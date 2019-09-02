 ما مدى خطورة حزب الله اللبناني؟ | سياسة واقتصاد | DW | 06.09.2019

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سياسة واقتصاد

ما مدى خطورة حزب الله اللبناني؟

زعيم حزب الله نصرالله هدد اسرائيل بشن هجمات، في وقت عزز فيه الحزب ترسانته الحربية وغيرت إسرائيل استراتيجيتها تجاهه. وقبل أسبوعين من انتخابات الكنيست يزداد خطر الحرب بين الطرفين اللذين يتبادلان الضربات وكسر الخطوط الحمر.

Libanon Hisbollah | Hassan Nasrallah (picture alliance/dpa/M. Naamani)

التحذير كان واضحا:" في حال شنّ هجمات ضد لبنان سيتم تهديد جميع جنودكم ومستوطناتكم"، كما قال زعيم حزب الله اللبناني، حسن نصر الله الاثنين 2 سبتمبر/ أيلول 2019 في شريط فيديو. والتحذير كان موجها لإسرائيل. وبإمكان حزب الله تنفيذ هجمات "في قلب" البلد المجاور في حال هاجم هذا الأخير مجددا لبنان. "فالخطوط الحمراء" التي حددتها اسرائيل على طول حدودها لم تعد موجودة.

هذا التحذير جاء قبيل تصريح لوزير الخارجية الاسرائيلي، يسرائيل كاتس. وحسب وزارة الأخير فإنه طلب من نظيره الألماني التدخل لتحذير الحكومة في بيروت من "خسارة" لكل لبنان في حال لم يوقف حزب الله عملياته ضد اسرائيل.

وجاء تصريح كاتس من جانبه في صلب تطورات نهاية الأسبوع المنصرم. وحسب معطيات ذاتية فإن الميليشيا الشيعية أطلقت النيران على عربات عسكرية اسرائيلية وقاعدة عسكرية بالقرب من بلدة أفيفيم بعدة صواريخ مضادة للدبابات. وعلى إثرها هاجم الجيش الإسرائيلي أهدافا في جنوب لبنان.

Libanon Maroun Al-Ras Grenze Israel Artillerie Beschuß (Reuters/A. Taher)

الأراضي اللبنانية جنوبي الحدود مع اسرائيل تحت النيران في الأول من سبتمبر 2019

حزب الله يتسلح

يحصل تبادل الضربات على خلفية تغيير كبير في موازن القوة بين اسرائيل وحزب الله. فحزب الله، كما ورد في دراسة من "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" بواشنطن هو الفاعل غير الحكومي الأكثر تسلحا في العالم. ففي الوقت الذي كانت تملك فيه هذه الميليشيا خلال حرب لبنان في 2006 نحو 15.000 صاروخ، فهي تملك في الأثناء 130.000 ألف صاروخ. وهذه الصواريخ تشكل متاعب لسلاح الجو الاسرائيلي، فهو بإمكانه في الحقيقة ضمان الحماية منها، إلا أنها "ترغم الطائرات الاسرائيلية على التحليق في العلو وتقلل من قدرتها على استهداف مواقع فوق الأرض"، كما جاء في الدراسة الأمريكية. وهذا يجبر الجيش من جانب آخر على المراهنة في خضم المواجهات على استخدام قوات المشاة. وهذا ما ينشده حزب الله.

اسرائيل تغير الاستراتيجية

وعلى خلفية موازن القوة الجديدة عدلت اسرائيل استراتيجيتها المعهودة إلى حد الآن، كما جاء في وثيقة صادرة في نهاية أغسطس/ آب من "معهد دراسات الأمن القومي". وعلى هذا النحو وسًعت اسرائيل محور عملياتها باستمرار. فإذا كانت الحكومة أولا مجبرة على التحرك ضد مواقع إيرانية ومخازن في سوريا، فإن الهجمات ركزت في الآونة الأخيرة على أهداف في العراق. هناك أيضا أقامت ايران ـ ضد إرادة الحكومة العراقية ـ منشآت عسكرية.

