريح إقامة ويعيشون في 10 محافظات هي الأكثر تضررا من الكارثة، يمكنهم  العودة إلى بلادهم  والبقاء فيها لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر. وحذرت السلطات التركية أنه في حالة عدم الالتزام بذلك، فإن تداعيات هذا سيكون إلغاء تصاريح الإقامة.

ماذا بعد العودة؟

ويقول مراقبون إن أغلب السوريين يعودون إلى مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب البلاد وهي مناطق تتقاسم إدارتها أطياف عديدة من الميليشيات سواء تلك التي تدعمها تركيا والولايات المتحدة وأيضا ميليشيات متطرفة مثل "هيئة تحرير الشام".

وتعاني هذه المناطق من بنية تحتية متردية بعد سنوات من الحرب والقتال وأعمال القصف السوري والروسي فيما تشير تقديرات مختلفة إلى أن عدد سكان إدلب يبلغ قرابة أربعة ملايين شخص، بينهم أكثر من 1,7 مليون شخص يعيشون في مخيمات النازحين. فيما يعتمد معظم السكان على المساعدات الإنسانية التي يأتي جُلها عبر معبر "باب الهوى" على الحدود مع تركيا. بيد أن الزلزال من شأنه أن يفاقم الأوضاع المعيشية لسكان إدلب في ظل النقص الحاد في المساعدات الإنسانية قبل وقوع الكارثة.

سمحت السلطات التركية بين عامي 2014 و 2021، للسوريين العودة إلى بلادهم أثناء الاعياد

سمحت السلطات التركية بين عامي 2014 و 2021، للسوريين العودة إلى بلادهم أثناء الاعياد

وفي مقابلة مع DW، قالت رنيم أحمد، مسؤولة الاتصالات لدى "الحملة السورية"، "لقد سمعنا من السكان والصحافيين في هذه المنطقة أن الكثيرين ممن عادوا يقيمون مع أقاربهم أو يعيشون في مخيمات مؤقتة".

من جانبه، قال محسن المصطفى، باحث مساعد في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية ومقره اسنطبول، أن معظم العائدين يتوجهون إلى المناطق لا تخضع لسيطرة الحكومة، لذا فهم "لا يخشون من تعرضهم للملاحقة أو الاعتقال من قبل قوات الأمن السورية".

وأضاف "مازال بشار الأسد يمثل التهديد الأكبر لأنه يمنعهم من الوصول إلى مناطق إقامتهم الأصلية في سوريا إما بسبب تعرضها للتدمير أو بسبب ما تمارسه الحكومة من أعمال قمع واضطهاد. وفي مناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، فإن الخطر الأكبر من المرجح أن يتمثل في القصف الذي تشنه قوات الأسد بين الحين والآخر".

مدينة جنديرس واحدة من أكثر المدن تضررا من الزلزال في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية

مدينة جنديرس واحدة من أكثر المدن تضررا من الزلزال في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية

العودة مجددا إلى تركيا..المزيد من الغموض

من جانبه، يقول فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان  ومقرها لندن، إنه يتفهم قرار بعض السوريين في العودة إلى بلادهم بعد كارثة الزلزال، لكنه يساوره القلق حيال وعود الحكومة التركية بالسماح لهم بالعودة مجددا إلى تركيا. وأضاف "معظم هؤلاء يمتلكون تصاريح (إقامة) والبعض منهم يحمل الجنسية (التركية)، لكنني أخشى أن ترى السلطات التركية في عودتهم فرصة وألا تسمح لهم بالعودة مرة أخرى بسهولة".

وتساور رنيم أحمد، مسؤولة الاتصالات لدى "الحملة السورية"، نفس القلق، مضيفة "في ضوء العداء المتزايد ضد اللاجئين السوريين (في تركيا) الذي شهدناه خلال الأشهر الأخيرة، فإن هناك مخاوف حقيقية من أن السلطات التركية قد لا تسمح لهم بالعودة. لكن لم يمكننا حسم ذلك إلا مع بدء عودتهم مجددا إلى تركيا بعد مرور عدة أشهر، لكن الغموض يكتنف كل شيء".

