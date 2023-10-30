 ما مدى تأثير الحرب بين حماس وإسرائيل على رؤية السعودية 2030؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 30.10.2023

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سياسة واقتصاد

ما مدى تأثير الحرب بين حماس وإسرائيل على رؤية السعودية 2030؟

رغم استمرار الحرب بين حماس وإسرائيل، مضت السعودية قدما في تنظيم منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي يطلق عليه اسم "دافوس في الصحراء". إلى أي حد يمكن أن يعرقل الصراع خطط السعودية الطموحة؟

فعاليات منتدى مستقبل الاستثمار في الرياض- 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2023

الصراع في الشرق الأوسط يخيم على فعاليات "منتدى مستقبل الاستثمار" في الرياض 2023، إلى أي حد يعيق ذلك تنفيذ المشاريع السعودية الطموحة؟

قبل خمس سنوات، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن "الشرق الأوسط هو أوروبا الجديدة، وأعتقد أن هذا الهدف سيتحقق 100 بالمائة".

وأمام منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" عام 2018، قال محمد بن سلمان "ستكون النهضة القادمة في العالم في الثلاثين سنة القادمة في الشرق الأوسط إن شاء الله. هذه حرب السعوديين. وهذه حربي التي أخوضها شخصيا ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم".

مختارات

ويمكن اعتبار ذلك جزءا من الترويج لـ "رؤية 2030" وهي  خطة طموحة  تضم إصلاحات اجتماعية واقتصادية واسعة طرحها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عام 2016 في إطار جهوده الرامية إلى جعل السعودية أكثر حداثة وتقليل اعتمادها على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد، إضافة إلى جعلها بيئة قادرة على استقطاب السياحة والأعمال التجارية.

وانطلقت فعاليات "مبادرة مستقبل الاستثمار" في نسختها السابعة في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر/ تشرين الأول في العاصمة السعودية الرياض، لكن الحدث الذي يُطلق عليه "دافوس الصحراء" تزامن مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحماس ما أثار تساؤلات فيما إذا كانت الصراع يلقى بظلاله على "رؤية 2030"؟

وقال منظمو المنتدى إنه رغم استمرار الصراع، إلا أنه لم يلغِ سوى عدد قليل من الحضور مشاركتهم في الحدث الذي جذب كوكبة من أكبر رجال الأعمال والاستثمار في العالم ورؤساء أكبر صناديق الاستثمار وكبرى البنوك مثل "بلاك روك" و "بلاكستون" و "سيتي غروب" و "جولدمان ساكس" و "جي بي مورغان تشيس".

ويبدو أن الحرب لم تؤثر سلبا على إبرام الصفقات التجارية خلال الحدث فيما كان أبرزها الإعلان عن اتفاقية بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي – صندوق سيادي مملوك للدولة - وشركة هيونداي الكورية الجنوبية بهدف إنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات في السعودية بقيمة 500 مليون دولار (470 مليون يورو).

الحرب "تطغى على كل شيء آخر"

بدورها، ترى كارين يونغ، الباحثة البارزة في مركز كولومبيا لسياسة الطاقة العالمية، أنه من المنطقي تواجد هذا العدد من  رجال الأعمال  "في المنتدى، رغم ما يحدث في غزة".

وفي مقابلة مع DW، أضافت بأن "المستثمرين بذلوا الكثير لحضور المنتدى وهم ينظرون إلى  السعودية  وصندوق الاستثمارات العامة كمصدر رئيسي للاستثمار والفرص. هناك ببساطة اهتمام بمحاولة فهم كيف يمكن لدول الخليج وصناديقها السيادية المضي قدما في العمل في ظل الأزمة الراهنة".

ورغم ذلك، لم يكن من الممكن ألا تطغى  الحرب بين حماس وإسرائيل على فعاليات المنتدى إذ نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح قوله إن ما يجري حاليا في غزة "يلقي بظلاله على كل شيء آخر، لكن من أجل مصلحتهم ومن أجل صالح الإنسانية، يجب إبقاء البوصلة مركزة على رخاء شعبنا".

