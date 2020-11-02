ما مدى مصداقية استطلاعات الرأي قبل الانتخابات؟

"استطلاعات الرأي لم تصبح أقل دقة، وإنما أكثر تفصيلا وتعقيدا"، يقول توماس فيند، مؤسس ومدير معهد "التواصل مع الجمهور". الباحث المختص باستطلاعات الرأي لديه "مشكلة أكثر في كيفية التعامل حاليا مع استطلاعات الرأي". ويضيف: "يوميا هناك رقم جديد أو استطلاع جديد يتم نشر نتائجه. هكذا يتم توليد حالة فراغ". أي تفريغ استطلاعات الرأي من مضمونها.

مزيد من استطلاعات الرأي، وعدد أقل من المستطلعة آراؤهم

الناشر والباحث في العلوم السياسية والمدرس في جامعة هوهينهايم، والذي أجرى عدة دراسات حول استطلاعات الرأي، فرانك بريتشنايدر، يؤكد أيضا هذا الاتجاه. فمنذ عام 1980 إلى اليوم فقد تضاعف عدد الاستطلاعات وأيضا التغطية الإعلامية لها 14 ضعفا.

الباحث في العلوم السياسية والإعلام فرانك بريتشنايدر

ونتيجة لذلك فقد قلّ عدد الناس الراغبين في المشاركة في الاستطلاعات والتعبير عن رأيهم. وبحسب دراسة بعنوان "أخطاء استطلاعات الرأي من حيث الزمان والمكان"، فقد كانت نسبة من يشاركون في الاستطلاعات قبل عشرين عاما 30 بالمئة. أما اليوم فالنسبة أقل من عشرة بالمئة.

هذه الدراسة التي تم تحديثها في يونيو/حزيران 2020، وذلك بفحص 351 انتخابا في 45 بلدا، وبمشاركة أكثر من 30 ألف شخص، خلال الفترة من عام 1942 وحتى 2017. معدا الدراسة، ويل جينينغس، البروفيسور في العلوم السياسية في جامعة ساوثامبتون البريطانية، وكريستوفر وليزين، البروفيسور في أبحاث الآراء في جامعة تكساس الأمريكية، قلقان بسبب هذا التطور: "هذا يؤثر على تمثيل الاستطلاعات لشرائح واسعة من الناخبين، ويقود بالتالي إلى أخطاء وعدم مطابقة لنتائج الانتخابات".

جودة العينات

كون الاستطلاع يمثل الواقع، أمر يعتمد على جودة العينات. ومن المشاكل الجوهرية هنا، هي مسألة التعامل مع المترددين في تحديد ميولهم السياسية.

"الدروس المستفادة من انتخاب الرئيس الأمريكي (الأسبق) دوالد ترامب، أوالاستفتاء على البريكست تظهر أنه لا يمكن تجاوز مجموعات معينة من الناخبين"، يوضح الخبير فيند. كثير من استطلاعات الرأي تضيف نفس النسبة عند الأشخاص المترددين على نسبة من حسموا رأيهم، ومنها أهم استطلاع للرأي في ألمانيا "دويتشلاند تريند" من القناة الألمانية الأولى. وهذه مشكلة كما يرى فيند، "لأن هؤلاء قد يشكلون نسبة 20 بالمئة أو أكثر".

من أكبر المفاجآت التي خالفت استطلاعات الرأي كان فوز ترامب في 2016

عالم السياسة بريتشنايدر يوضح أن كثيرين من أنصار ترامب لا يشاركون في استطلاعات الرأي لأنهم يعتبرونها جزءا من "الصحافة الكاذبة"، كما يصفونها.

وبما أنهم لم ينتخبوا سابقا، والآن يشاركون في الانتخاب، فهذا يعني أن أصواتهم لا تدخل في حسابات استطلاعات الرأي، بحسب بريتشنايدر، وهذا ما يؤدي إلى اختلافات بين الاستطلاعات والنتائج الحقيقية.

