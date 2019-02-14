 ما هي خطوات وشروط تسجيل اللاجئين في الجامعات الألمانية؟ | سياسة واقتصاد | DW | 05.08.2019

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سياسة واقتصاد

ما هي خطوات وشروط تسجيل اللاجئين في الجامعات الألمانية؟

يرغب كثير من اللاجئين في إتمام دراستهم الجامعية، لكن قد توجد بعض العقبات التي تحول دون ذلك، من أبرزها الاعتراف بالشهادات الجامعية السابقة وتصديقها إضافة إلى كيفية تقديم المستندات المطلوبة بشكل صحيح.

Deutschland Universität Leipzig | Vorlesung Anatomie (picture-alliance/dpa/J. Woitas)

يرغب كثير من اللاجئين في إتمام دراستهم الجامعية، لكن قد توجد بعض العقبات التي تحول دون ذلك، من أبرزها الاعتراف بالشهادات الجامعية السابقة وتصديقها بالإضافة إلى كيفية تقديم المستندات المطلوبة بشكل صحيح. مهاجر نيوز يسلط الضوء على كيفية التسجيل في الجامعات الألمانية.

وفقا لتقديرات مؤتمر رؤساء الجامعات الألمانية التحق حوالي 3800 طالب من اللاجئين بالجامعات الألمانية في الفصل الدراسي الشتوي 2018/2019 في حين شارك حوالي 5200 شخص آخر في ندوات أو أنشطة منظمة من أجل التحضير للتسجيل في الجامعات، كما حصل حوالي 27 ألف شخص على مشورات فردية من أجل الحصول على معلومات بشأن الدراسة.

ومع وجود ما يقرب من ثلاثة ملايين طالب مسجلين في الجامعات الألمانية خلال الفصل الدراسي الشتوي 2018/ 2019 ، فإن هذا يعني أن أقل من واحد بالمائة من الطلاب في ألمانيا هم من اللاجئين. وتظهر الأرقام أن لاجئا واحدا من كل 100 لاجئ يعيش في ألمانيا يتلقى تعليما جامعيا، وهو ما يعتبر نسبة منخفضة مقارنة بالقياس العالمي الذي يشير إلى أن ما نسبته 36 بالمئة من الشباب في العالم يتلقى تعليما عاليا.

موقعإلكترونيللإرشاد

بالنسبة للاجئين الذين يودون التسجيل في الجامعات الألمانية وغيرهم من الأجانب، قد يكون مفيدا استخدام الموقع الإلكتروني uni-assist e.V ويقدم هذا الموقع معلومات عن الدراسة في ألمانيا باللغتين الألمانية والانجليزية ويساعد كذلك عبر تطبيق uni-help eV في  تقديم طلبات الالتحاق والتسجيل لأكثر من 180 جامعة ألمانية.

ويفرض الموقع رسوما على التطبيق uni-help eV من أجل تقييم الشهادات الجامعية وفحص المستندات المطلوبة، وعبر إدارة رسوم حوالي 300 ألف طالب من أنحاء العالم يرسلون بطلباتهم سنويا من أجل الدراسة في ألمانيا يقوم الموقع بتغطية نقاقته وتمويل معالجة طلبات الالتحاق بالجامعة للطلاب ومواءمتها بالمتطلبات التي تطلبها الجامعات. ويذكر أن الطلاب اللاجئين في ألمانيا بمكنهم أيضا تقديم لطلب إعفاء من الرسوم وذلك حتى نهاية هذا العام 2019.

Symbolbild Vorlesung (picture alliance/dpa/W. Grubitzsch)

ورغم من أن الجامعات المشتركة في هذا الموقع لا تفرض على الطلاب استخدام التطبيق uni-help eV إلا أنها توصي باستخدامه لأنه يمكن للمرء أن يتقدم بطلب حتى لو كانت المستندات مفقودة بسبب وضعية اللجوء.

