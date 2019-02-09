 ما هي حقوق اللاجئين ذوي الاحتياجات الخاصة في ألمانيا؟ | ثقافة ومجتمع | DW | 10.03.2019

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ثقافة ومجتمع

ما هي حقوق اللاجئين ذوي الاحتياجات الخاصة في ألمانيا؟

"هل سيتم ترحيلي وأنا معاق؟" و"هل من الممكن أن أحصل على الإقامة الدائمة في ألمانيا مع العلم أنني من ذوي الإعاقة؟"، أسئلة كثيرة يرسلها لاجئون من ذوي الاحتياجات الخاصة لمهاجر نيوز. هنا نستعرض أهم حقوق المعاقين في ألمانيا.

Syrienkonflikt | Menschen mit Behinderung (Getty Images/AFP/H. Al-Ajweh)

من بين مئات آلاف اللاجئين الذين وصلوا إلى ألمانيا في السنوات الأخيرة العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة. وتشير التقديرات إلى أن عشرة إلى خمسة عشر بالمئة من ذوي الأصول المهاجرة في ألمانيا يعانون من قصور أو إعاقة، 5% منهم شديدو الإعاقة، وفقاً لمفوضية شؤون الهجرة واللجوء والاندماج في الحكومة الألمانية.

وتشير المفوضية على موقعها الرسمي إلى الصعوبات التي يواجهها اللاجئون ذوو الاحتياجات الخاصة والذين "يحتاجون إلى معلومات حول أماكن الاستشارة والدعم"، وتضيف: "إن عدم تفسير القواعد المتعلقة بالأجانب والقوانين الاجتماعية غالباً ما يضعف مشاركة اللاجئين ذوي الإعاقة في المجتمع". 
وهنا نستعرض بعضاً من أهم الحقوق والتسهيلات التي يتمتع بها اللاجئون وطالبو اللجوء ذوو الاحتياجات الخاصة (خصوصاً شديدو الإعاقة) في ألمانيا.

الحصول على الخدمات يكون بحسب "درجة الإعاقة"
من أجل تحديد "درجة إعاقة" الشخص ذي الاحتياجات الخاصة، يخضع لفحص طبي، ليتم منحه بطاقة تحدد درجة وطبيعة إعاقته. 
وتتدرج درجة الإعاقة على البطاقة بين 10 و100، ويتم اعتبار كل شخص تتجاوز درجة إعاقته 50 درجة من شديدي الإعاقة ((Schwerbehindert. 
وهناك فئات لـ"الإعاقة" في ألمانيا:
- قصور طفيف في الاعتماد على الذات
- قصور كبير في الاعتماد على الذات
- قصور شديد في الاعتماد على الذات
- قصور شديد جداً في الاعتماد على الذات
- قصور شديد في الاعتماد على الذات مع متطلبات خاصة للرعاية التمريضية
وإلى جانب درجة الإعاقة توجد على البطاقة بعض الرموز التي تحدد طبيعة الإعاقة، وتلعب هذه الرموز إلى جانب درجة الإعاقة، دورا بارزا في تحديد الخدمات التي يتمتع بها الشخص ذو الاحتياجات الخاصة، وأبرز هذه الرموز هي:
الرمز G: يعني أن إمكانية حركة حامل البطاقة محدودة بشكل كبير.
الرمز aG: يعني أن الإعاقة الحركية لحامل البطاقة "استثنائية".
الرمز Gl: يعني ان حامل البطاقة أصم
الرمز H: يعني أن حامل البطاقة عاجز ويحتاج للمساعدة.
الرمز Bl: يعني أن الشخص كفيف.
الرمز B: يعني أن من حق حامل البطاقة أن يكون معه شخص مرافق.
الرمز RF: يعني أن حامل البطاقة مؤهل أن يتم إعفاؤه من ضرائب الإذاعة والتلفزيون ويحصل على تخفيضات لدى شركة الهاتف.

Griechenland Mazedonien Flüchtlinge bei Idomeni (Reuters/Y. Behrakis)

بين اللاجئين ذوو الاحتياجات الخاصة أيضا وأغلبهم لا يعرفون المساعدات الخصاة بهم التي توفرها ألمانيا لهم


إعفاء من رسوم المواصلات العامة
يعفى الأشخاص شديدو الإعاقة -ومرافقوهم إذا دعت الحاجة- من دفع ثمن تذاكر المواصلات العامة بشرط أن تكون لديهم ورقة إضافية (Wertmarke). ويتم الحصول على هذه الورقة الإضافية بشكل منفصل عن بطاقة الإعاقة.
فالمكفوفون (Bl) أو العاجزون الذين يحتاجون للمساعدة (H)  يحصلون على الورقة الإضافية (Wertmarke) مجاناً، أما الصم أو الذين تكون إمكانية حركتهم محدودة لدرجة كبيرة فيدفعون مبلغاً رمزياً مقابل الورقة الإضافية.

