ما هي أبرز الأزياء التي اختفت وظهرت من جديد؟

عندما يتعلق الأمر بالأزياء تعود كل موضة كانت بارزة ومشهورة في فترة زمنية ماضية إلى الظهور من جديد. ففي عام 1995 ارتدى مشاهير مثل جينيفر أنيستون وماريا كاري وجانيت جاكسون سراويل مرتفعة ووسراويل ذات حمالات (سالوبتّات) وقمصانا بمربعات هندسية وبلوزات قصيرة تكشف عن البطن.

وفي عام 2020 عادت هذه الموضة لتظهر من جديد ومعها أيضا علامات تجارية ازدهارت من قبل ولكنها اختفت لتعود من جديد وتستعيد مجدها، كما ذكر موقع "ياهو" الألماني.

كما أعادت ماركات عالميّة عشاق الموضة إلى حقبة الثمانينات حيث تميزت موضة عام 2020 باستمرار ارتداء الألبسة الرياضية والقبعات المشبكة التي كان يرتديها سائقو الشاحنات في البداية قبل أن يرتديها الشباب، حسب ما جاء في الموقع الألماني.

أما سروال الجينز الضيق الذي يرتديه اليوم الرجال والنساء، فهو مستوحى من السراويل التي كان يرتديها النبلاء الفرنسيون في القرن السابع عشر.

سراويل اليوغا كذلك تحظى بإقبال كبير وذلك بفضل شركة "لولو ليمون" الكندية التي ابتكرت عام 1998 هذه السراويل لأغراض رياضية قبل أن تغزو هذه الأخيرة شوارع العالم وتصبح موضة لا يمكن الاستغناء عنها حاليا.

ع.اع/ ع.ج