كيفتستخدمموقع uni-assist  والتسجيلفيالجامعاتالألمانية:

إذا كنت لاجئا أو مهاجرا، فيمكنك عادة التسجيل في الجامعات في ألمانيا بغض النظر عن وضعك السكني، شريطة أن تستوفي شروط القبول. إليك ما تحتاجه:

شهادة تخرج مدرسية مصدقة: في حالة فقدان المستندات الهامة بسبب وضعك كلاجئ، مثل الشهادات التعليمية أو كشف العلامات ـ يمكنك التقدم من خلال التطبيق وتقديم جميع المستندات المتاحة ثم إكمال كتابة السيرة الذاتية والتي يجب أن تتضمن معلومات عن الامتحانات والدرجات والشهادات التي حصلت عليها.

إجراءاتماقبلالتسجيلعادةتكونكمايلي:

الإجراءات الخاصة: مستندات الفحص الأولي"Vorprüfungsdokumentation"   أو ما يطلق عليه اختصارا  VPD. وتتلخص في فحص الشهادات والمواد والفروع التي درستها سابقا في بلدك، وفيما إذا كانت تتناسب مع متطلبات الدراسة في ألمانيا أم لا.

 بالإضافة إلى ما سبق هناك الإجراءات الخاصة للمواد المعتمدة أو الشعب الدراسية ذات العدد المحدود  و "إجراء خدمة موجهة خاصة بالمادة أو المنهاج" وتكون هذه الإجراءات ذات العدد المحدود (numerus clausus) أو (NC) والتي معناها أن التسجيل للمادة محدود أمام الطلاب وله سعة تسجيلية معينة وهو ما يتطلب بعض الإجراءات الإضافية من أجل الاختيار بين الطلاب مثل اعتماد أعلى العلامات المدرسية على سبيل المثال.

مختارات

"مساعدة اللاجئين" هو فرع دراسي جديد تقدّمه جامعة دورتموند في ألمانيا للطلاب الراغبين في التخصص بمجال العمل مع اللاجئين والمهاجرين. منسق هذا التخصص الدراسي ميشيل بوسه يروي لمهاجر نيوز شروط الانتساب لهذا الفرع الجديد. (04.05.2018)

نشر مؤتمر رؤساء الجامعات الألمانية (HRK) استطلاعاً كشف أن عدداً أكبر من اللاجئين يبحثون عن برامج دراسية متقدمة ويسجلون أنفسهم في الجامعات الألمانية. ريحانة لاجئة أفغانية في ألمانيا واحدة منهم. (14.04.2019)

تعمل حكومة ولاية ألمانية على تأهيل المعلمين اللاجئين لسد النقص في عدد المعلمين فيها. وتقدم جامعتان ألمانيان في الولاية برنامجاً مخصصاً لتأهيل المعلمين اللاجئين يشمل دورة مكثفة لتعليم اللغة الألمانية. (18.04.2019)

وقبل التقديم، يمكنك الرجوع إلى قاعدة بيانات uni-assist لمعرفة ما إذا كنت مؤهلاً للدراسة في ألمانيا عبر شهاداتك التعليمية التي تملكها أم لا.

تحتاج أيضا إلى نسخ مصدقة ومترجمة للألمانية للشهادات التعليمية بما في ذلك كشف بالمواد التي درستها وكشف علامات بالإضافة إلى شهادة اتقان اللغة الألمانية وبيان المستوى اللغوي.

في أحيان كثيرة يتم طلب إرسال سيرة ذاتية ورسالة توضح سبب اهتمامك بالدارسة في الجامعة ورسالة توصية، كما يتم طلب نسخة من جواز السفر وأيضا أية خبرات دراسية أخرى حصلت عليها.

كما يجب على المتقدمين تقديم جميع الوثائق قبل ثمانية أسابيع على الأقل من الموعد النهائي، وهو عادةً 15 يوليو/ تموز للفصل الدراسي الشتوي و15 يناير/ كانون الثاني للفصل الصيفي. ولدى uni-help أيضا قائمة بمتطلبات التطبيق الخاصة بكل بلد.

الخطوةالتالية: القبولالجامعي

بعد أربعة إلى ستة أسابيع (حسب المنطقة)، سيتم إرسال نتيجة التقييم عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي، وذلك اعتمادا على النتيجة، وهناك سيناريوهان محتملان:

السيناريو الأول: القبول المباشر- وذلك إذا تم الاعتراف بمؤهلات القبول الخاصة بك ومطابقتها مع شهادة التخرج من المدرسة الثانوية الألمانية (Abitur) .

