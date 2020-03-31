 ما وراء أسطورة ″انهيار الغرب″ و″كورونا لا يصيب المسلمين″؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 27.05.2020

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سياسة واقتصاد

ما وراء أسطورة "انهيار الغرب" و"كورونا لا يصيب المسلمين"؟

"كورونا لا يصيب المسلمين" و"الصينيون يعتنقون الإسلام" و"الغرب ينهار" مواد دسمة لأخبار كاذبة مستندة الى خيال خصب في زمن كورونا يرجح خبراء أنها بسبب "الشعور بالعجز في مواجهة الواقع".

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مع تفشّي وباء  فيروس كوفيد-19، غرقت مواقع التواصل الاجتماعي في سيل من الأخبار المضلّلة، مع تركيز باللغة العربية على "انهيار حضارة الغرب" و"إقبال على اعتناق الإسلام"، ما يعكس وفق محللين، حجم القلق في التعامل مع أزمة مخيفة وغير مسبوقة.

ويقول البروفسور نبيل دجاني المتخصّص في دراسة دور الإعلام في المجتمع خصوصاً اللبناني والعربي لوكالة فرانس برس: "في أوقات الأزمات والصراعات التي لا يمكن تفسيرها، يعود الناس إلى أساطيرهم وقناعاتهم الثقافية لفهم ما يجري".  ويوضح الأستاذ في الجامعة الأميركية في بيروت "ألاحظ أن هذا الأمر يحدث في كل مكان وليس فقط في العالم الإسلامي".

وتداول الآلاف من مستخدمي مواقع التواصل باللغة العربية منذ شباط/ فبراير الماضي مقاطع مصورة وأخباراً كاذبة، بينها شريط فيديو قيل إنه يُظهر إقبال آلاف الصينيين على اعتناق الإسلام مع انتشار الوباء. لكن الفيديو يُظهر في الحقيقة مواطنين من الفيليبين ينطقون بالشهادتين قبل حفل إفطار في السعودية العام الماضي، وفق ما وقع عليه فريق تقصي الأخبار في وكالة فرانس برس.

صلاة في شوارع إيطاليا!

وانتشر كذلك فيديو من أربعة مقاطع يدّعي ناشروه أنه يُظهر رفع الأذان للمرة الأولى في غرناطة منذ 500 سنة، بأمر من الحكومة، بما يوحي بأن السلطات في إسبانيا، البلد ذي الغالبية الكاثوليكية، أباحت أو طلبت ذلك مع انتشار الوباء بعدما كانت تحظره. لكن رفع الأذان لم يكن ممنوعاً ولم تصدر الحكومة أي قرار حوله مؤخراً.

ومن الأخبار المضلّلة ذات الصلة صور يدّعي ناشروها أنها تُظهر إقامة صلوات إسلاميّة في شوارع إيطاليا "لدعاء الله وحفظه من خطر كورونا"، لكنها في الحقيقة صور قديمة ولا علاقة لها بما يجري حالياً.

ويقول أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأميركية في بيروت ساري حنفي لوكالة فرانس برس "الدين هو مصدر أساسي للتضامن الاجتماعي الذي يلعب دوراً أساسياً في مقاومتنا للوضع النفسي الصعب الذي نواجهه في الحجر الصحي".ويضيف "في منطقتنا، يمكن للدين أن يكون في حالة تنافر مع المعلومات الصحية والطبية".

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"الرغبة في انهيار الغرب"

في أنحاء العالم، تمحورت الأخبار الكاذبة حول معلومات طبيّة وعلمية خطأ، أو نظريات مؤامرة حول نشأة الفيروس، أو شائعات اجتماعية ودينيّة تتعلّق به. وشكّل قادة سياسيون في بعض الدول مصدراً للأخبار المضللة. ومن مقاطع الفيديو والصور المتداولة التي دقّقت بها خدمة تقصي صحة الأخبار في فرانس برس تعليقات وتدوينات تتوقع انهيار دول في الغرب بسبب عجزها عن مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وشكّلت إيطاليا التي اتّجهت إليها أنظار العالم بعدما تفشّى فيها الوباء، مادّة دسمة للأخبار الكاذبة المستندة الى خيال خصب.

وفيما كان النظام الصحّي يرزح تحت ضغط التزايد السريع للمصابين، تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحاً منسوباً لرئيس الوزراء جوزيبي كونتي يقول فيه "انتهت حلول الأرض والأمر متروك للسماء"، بما يوحي أن البلد انهار أمام الأزمة، لكن التصريح لا أساس له من الصحة.

