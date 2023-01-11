 ما مخاطر الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في مجال الصحة العقلية؟ | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 12.01.2023

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علوم وتكنولوجيا

ما مخاطر الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في مجال الصحة العقلية؟

قامت خدمة للصحة العقلية المجانية باستخدام روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في الاستجابة للأشخاص الذين يسعون للحصول على الدعم النفسي. لكن التجربة أثارت جدلاً أخلاقياً حول الأمر كما أن الإجراء افتقر للشفافية.

3D Illustration | Gehirn

تتعرض منظمة غير ربحية للصحة العقلية لانتقادات شديدة لاستخدامها روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي كـ "تجربة" لتقديم الدعم للأشخاص الذين يسعون للحصول على المشورة، ولتجربة التكنولوجيا الجديدة على أشخاص حقيقيين.

مختارات

وأوضح روب موريس، مؤسس خدمة الصحة العقلية المجانية كوكو Koko، في سلسلة تغريدات على تويتر كيف اختبرت الشركة استخدام روبوت محادثة (chatbot) للمساعدة في توفير دعم الصحة العقلية لنحو 4000 شخص.

وروبوتات الدردشة التي تم استخدامها في الرد على الأشخاص مدعومة بواسطة برنامج الذكاء الاصطناعي المثير للجدل GPT-3، وهو ذكاء اصطناعي متاح للجمهور صممته شركة OpenAI ومقرها سان فرانسيسكو.

وقال موريس: "قدمنا دعماً للصحة العقلية لحوالي 4000 شخص - باستخدام GPT-3"، مضيفاً أنه تم تصنيف الرسائل المكونة من قبل الذكاء الاصطناعي (والتي يشرف عليها البشر) بدرجة أعلى بكثير من تلك التي كتبها البشر بأنفسهم، وأضاف: "انخفضت أوقات الاستجابة بنسبة 50٪ لتصل إلى أقل من دقيقة ... [ولكن] بمجرد أن علم الناس أن الرسائل التي تلقوها أُنتجت بواسطة آلة، فإن الأمر لم ينجح.. محاكاة التعاطف تبدو غريبة وفارغة ".

وأشار موريس، وهو عالم بيانات سابق في إحدى الشركات الكبرى، إلى أن الذكاء الاصطناعي قد استخدم في أكثر من 30 ألف رسالة، وفق ما ذكر موقع newscientist.

وفي الفيديو التوضيحي الذي نشره ضمن إحدى التغريدات، يُظهر موريس نفسه وهو يتعامل مع روبوت المحادثة Koko bot على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، حيث يطلب من برنامج الذكاء الاصطناعي الرد على منشور سلبي كتبه شخص ما عن نفسه.

 

 يقول موريس: "نحاول أن نسهل من عملية مساعدة الأشخاص الآخرين، وباستخدام GPT-3 يكون الأمر أكثر كفاءة وفعالية كمقدم مساعدة ... إنها مشاركة قصيرة للغاية".

وخلال العملية قام الذكاء الاصطناعي بكتابة رد من تلقاء نفسه، وقال موريس: "لقد كتب في ثوان معدودة ردًا رائعًا ومفصلاً حقًا".

في سلسلة التغريدات نفسها، قال موريس إن الرسائل التي ألفها الذكاء الاصطناعي تم تصنيفها على أنها أعلى قيمة بكثير من تلك التي كتبها البشر، وأن معدلات الاستجابة تحسنت بنسبة 50 في المائة بمساعدة الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، لم يُخفِ موريس أنه عندما علم الناس أن الرسائل كُتبت باستخدام ذكاء اصطناعي، شعروا بالانزعاج من "محاكاة التعاطف البشري".

كيف يعمل البرنامج؟

يستخدم حساب Koko Discord لتقديم دعم للأشخاص الذين يعانون من أزمات في الصحة العقلية ويسعون للحصول على المشورة.

العملية برمتها يوجهها روبوت محادثة وهي صعبة إلى حد ما. وفي اختبار أجراه موقع Motherboard، يسألك برنامج chatbot عما إذا كنت تبحث عن مساعدة في "المواعدة، أو الصداقات، أو العمل، أو المدرسة، أو الأسرة، أو اضطرابات الأكل، أو التمييز، أو غير ذلك".

