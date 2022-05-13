 ما هي الأسلحة التي أرسلتها ألمانيا إلى أوكرانيا؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 14.05.2022

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سياسة واقتصاد

ما هي الأسلحة التي أرسلتها ألمانيا إلى أوكرانيا؟

تدعم ألمانيا أوكرانيا بذخيرة وأسلحة متنوعة غالبيتها خفيفة، وهي تريد الآن دعمها بأسلحة ثقيلة كالمدرعات والمدافع. في هذا التقرير نلقي نظرة على أهم الأسلحة التي تم تقديمها إلى أوكرانيا والتي يمكن دعمها بها ضد الغزو الروسي.

دبابة غيبارد الالمانية

بعد ضغوط من الولايات المتحدة والحلفاء تخلت ألمانيا عن تحفظها وقررت دعم أوكرانيا بأسلحة ثقيلة ضد الغزو الروسي

لم يكن سهلا بالنسبة للحكومة الألمانية اتخاذ قرار بإرسال أسلحة ثقيلة مثل الدبابات والمدافع إلى أوكرانيا. لكن بعدضغوط من الولايات المتحدة والحلفاءالآخرين وأوكرانيا، قررت برلين نهاية أبريل/ نيسان الفائت، دعم كييف بأسلحة ثقيلة. الرأي العام في ألمانيا أيضا منقسم حيال هذا الموضوع.

ففي استطلاع للقناة الألمانية الأولى (ARD) أجري في 28 نيسان/ أبريل، قال 45 بالمائة أنهم يؤيدون إرسال ألمانيا أسلحة ثقيلة لأوكرانيا، و45 بالمائة أيضا قالوا إنهم ضد ذلك. في حين أن نسبة المؤيدين كانت 55 بالمائة بداية الشهر المذكور. وفيما يلي أهم الأسلحة الثقيلة التي سترسلها ألمانيا لأوكرانيا:

دبابات غيبارد

سترسل ألمانيا 50 دبابة من نوع غيبارد، وهي دبابة مضادة للطائرات، مزودة بسبطانتين عيار 35 ملم. ويمكن استخدامها ضد المقاتلات والطائرات المروحية حتى ارتفاع 3500 متر، كما يمكن استخدامها ضد العربات المدرعة أيضا. لكنها لا تستطيع مقاومة ومجاراة الدبابات التقليدية، نظرا لصغر عيار مدفعها (35 ملم)، بيد أنها تستطيع قطع مسافة تصل إلى 550 كيلومترا وتجاوز الحواجز المائية دون الحاجة لمعدات إضافية.

مختارات

هذه المدرعة مهمة بالنسبة لأوكرانيا، حيث يمكن استخدامها ضد المروحيات الروسية المصفحة أيضا مثل ميل مي24/  "Mil Mi24 "Hind. وقد دخلت غيبارد الخدمة عام 1976 وكانت لسنوات طويلة سلاح أساسيا للدفاع الجوي لدى الجيش الألماني وكذلك لدى الجيشين الهولندي والبلجيكي. وقد تم تنسيق هذه الدبابة قبل عشرين عاما وفي ألمانيا كانت تستخدم حتى 2012، فقط رومانيا هي الدولة الوحيدة في حلف الناتو التي مازال جيشها يستخدم دبابة غيبارد.

والنسخ الألمانية من غيبارد يجب إعدادها وتهيئتها للاستخدام. كما يمكن أن تظهر مشكلة أخرى لدى استخدامها في أوكرانيا، حيث أن نظامها الالكتروني المعقد ونظامي النيران والرادار، قد يتطلب مهارات عالية من طاقم الدبابة.

مدفع هاوبتزر 2000

مدفع هاوبتزر 2000 يمكن أن يصيب الهدف ويدمره حتى مسافة 40 كيلومتر

وحسب خبير شؤون الدفاع في الحزب المسيحي الديمقراطي (CDU) يوهان فاديبول، يتطلب التدريب على استخدام غيبارد 6 أشهر، لذا فهو يدعو إلى استبدالها بدبابات ليوبارد 1 أو مركبات المشاة المصفحة ماردر.