والجديد في هذا التشابك أيضا هو أن الهجمات ضد أهداف حزب الله داخل لبنان. في الهجوم الأخير ضد مواقع حزب الله يبدو أن الجيش ترك المجال عن قصد لتسريب معلومات إلى وسائل الإعلام ـ بهدف إطلاع قيادة حزب الله على حسابات اسرائيل ونواياها. وتحولات الأسابيع الماضية تؤدي إلى الاستنتاج أن قيادة الجيش الإسرائيلي تقيم بشكل مرتفع التهديدات من جانب ايران وحزب الله خلافا لما هو معهود، كما جاء في وثيقة الدراسة الاسرائيلية. والوتيرة المرتفعة للتدخلات الاسرائيلية تكشف القلق بالنظر إلى التطورات العسكرية للطرف الخصم.

 كما أن التدخلات الأخيرة تمثل رسالة: " تعكس الجرأة وقوة القرار وحزم رئيس الوزراء بسبب التهديد الإيراني إضافة إلى استعداده للمخاطرة". وبهذا يراد البرهنة لحزب الله على ما سينتظره في حال حصول هجوم. وحقيقي أيضا، كما قالت الدراسة أن العمليات الأخيرة تناسب رئيس الوزراء نتانياهو في الحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية في الـ 17 من سبتمبر/ ايلول الجاري.

Hisbollah Parade in Libanon Archivbild 12.11.2012 (Anwar Amro/AFP/Getty Images)

صورة من الارشيف لأحد الاستعراضات العسكرية لعناصر حزب الله اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت أواخر عام 2012

حرب نفسية

"الخوف هو أقوى سلاح لحزب الله"، كما كتب المحلل السياسي ديفيد داوود في صحيفة "هآريتس". وفي نزاع مستقبلي من المتوقع بالتالي أن يصدر حزب الله تهديدات تفوق إمكانياته العسكرية الحقيقية. ويشمل ذلك، كما يتوقع داوود الإعلان عن غزو الضفة الغربية وإطلاق صواريخ دقيقة على اسرائيل واستهداف مخزون الأمونياك الكبير بالقرب من حيفا أو المفاعل النووي بالقرب من ديمونا.

وهذه التهديدات تستهدف الردع، كما يقول داوود. ويحاول حزب الله من خلال هذه الطريقة تقرير متى وهل سيبدأ الحرب. كما أن الدعاية من لبنان تهدف إلى الزيادة في قلق السكان الاسرائيليين ضد الحرب. وبهذا تكون الميليشيا الشيعية ناجحة، لأن وسائل الاعلام الإسرائيلية تغطي تهديدات حزب الله بشكل واسع.

تصعيد مقصود

وفي المجمل، كما يستنتج مؤلفو الدراسة الاسرائيلية أن تصعيدا في لبنان يبقى في إطار الممكن. والجيش الاسرائيلي، كما يفترضون يعزز لتوه إمكانيات الهجوم والدفاع.

ولا يستبعدون أن حزب الله يخطط حاليا لهجوم يستهدف اسرائيل بشكل مؤثر، لكنه لا يؤدي إلى حرب مفتوحة. بيد أن خطر الحسابات الخاطئة وارد بشكل كبير: فإسرائيل قد ترد بشكل أقوى خلافا لحسابات بيروت. لكن الحكومة في القدس تواجه أيضا بعض المخاطر. وهذا حاصل لا سيما بالنظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فحكومة ترامب مشغولة بوضع العلاقة مع ايران تحت السيطرة وليست بحاجة إلى توترات إضافية في المنطقة ـ وكذلك تلك التي قد تصدر عن اسرائيل. وكل هذه الأمور تضع البلاد أمام تحديات " مرحلة جديدة بدأت".

كرستين كنيب/ م.أ.م

  • Leerstehende Haus in Lifta (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    بيوت مهجورة

    هذا البيت الفارغ في لفتا هو رمز لإحدى جذور نزاع الشرق الأوسط. والقرية الواقعة غربي القدس وجب التخلي عنها أثناء فترة تأسيس اسرائيل في 1948 من قبل ساكنيها ـ فلسطينيون عرب ـ. فاليهود وكذلك العرب يدعون امتلاك المنطقة لأسباب تاريخية أو دينية. ولا وجود لحل في أفق مستقبل منظور.

  • Zerstörter Flughafen von Gaza-Stadt (Reuters/I. Abu Mustafa)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    حطام مطار

    حطام مشروع بالملايين: مطار مدينة غزة. من بين الدول الممولة ألمانيا وتم افتتاحه في 1998 بحضور الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وتعرض للتدمير من قبل اسرائيل في بداية عام 2000. والسبب يعود لما يُسمى الانتفاضة الثانية التي نُفذت خلالها اعتداءات إرهابية.

