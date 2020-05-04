ما هي قصة خصلات شعر سلمى حايك البيضاء؟

نشرت الممثلة المكسيكية - الأمريكية سلمى حايك صورة لها على موقع "إنستغرام" وهي معتدة بخصلات شعرها البيضاء.

وكتبت نجمة هوليوود (53 عاما) تعقيبا على الصورة: "كن فخورا بجذورك"، مُذيّلة التعليق بعبارة "الذئب الفضي". وحظي المنشور بأكثر من 490 ألف إعجاب حتى ظهر اليوم الاثنين (الرابع من مايو/ أيار 2020).

ومن المعروف أن حايك ممثلة مكسيكية - أمريكية من أصل لبناني، حيث ولدت من أب لبناني وأم إسبانية في عائلة كاثوليكية ثرية من المكسيك.

وليس من الواضح ما إذا كان لمنشور سلمى حايك علاقة بأزمة كورونا، التي أجبرت الكثير من الناس على عدم الذهاب إلى صالونات الحلاقة ومصففي الشعر خوفا من انتشار العدوى.

وبوجه عام، ظهر العديد من المشاهير في منشوراتهم خلال الأسابيع الماضية بتسريحات شعر أقل أناقة من ذي قبل.

ويشار إلى أن عددا من المشاهير في عالم الفن، منهم عدد من نجوم هوليوود، أصيبوا بفيروس كورونا. إذ شفي الممثل الأميركي الشهير توم هانكس وزوجته المغنية والممثلة ريتا ويلسون من المرض وعادا إلى بيتهما في لوس أنجيلوس بعد أسبوعين من الحجر في أستراليا.

من جانبه أعلن الممثل البريطاني إدريس إلبا الذي كان حاملاً للفيروس لكن دون عوارض، إنهاء فترة عزله في 31 مارس/ آذار الماضي. كما خرج مغني الأوبرا الإسباني بلاسيدو دومينغو البالغ من العمر ( 79) عاماً في 30 مارس/ آذار من المستشفى الذي أدخل إليه في المكسيك إثر إصابته بالمرض. وأعلن المغنيان الفرنسيان باتريك بروييل وشارل إيلي كوتور بداية نيسان/ابريل إصابتهما بالفيروس.

و.ب/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)