مدفعية هاوبتزر 2000

تُعد هاوبتزر 2000 مدفعية مصفحة ذاتية الدفع عيار 155 ملم، سعة مخزنها 60 طلقة وتستطيع إطلاق ثلاث طلقات خلال 10 ثوان. كما أنها قادرة على تدمير الهدف على مسافة تتراوح بين 30 و56 كيلومترا. بدأ انتاج هذه المدفعية وتسليمها للجيش الألماني عام 1998، ولا تزال في الخدمة حيث يتم تطويرها وتحديثها باستمرار.

وعلى عكس الدبابات العادية، هاوبتزر 2000 تطلق النار من وضعية الثبات فقط. تصل سرعتها القصوى إلى 60 كيلومتر في الساعة وتستطيع عبور العوائق المائية حتى عمق 1,5 متر. وقد أثبتت هذه المدفعية جدارتها في أفغانستان خلال عامي 2006 و2007 بدعم من سلاح الجو. وقد تمكنت من تدمير أهداف على بعد 40 كيلومترا. ويمتلك الجيش الألماني 100 مدفع هاوبتزر 2000، ولكن حسب وزيرة الدفاع كريستينا لامبريشت، 40 منها فقط جاهزة للاستخدام، وسترسل برلين 7 منها إلى أوكرانيا بعد تجهيزها.

عربة المشاة المصفحة ماردر

عربة المشاة المصفحة ماردر في الخدمة منذ عام 1971 ولا تزال فعالة حيث يتم تحديثها وتطويرها

 عربة المشاة المصفحة ماردر

عربة المشاة القتالية المصفحة ماردر، مخصصة لنقل جنود المشاة وحمايتهم من نيران العدو وإطلاق النار في نفس الوقت، ومن هنا هي سلاح متعدد الاستخدام. وهي تتسع لـ 6 إلى 7 جنود. وهي مزودة بمدفع آلي عيار 20 ملم، ويمكن تزويدها بصواريخ موجهة من طراز ميلان. كما يمكن استخدامها ضد أهداف برية وجوية.

ولديها نظام تهوية للحماية من الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية، وتستطيع عبور المياه حتى عم مترين بفضل نظام غوص هيدروليكي. رغم هذه المزايا، ماردر سلاح قديم نسبيا، حيث دخل الخدمة عام 1971، ويقوم الجيش الألماني بتنسيقها تدريجيا والاستعاضة عنها بعربة بوما الأحدث. لكن جيوشا أخرى ما تزال تستخدم عربة المشاة المصفحة ماردر، التي اثبتت جدارتها وفعاليتها في حرب كوسوفو وفي أفغانستان.

دبابة ليوبارد 2 الألمانية

دبابة ليوبادر 2 تحفة صناعة الأسلحة الألمانية وواحدة من أحدث الدبابات في العالم

دبابة ليوبارد 2

تعتبر دبابة ليوبارد 2، تحفة صناعة الأسلحة الألمانية، ويتم انتاجها منذ عام 1978، وقد تم تطويرها وتحديثها عدة مرات منذ ذلك الحين، وسيظل الجيش الألماني يستخدمها حتى عام 2030. وهي من انتاج شركة كراوس مافاي فيغمان، وتعد واحدة من أكثر الأسلحة الألمانية رواجا في العالم، ولذلك هناك نسخ وموديلات مختلفة منها، لتناسب حاجة ورغبات كل زبون. كما يتم انتاجها في دول أخرى بترخيص من ألمانيا. كذلك النسخة السابقة من هذه الدبابة ليوبارد 1، تم تصدير الكثير منها ولا تزال في الخدمة لدى العديد من جيوش العالم.

وتستخدم دبابة ليوبارد 2 ضد تشكيلات العدو المدرعة. وهي مزودة بمدفع عيار 120 ملم ويمكنها الرمي وهي تتحرك وإصابة أهداف متحركة وثابتة. وحتى على الأرض غير المستوية، يبقى المدفع موجها نحو الهدف. ويمكنها عبور مياه حتى عمق 4 أمتار لدى تزويدها بالمعدات اللازمة لذلك. ويمكن أن تؤمن الحماية من الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية لطاقهما مدة 48 ساعة. وبمحرك قوته 1500 حصان وسرعتها التي تتجاوز 60 كيلومترا في الساعة ووزنها الذي يبلغ أكثر من 60 طننا تعتبر عربة ثقيلة جدا ومشكلة بالنسبة للجسور.

