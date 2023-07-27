 ما وراء حرق المصاحف أمام سفارات العراق! | العراق اليوم | DW | 27.07.2023

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العراق اليوم

ما وراء حرق المصاحف أمام سفارات العراق!

تسبب حرق نسخ من المصحف في السويد ثم النرويج بردود قوية من العراق فيما كان رد دول عربية وإسلامية أكثر دبلوماسية. لكن لماذا تحرق المصاحف أمام سفارات العراق؟

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ضيوف الحوار:

  • الباحث في الأمن الدولي الأستاذ جاسم محمد
  • الصحفي عامر راشد

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