تلقي الاستشارة والدعم
هناك في كل منطقة في ألمانيا دائرة رسمية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مسؤولة عن ترتيب شؤونهم وتقديم الاستشارة لهم، وبالإضافة إلى ذلك توجد خمس رابطات رئيسية على مستوى ألمانيا متخصصة بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة، تقدم الاستشارة لهم حول مختلف المسائل المتعلقة بالحياة اليومية والعمل والتأمين الصحي وغيرها، وهذه الرابطات هي:
1- "الرابطة الاتحادية لذوي الإعاقة البدنية والمتعددة"
2- "الرابطة الاتحادية لمساعدة المعاقين جسدياً"
3- الرابطة الاتحادية للمكفوفين أو والذين يشكون من إعاقة بصرية
4- الرابطة الاتحادية للصم
5- اتحاد مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية
وبالإضافة إلى الدوائر الرسمية فإن العديد من المنظمات غير الحكومية أيضاً تقدم الاستشارة والدعم لذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى رأسها الصليب الأحمر، وكاريتاس وآفو- AWOودياكوني- Diakonie.

تسهيلات في الحصول على الإقامة الدائمة
يشترط على من يتقدم للحصول على الإقامة الدائمة في ألمانيا أن يستطيع إعالة نفسه –وعائلته- ويقوم بتدبير مصاريف معيشته، وأن تتوفر لديه معرفة كافية باللغة الألمانية لكي يستطيع التواصل مع الناس من حوله. لكن هذه الشروط تلغى في حال إثبات أن الشخص لم يستطع تلبيتها بسبب الإعاقة، حسبما جاء في قانون الإقامة في ألمانيا.

تسهيلات للدراسة في الجامعات:
غالبية الجامعات تخصص بعض المقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة، كما أن هناك بعض الفروع التي يمكن أن يدرسها ذوو الاحتياجات الخاصة بغض النظر عن معدلهم في الثانوية العامة. 
ويوجد في كل جامعة قسم خاص لمساعدة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى وجود قوانين في نظام الامتحانات لمراعاة الحالات الصحية للطلاب ذوي الإعاقة.

Freiwillige Ausreise von Asylbewerbern (picture-alliance/dpa/U. Zucchi)

قد يمنع كون طالب اللجوء معاقاً من إمكانية ترحيله إذا رفض طلب لجوئه

التأمين الصحي لذوي الاحتياجات الخاصة
يتمتع ذوو الاحتياجات الخاصة لدى نظام التأمين الصحي في ألمانيا بالمزايا التي يتمتع بها الأشخاص الآخرون، حيث تغطي شركات التأمين معظم تكاليف الدواء والعلاج الطبي والعلاج بالإبر الصينية والمعالجة الفيزيائية وغيرها من طرق المعالجة المعروفة، والوسائل المساعدة مثل مساعدات المشي وغيرها.

إمكانية الحماية من الترحيل (بالنسبة لطالبي اللجوء)
بالرغم من أن الإعاقة الجسدية أو الإدراكية لا تعتبر سبباً كافياً للحصول على اللجوء في ألمانيا، بحسب القانون، إلا أن كون طالب اللجوء من ذوي شديدي الإعاقة قد يحميه من الترحيل، في حال تم رفض طلب لجوئه.
ولذلك ينبغي على طالب اللجوء إبلاغ المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين عن وضعه الصحي من أجل إجراء الفحوصات الضرورية واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث ينظر المكتب فيما إذا كانت الإعاقة قد تعرض طالب اللجوء للخطر في بلده الأصلي، وإن كان الترحيل يشكل خطراً عليه، فقد تمنحه تصريح إقامة مؤقت لوقف الترحيل بسبب حالته الصحية.