وتداول آلاف آخرون مقطعاً مصوّراً على أنه يُظهر إيطاليين يجتمعون في ساحة واحدة للانتحار الجماعي بعد فقدان السيطرة على تفشّي الفيروس. لكن تبيّن بعد التدقيق أن الفيديو المنشور كذباً تحت عنوان "الإيطاليون ينتحرون" ملتقط قبل أشهر من ظهور الفيروس ويصوّر تظاهرة ضدّ حزب الرابطة اليميني المتطرّف.

"الفيروس لن يصيب المسلمين"

وليست "نظرية المؤامرة" ذات الطابع الديني، وفق الأستاذة في مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية التابعة لجامعة لندن دينا مطر، ظاهرة تقتصر على منطقة دون أخرى. وتوضح لفرانس برس: "لا يجب أن نفسرّ ذلك على أنه لغة استثنائية في الشرق الأوسط"، لافتة إلى أنّ هذه السرديات في المنطقة وأماكن أخرى هي "من عوارض ممارسات تذرّعت عمداً بالدين لإضفاء شرعية على ممارسات سياسية". وتقول: "لطالما استُخدم الدين كخطاب سياسي، ليس في الشرق الأوسط فحسب ولكن في الغرب أيضاً".

وكما هي الحال في مناطق أخرى، لا يركّز خطاب "المؤامرة" على الدين فحسب، بل تغذيه أيضاً المشاعر الوطنية المبالغ بها والوصم الاجتماعي والقوالب النمطية العنصرية، وفق ما يشرح حنفي.

وأمام تفشّي الوباء، تفاعلت "نظريات المؤامرة"، بحسب حنفي، منها الادعاء أن الفيروس "سلاح بيولوجي أميركي لشنّ حرب اقتصادية على الصين"، أو اعتبار بعض المسلمين أن "الفيروس لن يصيبهم" بسبب دينهم، عدا عن تصوير "اللاجئين السوريين بؤرة لانتشار المرض" في لبنان مثلاً.

ويقول حنفي إن نشر هذه الأخبار ينطلق من اعتبارات عدة أبرزها "الشعور بالعجز في مواجهة الواقع، فلا نعرف كيف نفسّر أمراً ما علمياً أو لا نريد الاعتراف.. بهزيمة في معركة ما". ويضيف: "لعبت بعض وسائط الإعلام الاجتماعي دوراً كبيراً في ترويج الكثير من الأحكام النمطية وخلق حالة من الهلع الجماعي" في زمن كورونا المستجد.

ع.خ/ ع.غ (ا ف ب)

  • Cartoon mit dem Titel 'Wuhan in Quarantine' (Arcadio Esqivel aus Costa Rica)

    رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا

    ووهان في الحجر الصحي

    في البداية ظن الجميع أن كورونا مشكلة محلية للصينيين. ووهان؟ لم نسمع بها من قبل. ووهان كانت بعيدة. والحكام في بكين تكتموا في البداية عن الفيروس الخطير الذي ينتشر. ثم فرضوا حظر التجول على سكان المدينة والمحافظة. والعالم كان يتفرج وهو يحسب نفسه في مأمن من الفيروس.

  • Cartoon mit dem Titel 'Globetrotter' (von Tjeerd Royaards aus den Niederlanden)

    رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا

    الرحالة العالمي

    لكن الفيروس لم يبالِ بالحدود وتحرك. والهولندي Tjeerd Royaards منح لمفهوم "الجوال العالمي" بُعداً آخر. وفجأة بدأ يمرض ويموت عدد متزايد من الناس.

  • Cartoon mit dem Titel 'Covid und Mensch' (von Paolo Calleri aus Deutschland)

    رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا

    كوفيد 19 يساوي الناس

    محاصرون بفيروس كورونا يشعر الناس في العالم بأنهم بدون حماية في وجه المرض. ولا يوجد لقاح ولا أحد يعرف كيف سيستمر الوضع، لا خبراء الفيروسات ولا الأطباء. باولو كاليري يعبر عن الإحساس بالعجز الذي ينتاب البشر بخطوط قليلة.

  • Cartoon mit dem Titel 'Stay At Home! (von Menekşe Çam aus der Türkei)

    رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا

    كوابيس

    . "الزموا بيوتكم" بات هو وصية الساعة حول العالم لتفادي العدوى بفيروس كورونا ـ لكن في البيت أيضا يهيمن الفيروس القاتل في غالب الأوقات على الأفكار. وحتى البنت المسترخية بريشة التركية Menekşe Çam لا تحصل على الهدوء، فيقتحم الفيروس أحلامها.