التقييم والشفافية

كما أن أسلوب طرح الأسئلة يمكن أن يؤثر على مصداقية النتائج ومطابقتها للواقع. طرح الأسئلة من خلال الاتصال عبر رقم الهاتف الأرضي يعتبر وسيلة ذات مصداقية عالية، لأنه يمكن تحديد المنطقة التي يقيم الأشخاص فيها، ولأن المستطلعة آراؤهم يخصصون وقتا كافيا للرد على الأسئلة. أما الاتصال عبر الهاتف الجوال، فلا يتيح معرفة مكان وجود الشخص. فيما تبدو الصعوبة مع الاستطلاعات عبر الإنترنت أنها غالبا ما تكون مع أشخاص مجهولي الهوية، وتشمل فقط من يستخدمون الإنترنت.

من النقاط الهامة التي لا يلقى له بال، موضوع تقييم وتحليل نتائج الاستطلاعات لأنها عرضة للخطأ. وهناك نسبة إحصائية تقدر بحوالي اثنين إلى ثلاثة بالمئة، تسمى نسبة الخطأ أو الانحراف عن النسبة الحقيقة. وهذه النسبة لا تذكر دائما عند عرض نتائج الاستطلاع أو تكتب بين قوسين بخط صغير جدا.

فنسبة الخطأ هذه قد تكون حاسمة. مثال على ذلك: لو أن حزبا حصل على 50 بالئمة في استطلاع للرأي، ومع نسبة انحراف تقدر بـ2.5 بالمئة، يعني أن هذا الحزب قد يحصل في الواقع على 47.5 بالمئة، أي أنه لن يفوز بالأغلبية المطلقة. أو قد يحصل على 52.5 بالمئة ويفوز بها.

دقة النتائج

رغم كل عوامل عدم الدقة المحتملة، إلا أن استطلاعات الرأي لانتخابات البرلمان الاتحادي الألماني جاءت دقيقة بشكل مدهش خلال العشرين عاما الماضية، كما يظهر في المعطيات التي نشرها موقعا "فال ريشت" و "دافوم". وفقط في استطلاعين اثنين تجاوزت نسبة الانحراف ثلاثة بالمئة.

هناك نسبة من الناخبين تتأخر لتحسم قرارها وهذه تسبب بعض الانحراف في نتائج استطلاعات الرأي

بحسب تحليل للبيانات الانتخابية واستطلاعات الرأي أجرته صحيفة "تسايت" الألمانية فإن هناك سوء تقدير لنتائج الحزب المسيح الديمقراطي في انتخابات 2017، حيث أعطته الاستطلاعات نسبة أكبر من النتيجة التي حققها فعلا.

ويفسر الصحفي كريستيان اينت من الصحيفة نفسها الأمر بوجود حزب البديل لأجل ألمانيا وحصوله على نتيجة قوية في انتخابات 2017، حيث اختار بعض داعمي التحالف المسيحي التصويت لحزب البديل كنوع من الاحتجاج على سياسية التحالف المسيحي.

الدراسة التي حملت عنوان "أخطاء استطلاعات الرأي من حيث الزمان والمكان"، تظهر أيضا أنه "ليس هناك نمو في نسبة الخطأ". فبين عامي 1940 و1950 ثم بين 1960 و1970 كانت نسبة الخطأ حوالي 2.1 بالمئة. ومنذ عام 2000 تبلغ هذه النسبة 2 بالمئة.

وتظهر الدراسة أنه كلما كبر حجم الحزب وشعبيته، ترتفع نسبة الانحراف في نتائجه في استطلاعات الرأي، "خصوصا عندما تكون النتائج متقاربة جدا، كما حدث في الانتخابات الأمريكية في 2016 واستفتاء البريكست في 2015".

الخلاصة:

حتى وإن كانت استطلاعات الرأي دقيقة فعلا وأفضل من السمعة التي تتمتع بها، إلا أن هناك نسبة انحراف دائما، تكون أحيانا أعلى من السنبة المعتادة المقدرة باثنين بالمئة. فعدم اليقين السياسي زاد، رغم محافظة استطلاعات الرأي على جودتها. وهذا ما برز في الانتخابات البرلمانية الخاصة بولاية سكسونيا-أنهالت في يونيو/حزيران 2021. فاستطلاعات الرأي لم تتوقع تحقيق الحزب المسيحي الديمقراطي فوزا واضحا، وإنما توقعت نتيجة متقاربة بينه وحزب البديل لأجل ألمانيا.

أستريد برانغه دي أوليفيرا/ف.ي