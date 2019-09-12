 ما علاقة ضعف الانتصاب بخطر زيادة الإصابة بأمراض القلب؟ | علوم وتكنولوجيا | DW | 12.09.2019

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علوم وتكنولوجيا

ما علاقة ضعف الانتصاب بخطر زيادة الإصابة بأمراض القلب؟

ضعف الانتصاب عند الرجال قد يكون مؤشرا على إمكانية الإصابة بنوبة قلبية وشيكة. فضعف الانتصاب يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتات الدماغية، حسبما أظهرت نتائج دراسة حديثة.

Symbolbild Potenzstörung (picture-alliance/dpa/H. Wiedl)

غالباً ما يجد كثير من الرجال، الذين يعانون من ضعف الانتصاب، حرجاً في الذهاب إلى الطبيب. في حين أن مراجعة الطبيب في هذه الحالة أمر واجب وضروري، لأن ذلك قد يكون  له عواقب وخيمة على صحة المتضررين، كما بينت ذلك دراسة لجامعة نانشانغ الصينية نٌشرت نتائجها في مجلة "Journal of sexual Medicine" المتخصصة.

وبحسب ما أورد موقع "هايل براكسيس" الألماني، فإن الدراسة توصلت إلى أن ضعف الانتصاب عند الرجال يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. وقد شملت الدراسة، التي صنفت العجز الجنسي كمؤشر لإمكانية إصابة الرجال بنوبة قلبية، بتحليل بيانات 150 ألف رجل يعانون من ضعف الانتصاب.

مختارات

تقول حكمة ألمانية قديمة إن ارتداء الرجال للسراويل الضيقة يجعلهم عاجزين جنسيا، لكن للطب الحديث رأي آخر يتفق جزئيا مع الحكمة الألمانية القديمة لكن فقط في حالات معينة. (26.08.2017)

دراسة أميركية تبين أن قدرات ساعة أبل قد تفوق الخدمات التكنولوجية التقليدية. إذ أنها قادرة على رصد اضطراب نبضات القلب وبالتالي مراقبته بشكل أفضل ما يمكن من الكشف عن وجود أية مشاكل في القلب البشري من خلال فحض نبضاته. (18.03.2019)

وقد تبين أن خطر الإصابة بالأمراض التاجية لدى المتضررين يزيد بنسبة 59 %، فيما تصل نسبة إصابتهم بسكتة دماغية إلى 34 في المائة. كما أوضح القائمون على الدراسة أن الرجال قد يعانون من ضعف الانتصاب لسنوات قبل ظهور أولى علامات أو أعراض تحيل على مشاكل في القلب أو الأوعية الدموية. لكن في حالات أخرى كان ضعف الانتصاب هو أول إشارة تحذير للإصابة بأمراض القلب والشرايين.

وكان باحثون أستراليون، قد توصلوا قبل 6 سنوات، إلى أن حتى حالات ضعف الانتصاب الطفيفة   تشير بالفعل إلى الإصابة بأمراض القلب، حسبما نقل موقع شبيغل أونلاين الألماني. وقال الباحثون الأستراليون، الذين نشروا نتائج بحثهم في مجلة "PLoS Medicine"  إنه "كلما زادت حدة ضعف الانتصاب، كلما زاد خطر الإصابة بأحد أمراض القلب والأوعية الدموية".

ع.ش/ع.ج.م

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ضعف الانتصاب - عبء كبير على الرجل

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