 وقالت جين فريزر، الرئيسة التنفيذية لمجموعة "سيتي غروب"، إن التفاؤل سيكون أمرا صعبا في ظل الظروف الراهنة، فيما أشار لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك"، إلى أن الصراع في أوكرانيا وغزة سيفاقم  أزمة انعدام الأمن المجتمعي  ما سيؤدي إلى تزايد الشعور بفقدان الأمل ما سيؤثر سلبا على معنويات المستهلكين ويؤدي في نهاية المطاف إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

ويقول خبراء إن أخطر التداعيات الاقتصادية للصراع بين حماس وإسرائيل سوف تتعلق على المدى القصير بإمدادات النفط والغاز وأسعار الطاقة، فيما يكمن أسوأ السيناريوهات في ارتفاع  أسعار النفط إلى ما يصل إلى 150 دولارا للبرميل وذلك في حالة اندلاع مواجهة إقليمية خارج حدود إسرائيل وغزة، وفقا لتحليل قامت به بلومبرغ قبل أيام.

وحذر التحليل من أن هذا السيناريو سوف يؤدي إلى مزيد من التضخم وتباطؤ في النمو الاقتصادي في الكثير من دول العالم. الجدير بالذكر أن سعر النفط حاليا يقف عند مستوى 90 دولارا للبرميل. وكشف تحليل بلومبرغ عن أن المخاطر الأخرى الأكثر إلحاحا مع استمرار الصراع بين حماس وإسرائيل سوف تتمثل في زيادة   أعداد اللاجئين  وضعف تدفق السياح إلى الدول التي تعتمد على السياحة.

سوف يشمل الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، ميناء حيفا في إسرائيل

سوف يشمل الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، ميناء حيفا في إسرائيل، هل يمكن تنفيذ هذا الممر في ظل استمرار النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين؟

التأثير على الممر التجاري المرتقب من الهند إلى أوروبا؟

ويرجح خبراء أن يؤثر الصراع - في حال طال أمده واتسع إقليميا – على مشروع طموح يكلف مليارات الدولارات ويرمي إلى إنشاء الممر الاقتصادي الجديد بين الهند والخليج وأوروبا.

وسوف يتضمن الممر الاقتصادي، بحسب قادة العشرين، إنشاء خطوط للسكك الحديدية، فضلاً عن ربط الموانئ البحرية وجوانب أخرى. وتتوقع الولايات المتحدة أن يساهم الممر في تنشيط التنمية الاقتصادية من خلال تحسين الاتصال والتكامل الاقتصادي بين آسيا والخليج العربي وأوروبا. ويتألف الممر من ممرين منفصلين؛ إذ يربط الممر الشرقي الهند بالخليج العربي، فيما سوف يربط الممر الشمالي الخليج بأوروبا.

ووقعت الولايات المتحدة والهند والسعودية والإمارات وإسرائيل وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي على مذكرة تفاهم للعمل على تطوير الممر الاقتصادي الجديد. ولم يكن توقيع مثل هذه الاتفاقية ممكنا في الماضي نظرا لغياب أي تقارب بين إسرائيل والسعودية، لكن الأمر تغير خلال السنوات الأخيرة حيث بدا أن   تطبيع العلاقات  بين السعودية وإسرائيل أصبح أقرب فيما يتماشى التطبيع مع إسرائيل مع خطط السعودية المستقبلية للاستفادة من التكنولوجيا الإسرائيلية المتطورة وإبرام اتفاق أمني مع الولايات المتحدة وامتلاك برنامج نووي سلمي.

ومن المتوقع أن يسهم الممر في توثيق التعاون بين السعودية وإسرائيل حيث تعهدت الرياض بإنفاق 20 مليار دولار (19 مليار يورو) على الإنشاء. وفي مقابلة مع DW، قال مايكل تانشوم، زميل بارز في المعهد النمساوي للسياسة الأمنية الأوروبية، إن "التدفق الفعال للسلع ورؤوس الأموال عبر غرب المحيط الهندي إلى شرق البحر الأبيض المتوسط سيكون عاملا يساهم في تغيير اللعبة الجيوسياسية بما يمكن أن يشمل دولا أخرى في المستقبل".