  • Jassir Arafats Hubschrauber als Ausstellungsstück in Gaza-Stadt (Reuters/I. Abu Mustafa)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    مروحية بدون مروحة

    في علاقة مع الانتفاضة الثانية دمرت اسرائيل طائرة الهليكوبتر التابعة للرئيس الفلسطيني والحائز على جائزة نوبل للسلام ياسر عرفات. وفي الأثناء يتم عرض حطام الطائرة بمدينة غزة مكشوفة للناظرين ومثبتة على سقالة.

  • Strand von Zikim (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    شاطئ زكيم

    شاطئ زكيم يُعد من العناوين السرية السياحية في اسرائيل. فعلى جانب توجد كثبان رائعة، وعلى الجانب الآخر نظرة إلى البحر المتوسط. وبينهما برج مراقبة اسرائيلي مهجور، لأن هذه البقعة الساحرة كانت دوما مسرحا لنزاع الشرق الأوسط. والشاطئ يقع بحوالي ثلاثة كيلومترات شمالي الحدود مع قطاع غزة.

  • Mittlerer Osten Zeugen des Krieges (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    بقايا خطيرة

    وفي الطريق إلى أماكن استجمام محبوبة في اسرائيل يمر المرء أحيانا بالقرب من هذا النوع من اللافتات. ففي مرتفعات الجولان تحذر من الألغام خلف السياج. وأثناء حرب الأيام الستة احتلت اسرائيل في 1967 المنطقة في الشمال الشرقي على الحدود مع سوريا وضمتها في النهاية. وغالبية الدول لا تعترف بهذا الإجراء. وتطالب سوريا باستعادة الجولان.

  • Mittlerer Osten Zeugen des Krieges (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    دبابة في النهر

    دبابة سورية مقلوبة تصدأت في نهر الأردن ـ في المحمية الطبيعية بنياس في الهامش الغربي لمرتفعات الجولان المحتلة من طرف اسرائيل. ومنذ 1974 تراقب وحدات سلام تابعة للأمم المتحدة منطقة معزولة ضيقة في المنطقة المتنازع عليها. ووضع مرتفعات الجولان كان حاجزا أمام مفاوضات السلام بين اسرائيل وسوريا.

  • Verlassene Moschee in den Golanhöhen (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    لم يعد يُرفع الأذان

    وإحدى نتائج حرب الستة أيام: فقط خمسة كيلومترات غربي المنطقة المعزولة في المنطقة التي ضمتها اسرائيل كانت توجد حتى عام 1967 قرية سورية. وما تبقى هو المسجد المهجور. ولم تعد تُقام هنا الصلاة. فقط عشاق رسوم الغرافيتي يمرون أحيانا من هنا.

  • Zugewachsener Bunker in den Golanhöhen (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    استحواذ بطيء من قبل الطبيعة

    هذا الخندق الذي غطاه العشب في مرتفعات الجولان يشهد كذلك على عمليات القتال في المنطقة الجبلية قبل 52 عاما. وخلال الحرب الأهلية السورية تحولت المنطقة إلى نقطة ساخنة ـ بهجمات صاروخية من سوريا واسرائيل.

  • Jerusalem | Mittlerer Osten Zeugen des Krieges (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    بريطانيون في فلسطين

    وتمتد جذور نزاع الشرق الأوسط إلى ما هو أبعد: وطبقا لاتفاقية مبرمة في 1916 كان الانتداب البريطاني قائما في فلسطين وكانت وحدات منتشرة هنا. هذه الرسوم على جدران خندق قديم في القدس تبين جنودا بريطانيين.

  • Ammunition Hill in Ostjerusalem (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    موقع حرب يتحول إلى متحف

    ما يُسمى بـ "Ammunition Hill" في القدس الشرقية عايش عدة مواجهات. وفي الأصل تم استخدام الهضبة من قبل قوة الانتداب البريطانية لإيداع الذخيرة للشرطة. واستولت الأردن على المنطقة في 1948 وطردت اسرائيل الأردنيين في 1967. وبعض الخنادق القديمة ماتزال موجودة. واليوم يوجد متحف فوق الهضبة يخلد حرب حزيران.أوتا شتاينفير/دانيل هاينريش/م.أ.م


 

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