 ما هي شروط الحصول على الجنسية الإيطالية أو الإسبانية أو البرتغالية؟ | ثقافة ومجتمع | DW | 09.06.2019

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ثقافة ومجتمع

ما هي شروط الحصول على الجنسية الإيطالية أو الإسبانية أو البرتغالية؟

الحصول على إحدى الجنسيات الأوروبية، هو ما يسعى إليه معظم المهاجرين المقيمين في القارة العجوز. مهاجر نيوز يلقي الضوء على الشروط والإجراءات وتكاليف كل من الجنسيات الإيطالية والإسبانية والبرتغالية؟

Sao Tome und Principe Reisepässe (DW/J. Carlos)

قد تكون إجراءات الحصول على حق اللجوء في أوروبا صعبة إلى حد ما. لكن مجرد الحصول على حق اللجوء أو الحماية الثانوية لا يعني الحصول بشكل أتوماتيكي على الجنسية؛ إذ أن شروطاً وإجراءات عدة، تختلف من بلد لآخر، يجب تحقيقها. كم من الوقت يستغرق اللاجئ ليحصل على الجنسية الإيطالية أو الإسبانية أو جنسية البرتغال؟

إيطاليا

تقول قاعدة بيانات اللاجئين (AIDA) إنه من الممكن للاجئين الحصول على الجنسية الإيطالية بعد الإقامة القانونية في إيطاليا لمدة خمس سنوات. أما الحاصلين على الحماية الفرعية فيجب عليهم أن يعيشوا في إيطاليا دون انقطاع لمدة 10 سنوات.

يجب تقديم الطلب عبر الإنترنت من خلال موقع وزارة الداخلية. على المتقدمين تقديم صورة عن شهادة الميلاد الأصلية وكذلك صورة عن سجلهم الجنائي من بلدهم الأصلي، ويجب ترجمة الوثائق والتصديق عليها لتكتسب الصفة الرسمية. يجب تقديم النسخ الأصلية للمنطقة الإدارية التي يقيم فيها الشخص. يكلف الطلب 200 يورو.

يمكن للاجئين استبدال الشرط الخاص بالوثائق إذا كانوا قادرين على إثبات بياناتهم الشخصية ووضعهم القانوني في بلدهم الأم بتصريح مكتوب يتم توقيعه في المحكمة وأمام شاهدين. أما الأشخاص الذين تلقوا حماية فرعية ليس لديهم هذا الخيار.

يمكن حرمان الشخص من الجنسية إذا لم يكن لديه / لديها مهارات اللغة الإيطالية الكافية أو لم يندمج بما يكفي في المجتمع.

قد تطلب السلطات سجلات السنوات الثلاث السابقة من الدخل لتحديد الاندماج الاجتماعي وما إذا كان يساوي أو أعلى من الحد الأدنى للدخل الذي تضمنه إيطاليا.

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إسبانيا

تقول قاعدة بيانات اللاجئين AIDA  إن القانون يختلف باختلاف وضع اللاجئ ومكان ميلاده:

- يجب أن يعيش اللاجئون في البلاد لخمس سنوات على الأقل، فيما يجب أن يعيش المستفيدون من الحماية الفرعية في إسبانيا لمدة 10 سنوات على الأقل قبل البدء في إجراءات التجنيس.

- يجب أن يقيم مواطنو إمارة أندورا أو الفلبينيون أو الغينيون أو البرتغاليون أو السفارديم في إسبانيا لمدة عامين على الأقل

- يجب على المتقدمين المولودين في إسبانيا وهم تحت الوصاية العامة لمدة عامين الانتظار سنة واحدة على الأقل

- يجب على أولئك الذين تزوجوا من مواطنين إسبان قبل سنة واحدة على الأقل الانتظار لمدة عام واحد على الأقل، وكذلك الأرامل من الإسبان وأحفاد الإسبان

تقوم "الإدارة العامة للسجلات والتابعية العدلية" بدراسة والبت بأمر طلب التجنيس. يتم تقديم الطلب عبر الإنترنت، وسيطلب من المتقدمين المستندات اللازمة وتقديم رقم التسجيل. بعد ذلك، يجب على المتقدم اجتياز اختبارين في مقر معهد سرفانتس. يفحص الاختبار الأول إجادة اللغة الإسبانية (باستثناء أولئك الذين ينتمون إلى البلدان الناطقة بالإسبانية) والاختبار الثاني يتعلق بالجوانب الدستورية والثقافية لإسبانيا (المعروفة باسم CCSE). لا يخضع المعاقين والأطفال لهذين الاختبارين.