لكن بعد هجوم حماس الإرهابي على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول وبدء إسرائيل في استهداف قطاع غزة، خرج مسؤول سعوديّ  مطلع على مفاوضات التطبيع ليقول إن "السعودية قررت تعليق المحادثات حول التطبيع المحتمل (مع إسرائيل) وأبلغت ذلك للمسؤولين الأمريكيين" الذين يقومون برعاية المباحثات.

ويذكر أن حركة حماس مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

قبل هجوم حركة حماس الإرهابي، كانت السعودية وإسرائيل قريبتان من التطبيع

قبل هجوم حركة حماس الإرهابي، كانت السعودية وإسرائيل قريبتان من التطبيع، هل أصبحتا الآن بعيدتان عنه؟

براغماتية السعودية

ويعتقد مراقبون أن   موجة العنف الجديد   تتعارض مع رؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لشرق أوسط مستقر ومزدهر خاصة بعد عودة العلاقات مع تركيا وإيران وتزايد الحديث عن قرب التطبيع مع إسرائيل. وسبق أن أكد ولي العهد السعودي بأن الاستقرار الإقليمي ضروري لتحقيق رؤية 2030.

من جانبها، شددت يونغ على أن "الحرب تشكل تهديدا لرؤية (محمد بن سلمان) لشرق أوسط جديد يكون مركزا للاستثمارات الخارجية والسياحة والتجارة المتكاملة". وأشارت إلى أنه رغم تعليق مفاوضات التطبيع بين الرياض وتل أبيب بسبب الصراع في غزة، إلا أن الأمر لا يعني أن قطار التطبيع قد توقف، مضيفة "مازال لدى إسرائيل والسعودية مصالح مشتركة، خاصة في اعتبار إيران مصدر تهديد."

وخلال فعاليات منتدى مستقبل الاستثمار، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن بلاده لا تريد أن يعرقل الصراع بين حماس وإسرائيل الخطط السعودية.

وفي تعليقها، قالت ياسمين فاروق، الباحثة غير المقيمة في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيجي لأبحاث الشرق الأوسط، إن "القيادة السعودية تدرك أن القضية الفلسطينية لا تزال تؤثر على نفوذها المحلي والدولي وحتى في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة وتنافسها مع دول إسلامية أخرى".

وفي مقال نُشر في وقت سابق، قالت ياسمين إنه من المرجح أن تتحلى السعودية ببراغامتية أكثر وتميل صوب دعم أي إجماع إقليمي، مضيفة بأن "حدوث اضطرابات إقليمية تعرقل مشاريعها العملاقة وخططها التنموية ضمن رؤية 2030.. هو آخر شيء تريده السعودية".

كاثرين شاير / م. ع

  • في صور.. هوس السعودية في استضافة فعاليات رياضية!

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    أصبحت المملكة بالفعل معقلاً لرياضة المحركات في المنطقة، فإضافة إلى جائزة السعودية الكبرى لـ "فورمولا وان"، تنظم المملكة المحافظة بطولة العالم «فورمولا إي» للسيارات الكهربائية و"رالي دكار" وغيرها من الفعاليات.

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    في صور.. هوس السعودية في استضافة فعاليات رياضية!

    كأس السوبر الإسباني

    بات على جماهير كأس السوبر الإسباني السفر إلى السعودية لتشجيع فرقهم. وهكذا كان الأمر في نسخة 2019 و2021 وسيمتد إلى غاية 2029 موعد انتهاء العقد المبرم مع "لا ليغا" (الدوري الإسباني).

  • Die Mannschaft von Lazio Rom bei der Siegerehrung mit Pokal nach der Supercoppa Italiana 2019 in Riad

    في صور.. هوس السعودية في استضافة فعاليات رياضية!