السيناريو الثاني: القبول غير المباشر، ويحدث ذلك إذا لم تكن لديك مؤهلات  قبول كافية من أجل الحصول على قبول جامعي مباشر، وفي هذه الحالة يطلب منك إنهاء إجراءات ومتطلبات معينة من أجل التمكن من دخول الجامعة.

وفي كلا الحالتين يجب اجتياز امتحان اللغة الألمانية الخاص مستوى طلاب الجامعة (DSH) لبدء دراستك، إذا كان مستوى مهاراتك أقل من C1، فإنك تحصل على موافقة مشروطة وتحتاج إلى تحسين مهاراتك اللغوية.

بموجب السيناريو الثاني عادة ما تحتاج إلى حضور سنة تحضير جامعية مدتها عام واحد ("Studienkolleg") ، والتي تتطلب مهارات اللغة الألمانية من المستوى B1 واجتياز امتحان القبول في الجامعة"Prüfung zur Feststellung der Hochschulreife" . تشترط الجامعات شهادة توضح أنك حاصل على تأمين صحي وذلك إتماما لعملية التسجيل.

في قاعدة البيانات الجامعية anabin يمكنك التحقق مما إذا كانت شهاداتك تؤهلك للقبول المباشر أو غير المباشر، وبالتالي ما إذا كنت بحاجة إلى سنة تحضير جامعية.

Studenten für Flüchtlinge (DW/K.Salameh)

رسومالطلباتوالمنحالدراسية

إذا كنت قد هربت من بلدك الأصلي، فيمكنك التقدم بطلب للحصول على إعفاء من التكاليف، لكن لا تنسى أن عملية التقديم المجانية المقدمة من uni-assist للاجئين ستنتهي في 31 ديسمبر 2019. وبدءا من التقديم للفصل الدراسي الصيفي 2020، سيتم تطبيق رسوم منتظمة. ويعد إعفاء التكلفة صالحا لما يصل إلى ثلاث جامعات، بغض النظر عن عدد الدورات الدراسية التي تتقدم بها لكل جامعة، في حين أن كل تطبيق إضافي يكلف 30 يورو.

وبالنسبة للاجئين المعترف بهم يمكنهم التقدم تماما مثل الألمان للحصول على قروض مالية BAFضG وذلك من أجل التمكن من الدراسة والتدريب. في جامعة كاسل مثلا يحصل المتقدمون الناجحون على 590 يورو شهريا للسنة التحضيرية و 735 يورو شهريا للدراسات المنتظمة،. ويمكن العثور على برامج التمويل للطلاب الأجانب والخريجين في قاعدة بيانات منح DAAD.

برامجالدراسةالخاصة

بصرف النظر عن الدراسة التحضيرية تقدم العديد من الجامعات عروضا خاصة للاجئين تشمل دورات تحضيرية ودورات لغة ودورات تمهيدية ("Propنdeutika") للتحضير للقبول والدراسة في الجامعة.

في جامعة كاسل  مثلا يتمتع اللاجئون بخيار المشاركة في البرامج، بما في ذلك الندوات الخاصة والتدريب العملي، بالإضافة إلى "دورة دراسة التوجيه PLUSMINT (الرياضيات وعلوم الكمبيوتر والعلوم الطبيعية والتكنولوجيا) بالإضافة إلى برنامج محاضرات للضيوف.

في حين تقدم جامعة فرانكفورت للعلوم التطبيقية سنة ترحيب" "Willkommensjahr" للاجئين الذين يرغبون في دراسة الهندسة المعمارية والهندسة الميكانيكية وعلوم الكمبيوتر. كما تقدم المنظمة غير الربحية Kiron Open Higher Education  برنامجا دراسيا للتعلم المختلط عبر الإنترنت مدته عامان لطالبي اللجوء.