وعلى وقع ذلك، دعت رنيم المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى "ضمان حصول الجميع على مساعدات إنسانية منقذة للحياة وضمان حماية المدنيين في شمال سوريا فضلا عن ضمان حماية اللاجئين السوريين في تركيا من تعرضهم لأعمال عنصرية أو أعمال ترحيل قسرية".

 

كاثرين شاير / م. ع

  • عمليات الإنقاذ في تركيا

    تراجع فرص الناجين.. خراب زلزال سوريا وتركيا بعد انقشاع الغبار

    آمال العثور على ناجين باتت نادرة

    لا تجد فرق الإنقاذ، على مدار الأيام القليلة الماضية، إلا الكثير من جثت القتلى، وفي حالات قليلة جدا بعض الأحياء. في تركيا طوال يوم كامل، لم يعثر سوى على ناجيتين يوم الخميس (16 فبراير/ شباط)، بينما في الجانب السوري لم يتم العثور على ناجين منذ التاسع من الشهر. حاليا مرت أزيد من 260 ساعة على حدوث الزلزال، وهي مدة تجعل من شبه المستحيل العثور على ناجين جدد.

  • عملية إنقاذ في هاتاي لفتاة عُثر عليها حية تحت الأنقاض

    تراجع فرص الناجين.. خراب زلزال سوريا وتركيا بعد انقشاع الغبار

    عدد الضحايا مفزع

    تجاوز عدد القتلى في البلدين 43 ألفا. الحصيلة الأكبر كانت في تركيا بأزيد من 38 ألفا. لكن هناك مخاوف كذلك من أن ترتفع الحصيلة أكثر في سوريا التي تعاني تأخرا كبيرا في عمليات الإنقاذ. أرقام الجرحى بعشرات الآلاف، بينما لا يوجد رقم رسمي لعدد المفقودين في البلدين. أجلت السلطات التركية حوالي 150 ألفا من السكان في المنطقة، بينما تحوّلت أماكن عامة إلى مقابر عمومية لجمع الجثامين في انتظار التعرف على أصحابها.

  • هاتاي في تركيا بعد الزلزال

    تراجع فرص الناجين.. خراب زلزال سوريا وتركيا بعد انقشاع الغبار

    ملايين بدون مأوى

    سارعت الكثير من الدول لمد يد العون إلى تركيا وسوريا، لكن حجم الكارثة كان كبيرا إذ تشرد الملايين، وقدرت الأمم المتحدة عدد المتضريين بحوالي 23 مليونا وأن من صاروا بدون مأوى في البلدين يقدر عددهم بـ5,3 مليون. ويعاني البلدان من نقص كبير في الخيام المؤقتة، لكن حجم المأساة مضاعف في الشمال السوري، وفاقمتها الظروف المناخية الباردة، ولم تكف المدارس والمساجد والسيارات والشاحنات لإيواء المتضررين.

  • ضحايا الزلزال في حلب

    تراجع فرص الناجين.. خراب زلزال سوريا وتركيا بعد انقشاع الغبار

    الانقسام السياسي يزيد المعاناة

    عانت عمليات إرسال المساعدات لسوريا، خصوصا مناطق الشمال الغربي من عراقيل ومشاكل كبيرة. دول كثيرة لا تعترف بنظام الأسد، لكن كذلك لا تعترف بسلطة المعارضة المسلحة، ما جعل إرسال المساعدات ممكنا فقط عبر المعابر الحدودية من تركيا، كما لم تصل جل المساعدات التي تسلمها النظام إلى مناطق المعارضة، عرقلت الخلافات بين الأكراد المسلحين والمعارضة المدعومة من تركيا انسياب المساعدات.

