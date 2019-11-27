 ما هو سر ″الجمعة السوداء″؟ | عالم المنوعات | DW | 27.11.2019

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منوعات

ما هو سر "الجمعة السوداء"؟

الملايين حول العالم ينتظرون "الجمعة السوداء"، أكبر موسم للخصومات والتنزيلات في العالم. لكن قليلين يعلمون كيف بدأت والأسباب وراء انتشارها .. فكيف تحولت "الجمعة السوداء" من أزمة اقتصادية إلى أكبر حدث للتسوق في العالم؟

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الجمعة السوداء .. هل تنتقل للمنطقة العربية؟

تمتلئ المتاجر ويزدحم الإنترنت بملايين المتسوقين، خلال إجازة نهاية الإسبوع التي تتبع عيد الشكر من كل عام، لشراء سلع متنوعة، خاصة المعروفة بارتفاع أسعارها، بأقل أسعار ممكنة.

وبالرغم من الإقبال الكبير من جانب المتسوقين على الشراء خلال ما يُعرف بـ"الجمعة السوداء"، كل ما يعرفه كثيرون عنها هو فقط ارتباطها بالتسوق استعداداً لأعياد الميلاد.

بدأت حكاية "الجمعة السوداء" بأزمة اقتصادية ضخمة، عندما قام خبيرا المال الأمريكيان جيم فيسك وجاي غولد بشراء كمية كبيرة من الذهب أملاً في تحقيق أرباح ضخمة من خلال بيع الذهب لاحقاً بعد ارتفاع سعره، وفقاً لما نشره موقع "ديلي تلغراف".

وفي الرابع والعشرين من سبتمبر/ أيلول عام 1869، انهار سوق الذهب الأمريكي، وسمي هذا الانهيار، الذي بدأ يوم جمعة، بالجمعة السوداء، ما دفع فيسك وجاي لإعلان إفلاسهما.

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أيضاً، وفي وقت كانت السجلات التجارية تُكتبه فيه باليد، كانت الأرباح تُكتب باللون الأسود، بينما تُكتب الخسائر باللون الأحمر. ولذا، فإن الجمعة السوداء قد تدل أيضاً على الأرباح التي تحققها الشركات خلال موسم التنزيلات هذا بسبب الإقبال الهائل على الشراء.

وفي خمسينيات القرن الماضي، بدأ ضباط الشرطة بمدينة فيلادلفيا الأمريكية بإطلاق اسم "الجمعة السوداء" على الفترة التالية لعيد الشكر، بسبب الزحام والفوضى الناتجين عن الأعداد الكبيرة من المتسوقين والسائحين الذين يزورون المدينة، ما منع الضباط من الحصول على إجازات وأجبرهم على العمل لعدد ساعات أطول.  

لكن ظاهرة التسوق التالي لعيد الشكر بدأت قبل ذلك بأكثر من عشرين عاماً، حيث أقبل الكثيرون على الشراء، حتى أن الرئيس الأمريكي السابق فرانكلين روزفلت قرر في عام 1939 تقديم الاحتفال بعيد الشكر لإسبوع كامل أملاً في أن تنعش المبيعات الاقتصاد الأمريكي حينها.

وبدأت الجمعة السوداء في الانتقال إلى دول أخرى حول العالم، وفي مقدمتها المملكة المتحدة، لتتجاوز حجم مبيعات ذلك الحدث التسوقي الضخم بالولايات المتحدة الأمريكية وحدها ستة مليارات دولار أمريكي في عام 2018.

يمكنك الاستمتاع بعروض الجمعة السوداء حالياً في عدة دول، مثل ألمانيا وفرنسا والنرويج وكندا والبرازيل ورومانيا والهند والمكسيك والإمارات. ولا يمكن شراء السلع المعروضة خلال الخصومات عن طريق الذهاب بنفسك للمتاجر فقط، حيت تقدم العديد من المتاجر عروضها عبر الإنترنت، ولكن في المقابل يحجم عدد من المتاجر عن المشاركة في الجمعة السوداء. 

د.ب/ ي.أ

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    الجمعة السوداء: جنون التسوق بعد "عيد الشكر"

    العديد من الولايات الأمريكية تمنح موظفيها يوم عطلة بعد الاحتفال بعيد الشكر. وتصف وسائل الإعلام الأمريكية هذا اليوم بأنه أهم يوم تسوق في العام بأكمله.

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    الجمعة السوداء: جنون التسوق بعد "عيد الشكر"

    جنون التسوق قد يؤدي أحيانا إلى وقوع مشاجرات بين الزبائن الذين توافدوا للاستفادة من عروض التخفيضات.

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    الجمعة السوداء: جنون التسوق بعد "عيد الشكر"

    تقوم أغلب المتاجر بتقديم خصومات وتخفيضات هائلة لذلك ينكب الناس على انتظار فتح المتاجر في ساعات مبكرة من يوم الجمعة لانتهاز الفرصة.

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    الجمعة السوداء: جنون التسوق بعد "عيد الشكر"

    استغل العديد من الأفراد انتظار الناس لفتح المتاجر إيذاناً ببدء يوم الجمعة السوداء، ورفعوا لافتات تندد بأحداث فيرغسون رافضين فيها عنف الشرطة.

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    الجمعة السوداء: جنون التسوق بعد "عيد الشكر"

    الولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي يُعمل فيها بتقليد الجمعة السوداء". فالعديد من المتاجر في الدول الأوربية وكندا تقوم أيضاً بتخفيض أسعارها في هذا اليوم، رغم أن الكنديين يحتفلون بعيد الشكر في أكتوبر/ تشرين الأول.

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    الجمعة السوداء: جنون التسوق بعد "عيد الشكر"

    اختلفت التفسيرات حول تسمية هذا اليوم بهذا الاسم. وكان من ضمنها أن التجار في هذا اليوم تتلون أيديهم باللون الأسود لكثرة عد المال. الكاتبة: هبة الله إسماعيل


مختارات

الجمعة السوداء: جنون التسوق بعد "عيد الشكر"

يوم "الجمعة السوداء" يصادف الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر/ تشرين ثاني من كل عام. وهو يأتي بعد عيد الشكر. ويعد هذا اليوم بداية موسم شراء هدايا عيد الميلاد في الولايات المتحدة. (29.11.2014)  

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