بينيامين باتكة / علاء جمعة

  • Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) in Aachen (picture-alliance/dpa)

    هذه الجامعات الإحدى عشر هي الأفضل في ألمانيا

    الجامعة التقنية في آخن

    تضم جامعة آخن التقنية أكثر من 37 ألف طالب، معظمهم يدرسون في المجالات الهندسية. كما تحتوي على أكثر من 260 معهداً للبحوث والدراسات. ومنذ سنوات، تتربع الجامعة على عرش الجامعات الألمانية في مجالات التقنية الإلكترونية والعلوم والهندسة الاقتصادية. حصلت جامعة آخن على لقب "النخبة" هذا العام وفي عام 2007، ما يجعلها واحدة من أفضل جامعات البلاد.

  • Deutschland Universität Hamburg (picture-alliance/dpa/D. Reinhardt)

    هذه الجامعات الإحدى عشر هي الأفضل في ألمانيا

    جامعة هامبورغ

    تعتبر أكبر مؤسسة بحثية وتدريبية في شمال ألمانيا وواحدة من أكبر الجامعات في ألمانيا. تأسست جامعة هامبورغ في عام 1919 بمبادرة من مواطني المدينة. و تضم الجامعة ثماني كليات، تقدم حوالي 170 تخصصاً دراسياً. يفوق عدد طلابها 43 ألف طالب. وارتبط اسمها بالعديد العلماء المعروفين.جاءت الأولى في تصنيف جامعات النخبة هذا العام.

  • Galerie Elite-Universitäten in Deutschland Technische Universität Dresden (picture-alliance/dpa)

    هذه الجامعات الإحدى عشر هي الأفضل في ألمانيا

    جامعة دريسدن التقنية

    تعتبر الجامعة التقنية في دريسدن أول جامعة في شرق ألمانيا تدخل قائمة جامعات النخبة. في عام 2012 انضمت أول مرة إلى قائمة جامعات النخبة في ألمانيا، وحافظت على موقعها عام 2019. تضم الجامعة أكثر من 32 ألف طالب، 15 في المائة منهم يأتون من خارج ألمانيا . بالإضافة إلى أكثر من 500 أستاذٍ في 18 كلية مختلفة. تتميز جامعة دريسدن التقنية بالدراسات العلمية.

  • Galerie Elite-Universitäten in Deutschland Ludwig-Maximilians-Universität München (picture-alliance/dpa)

    هذه الجامعات الإحدى عشر هي الأفضل في ألمانيا

    جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ

    تأسست هذه الجامعة سنة 1472 ويدرس فيها حالياً أكثر من 50 ألف طالب، ما يجعلها ثاني أكبر جامعة في ألمانيا. تضم الجامعة أكثر من 700 مدرساً و18 كلية و200 تخصص. واختيرت عام 2012 كأفضل جامعة في ألمانيا، واحتلت المرتبة 48 عالمياً. تتميز بتخصصي الحقوق والاقتصاد.

  • Galerie Elite-Universitäten in Deutschland TU München (picture-alliance/dpa)

    هذه الجامعات الإحدى عشر هي الأفضل في ألمانيا

    جامعة ميونيخ التقنية

    تعتبر الجامعة التقنية في ميونيخ أكبر جامعة تقنية في ألمانيا، إذ تضم 15 كلية و173 تخصصاً وأكثر من 500 مدرس. وبالإضافة إلى تدريس التخصصات التقنية والعلمية، تشرف الجامعة التقنية في ميونيخ على عدد من المشاريع التي تدرّ عليها وعلى الطلاب المشاركين في تلك المشاريع دخلاً جيداً.

  • Deutschland Universität Konstanz Luftaufnahme (picture-alliance/dpa/F. Kästle)

    هذه الجامعات الإحدى عشر هي الأفضل في ألمانيا

    جامعة كونستانس

    صغيرة وحديثة وهادئة، هذا ما يميز الجامعة، التي تأسست في عام 1966 من قبل بضعة من الأساتذة. منذ عام 2007 تصنف جامعة كونستانس كواحدة من جامعات النخبة في ألمانيا. وبفضل الدعم المالي المرتبط بهذا اللقب، تمكنت الجامعة من تحديث بنيتها التحتية وتعيين أساتذة جدد، وقبول أعداد جديدة من طلبة الدكتوراه، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للطلاب إلى جانب دراستهم.