تبلغ تكلفة طلب التقدم للحصول على الجنسية 100 يورو، وكذلك 80 يورو للامتحان الأول و120 يورو للامتحان للثاني. يستغرق الأمر عادةً ما لا يقل عن عام ونصف من بداية التقدم بطلب التجنيس وحتى الحصول على الجنسية.

Spanischer Reisepass (Alfonso de Tomás/Fotolia)

 

البرتغال

ينص المجلس البرتغالي للاجئين (CPR) على أن جميع الأجانب - بمن فيهم اللاجئون والمستفيدين من الحماية الفرعية - مؤهلون للحصول على الجنسية طالما تم استيفاء المتطلبات التالية:

- أن يكون عمر المتقدم 18 سنة

- أقام بشكل قانوني في البرتغال لمدة ست سنوات على الأقل

- إثبات قدرته على استخدام اللغة البرتغالية (مستوى A2 على الأقل)

- لم تتم إدانته بحريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات على الأقل

- لا يمثل خطراً أو تهديدًا للأمن القومي بسبب أنشطة متعلقة بالإرهاب

أما الأطفال الذين ولدوا على الأراضي البرتغالية لأبوين غير برتغاليين فهم مؤهلون للحصول على الجنسية حسب الشروط التالية:

- لديهم قدرة على استخدام اللغة البرتغالية (على الأقل A2)

- لم تتم إدانتهم بجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات على الأقل

- أحد الوالدين على الأقل يقيم بشكل قانوني في البلاد خلال السنوات الخمس التي سبقت وقت تقديم الطلب، أو أن يكون أحد الوالدين قد أكمل تعليمه الأساسي في البرتغال (أربع سنوات)

ويسرع الزواج من مواطن برتغالي من الإجراءات. فإذا كان مقدم الطلب متزوجًا أو في علاقة شراكة مدنية مع مواطن برتغالي لمدة ثلاث سنوات، فيمكنه حينئذ التقدم بطلب للحصول على الجنسية. 

يقول المجلس البرتغالي للاجئين CPR إن إدارة خدمة التسجيل المركزي CRC تكون أكثر تساهلاً مع اللاجئين عندما يتعلق الأمر بتقديم وثائق الهوية. لكن ليس الحال هو نفسه بالنسبة للمستفيدين من وضعية الحماية الفرعية.

تتراوح تكاليف عملية الحصول على الجنسية ما بين 150 و250 يورو، وهناك بعض الاستثناءات التي يمكن أن تقلل من التكاليف.

كاي دامباخ/ع.ح

  • Ein deutscher Reisepass der Europäischen Gemeinschaft liegt auf einer Weltkarte. (Foto: picture-alliance/dpa/R. B. Fishman)

    ما هو أفضل جواز سفر في العالم؟

    حدود العالم مفتوحة أمام حملة جواز السفر الألماني. إذ وحسب بيانات شركة الاستشارات البريطانية "هينلي"، يستطيع حاملو جواز السفر الألماني السفر إلى 177 دولة بدون فيزا، وبذلك فإن جواز السفر الألماني يحتل المرتبة الأولى عالميا للسنة الثالثة على التوالي.

  • Sechs schwedische Reihenhäuser stehen an dem Ufer eines Sees. An dem Kai liegen einige kleienr Boote. (Foto: picture alliance/Bildagentur-online/Algol/AGF-F)

    ما هو أفضل جواز سفر في العالم؟

    يأتي جواز سفر السويد في المرتبة الثانية. ورغم أن 46% من السويدين قضوا إجازاتهم الصيفية عام 2014 في وطنهم، إلا أن أبواب العالم مفتوحة أمامهم، لأنهم يستطيعون السفر إلى 176 دولة بدون حاجة إلى تأشيرة دخول.

