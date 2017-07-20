ما هي الأمراض الخطيرة التي قد تنقلها لسعة البعوض؟

ومن أخطر الأمراض التي قد تنقلها لسعة البعوض:

داء الليشمانيات

بالكاد يمكنك رؤية حشرة ذباب الرمل (من عائلة الفواصد) التي تشبه البعوض. قد تنقل مرض الليشمانيا، الذي يحصل نتيجة اختراق طفيليات أحادية الخلية إلى الجلد، إثر تعرض المصاب للسعة من أنثى ذباب الرمل.

يؤثر داء الليشمانيا على أجزاء مختلفة من الجسم. تبدأ الإصابة كقرحة جلدية ثم تتطور وقد تطال الأجهزة الداخلية في الجسم مثل الطحال في حال لم تعالج مباشرة، كما أنها قد تؤدي إلى الموت، حيث لا يوجد لقاح فعال لتفادي ذلك.

حمى سندبيس

يُنقل فيروس سندبيس، والذي يسبب ما يسمى حمى سندبيس، عبر البعوض. ظهر في المناطق الإفريقية قبل أن يتمكن العلماء من اكتشافه في البلدان الأوروبية.

يعاني المصاب من أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا والحمى، وآلام في المفاصل، كما قد ترتفع درجة حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجة، تُصاحب لاحقاً بطفح جلدي. في حال لم يعالج مباشرة، قد تصبح تلك الآلام مزمنة. ولا يوجد أيضا لقاح يجنبك مخاطر فيروس سندبيس.

الحمى الصفراء

ينقل البعوض مرض الحمى الصفراء. إذ يعاني المصاب بعد عدة أيام من لسعة البعوضة من الحمى، الصداع، التقيؤ، الدوار، الإمساك، ألم شديد ومستمر بالعضلات. وعدم علاجه قد يؤدي إلى التهاب السحايا أو تدمير الأعضاء الحيوية. غير أن الخبر الجيد، أن هناك لقاح موجود ويستمر مدى الحياة.

حمى الضنك

مرض مداري ينتقل عن طريق البعوض من جنس الزاعجة، وخصوصاً الزاعجة المصرية. تتراوح الأعراض بين آلام العضلات والمفاصل إلى الصداع والحمى، وقد تكون مميتة في مراحل متطورة منها. على الرغم من وجود اللقاح، غير أنه يخضع لبعض القيود، إذ قد يثير ردود فعل قاتلة من الجسم.

مرض زيكا

انتشر مؤخراً خصوصاً في المناطق المدارية، من أعراضه: الطفح الجلدي، التهاب الملتحمة، آلام المفاصل والحمى. كما يسبب تشوهات خلقية في حال أصيبت به الحامل. لا يزال الباحثون يعملون على إيجاد لقاح فعال لهذا المرض.

حمى غرب النيل

يشكل هذا المرض خطراً على كبار السن، أو الأشخاص، الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة. أعراضه مشابهة لأعراض الأمراض السابقة. قد يسبب التهاب السحايا، والتهاب عضلة القلب.

شيكونغونيا

مرض شيكونغونيا كمعظم الأمراض، التي ينقلها البعوض، ترتبط أعراضه بالحمى، وآلام المفاصل. ولكن لا يوجد ضرر دائم، فبمجرد أن ينتهي المرض، يصبح المريض في مأمن طوال حياته. ولا يوجد لقاح ضد هذا المرض.

ملاريا

من أكثر الأمراض الاستوائية المعروفة، ويموت بسببه أكثر من مليون شخص سنوياً.

الحماية ضد البعوض

استخدام طارد البعوض على شكل بخاخ أو أجهزة كهربائية، استخدام الناموسيات في المناطق الدافئة، وارتداء ملابس كفيلة بتغطية كامل الجسم. واحرص على تلقي اللقاحات وخصوصاً في حال السفر إلى الأماكن، التي تنتشر فيها الأمراض المنتقلة عبر البعوض.

ر.ض/ع.ش