بعدها يُطلب منك تدوين مشكلتك بالتحديد، مع وضع علامة على "أكثر أفكارك سلبية" بشأن المشكلة، ثم يقوم الشخص بإرسال هذه المعلومات إلى منصة Koko ويقوم البرنامج بتوجيه المعلومات إلى شخص حقيقي على الجانب الآخر دون أن يعلم من يطلب المساعدة ان من يقود الحوار خلال كل ذلك هو برنامج ذكاء اصطناعي، بحسب ما ذكر موقع فايس.

"كانوا يعلمون"!

ورداً على الجدل الذي أثير، نشر موريس عدة تغريدات جديدة أكد فيها أنه "تم إخبار المستخدمين في الواقع أن الرسائل التي تلقوها تمت مشاركتها معهم من قبل البشر والآلات منذ البداية. قالت الرسالة التي تلقوها "تمت كتابتها بالتعاون مع koko bot"، ويمكنهم أن يقرروا قراءتها أم لا.. يتواصل المستخدمون في Koko مع الروبوت الخاص بنا طوال الوقت وقد تم تعريفهم بهذا المفهوم أثناء الإعداد".

ويضيف موريس: "يبدو أن الناس أساءوا تفسير هذا السطر: "عندما أدركوا أن الرسائل كانت روبوتًا قالوا إن هذا لم يذكر بوضوح. لكننا نؤكد أنه تم إخبار المستخدمين في الواقع أن الرسائل تمت كتابتها بشكل مشترك من قبل البشر والآلات منذ البداية".

Symbolbild Logos OpenAI & ChatGPT

جدل أخلاقي

وأثارت التجربة حفيظة علماء أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وخبراء ومستخدمين، كما أثارت عدداً من المشاكل الأخلاقية المتداخلة. فقد انتقد البعض بشدة استخدام تقنية غير معلن عنها أو مصرح باستخدامها في هذا المجال الحساس دون إخبار الأشخاص الذين خضعوا لاستخدامها معهم. 

كما انتقد آخرون فكرة أن تقوم آلة بالتعامل مع حالات مرضية لبشر بأي شكل على المستوى النفسي والعاطفي وما تضمنه ذلك من محاكاة مصطنعة للمشاعر البشرية بشكل وصفه البعض "بالكاذب".

وقالت إليزابيث ماركيز، وهي باحثة أولى في مركز ماث ووركس MathWorks وطالبة دكتوراه بجامعة ميشيغان: "لم يرد خلال تلك المراحل من تواصل الشخص الذي يبحث عن الرعاية مع المؤسسة أي ذكر لعملية الموافقة أو مراجعة أخلاقية الأمر، ولا التلميح أن من يتعامل معهم هو آلة، خاصة وأن هناك أشخاص لا يحبون روبوت الدردشة وخصوصاً فيما يتعلق برعاية صحتهم العقلية.. كان الأمر جديدًا ومدهشًا".

محاذير مطلوبة

بدورها قالت إميلي إم بندر، أستاذة اللغويات في جامعة واشنطن، إن الثقة في الذكاء الاصطناعي لعلاج مرضى الصحة العقلية تنطوي على احتمالية كبيرة لإلحاق الضرر، "فهذه آلات ليس لديها أي تعاطف وهي نفسها لا تفهم طبيعة اللغة التي تنتج بها الإجابات، ولا تفهم الوضع الذي يعيش فيه الناس. لكن النص الذي تنتجه يبدو معقولًا ولذا فمن المرجح أن يهتم به الناس".

وأضافت أن "استخدام شيء من هذا القبيل في المواقف الحساسة هو مخاطرة غير مأمونة العواقب، ما يطرح سؤالاً رئيسياً هو: من المسؤول إذا قدم الذكاء الاصطناعي اقتراحات ضارة للأشخاص؟ وما حدود المسؤولية والمحاسبة من جانب الشركة إذا حدث ذلك؟".

واتفق الخبراء في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بشدة على أنه إذا تم استخدام مثل هذه التطبيقات لأغراض نفسية، فإن هناك عشرات الأطراف التي يجب أن تكون على إطلاع دائم ومستمر بتطور هذا النوع من المحادثات والردود.