وقد أثبتت ليوبارد 2 جدارتها في أفغانستان حسب ما أفاد به جنود كنديون ودنماركيون شاركوا في القتال هناك، وخاصة الحماية الكبيرة التي توفرها للطاقم. وقد سببت دبابة ليوبارد مشكلة سياسية وإحراجا للحكومة الألمانية، حين

جندي ألماني يحمل قاذف صاروخ ستينغر على كتفه

صواريخ ستينغر أرض جو المحمولة على الكتف يمكن استخدامها ضد المقاتلات والمروحيات حتى ارتفاع 4000 متر

استخدمتها تركيا عام 2018 ضد وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.

لكن الحكومة الألمانية لم توافق بعد على إرسال عربة المشاة المصفحة القتالية مارد ولا دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا. لذلكطالب السفير الأوكراني في برلين بإرسال "88 دبابة ليوبارد و100 عربة ماردر ومدافع هاوبتزر وغيرها من الأسلحة الثقيلة بسرعة" لبلاده.

صواريخ ستينغر

ستينغر صاروخ أرض جو محمول على الكتف موجه بالأشعة تحت الحمراء، يتم انتاجه في الولايات المتحدة منذ عام 1980 ولكنه ينتج في دول أوروبية أيضا بينها ألمانيا. بعد إطلاق الصاروخ على طائرة مقاتلة أو مروحية، يتبع الصاروخ بنفسه الهدف على بعد يصل إلى 4000 متر.

وتعد صواريخ ستينغر سلاحا فعالا جدا وسهل الاستخدام. وأثناء الاحتلال السوفياتي لأفغانستان، استطاع المقاتلون الأفغان الذين كانت تدعمهم الولايات المتحدة، إسقاط العديد من المقاتلات والمروحيات السوفياتية بهذا الصاروخ. وإلى جانب الولايات المتحدة وهولندا ولاتفيا، أرسلت ألمانيا أيضا 500 صاروخ ستينغر إلى أوكرانيا.

جندي ألماني يحمل صاورخ 3 المحمول المضاد للدروع

صواريخ 3 المحمولة على الكتف يمكن استخدامها ضد المدرعات وضد التحصينات الاسمنتية المسلحة

صواريخ مضادة للدروع والتحصينات

صواريخ 3 المحمولة على الكتف المضادة للدروع تستخدمها الكثير من الجيوش كما الجيش الألماني منذ عام 1992، وهي من انتاج شركة ديناميت نوبل الألمانية. ويتم إطلاقها على أهداف ثابته حتى مسافة 400 متر وعلى أهداف متحركة حتى 300 متر. وتستطيع اختراق المدرعات المصفحة حتى سماكة 300 مم، كما يمكن تزويد نفس القاذف بصواريخ أخرى مضادة للتحصينات وتستطيع اختراق البيتون المسلح حتى سماكة 240 مم. وحسب مصادر الحكومة الألمانية تم إرسال آلاف من هذه الصواريخ إلى أوكرانيا منذ بدء العزو الروسي.

ذخيرة وأسلحة خفيفة مختلفة

حتى نهاية شهر أبريل/ نيسان أرسلت ألمانيا إلى أوكرانيا 100 بندقية آلية و100 ألف قنبلة يدوية و2000 لغم وحوالي 5300 عبوة ناسفة وأكثر من 16 مليون طلقة من عيارات مختلفة، حسب ما أفادت به مصادر في الحكومة الأوكرانية.

