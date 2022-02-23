ما هي العملة المشفرة؟

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يطلق على العملات المشفرة أسماء مثل بيتكوين أو إيثريوم أو مونيرو. وهي عملات يمكن تحميلها عبر الهاتف الذكي إلى عملة محلية وشراء الكثير عبر الإنترنت. يوجد حاليا ما يقرب من 4100 من هذه العملات الرقمية - فكيف يتم التعامل بها؟
يلجأ كثيرون في لبنان إلى الاستثمار في العملات المشفرة كبيتكوين ويبحثون عن الأمان في نظام لا يفهمه سوى عدد قليل من الناس، وخاصة أن هذه العملية لا ترتبط بالنظام المالي، لكن تعدينها يؤدي في الحقيقة إلى تفاقم الأزمة.
تكتسب عملة بيتكوين أهمية متزايدة. لكن منذ ظهورها عام 2009، كانت لديها نقطة ضعف كبيرة هي ارتفاع استهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون المرتبطة بتعدينها. علماء في فرانكفورت حسبوا حجم انبعاثات الكربون لعملة بيتكوين.
هل يمكن للمرء أن يكتب عن أحدث التقنيات المالية والرقمية وفي نفس الوقت يجمع المال لعمل خيري؟ تحاول مؤسسة DW عمل ذلك من خلال عرض عمل فني رقمي بتقنية الـNFT للبيع في مزاد علني. فما هي هذه التقنية؟ وما سبب العرض؟
من خلال مزادها الأخير عبر تقنية الرموز غير القابلة للاستبدال/ NFT، تقتحم DW مجالا يُعتقد أنه بوابة الدخول إلى عالم المستقبل في مجال التمويل. ما الذي دفعنا إلى الاهتمام بهذه التقنية الحديثة التي حظيت على الكثير من المديح؟
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