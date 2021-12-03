 ما سر سعي تركيا للتقارب مع منافسيها في الشرق الأوسط؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 03.12.2021

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سياسة واقتصاد

ما سر سعي تركيا للتقارب مع منافسيها في الشرق الأوسط؟

تريد تركيا تحسين علاقاتها مع الدول المنافسة لها في الشرق الأوسط وعلى رأسها الإمارات ومصر وإسرائيل. يرى مراقبون أن هناك جملة متغيرات جيوستراتيجية تدفع أنقرة لتحسين علاقاتها مع منافسيها الذين رحبوا بالتقارب التركي.

لقاء ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد مع الرئيس التركي أردوغان في أنقرة

لقاء ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد مع الرئيس التركي أردوغان في أنقرة أذاب الجليد وأعاد الدفء لعلاقات البلدين

هناك حاجة ماسة للمحادثات بين تركيا والإمارات، فبعد أيام قليلة من زيارة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان لأنقرة الأسبوع الماضي، واصل محادثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وذكرت صحيفة ديلي صباح التركية أن الزعيمين ناقشا خطوات لتحسين العلاقات بين بلديهما.

مختارات

بعد سنوات من التنافس الإقليمي والتصريحات العدائية بين تركيا والإمارات بدأت خطوات تقارب وتهدئة بين البلدين. ورغم الخلافات بينهما يتوقع مراقبون بأن يركز البلدان على بناء العلاقات الاقتصادية وترحيل الخلافات السياسية.

قررت تركيا استئناف نشاطها بشرق المتوسط لاستكشاف النفط والغاز في منطقة متنازع عليها مع اليونان وذلك رغم تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات عليها. واليونان تدين القرار التركي وتعتبره "تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليمي".

أكدت تركيا مجددا عزمها على إصلاح العلاقات مع مصر بعد قطيعة دامت لحوالي ثماني سنوات، ويشدد أردوغان على أهمية الروابط التاريخية بين الشعبين، إلا أن ملفات الخلاف لا تزال ثقيلة.

ووقع الزعيمان الأسبوع الماضي  عدة خطابات نوايا للاستثمارات في مجالات الطاقة والتمويل والصحة. في الوقت نفسه، ووفقاً لتقارير صحفية، أصبح معروفاً أن الإمارات العربية المتحدة قد أنشأت صندوقاً بقيمة عشرة مليارات دولار (8,38 مليار يورو) لدعم الاستثمارات في تركيا المضطربة اقتصادياً.

فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، عزلت تركيا نفسها في الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة، كما يقول كريستيان براكيل، مدير مكتب اسطنبول لمؤسسة هاينريش بول الألمانية. وعلى وجه الخصوص بعد 2011، عام "الربيع العربي"، وكانت تعتبر تركيا، إلى جانب المملكة العربية السعودية، إحدى القوى المركزية في المنطقة. وذلك استنادا إلى دعم تركيا المتفاني للحركات الدينية ذات الأهداف الاجتماعية الثورية مثل جماعة الإخوان المسلمين في مصر. "ولكن بعد ذلك كانت هناك نهضة سلطوية تم خلالها كبح العديد من الثوار المدعومين من تركيا، الذين غالباً ما كانوا ناشطين إسلاميين". وقد أجبر ذلك أنقرة على التوصل إلى تفاهم مع الأنظمة المحافظة، على سبيل المثال في منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية.

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مسائيةDW : محمد بن زايد في ضيافة أردوغان..تحالف جديد؟

أمل في إقامة علاقات أفضل

يتزامن  الحوار التركي الإماراتي  مع فترة تقارب عام في الشرق الأوسط، حسبما كتبت في تعليقها صحيفة ديلي صباح التركية المقربة من الحكومة. وصحيح أنه من غير الواقعي توقع حل الدولتين لجميع خلافاتهما على الفور، لكن الصحيفة التركية قالت إن المصالح الاقتصادية المشتركة قد تشجع المفاوضات بشأن الأزمات الإقليمية، وتضيف في تعليقها: "يتناول هذا الفصل الجديد المنافسة المتزامنة والتعاون بين تركيا والإمارات في مناطق مثل شرق البحر الأبيض المتوسط ​​واليونان وليبيا والقرن الأفريقي". وسيؤدي هذا التطور حتماً إلى نوع جديد من العلاقة.