  • Cartoon mit dem Titel 'Social Distancing' (von Bernd Pohlenz)

    رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا

    ليس بدون فريقي

    التباعد الاجتماعي يوحي للكثيرين بأنه تم إجلاؤهم إلى جزيرة معزولة. لكن عندما يتم تسريح العالم، فإن هذا المعجب بفريق بوروسيا دورتموند لا يريد على الأقل التخلي عن ساحة Borsigplatz المحبوبة، ذلك المكان الأسطوري الذي تأسس فيه النادي وتم فيه إحياء عدة احتفالات بالبطولة.

  • Cartoon mit dem Titel 'Connected by Music' (von Frits Ahlefeldt aus Dänemark)

    رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا

    الغناء الجميل Belcanto

    الايطاليون كانوا أكثر الأوروبيين معاناة من الوباء، ونهضوا في البداية من النكسة : فغنوا أثناء الحجر الصحي وعزفوا في المساء على الشرفات وشاعت مرة أخرى انشودة بيلا تشاو الشهيرة. وصفقوا لأبطال الأزمة مثل الأطباء والممرضين. وبهذا استقر في تجاوز لقواعد التباعد الاجتماعي شعور تضامني: كل شيء سيمر بخير!

  • Cartoon mit dem Titel 'Tatbestand Frühlingsgefühle' (von A Tale aus Deutschland)

    رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا

    حركة قد تكون مكلفة!

    إجراءات حظر التجول لم تكن متشددة مثل ما حصل في جنوب أوروبا. في المانيا يمكن مغادرة البيت، لكن يجب الحفاظ على مسافة التباعد الآمن بمتر ونصف على الأقل. وإلا تهدد الشخص غرامات مالية مؤلمة. وموظفو إدارة شؤون الأمن لا يعرفون للعفو معنىً.

  • Cartoon mit dem Titel 'Coronavirus' (von Sergei Belozerov/toonpool aus Russland)

    رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا

    الكمامات في كل مكان

    وضع الكمامة يقلل من الخطر وبالتالي بات إلزاميا في كثير من البلدان. لكن ما العمل عندما تكون السوق خالية وجميع الكمامات مستنفدة؟ إذن موهبة الارتجال هي المطلوبة، كما بيَن الروسي Sergei Belozerov. ومن يحمي نفسه بهذا الشكل، يمكن له أن يضمن مكاناً في غرفة الانتظار بعيادة الطبيب.

  • Cartoon mit dem Titel 'The New War' (von Rocky Sawyer aus den USA)

    رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا

    استمروا في الحرب!

    غسل اليدين وغسل اليدين ثم غسل اليدين: إنها التعويذة التي يرددها سياسيون وأطباء يومياً للأستمرار في الحرب ضد فيروس كورونا. وحتى العم سام يحث الأمريكيين على ذلك. لكن من الأفضل عدم الاستجابة لنصيحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتمثلة في حقن المرضى بسوائل التعقيم!

  • Cartoon mit dem Titel 'Deadly Match' (von Zach aus den Philippinen)

    رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا

    لعبة مميتة

    إنه سباق مع الزمن، ففي مختبرات البحوث يتم البحث عن لقاح يقضي على فيروس كورونا، لكن إلى ذلك الحين، تتواصل اللعبة القاتلة كما يراها فيلبين زاخ Philippine Zach بين الإنسان والمرض ـ والنتيجة غير معروفة.

  • Cartoon mit dem Titel 'Monstrous Forecast' (von Rodriogo aus China)

    رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا

    الأزمة بعد الأزمة

    من أجل حماية المواطنين فرضت حكومات في العالم الحجر الصحي بعواقب مدمرة للاقتصاد. والكثير من الشركات باتت على شفا الهاوية. وبالرغم من كل برامج المساعدة لم يعد ملايين الناس يعرفون كيف بإمكانهم سداد الكراء أو شراء مواد التغذية. بالنسبة إلى الرسام الصيني رودريوغو Rodriogo تبقى الأزمة الاقتصادية وحشاً أكبر من الفيروس.

  • Cartoon mit dem Titel 'Klopapierkrieg' (von Christiane Pfohlmann aus Deutschland)

    رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا

    حينها في زمن الحرب

    في لحظة ما سيدخل الوباء مجلدات التاريخ ـ على غرار ما حصل سابقاً مع موجة الانفلونزا الاسبانية. وسيحكي الجد لحفيده كيف كان الوضع حينها لما تسابق الناس لشراء سباغيتي وتكديس علب المأكولات الجاهزة، وعندما نفد ورق المرحاض الذي تشاجر من أجله الناس.


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