  • بشار الأسد

    تراجع فرص الناجين.. خراب زلزال سوريا وتركيا بعد انقشاع الغبار

    نظام يستغل الزلزال لصالحه!

    تحت تأثير الضغط الدولي، سمح النظام السوري بفتح معبرين إضافيين لدعم الشمال الغربي بعدما كانت جلّ المساعدات تأتي من معبر واحد هو باب الهوى. حكومة الأسد كانت تتمسك في البداية بتوزيع المساعدات تحت إشرافها، خصوصا مع سيطرتها على المطارات وتنسيق عدة دول بشكل مباشر معها، كما لم تقرّر الحكومة إيصال المساعدات إلى مناطق المعارضة إلّا بعد خمسة أيام على وقوع الزلزال.

  • هاتاي التركية بعد الزلزال

    تراجع فرص الناجين.. خراب زلزال سوريا وتركيا بعد انقشاع الغبار

    هناك من يستغل الزلزال للسرقة!

    يجد البعض في الكوارث الطبيعية فرصة للنهب. السلطات التركية أوقفت حوالي 48 شخصا للاشتباه بأعمال نهب في مناطق الزلازل، وأصدرت أكثر من 113 مذكرة اعتقال. كما تحدث مراقبون عن وجود عمليات إطلاق نار واشتباكات بين مجموعات، ما دفع فرق إنقاذ أجنبية إلى تعليق عملياتها لدواعِ أمنية، ومنها بعثة الجيش النمساوي، وذلك الفرع الألماني لمنظمة I.S.A.R غير الحكومية.

  • المساعدات لضحايا الزلزال

    تراجع فرص الناجين.. خراب زلزال سوريا وتركيا بعد انقشاع الغبار

    الدعم الدولي كبير لكنه غير كافٍ

    أرسلت عشرات الدول المساعدات وفرق الإنقاذ للشعبين التركي والسوري، سواء منها الدول العربية والغربية أو المنظمات غير الحكومية، لكن الحاجة كبيرة جدا وسط تباين واضح في الاستفادة منها بين تركيا وسوريا. الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أكد أنه يحتاج إلى 702 مليون دولار لإغاثة المنكوبين، بينما ناشدت الأمم المتحدة الدول الأعضاء جمع حوالي 400 مليون دولار.

  • زلزال تركيا وسوريا

    تراجع فرص الناجين.. خراب زلزال سوريا وتركيا بعد انقشاع الغبار

    خسائر مادية باهظة

    قدر اتحاد الشركات والأعمال التركي خسائر الزلزال بـ84 مليار دولار، من بينها 70,8 مليار دولار لترميم آلاف المنازل المتضررة، فضلا عن تضرّر الطرقات ونقاط التصنيع والقدرة الإنتاجية، ما سيكون له أثر على النمو الإجمالي. لكن في الجانب الآخر بين الزلزال وجود عيوب كبيرة في تشييد كثير من المباني، ما أدى إلى إيقاف 12 مقاولا في تركيا، وتأكيد وجود خطط لهدم حوالي 50 ألف مبنى.

  • حلب بعد الزلزال

    تراجع فرص الناجين.. خراب زلزال سوريا وتركيا بعد انقشاع الغبار

    ما الحل لمواجهة الزلزال؟

    أثار الزلزال أسئلة كثيرة حول قدرة البشر على مواجهة الزلازل، على الأقل التنبؤ بحدوثها بوقت كافٍ. الجدل قديم –جديد خصوصا مع تغريدة لخبير هولندي نبها فيها لوقوع زلزال في المنطقة. لكن العلماء يؤكدون أنه مستحيل حاليا توقع الزلازل بدقة قبل أيام أو أشهر من وقوعها. لكن البناء الآمن في المناطق التي توجد في بؤر الزلازل، وتطوير آليات الإنقاذ يمكن أن يساهما في تقليل أعداد الضحايا مستقبلا.

    الكاتب: إسماعيل عزام


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