خلفيات معقدة

وما جمع الإمارات وتركيا سوية هو خيبة الأمل العسكرية لهما في السنوات الأخيرة. ويقول أستاذ العلوم السياسية حقي تاش من معهد لايبنيتس للدراسات العالمية والإقليمية (GIGA) في هامبورغ: "أظهر الطرفان أنهما على قدر كبير من الثقة بالنفس عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية". ويضيف: "في عدة نزاعات، من سوريا إلى اليمن إلى ليبيا، وقفا على طرفي نقيض. لن يتم حل هذه النزاعات في المستقبل المنظور. ومع ذلك، فإن العبء السياسي والاقتصادي المتسببان به يتزايد باطراد".

بالإضافة إلى ذلك، وبحسب تاش، ردت الإمارات على الانسحاب الأمريكي من المنطقة بالاقتراب من تركيا. تماماً مثل المملكة العربية السعودية، أرادت الإمارات ملء فراغ السلطة بحلفاء جدد. وأحد الشركاء المحتملين هي تركيا أيضاً.

منصة إنتاج فوق حقل غاز قبالة سواحل إسرائيل.

يدور الخلاف بين تركيا و"شركائها" في الشرق الأوسط حول مصادر الطاقة أيضا وترغب تركيا في تقليل اعتمادها على روسيا

محادثات مع إسرائيل

لكن تركيا لا تريد إقامة علاقات جديدة مع الإمارات فقط، إذ أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الإثنين (29 تشرين الثاني/نوفمبر 2021) إلى إنه يريد تحسين العلاقات مع إسرائيل أيضا؛ وقال "مثلما تم اتخاذ خطوة بيننا وبين الإمارات العربية المتحدة، سنتخذ خطوات مماثلة مع الدول الأخرى". وكان البيان موجهاً بشكل خاص إلى إسرائيل ومصر. كما أجرى أردوغان محادثات مع ممثلين عن إسرائيل في تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت. ثم أطلقت تركيا سراح الزوجين الإسرائيليين موردي وناتالي أوكنين، وكان الاثنان قد صورا مسكناً رسمياً لأردوغان في اسطنبول، فاحتُجزا لمدة ثمانية أيام بتهمة التجسس.

بعد علاقات وثيقة طويلة الأمد بين إسرائيل وتركيا، تدهورت العلاقات بينهما في عام 2010 عندما أوقفت البحرية الإسرائيلية سفينة المساعدات التركية "مافي مرمرة" التي كانت متوجهة إلى قطاع غزة المحاصر آنذاك. وقتل عشرة نشطاء على متن السفينة خلال العملية. ثم سحب كلا البلدين مبعوثيهما الدبلوماسيين.

وبغض النظر عن العلاقات السياسية المتجمدة، نما التبادل الاقتصادي بين البلدين بشكل مستمر في السنوات الأخيرة، كما يقول كريستيان براكيل. من ناحية أخرى، تريد تركيا تقليل اعتمادها في مجال الطاقة على روسيا. بالإضافة إلى ذلك، يرى المرء في أنقرة إسرائيل كدولة أساسية في الصراع على احتياطيات الغاز في شرق البحر المتوسط. ففي هذا النزاع، تواجه تركيا المصالح المشتركة لليونان وقبرص ومصر وإسرائيل.

بالإضافة إلى ذلك، تدرك تركيا ضرورة إصلاح العلاقات مع إسرائيل أولاً من أجل تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، كما يقول حقي تاش، ويضيف: "في الوقت الذي يتم فيه في وسائل الإعلام الغربية تداول سيناريوهات الفترة التي ستعقب أردوغان، يبدو أنه يريد التركيز على تخفيف حدة التوتر في العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكذلك مع القوى الإقليمية في الشرق الأوسط". 

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مسائية DW: أردوغان يسعى لتقارب "تدريجي" مع مصر وإسرائيل.. هل ينجح؟

زيارة للقاهرة

تحاول تركيا أيضاً  تحسين العلاقات مع مصر. وكان وفد تركي رفيع المستوى قد وصل بالفعل إلى القاهرة لإجراء محادثات في أيار/ مايو من هذا العام. منذ ذلك الحين، ظل الجانبان في حوار مستمر مع بعضهما البعض. 