كما يجب أن يتابع أشخاص ذوي خبرات خاصة طبيعة الردود التي ينتجها الذكاء الاصطناعي قبل إرسالها إلى من يطلب الدعم والمساعدة النفسية.

عماد حسن

  • Ein Fahrer lässt das Lenkrad los (Foto: picture-alliance)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    يعمل صانعو السيارات على إدخال تقنية جديدة لمنع الحوادث المرورية نتيجة استخدام الهاتف المحمول أو غفوة سريعة، بداية عبر أنظمة مساعدة في السيارات الذكية بإمكانها الالتزام بالمسار أو التوقف عند الحاجة. تتنبه السيارات الذكية لما حولها عبر الكاميرات والماسحات الضوئية، وتضيف إلى خوارزميتها بعد التعلم من مواقف حقيقية.

  • Frau mit Pflegeroboter (Foto: picture-alliance)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    يستفيد الأشخاص الذين لا يستطيعون إدارة حياتهم اليومية لوحدهم من تكنولوجيا "يد المساعدة" إلى حد بعيد. يوجد في اليابان العديد من المشاريع التجريبية في دور المسنين. وفي بافاريا بألمانيا أيضاً، يقوم مركز الفضاء الألماني (DLR) بالبحث عن روبوتات مساعدة - كما (في الصورة) - بإمكانها الضغط على أزرار المصعد أو وضع الأغطية. كما بوسع هذه الروبوتات طلب المساعدة في حالات الطوارئ أيضاً.

  • Frau schaut am Computer CT-Bild an (Foto: picture-alliance)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    حتى اللحظة، لم يتمكن الذكاء الاصطناعي من استبدال الأطباء بشكل تام. غير أنه يساعد في التشخيصات السريعة وترتيب العلاج اللازم، على سبيل المثال عندما يكون المريض مصاباً بسكتة دماغية، قد تكون المساعدات الرقمية مفيدة حينها، كتحليل حالات سابقة والبحث في العلاجات التي ساعدت على الشفاء.

  • Mann spricht in Apple Watch (Foto: picture-alliance)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    لم تعد الساعة التي تتلقى المهام صوتياً من "غوغل و"آبل" أمراً نادراً، بل على العكس شائعة جداً وفي تطور دائم. ومن المواصفات المحدثة ترجمة الكلام إلى لغات أجنبية متعددة. لذا ستجد نفسك غير مضطر لتعلم اللغات، إذ ستقوم ساعتك بالتحدث عنك بلغة البلد الذي تحل فيه.

  • Screenshot Public Safety Assessment PSA (Foto: psapretrial.org)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    هل يجب إطلاق سراح المتهم بكفالة قبل محاكمته أم لا؟ وفقاً للإحصاءات، فإن هذا القرار غالباً ما يحدده شعور القاضي فقط. لذلك تساعد خوارزمية "تقييم السلامة العامة" في اتخاذ القرارات المشابهة منذ عام 2017، حيث تتضمن بيانات ومعلومات عن ملايين الحالات الأمريكية مع تقييم المخاطر التي تنطوي عليها.

  • Roboter-Restaurant in Peking (Foto: Reuters)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    في أحد مطاعم بكين في الصين، بإمكان ضيوف المطعم طلب قائمة الطعام المفضلة لديهم من الروبوتات، ومن ثم يقوم المساعدون الرقميون بالبحث عن الطعام المطلوب في المطبخ (في الصورة) وتسليمه إلى النادل الروبوت، الذي يوصله إلى طاولة الزبون. نظام مؤتمت تماماً، كما يحفظ طلبات الزبائن من أجل الزيارة القادمة.

  • Ein Butler-Roboter geht die Treppe hinunter (Foto: Getty Images)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    من لا يحلم بالحصول على خادم شخصي في منزله؟ هناك بالفعل بديل لذلك "الخادم الروبوت" مثل "ووكر" (في الصورة)، الذي يعمل كمساعد وينظم التقويم وحساب البريد الإلكتروني. كما يمكنه أيضاً اللعب مع الأطفال. وهناك أنواع أخرى للخادم الروبوت، حيث يحل محل ساعي البريد ويقوم بتسليم الطرود إلى المنازل. كل شيء ممكن! جينفر فاغنر/ ريم ضوا.