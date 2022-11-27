ما هي أفضل أنواع الفاكهة التي تساعد في خسارة الوزن؟

لا شك في أن النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضروات يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر العديد من الأسباب الرئيسية للأمراض الخطيرة، بما في ذلك أمراض القلب والسكري من النوع 2 وحتى السرطانات والسمنة. وعندما يتعلق الأمر في إنقاص الوزن، فإن الفاكهة بأنواعها وألوانها المختلفة قد تكون الحليف الأقوى لتحقيق هذا الهدف. إذ تحتوي الفاكهة على سعرات حرارية أقل من الأطعمة الحلوة الأخرى، وتحتوي على ألياف أكثر من العديد من الوجبات الخفيفة الجاهزة. إليك أهم أنواع الفاكهة التي تساعد في إنقاص الوزن:

الموز

نعم الموز.. هذه الفاكهة التي حظيت بسمعة سيئة على مر السنين، إلا أن الموز غني بالعناصر الغذائية ويمكن أن يساعدك على فقدان الدهون في الجسم. يوفر الموز حوالي 3 غرام من الألياف لكل وجبة، ويساعد على الشعور بالشبع مع توفير سعرات حرارية أقل من الأطعمة الأخرى الغنية بالكربوهيدرات.

الجريب فروت

وفقا للأبحاث فإن فاكهة الجريب فروت قد تكون قادرة على المساعدة في إنقاص الوزن عند تناولها قبل الوجبة.

أناناس

الأناناس مصدر للإنزيمات التي تساعد على الهضم، كما قد تساعد في تنظيم الشهية، مما قد يساعد بدوره في إنقاص الوزن. ويعد الأناناس أيضا مصدرا للألياف، مما يسمح بتعزيز الشعور بالامتلاء والمساهمة في احتياجات الألياف اليومية. وزيادة استهلاك الألياف هي خطوة حاسمة في الحد من السمنة.

التوت

يشتهر التوت باحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والألياف. ومن الأفضل تناوله كوجبة خفيفة عوضا عن الحلويات أو الأطعمة الجاهزة.

الكيوي

يحتوي الكيوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة، مثل فيتامين سي والألياف، سواء في الأنواع الخضراء والصفراء. يعزز الكيوي صحة الأمعاء ويساعد في الهضم، وهما عاملان آخران يمكن أن يساعدا في تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن.

ر.ض