    كأس السوبر الإيطالي

    "سوبر كوبا" بطولة أخرى فازت بتنظيمها السعودية في عام 2019. وفي الموسم الذي سبقه تنافست الأندية الإيطالية في إطار هذه البطولة على ملعب العاصمة القطرية الدوحة وقبل ذلك في شنغهاي الصينية.

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    في صور.. هوس السعودية في استضافة فعاليات رياضية!

    قمة الكبار

    منذ مدة طويلة يعرض منتخب السامبا المشاركة في المباريات الودية مقابل الحصول على أموال ضخمة. وفي عامي 2018 و2019 نجحت السعودية في تنظيم مبارتين جمعتا بين المنتخبين البرازيلي ونظيره الأرجنتيني.

  • Bei der Rallye Dakar 2020 fahren zwei Motoräder durchs Ziel

    في صور.. هوس السعودية في استضافة فعاليات رياضية!

    رالي دكار

    بعد عشر سنوات في جنوب أمريكا، وبموجب عقد لخمس سنوات، انتقل في عام 2020 سباق "رالي الصحراء" أو ما يعرف بـ"رالي دكار" إلى السعودية، ما منح التظاهرة الرياضية استقرارا ماليا بعدما كانت مهددة بالتوقف.

  • Bei der Saudi Golf Championship hält eine verschleierte Frau am Rande des Golfkurses ein Schild mit der Aufschrift Quiet please

    في صور.. هوس السعودية في استضافة فعاليات رياضية!

    رياضة الغولف

    بطولة السعودية الدولية للغولف باتت من أهم بطولات هذا النوع من الرياضة. ففي نسخة العام الماضي وصل العديد من اللاعبين البارزين إلى المملكة بمن فيهم حامل لقب بطولة أميركا المفتوحة لعام 2020 "برايسون ديشامبو"، و"كيفن نا" الفائز خمس مرات ببطولة رابطة لاعبي الغولف المحترفين (PGA) إلى جانب أسماء أوروبية بارزة.

  • Kampf zwischen den Wrestlerinnen Lacey Evans und Natalya Neidhart in Riad

    في صور.. هوس السعودية في استضافة فعاليات رياضية!

    المصارعة

    منذ 2014 تنظم السعودية مسابقات المصارعة تحت لواء الاتحاد الدولي للمصارعة (Wrestling-Events )، في خطوة فجرت حينها جدلا كبيرا. ومنذ عام 2019 بامكان الجمهور السعودي متابعة المواجهات النسائية. كما يمكن للسيدات مشاهدة هذه المواجهات من مدرجات القاعة، لكنهن بحاجة إلى رفيق.

  • Magnus Carlsen bei der Blitzschach-WM 2017 in Riad

    في صور.. هوس السعودية في استضافة فعاليات رياضية!

    بطولة الشطرنج

    بطولة الشطرنج كانت تظاهرة مهمة، فقد رافقها جدل كبير بعد منع رياضيين إسرائيليين وقطريين وإيرانيين من الحصول على تأشيرة الدخول، وفتاوى رجال الدين بـ "بطلان" التظاهرة، إلى جانب أن البطولة كشفت عن واقع حقوق المرأة في المملكة. عوامل جعلت التظاهرة مثالا حيّا لمتلازمة احتكاك الدين والتقاليد والأزمات الإقليمية مع الطموح الرياضي والرغبات السياسية في مملكة تشهد بوادر انفتاح اجتماعي بوتيرة متسارعة.

  • Fans von Newcastle United halten vor dem Stadion eine saudische Flagge hoch

    في صور.. هوس السعودية في استضافة فعاليات رياضية!

    Newcastle United

    الهوس الرياضي لا يقتصر على الداخل السعودي فقط، بل إن نادي نيوكاسل الإنجليزي بات منذ خريف العام الماضي مملوكا من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي مقابل نحو 350 مليون جنيه استرليني. وينظر إلى هذا الصندوق على أنه منفصل على الدولة، بالرغم من أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هو رئيسه. وردّاً على الانتقادات، شدد النادي بأن الصندوق السعودي لا يتدخل في إدارته.


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