كريستوف هاسلباخ/ عارف جابو

 

  • Ukraine-Krieg - Satellitenbild

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ماريوبول قبل الحرب وبعدها

    صور التقطتها أقمار صناعية للمدينة الساحلية "ماريوبول"، التي تقع في الجزء الجنوبي الشرقي لأوكرانيا، والمطلة على بحر آزوف. الصورة على اليسار في يونيو/ حزيران 2021 والصورة على اليمين بعد الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير/ شباط 2022.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ميناء ماريوبول

    صورة لميناء ماريوبول تعود إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2018: وكانت هذه المنطقة مكانا للاسترخاء والتنزه، بالإضافة لمناطق استحمام بالماء الدافئ الخارج من الأرض. كما كان الميناء عاملاً اقتصاديًا مهمًا لماريوبول، من هنا صدرت أوكرانيا الحديد والصلب والحبوب والآلات إلى العالم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Hafen

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    "تلغيم" الميناء بعد الهجوم الروسي

    بعد شهرين من بدء الحرب من قبل روسيا، لم تعد هناك سفن ترسو تقريبًا. وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لوكالة إنترفاكس للأنباء: "كل الأشياء المهمة في البنية التحتية للمدينة، بما في ذلك الميناء البحري والممر المائي تم تلغيمها وحظر الدخول إليها"، هذا ما يبدو عليه ميناء ماريوبول اليوم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    متنزه داخل المدينة

    يلعب الأطفال تحت مياه النافورات في حديقة وسط المدينة. التقطت هذه الصورة في 20 يونيو/ حزيران 2019. الأشجار خضراء. ويمكن رؤية برج الكنيسة بين الأشجار في خلفية الصورة.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    المتنزه الآن

    أعدنا اكتشاف منطقة الكنيسة نفسها في صور أخرى. تم التقاط هذه الصورة في أول أبريل/ نيسان 2022. ولا يمكن للمرء أن يخمن أن هذا المكان كان مخصصا للاسترخاء في يوم من الأيام.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    مسرح مدينة ماريوبول

    اكتسب مسرح ماريوبول للدراما شهرة كبيرة خلال هجوم القوات الروسية على أوكرانيا. تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها في 30 أغسطس/ آب 2014 شبابًا يحتجون على هجمة روسية - حتى في ذلك الوقت كان هناك قتال وتوتر في شرق أوكرانيا. لكن المسرح كان لا يزال مكان للقاءات والحوارات الثقافية.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Theater

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    المسرح بعد قصف المدينة

    المكان أمسى مختلفا تماما اليوم. هذه الصورة تظهر المسرح بعد الغارة الجوية المدمرة التي شنها الجنود الروس في منتصف مارس/ آذار 2022. واحتمى عدة مئات من المدنيين بالمبنى، ولقي كثير مصرعهم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    مجمع "أزوفستال" للحديد والصلب

    في ماريوبول، تدير شركة "أزوفستال" (Azovstal) واحدا من أكبر مصانع الحديد والصلب في أوروبا. هنا في مجمع "أزوفستال" كان يجري بشكل أساسي صناعة المنتجات من الفولاذ والحديد. وبالإضافة إلى الميناء، كان المصنع مركز تشغيل مهم بالنسبة للسكان هناك. صورة من عام 2017.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Stahlwerk

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    الحرب جعلته أطلالا و"خردة"

    هكذا أصبح المكان الآن نتيجة القصف الروسي. صورة بتاريخ 17 أبريل/ نيسان 2022. الجنود الأوكرانيون صمدوا طويلا متحصنين بهذا المصانع في مجمع أزوفستال، وهنا سقط مئات القتلى. ومازال هناك ألف جندي أوكراني يتحصنون داخل المجمع، حسب رواية كييف. بينما يقول بوتين إنهم ألفان، وأمر بعدم اقتحام المجمع والاكتفاء بتطويق المنطقة وحصارها. تُظهر الصورة هنا جنديًا يقاتل في صفوف الروس.

  • Ukraine | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    طرق وشوارع حديثة

    هذه الصورة من صيف 2017 تعطي لمحة عن طرق وشوارع ماريوبول قبل بدء الحصار والقصف الروسي للمدينة.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ماريوبول كيف أصبحت

    الصور التي تصل إلينا الآن من ماريوبول تظهر الدمار التام. تم حرق جميع الأشجار تقريبًا ، ودُمرت الشقق والمنازل وبنايات أخرى. لم تعد مدينة ماريوبول مكانا صالحا للعيش. إعداد ( غيرتا هيرمان/ علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة