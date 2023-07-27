ما وراء حرق المصاحف أمام سفارات العراق!

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تسبب حرق نسخ من المصحف في السويد ثم النرويج بردود قوية من العراق فيما كان رد دول عربية وإسلامية أكثر دبلوماسية. لكن لماذا تحرق المصاحف أمام سفارات العراق؟
ضيوف الحوار:
تبنى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة قرارا يدين حرق نسخة من القرآن في السويد، ووصفه بأنه عمل استفزازي ينتهك أعراف حقوق الإنسان الدولية.
فرقت القوات العراقية مئات المحتجين حاولوا دخول المنطقة الخضراء في بغداد حيث تقع السفارة الدنماركية، في تحرّك جديد ضدّ تدنيس القرآن، وفي ظلّ توتر دبلوماسي. وجاءت التظاهرة إثر تداول معلومات عن تدنيس جديد للقرآن.
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