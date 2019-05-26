 ما هي مصالح تركيا في الحرب الأهلية بالوكالة في ليبيا؟ | سياسة واقتصاد | DW | 06.07.2019

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سياسة واقتصاد

ما هي مصالح تركيا في الحرب الأهلية بالوكالة في ليبيا؟

الحرب الأهلية المستمرة في ليبيا تعرف كثيرا من الدول المتورطة فيها، وتنضم تركيا إلى تلك القوى العالمية التي تتدخل في الشأن الليبي، حيث تدعم أنقرة الحكومة المعترف بها دوليا، ولكن ما هي مصلحة تركيا في الصراع الليبي؟

Libyen Kämpfe um Tripolis (picture-alliance/Xinhua News Agency)

الحرب الأهلية الليبية تشهد تصعيدا في المعركة الدائرة حول العاصمة طرابلس. وفي هذه الحرب يشارك عدد من البلدان ـ بينها تركيا التي تظهر أكثر فأكثر كفاعل واثق من نفسه. وتعمل أنقرة على دعم "حكومة السراج" المعترف بها دوليا والتي تخوض حربا أهلية ضد الجيش الوطني الليبي الذي يقوده الجنرال خليفة حفتر. وتدخل أنقرة لا يروق الجنرال البتة والذي يرفع من نبرة التهديدات في اتجاه تركيا: وحداته أعلنت أن السفن والطائرات التركية أهدافا معادية، فيما سقط ستة مواطنين أتراك بصفة مؤقتة في معتقل وحدات حفتر. وبعد تهديدات حادة من أنقرة تم إطلاق سراحهم. وقبلها وجه حفتر سهام الاتهام إلى تركيا بسبب هزيمة نكراء حين فشل هجوم كبير في المعركة حول طرابلس في بداية أبريل وبعدها بقليل استرجع الطرف المضاد مدينة غريان المهمة. والوحدات الحكومية كانت مجهزة بعربات مصفحة وطائرات بدون طيار من تركيا.

ماذا تفعل تركيا في ليبيا؟

بما أن ليبيا بلد غني بالنفط وبمخزونات الغاز ويتاخم طرق تجارية هامة في البحر المتوسط، فإن ليبيا التي فقدت الاستقرار تجلب بسرعة أطماع الفاعلين الدوليين. وهذا ينطبق أيضا على الحكومة التركية.

Libyen Premierminister Fayiz as-Sarradsch (picture-alliance/AP/P.D. Josek)

فايز السراج، رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا

والتجارة هي أحد أهم الأسباب وراء تدخل أنقرة في ليبيا، كما يقول أويتون أورهان من مركز الدراسات الاستراتيجية للشرق الوسط. "منذ حقبة القذافي كان الكثير من الشركات التركية يعمل في تركيا. لكن بعد الحرب الأهلية خسرت ليبيا من أهميتها الاقتصادية وبالتالي تراجع الاهتمام بالاستثمار". وهذا يتغير ببطيء.

مختارات

وصفت الأمم المتحدة قصف مركز اللاجئين قرب طرابلس بأنه يرقى لمستوى "جريمة حرب". ورغم استمرار الفوضى، لا تزال ليبيا دولة عبور رئيسية للفارين من النزاعات وعدم الاستقرار من مناطق أخرى في إفريقيا والشرق الأوسط. (03.07.2019)

دمرت قوات المشير حفتر طائرة تركية مسيرة في طرابلس، حسب ما أفاد به مصدر تابع لقوات حفتر. يأتي ذلك فيما يزداد التوتر بين تركيا وقوات شرق ليبيا التي تتهمها أنقرة باحتجاز ستة أتراك وتطالب بالإفراج الفوري عنهم. (30.06.2019)

إلى ذلك يجب ذكر أن تركيا بدأت مؤخرا في التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الشرقية من البحر المتوسط. وهذا القرار يحمل بين طياته قوة نزاع كبير، لأن الاتحاد الأوروبي اعتبر تلك الأنشطة غير قانونية. ومنذ تلك اللحظة تطورت المنطقة إلى منطقة نزاع في السياسة الدولية. "في هذا النزاع على السلطة تحتاج تركيا إلى حلفاء في جانبها ـ وحكومة طرابلس بين من يضمن الولاء لأنقرة".

لكن الكثير من الخبراء ينطلقون من نظرية أن دوافع إيديولوجية هي التي توجد في الواجهة بالنسبة إلى أنقرة. ويبدو أن تركيا ساندت في الحرب الأهلية مجموعات مقربة من حركة الإخوان المسلمين. أورهان لا يوافق على هذا التقدير، لأن الدعم لا يقتصر على الإخوان المسلمين فقط. "تركيا تدعم في المقام الأول الحكومة الشرعية في طرابلس ـ هم يقدمون أسلحة، وهذا شرعي من وجهة القانون الدولي".

"على عتبة الحرب الأهلية"

أويتون أورهان ينطلق من أن تركيا على عتبة المشاركة في حرب أهلية بالوكالة ـ وهذه الحرب قد تزداد تصعيدا. ويضيف أورهان "ظهر نوع من التوزان بين القوى المتصارعة في ليبيا. وهو أمر بالنسبة لتركيا مهم ومرغوب فيه. لكن ذلك يعني عمليا أن ليبيا ستبقى مقسمة بحكم الواقع". في نفس الوقت يرسخ التوازن القائم بين المعسكرين المتصارعين جذور الأزمة في البلاد ولن يحصل تفاهم، لأن كلا الطرفين لا يمكن لهما تحقيق تفوق عسكري لحسن الأزمة لصالحه"، كما يقول الخبير أورهان.

