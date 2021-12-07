 ما هي كيمياء الحب وما تأثيرها لجذب الآخرين؟ | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 01.07.2022

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علوم وتكنولوجيا

ما هي كيمياء الحب وما تأثيرها لجذب الآخرين؟

خلص باحثون إلى أن الوقوع في الحب لا يستغرق أكثر من 10 ثوان، لكن الخلاف يظل قائما حول أسباب الحب، وهل تحددها صفات شكلية بحتة معتمدة على التشابه بين الطرفين، أم أن الشخص ينجذب عادة لمن يكمل شخصيته؟

قلب يمثل الحب. رمز للحب

الوقوع في الحب لا يستغرق أكثر من 10 ثوان، لكن الخلاف يظل قائما حول أسباب الحب

خلص باحثون إلى أن الوقوع في الحب لا يستغرق أكثر من 10 ثوان، لكن الخلاف يظل قائما حول أسباب الحب، وهل تحددها صفات شكلية بحتة معتمدة على التشابه بين الطرفين، أم أن الشخص ينجذب عادة لمن يكمل شخصيته؟

مختارات

يتساءل البعض عن أسرار تفكير المرأة في الارتباط، وقد يصبح الأمر محيرا عندما يلاحظ بعض الرجال ابتعاد المرأة عنه بالرغم من كونه لطيفا وكريما وتنجذب لآخر لا يملك هذه الصفات، لكن هل هذه مشكلة الرجل فقط؟ وما تفسير هذا السلوك؟

قد يسبب الانفصال العاطفي ألماً كبيراً أو ما يمكن أن يسمى "القلب المكسور"، فما هي الطريقة الأفضل لتجاوز المشاعر السلبية المترتبة عليه والتغلب على الألم العاطفي وانكسار القلب؟ عالم نفسي يقدم إليكم مجموعة من النصائح.

كثرت النظريات حول الطريقة التي يختار بها الإنسان شريك حياته، وما إذا كانت "كيمياء الحب" تعتمد على الشكل الخارجي فقط، أما أن الصفات الداخلية تلعب دورا فيها. ويعتقد بعض العلماء أن التشابه هو أساس الانجذاب للجنس الآخر بنفس الطريقة التي تحدث بين الحيوانات، التي تنجذب لبعضها وفقا لمعايير شكلية لها علاقة باللون وشكل الفراء. أما بالنسبة للإنسان فإن معايير مثل السن والتعليم والوضع الوظيفي تلعب إلى جانب الشكل دورا في الاختيار.

واهتماما بعنصر الشكل، يقوم موقع تعارف أمريكي على الإنترنت، باختيار الرجال والنساء المتوافقين اعتمادا على تقييم صورهم ورصد التشابه في المواصفات الشكلية، معتمدين على فكرة أن "شرارة الحب تشتعل" عندما نجد شخصا يشبهنا في الملامح"، وفقا لما جاء في تقرير لمجلة "بريغيته" الألمانية.

وكمحاولة لفك "لغز الحب"، قال الباحث السلوكي النمساوي كارل غرامر إن الوقوع في الحب لا يستغرق أكثر من 10 ثوان. فالإنسان يستطيع خلال هذه الفترة القصيرة جدا، أن يقرر ما إذا كان الشخص الذي يقف أمامه يصلح لأن يحبه أم لا. ويرفض غرامر، الذي شارك في أبحاث عديدة بشان الانجذاب العاطفي، فكرة أن الانجذاب يعتمد على العثور على شخص يكمل شخصيتك، مؤكدا أن "زيادة التشابه في الصفات الشخصية، يزيد من معدلات نجاح العلاقة".

وحول أهمية التشابه الشكلي يضيف غرامر لمجلة "بريغيته": "لم تتوصل أبحاثنا حول الشكل الخارجي إلى نتائج مقنعة، يلعب التشابه الشكلي دورا في العلاقة، لكن لا يمكننا بعد تحديد إلى أي مدى يحدث هذا الأمر".

ا.ف/ع.أ.ج

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