ما هي أفضل الفواكه التي تمد أجسامنا بالكالسيوم؟

الكالسيوم هو عنصر مهم لجسم الإنسان، ويوجد 99 بالمئة منه بجسم الإنسان في العظام، لذلك ينصح الأهل أولادهم دائماً بشرب اللبن للحصول على عظام قوية. لكن الكالسيوم ليس مهم فقط للعظام، بل تحتاجه أيضاً العضلات والأعصاب للعمل بشكل صحيح بحسب ما ينقل موقع "Men's Health".

لماذا يحتاج جسم الإنسان للكالسيوم؟

عندما تنخفض نسبة الكالسيوم في جسم الإنسان، يعوض الجسم هذا النقص بسحب "مخزون" الكالسيوم الموجود بالعظام، وهو ما يعرضها للضعف والهشاشة. ولمنع حدوث ذلك، تنصح الجمعية الألمانية للتغذية (DGE) تناول ما يعادل ألف ميليغرام من الكالسيوم يومياً بحسب ما يذكر موقع "Men's Health".

لا يؤثر الكالسيوم على العظام فحسب، فهو يساهم أيضاً في إيصال الإشارات بين الخلايا العصبية. كما تحتاجه العضلات وعضلة القلب للعمل بشكل صحيح، ويساعد الجسم أيضاً في إفراز الهرمونات. فكل خلية في الجسم تحتاج إلى كميات كافية من الكالسيوم للقيام بوظائفها بحسب ما يذكر موقع "Healthline".

ما علامات نقص الكالسيوم؟

لا ينتج الجسم الكالسيوم، ولذلك يجب الحصول عليه من مصادر غذائية. قد يهمل البعض في ولا يتناول كميات كافية من الكالسيوم، وفي هذه الحالة تظهر علامات نقصه في الجسم بحسب موقع "Men's Health" على شكل تقلصات أو تشنجات العضلات وتسوس الأسنان ونزيف في اللثة وسرعة كسر العظام بالإضافة إلى ظهور البقع الزرقاء على الجسم ونزفه بسهولة في حالة حدوث إصابات.

يتجه الكثيرون للمكملات الغذائية، وهو أمر ممكن إذا لم يكن الشخص يحصل على كفايته من الكالسيوم عن طريق الغذاء. لكن يجب في هذه الحالة توخي الحذر، حيث أن الإفراط في تناول هذه المكملات قد يتسبب بمشاكل صحية مثل الإمساك والإحساس بالانتفاخ، كما يرتفع خطر الإصابة بحصى الكلى بحسب موقع "Healthline".

ما الفاكهة التي تحتوي على الكالسيوم؟

من المعروف أن منتجات الألبان تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، لكنها ليس مصدره الوحيد. فالعديد من أنواع الفاكهة والخضروات تحتوي عليه أيضاً، وهو الأمر الجيد للنباتيين أو من يعانون من حساسية تجاه منتجات الألبان.

ومن الفاكهة التي تحتوي على الكالسيوم التي يذكرها موقع "Men's Health" فاكهة الكيوي والبرتقال، وهي غنية أيضاً بفيتامين سي، ويمكن تناولها أو شرب عصائرها. ويحتوي التوت بأنواعه على الكالسيوم، ويمكن تناولها وحدها أو إضافتها للسلطات.

كما تحتوي عليه الفاكهة المجففة مثل التمر والبرقوق والخوخ والمشمش، ويحتوي عليه الزبيب أيضاً. وينصح موقع "Healthline" بتناول الكالسيوم مع كميات كافية من فيتامين د، لأن الجسم يحتاجه حتى يستطيع امتصاص الكالسيوم. والتعرض لأشعة الشمس أفضل مصادر فيتامين د، إلى جانب بعض المكملات الغذائية.

س.ح/خ.س