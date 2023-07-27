ما وراء حرق المصاحف أمام سفارات العراق!

احتجاجات بعد أنباء عن تدنيس مصحف في الدنمارك

فرقت القوات العراقية مئات المحتجين حاولوا دخول المنطقة الخضراء في بغداد حيث تقع السفارة الدنماركية، في تحرّك جديد ضدّ تدنيس القرآن، وفي ظلّ توتر دبلوماسي. وجاءت التظاهرة إثر تداول معلومات عن تدنيس جديد للقرآن.