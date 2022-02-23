 ما هي العملة المشفرة؟ | صنع في ألمانيا | DW | 23.02.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صنع في ألمانيا

ما هي العملة المشفرة؟

يطلق على العملات المشفرة أسماء مثل بيتكوين أو إيثريوم أو مونيرو. وهي عملات يمكن تحميلها عبر الهاتف الذكي إلى عملة محلية وشراء الكثير عبر الإنترنت. يوجد حاليا ما يقرب من 4100 من هذه العملات الرقمية - فكيف يتم التعامل بها؟

مشاهدة الفيديو 01:47

المزيد من المركز الإعلامي

DW Made in Germany Sendungslogo arabisch

صنع في ألمانيا - المجلة الاقتصادية 23.02.2022

Made in Germany Sendung 16.2.2021. Copyright: DW

مكالمات زوم أنقذت البشرية 16.02.2022

DW Made in Germany | Sendung 17.03.2020

أمراض العولمة - وماذا بعد؟ 16.02.2022

كريغر وآداب المكالمات الهاتفية

كريغر وآداب المكالمات الهاتفية 16.02.2022

المزيد صنع في ألمانيا

DW Made in Germany Sendung vom 27.7.2021 l Videostills

هل الدفع بالبيتكوين عملي؟ 23.02.2022

22.2.2022, DW-Eigendreh für Made in Germany/Sendung Made in germany 22.02.2022

لماذا ترتفع الأسعار؟ 23.02.2022

22.2.2022, DW-Eigendreh für Made in Germany/Sendung Made in germany 22.02.2022

ما هو التضخم؟ 23.02.2022

22.2.2022, DW-Eigendreh für Made in Germany/Sendung Made in germany 22.02.2022

التضخم يضر الأمريكيين الأقل تعليما 23.02.2022

اقرأ أيضا

Photo by: STRF/STAR MAX/IPx 2021 2/23/21 Bitcoin plunges as stock market liquidity dries up.

بعد الانهيار المالي في لبنان.. هل تنجح بيتكوين كبديل لليرة؟ 05.02.2022

يلجأ كثيرون في لبنان إلى الاستثمار في العملات المشفرة كبيتكوين ويبحثون عن الأمان في نظام لا يفهمه سوى عدد قليل من الناس، وخاصة أن هذه العملية لا ترتبط بالنظام المالي، لكن تعدينها يؤدي في الحقيقة إلى تفاقم الأزمة.

Russia's crypto-businessman Dmitry Marinichev's virtual currencies mining farm operates in a former Soviet-era car factory warehouse in Moscow, July 26, 2017. The form of currency we are used to is about to disappear, predicts Dmitry Marinichev in the deafening hum of hundreds of computers stacked on shelves hard at work mining for crypto money. Individuals, or firms like Marinichev's, provide the computing power to run the so-called blockchain which records the world's virtual money transactions. In return for providing that service they receive virtual money, of which bitcoin is the most popular, as payment -- a process bitcoiners call mining. / AFP PHOTO / MAXIM ZMEYEV / TO GO WITH AFP STORY BY Maxime POPOV (Photo credit should read MAXIM ZMEYEV/AFP/Getty Images)

كيف نجعل تعدين عملة البيتكوين عملية صديقة للبيئة؟ 12.12.2021

تكتسب عملة بيتكوين أهمية متزايدة. لكن منذ ظهورها عام 2009، كانت لديها نقطة ضعف كبيرة هي ارتفاع استهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون المرتبطة بتعدينها. علماء في فرانكفورت حسبوا حجم انبعاثات الكربون لعملة بيتكوين.

PressFreedomX30 - das erste NFT der DW

عائده يذهب لحرية الصحافة.. DW تبيع عملاً فنياً رقمياً في مزاد علني 12.11.2021

هل يمكن للمرء أن يكتب عن أحدث التقنيات المالية والرقمية وفي نفس الوقت يجمع المال لعمل خيري؟ تحاول مؤسسة DW عمل ذلك من خلال عرض عمل فني رقمي بتقنية الـNFT للبيع في مزاد علني. فما هي هذه التقنية؟ وما سبب العرض؟

Sendung Made in Germany

الرموز غير القابلة للاستبدال.. مجرد ضجة أم خطوة نحو تمويل بديل؟ 18.11.2021

من خلال مزادها الأخير عبر تقنية الرموز غير القابلة للاستبدال/ NFT، تقتحم DW مجالا يُعتقد أنه بوابة الدخول إلى عالم المستقبل في مجال التمويل. ما الذي دفعنا إلى الاهتمام بهذه التقنية الحديثة التي حظيت على الكثير من المديح؟