Italien 2018 | Chalifa Haftar, Warlord Libyen (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

خليفة حفتر، اللواء الذي يقود الجيش الوطني الليبي

طريق مسدود بعد الربيع العربي

بعد الربيع العربي ووفاة العقيد القذافي تشتعل المعركة لبسط السيطرة في البلاد الواقعة في شمال أفريقيا. فبعد انهيار السلطة في عام 2011 نشأ معسكران قويان يحصلان على المساعدة العسكرية واللوجستية من الخارج: فمن جهة حكومة طرابلس المعترف بها دوليا التي يقودها رئيس الوزراء فايز السراج ـ وهذه تتلقى الدعم من الأمم المتحدة وقطر وتركيا.

ثم هناك الجيش الوطني الليبي الذي يقوده الجنرال خليفة حفتر ويحصل على المساندة من العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر. وحتى فرنسا تقف، حسب مراقبين ودبلوماسيين إلى جانب الجنرال حفتر.

من جانبه، يشير امراه كيكيلي من مؤسسة البحوث السياسية والاقتصادية والاجتماعية يشير إلى توازن جامد للقوى بين المعسكرين، ما يعني تواجد الأزمة في طريق مسدود. ومبدئيا يتوفر الجنرال حفتر على تلك المؤهلات التي تجعل منه "قذافي جديد" في ليبيا، لكن السلطة والإمكانيات المتاحة لا تكفي لذلك.

وبالنسبة إلى كيليكي يبقى حفتر قائد ميليشيا يلتزم بالقانون. "إنه الشخص الذي يتحمل الطريق المسدود في النزاع المحتدم في ليبيا. فالتعامل المتشدد مع أنقرة يمكن شرحه بأن الجنرال ليس بمقدوره منذ شهور تحقيق انتصار. وهو يحاول إيجاد كبش فداء أجنبي".

هوليا شينك / م.أ.م

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    أزمة في النظام الصحي بدات تلوح في الأفق في ليبيا، والسبب انخفاض مخزون المياه الصالحة للشرب. حوالي 101 من 149 قناة توزيع مياه في ليبيا تعرضت للتدمير. والسبب وراء ذلك هو العمليات القتالية العسكرية وتعطل المصالح الإدارية.

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    تتكون ليبيا بالأساس من مساحة صحراوية. بيد أنه في ثمانينات القرن الماضي وتحت قيادة الدكتاتور الليبي الراحل معمر القذافي تم بناء شبكة توزيع مياه واسعة من النهر العظيم. وتغذي هذه القنوات أكثر من 70 في الماء من مساحة البلاد بماء عذب. لكن منذ سقوط القذافي بات نظام القنوات يتعرض للتخريب باستمرار.

  • Libyen Bürgerkrieg (AFP/M. Turkia)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    منذ سقوط القذافي في 2011 تعم الفوضى في البلاد. فحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا في طرابلس ضعيفة ولا تبسط سيطرتها على أجزاء واسعة من البلاد. وفي المقابل يسيطر الجنرال المنشق خليفة حفتر بجيشه الوطني الليبي على مناطق واسعة، لاسيما في شرق البلاد.

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/H. Ahmed)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    الجيش الوطني الليبي بالتحديد، يستخدم الماء كوسيلة ضغط لفرض طلباته، محلقا بذلك ضررا بالسكان. ففي مايو أرغم مسلحون تابعون لحفتر موظفي إدارة توزيع الماء على قطع المياه طوال يومين عن طرابلس. ومارسوا بذلك ضغوطا لإطلاق سراح أحد السجناء.

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    المتمردون ليسوا وحدهم من يستغلون نظام المياه لفرض مصالحهم، إذ يوجد أشخاص أيضا يزيلون أغطية الآبار لبيع أجزائها النحاسية. وكانت الأمم المتحدة قد حذرت جميع الأطراف في ليبيا من استخدام الماء كسلاح حرب.

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    حسب المتحدث باسم اليونيسف، مصطفى عمر، فإن نحو أربعة ملايين شخص لن يصبح بإمكانهم الوصول للماء الصالح للشرب في حال عدم إيجاد حلول للمشاكل. ويحذر عمر من أن التهاب الكبد والكوليرا وأمراض الإسهال الأخرى قد تكون هي العاقبة.

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    مشكلة المياه في ليبيا ليست في نذرتها فحسب، بل أيضا في تلوثها. الباكتيريا ونسبة الأملاح العالية تجعل المياه غير قابلة للشرب في الكثير من المناطق الليبية.


مختارات

شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

ليبيا كانت تُعد من أغنى بلدان شمال أفريقيا بفضل احتياطاتها الكبيرة من النفط. لكن الحرب الأهلية قادت البلاد إلى الفوضى. وبسبب النزاع المتواصل قد تنضب المياه في أجزاء واسعة من البلاد، كما يحذر خبراء في الصحة. (03.07.2019)  

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