  • Eine Gruppe Touristen aus Japan steht bei strahlendem Sonnenschein im Hof des Heidelberger Schlosses. (Foto: picture-alliance/ dpa/dpaweb)

    ما هو أفضل جواز سفر في العالم؟

    تتاح حرية السفر في آسيا لحملة جوازات سفر سنغافورة واليابان ويمكنهم السفر إلى 173 دولة بدون تأشيرة دخول. وتأتي دول غرب أوروبا في المراكز 3-9 جنبا إلى جنب مع أستراليا وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا. أما الولايات المتحدة فتراجعت إلى المركز الرابع.

  • Der ehemalige ungarische Außenminister Gyula Horn durchschneidet mit einem Seitenschneider den Maschendrahtzaun zwischen Ungarn und Österreich. Ein symbolischer Akt der Grenzöffnung 1989 (Foto: AP)

    ما هو أفضل جواز سفر في العالم؟

    بعد انهيار جدار برلين فتحت دول شرق أوروبا حدودها، ومنذ ذلك الحين يستمتع مواطنوها بحرية السفر. وفي 2008 دخلت التشيك والمجر اتفاقية شينغن. وجواز سفرهما يحتل المرتبة العاشرة مع إيسلندا ويمكن لمواطنيها السفر إلى 167 دولة بدون تأشيرة دخول.

  • Eine Frau hält den kolumbianischen Reisepass in den Händen. (Foto Getty Images/J. Raedle)

    ما هو أفضل جواز سفر في العالم؟

    جواز سفر كولومبيا تقدم بـ 25 نقطة على القائمة وأصبح يحتل المركز الخمسين. كما تحسن موقع تيمور الشرقية بـ 33 مركزا بعد توقيع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي وأصبحت تحتل المركز السابع والخمسين.

  • Chinesische Touristinnen posieren für ein Foto vor dem Schloss in Versailles. Eine Frau steht auf dem Podest einer Statue und posiert mit Armen und Beinen abgestreckt. (Foto: Getty Images/P. Le Segretain)

    ما هو أفضل جواز سفر في العالم؟

    بعد تسهيلات السفر من اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، بات الصينيون يحظون بحرية أكبر في السفر. والآن تنوي أستراليا وبريطانيا تسهيل سفر الصينيين إليها حسب تقارير صحفية.

  • Ein Syrer steht in einer Warteschlange und hält seinen Pass in die Kamera. (Foto: picture-alliance/AP Photo/H. Malla)

    ما هو أفضل جواز سفر في العالم؟

    يستطيع حملة جواز السفر السوري عبور حدود 32 دولة فقط بدون تأشيرة دخول. وبذلك فإن سوريا تأتي في ذيل قائمة جوازات السفر. لكن اللاجئين الذين يحملون جواز سفر سوري بإمكانهم الحصول على لجوء سياسي في أوروبا، في حين يواجه اللاجئون من العراق وأفغانستان صعوبة في ذلك.

  • Eine afghanissche Frau hält an der Passstelle in Kabul ihren neuen Reisepass inden Händen. (Foto: picture-alliance/dpa/S. Bandari)

    ما هو أفضل جواز سفر في العالم؟

    أفغانستان تتذيل قائمة جوازات السفر وحرية السفر بدون تأشيرة دخول. وهي، ومعها سوريا والصومال والعراق، تعتبر من الدول الخمس، التي لا يستطيع مواطنوها السفر بحرية. والسبب في ذلك هو عدم الاستقرار السياسي المتواصل منذ سنوات في هذه الدول.

    الكاتب: سابرينا بابست/ عبد الرحمن عثمان


 

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أن تسافر متى تشاء وإلى أين تشاء أمر متاح لعدد قليل من البشر. إذ يوجد جوازات سفر قليلة فقط تتيح لحاملها السفر إلى بلدان أخرى بدون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة دخول، نعرضها لكم في صور. (07.03.2016)  

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خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

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