القوانين الرئيسية التي تحمي حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
هناك عدة قوانين لحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في ألمانيا، أبرزها:
1- اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
2- القانون الأساسي في ألمانيا (الدستور) والذي ينص على أنه لا يسمح بالتمييز ضد أي شخص بسبب إعاقته.
3- "القانون العام للمساواة في المعاملة" والذي ينص على منع التمييز ضد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب منع جميع أنواع التمييز الأخرى.
4- القانون الاتحادي للمساواة في المعاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يضع الضوابط للمؤسسات العامة بشأن التعامل مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
5- قوانين أخرى تسهل اندماج ذوي التحتياجات الخاصة في الحياة العملية، مثلما جاء في قانون العمل الاجتماعي من تدابير وقائية ضد الفصل من العمل. 

حقوق أخرى
ومن الحقوق الأخرى التي يتمتع بها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، حق الحصول على مكان يراعي احتياجاتهم أثناء العمل وأثناء السفر، بالإضافة إلى أماكن مخصصة لركن سياراتهم وتسهيل الحصول على قروض لشراء عقارات، إلى جانب إعفاءات ضريبية.

محيي الدين حسين

المصدر: مهاجر نيوز

  • Deutschland PK Merkel (Reuters/H. Hanschke)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    بداية الموجة

    في 25 آب/ أغسطس 2015، علقت ألمانيا تنفيذ اتفاق دبلن تجاه اللاجئين السوريين. وينص الاتفاق على إعادة اللاجئين إلى بلد دخلوه في الاتحاد الأوروبي. وبعدها بأيام قالت المستشارة ميركل إن التغلب على موجة اللجوء؛ "مهمة وطنية كبيرة"، كما أصرت على أن "ألمانيا ستنجح في هذه المهمة". وخشيةً من مأساة تحل بآلاف اللاجئين، قررت ميركل إلى جانب النمسا استقبال اللاجئين، وكان ذلك في الخامس من أيلول/ سبتمبر 2015.

  • Deutschland Sarah Tkotsch hilft Flüchtlingen in Berlin (picture alliance/dpa/J. Carstensen)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    استقبال وترحيب

    مثلت ""ثقافة الترحيب" عنصراً مهماً في استقبال اللاجئين في خريف 2015. وقد حظي اللاجئون عند وصولهم إلى عدد من المدن الألمانية بترحيب منقطع النظير من جانب المتطوعين من المواطنين الألمان والأجانب المقيمين في ألمانيا. وبادر هؤلاء المتطوعون إلى تقديم المساعدة المعنوية والمادية للعديد منهم. ففي ميونيخ مثلاً، تم إنشاء مطاعم مؤقتة للاجئين المنتظرين تسجيل أسماءهم لدى الشرطة، ونقلهم إلى مراكز الإيواء.

  • Bildergalerie Wie wohnen Flüchtlinge in Deutschland Alfred-Fischer Halle in Hamm (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    أزمة السكن

    عدد كبير من اللاجئين قصد ألمانيا بعد قرار ميركل عام 2015. الأرقام المتزايدة للاجئين شكلت تحديا كبيراً للألمان. وبدأت مدن ألمانية باستعمال المباني الخالية أو المهجورة كمراكز إيواء للاجئين، فيما استدعت السلطات الحكومية المختصة الموظفين المتقاعدين للعمل من جديد في مراكز اللاجئين. ويعتبر هذا المعطى واحداً من المؤشرات الأخرى التي فرضت على ألمانيا دخول تحدٍ جديدٍ، بسبب اللاجئين.

  • Deutschland Silvesternacht vor dem Hauptbahnhof in Köln (picture-alliance/dpa/M. Böhm)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    بداية أحداث قلبت الموازين

    كانت أحداث كولونيا، التي وقعت في ليلة رأس السنة الجديدة 2016/2015 بداية فاصلة لتغير مزاج الألمان تجاه اللاجئين. حيث شهدت تلك الليلة عملية تحرش جماعي كبرى لم تشهدها ألمانيا من قبل. تلقت الشرطة مئات البلاغات من نساء تعرضن للتحرش والسرقة وفتحت الشرطة أكثر من 1500 تحقيق لكن السلطات لم تنجح في التعرف إلا على عدد قليل من المشتبه بهم، الذين كانت ملامحهم شرق أوسطية وشمال إفريقية، طبقا لشهود.