  • Eberhard-Karls-Universität Tübingen (picture-alliance/dpa)

    هذه الجامعات الإحدى عشر هي الأفضل في ألمانيا

    جامعة توبنغن

    يدرس حاليا بالجامعة، الواقعة بولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية قرابة 28 ألف طالب. وتتألف من سبع كليات مختلفة، إضافة إلى أكثر من 300 تخصص دراسي و يدرس بها أكثر من 500 أستاذ. وتعد واحدة من أقدم جامعات ألمانيا، و ظلت محافظة على مكانتها المتميزة بين جامعات ألمانيا في مجالات الطب والعلوم الطبيعية والإنسانيات منذ سنوات.

  • Bibliothek Universität Heidelberg (picture-alliance/dpa)

    هذه الجامعات الإحدى عشر هي الأفضل في ألمانيا

    جامعة هايدلبيرغ

    تعد من أقدم الجامعات في ألمانيا. في عام 2007 فازت بلقب "جامعة النخبة"، وفي عام 2019 حافظت على لقبها في الامتياز. و أكثر ما يميز هذه الجامعة هو سمعتها الجيدة، التي تجذب عدداً كبيراً من الطلاب الأجانب. وفي عام 2008 فازت الجامعة الألمانية بجائزة أفضل رعاية للطلاب الأجانب على مستوى الجامعات الألمانية.

  • Übersetzungsprogramm lecture translator (Sandra Göttisheim)

    هذه الجامعات الإحدى عشر هي الأفضل في ألمانيا

    معهد كارلسروه التقني

    يتقاسم معهد كارلسروه التقني مع جامعة آخن التقنية المرتبة الأولى في دراسة تقنية المعلومات. أنشئ هذا المعهد في ستينيات القرن الماضي، ولهذا فإنه يعتبر صرحاً تعليمياَ حديثاً بالمقارنة مع الجامعات والمعاهد الألمانية الأخرى.فاز عام 2019 ضمن تصنيف جامعات النخبة ويضم المعهد أحسن أساليب تقنية المعلومات وأفضل سبل البحث والتدريب في هذا المجال.

  • Hauptgebäude Universität Bonn (DW/N. Cukucan)

    هذه الجامعات الإحدى عشر هي الأفضل في ألمانيا

    جامعة بون

    تتميز هذه الجامعة العريقة، التي تقع في العاصمة الألمانية السابقة، بدراسات الحقوق وسياسة الاقتصاد المتميزة، إضافة إلى حصول أستاذين فيها على جائزة نوبل في مجالي الفيزياء والاقتصاد. يدرس في الجامعة حالياً حوالي 31 ألف طالب ويدرّس فيها 520 أستاذاً وهي ايضا ضمن تصنيف جامعات النخبىة لعام 2019.

  • Freie Universität, FU Berlin (picture-alliance/Arco Images/Schoening)

    هذه الجامعات الإحدى عشر هي الأفضل في ألمانيا

    اتحاد جامعات برلين

    فاز اتحاد جامعات برلين في تصنيف أفضل الجامعات الألمانية. ويضم الاتحاد ثلاث جامعات في برلين. الجامعة الحرة هي أبرز الجامعات الألمانية والأوروبية. تضم غالبية التخصصات العملية. وجامعة هومبولت في برلين وتعد من الجامعات الأشهر على مستوى ألمانيا. تتميز هذه الجامعة بدراسات الحقوق وسياسة الاقتصاد. وجامعة برلين التقنية وهي من أكبر الجامعات التقنية في البلد. إعداد: إيمان ملوك

    الكاتب: إيمان ملوك


مختارات

هذه الجامعات الإحدى عشر هي الأفضل في ألمانيا

كل عام تخضع الجامعات الألمانية لاختبار تحديد أفضل الجامعات من ناحية شروط القبول ونوعية التدريس وجودة المنشآت الملحقة بالجامعة.عام 2019 شهد أيضا تصنيفا لجامعات النخبة الألمانية. ملف صور لأفضل 11 جامعة ألمانية: (25.07.2019)  

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