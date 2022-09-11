 ما هو فارق العمر الأفضل لاستمرار العلاقة بين الشريكين؟ | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 11.09.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

ثقافة ومجتمع

ما هو فارق العمر الأفضل لاستمرار العلاقة بين الشريكين؟

ما هو فارق العمر الأفضل للأزواج؟ خمس سنوات أم عشر سنوات أم أكثر؟ وهل يؤثر هذا الأمر على العلاقة الزوجية واستمرارها، دراسة أمريكية بحثت هذا الامر، وخرجت بنتائج محددة.

صورة رمزية، زوجان يقومانبنزهة في حديقة.

ما تأثير فارق السن على علاقتنا مع الشريك؟

"الحب لا يعرف عمراً، ما مدى صحة هذه المقولة التي نرددها على ألسنتنا، وهل لها دليل علمي؟. من أجل فحص هذا الأمر قام باحثون في جامعة إيموري في أتلانتا بعمل دراسة لمعرفة أي فارق في السن هو الأفضل في العلاقة - وأي فارق ضار بالنسبة على استمرارها. 

وأظهرت الدراسة التي شملت 3000 مشارك، بوضوح مدى تأثير فارق السن على طول العلاقة وأي الأزواج لديهم أفضل فرصة لعلاقة سعيدة ودائمة، بحسب ما نشرت مجلة "بريغيته Brigitte" الألمانية.

مختارات

فارق العمر مهم

الكل يسمع عن التغير الذي يصيب الشريك في مقتبل الأربعين، إذ يعاني العديد من الرجال من أزمة منتصف العمر . وغالبًا ما يتم تعويض هذا عن طريق امرأة أصغر سنًا. هو يرغب في تجديد ينعشه، ويصرف عنه الانتباه عن مخاوف الشيخوخة.

في نفس الوقت يتساءل البعض: ماذا تريد امرأة شابة من رجل يمكن أن يكون في عمر والدها؟ فهو أيضًا يتقدم في السنوات ولن يبقى الشباب على محياه. وبينت الدراسة أن النساء أيضا يرغبن بشكل طبيعي في جذب شاب أصغر، بيد أن بعضهن صرحن أنهن سيفتقرن إلى تجربة الحياة التي تجعل الرجال في كثير من الأحيان جذابين للنساء، بحسب ما نشر موقع "غوفيمينن Gofeminin" الألماني.

اقرأ أيضا: لماذا يبحث الرجل عن علاقة جديدة بسرعة بعد الانفصال؟

ووفقا للدراسة، يزيد خطر الانفصال مقارنة بالأزواج من نفس العمر عندما يكون هناك فارق في العمر:

بنسبة 3 في المائة فقط لدى وجود فارق عمر من سنة واحدة

بنسبة 18 في المائة لدى وجود فارق عمر بمعدل خمس سنوات

39 في المائة لفارق في العمربين الزوجين بمعدل عشر سنوات

بفارق سن  20 عاما أو أكثر تزيد نسبة خطر الانفصال بمعدل 95 بالمائة

فارق السن الكبير خطر على سعادة العلاقة

وبينت الدراسة إلى أنه كلما زاد فارق السن، كلما قلت فرصة وجود علاقة طويلة وسعيدة. وكلما اقترب كلاهما من بعضهما البعض من حيث العمر، زاد احتمال أن يكونا سعيدين معًا على المدى الطويل.

ووفقًا للباحثين، تكمن أسباب ذلك في القيم المشتركة التي تجعل الشراكات أيضًا مستقرة. فعلى سبيل المثال، اختيار الأفلام والموسيقى وطريقة تنظيم أوقات الفراغ وأنماط الحياة المختلفة لدائرة الأصدقاء والتوقعات المتعلقة بالجنس تلعب دورا كبيرا.

علاء جمعة 

  • Symbolbild Seminar Flirt

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك

    تبادل النظرات والتقاء العينين والابتسام والإنصات إلى مَن ترغب في أن يقع في غرامك، وبهذا يكون من تحبه وترغب في أن يحبك قد وقع في حبك. بهذه البساطة قد يكسب الإنسان قلب شخص آخر، بحسب ما يرى الاختصاصي النفسي الأمريكي نويمان بحسب موقع "بيكسا باي" وموقع "إن 24" الإلكترونيين.

  • Junges und fröhliches Paar

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك

    الابتسام يجعل الناس أكثر جاذبيةً ولطفاً وإثارة للاهتمام. فلا يوجد أفضل من أن يبتسم الشخص لمن يريد أن يقع في حبه.

  • Liebespaar Eisbecher

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك

    تبادل النظرات والتقاء العينين: فالعاشقون يقضون 75% من أوقاتهم المشتركة في النظر إلى أعين بعضهم البعض بحسب دراسة استنتجتها جامعة هارفارد المرموقة.

  • Das sagt man so 01 +++ EINSCHRÄNKUNG BEACHTEN +++

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك

    المبدأ سهل: الذين ينظرون كثيراً وطويلاً إلى بعضهم البعض تنشأ ثقة متبادلة بينهم أكثر وأكثر.

  • Pärchen händchenhaltend

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك

    إبداء الاحترام لمن ترغب في أن يقع في حبك وكذلك إظهار قيمته لديك، ومنحه الانطباع بأنه يربح شيئاً من خلال الارتباط بك، ألا وهو احترامك وتقديرك له.

  • Symbolbild Paar Streit

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك

    فـ 48% من شركاء الحياة أو العشاق الذين ينفصلون عن بعضهم يكون سبب الانفصال هو قلة الاحترام المتبادل أو من أحد الطرفين على الأقل.

  • Symbolbild Paar Pärchen Seitensprung

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك

    الإنصات والاستماع الجيد: لا بد أن تنصت جيداً إلى الشخص الذي تحبه، فهذا هو المفتاح إلى قلبه أو قلبها.

  • Symbolbild Romantischer Spaziergang

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك

    فالإنسان لا يوجد لديه أجمل وأحب من أن ينظر إليه ويهتم به وبحياته شخص آخر بأمانة وود. وهذا يعني أنه عندما يتحدث الشخص الذي تريده أن يقع في غرامك فلا تغيّر موضوع الكلام للحديث عن نفسك بل استمع جيداً واترك المجال له كي يتحدث عن نفسه.

    الكاتب: علي المخلافي