  • Deutschland Pegida Kundgebungen zum Pediga-Jahrestag in Dresden (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    مطالب بالترحيل

    أعمال التحرش الجنسي في كولونيا، ليلة رأس السنة، تسببت في موجة استياء واسعة في ألمانيا بداية من عام 2016، وقد دفعت كثيرين للمطالبة بتشديد القوانين لترحيل الجناة وجعلت آخرين يطالبون بتفادي تجريم فئة معينة في المجتمع. وكانت حركة "بغيدا" أهم الأطراف، التي دعت إلى وقف تدفق اللاجئين على ألمانيا. وتعارض هذه الحركة الشعبوية بوجه خاص إيواء لاجئين من دول إسلامية بدعوى أن ثقافتهم لا تنسجم مع القيم الغربية.

  • CDU Obergrenze für Flüchtlinge (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    تحديد سقف لعدد اللاجئين

    على خلفية اعتداءات كولونيا ليلة رأس السنة، وجد زعيم الحزب الاجتماعي المسيحي المحافظ آنذاك هورست زيهوفر في الواقعة فرصة للتأكيد على طلبه الرئيسي المتمثل في تحديد سقف أعلى لعدد اللاجئين المسموح لهم بدخول ألمانيا. لكن ميركل كانت قد رفضت الأمر في مؤتمر حزب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" (البافاري) في ميونيخ.

  • Die Polizei sichern das Gebiet nach einer Explosion in Ansbach bei Nürnberg (Reuters/M. Rehle)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    هجمات متفرقة ينفذها لاجئون

    وقام بعض اللاجئين بأعمال عنف و"إرهاب" جعلت مؤيدين كُثراً يسحبون دعمهم لسياسة الترحيب. ومن أبرز هذه الاعتداءات، ما حصل بمدينة أنسباخ جنوبي ألمانيا. فقد فجَّر طالب لجوء سوري عبوة ناسفة من صنعه وهو ما أدى إلى مقتله وإصابة 12 شخصاً. كما أصاب طالب لجوء آخر (2016) خمسة أشخاص بجروح بفأس وسكين على متن قطار في فورتسبورغ.

  • Wertheim Brandanschlag Notunterkunft Flüchtlinge (picture-alliance/dpa/R. Engmann)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    هجمات معادية للاجئين

    وفي المقابل قام أشخاص بالاعتداء على مجموعة من مراكز إيواء اللاجئين مثل إضرام الحريق في مركز فيرتهايم. كما شهدت بعض المدن الألمانية مظاهرات معادية لاستقبالهم. هذه التصرفات دفعت المستشارة ميركل للقول إنه لا تسامح مع اليمينيين المتطرفين الذين يقومون بهجمات ضد اللاجئين.

  • Berlin LKW nach Anschlag am Breitscheidplatz (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    عملية دهس وراءها داعش!

    في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2016 اهتزت برلين لفاجعة الدهس بشاحنة، التي أدت لمقتل 12 شخصاً وإصابة 48 آخرين. هذا العمل الإرهابي قام به لاجئ في ألمانيا، فقد وُجهت التهمة لأنيس العامري، وهو تونسي الجنسية، كان يبلغ حينها 24 عاماً، باختطاف شاحنة بولندية ضخمة، ودهس بها تجمعاً بشرياً بأحد أسواق أعياد الميلاد في قلب برلين، قبل أن تقتله الشرطة الإيطالية. وقد أعلنت "داعش" فيما بعد تبنيها للاعتداء.

  • Deutschland Grenzkontrollen an der Grenze zu Österreich (Getty Images/J. Simon)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    سياسة ميركل في مرمى الانتقادات

    تصاعد الأزمات، وتفاقم المشاكل جعل شعبية المستشارة ميركل تقل، فقد اتهمها منتقدوها بأن سياسة "الباب المفتوح" التي اتبعتها فاقمت الأوضاع من خلال تشجيع المزيد من اللاجئين على الدخول في رحلاتهم الخطرة نحو أوروبا. وفي سبتمبر 2016 بدأت ألمانيا أيضا بعمليات مراقبة مؤقتة على حدودها مع النمسا.

  • Brüssel, Dimitris Avramopoulos, EU-Kommissar Migration (picture-alliance/V.Mayo)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    هل ستستقبل ألمانيا لاجئين جدد؟

    أعلنت المفوضية الأوروبية لشؤون اللاجئين موافقة الحكومة الألمانية على استقبال 10 آلاف لاجئ ضمن برنامج "إعادة التوطين" التابع للاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يحاول وزير الداخلية الألمانية الإسراع بفتح مراكز جديدة للاجئين تتولى استقبال اللاجئ والبت في قراره ثم ترحيله في حالة رفض طلبه. بالإضافة إلى توجهه نحو التشدد حيال لمّ شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية. إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


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