وكانت العلاقات بين البلدين "شديدة البرودة" على مر السنين الماضية. وبدأ الاستياء في عام 2013 عندما أطاح الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي، الذي جاء من صفوف الإخوان المسلمين. كان مرسي مدعوماً من أردوغان. وحزب أردوغان، العدالة والتنمية مقرب سياسياً من جماعة الإخوان المسلمين. 

لكن من وجهة نظر أنقرة، فإن القضية الرئيسية بين البلدين هي الخلاف على احتياطيات الغاز في البحر الأبيض المتوسط. يقول كريستيان براكيل: "يرتبط هذا الصراع ارتباطاً وثيقاً بانخراط أنقرة في ليبيا، حيث توجد تركيا ومصر على جانبين متعارضين". في الواقع، حاولت تركيا مراراً وتكراراً استخدام وجودها في ليبيا لوضع نفسها في موقع أفضل في نزاع الغاز، على سبيل المثال من خلال اقتراح الاتفاق على مناطق السيادة الثنائية في البحر المتوسط. ومع ذلك، فشلت هذه المقترحات. 

ويقول براكيل "لكن يبدو الآن أن تركيا تريد الاقتراب من مصر". حتى الآن، لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق بشأن ليبيا. لكن هذا يمكن أن يتغير الآن". بالإضافة إلى ذلك، تعتمد مصر حالياً سياسياً بشكل كبير على المملكة العربية السعودية، كما يقول حقي تاش، ويضيف: "في ضوء اقتصادها الضعيف، يجب أن تكون مصر مهتمة جداً أيضاً بالانفتاح على تركيا". الآن يريد كلا البلدين إعادة فتح سفاراتهما. وهذا، حسب تاش، إشارة رمزية لتحسين العلاقات الثنائية. ومع ذلك، لا ينبغي للمرء توقع التطبيع الكامل بين البلدين.

كيرستن كنيب/زمن البدري

  • Türkei Ankara | Sudan-Videokonferenz | Mevlut Cavusoglu, Außenminister

    العلاقة المصرية التركية ـ تجاذبات بين الدفء والقطيعة

    عودة الاتصالات الدبلوماسية

    أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو (الجمعة 12 كارس/ آذار)، بدء الاتصالات الدبلوماسية بين بلاده ومصر من أجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها، وعدم طرح البلدين أي شروط مسبقة من أجل ذلك. وأضاف:" لا يوجد أي شرط مسبق سواء من قبل المصريين أو من قبلنا حاليا، لكن ليس من السهل التحرك وكأن شيئا لم يكن بين ليلة وضحاها، في ظل انقطاع العلاقات لأعوام طويلة".

  • Kombibild Fattah al-Sisi und Recep Tayyip Erdogan

    العلاقة المصرية التركية ـ تجاذبات بين الدفء والقطيعة

    تجاذبات سياسية وتوترات

    العلاقات بين تركيا ومصر شهدت تجاذبات سياسية كبيرة منذ زمن، امتازت بين الدفء وبين الفتور والقطيعة، خاصة بعد تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السلطة وانتقاد أردوغان المتكرر له. بيد أن أحدث الإشارات التصالحية كانت على لسان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في (السادس من أذار/ مارس 2021)، الذي ثمن احترام مصر للجرف القاري التركي مؤكدا أن تركيا ومصر لديهما قيم تاريخية وثقافية مشتركة.

  • Gasfeld im Mittelmeer

    العلاقة المصرية التركية ـ تجاذبات بين الدفء والقطيعة

    التنقيب على الغاز في البحر المتوسط

    سمم تنقيب تركيا عن الغاز في مناطق بحرية متنازع عليها مع اليونان وقبرص العلاقات بين هذه الأطراف، إذ عكست التحركات التركية في البحر المتوسط قلق وغضب أنقرة المتصاعدين من الشعور باستبعادها من تقاسم حقول الغاز في شرق المتوسط، وعمليات التنقيب.

  • Ägyptischer Präsident Al-Sisi besucht Griechenland | Premierminister Mitsotakis

    العلاقة المصرية التركية ـ تجاذبات بين الدفء والقطيعة

    تعزيز العلاقات المصرية اليونانية

    وفي أغسطس/آب 2020، وقعت مصر واليونان اتفاقية لترسيم حدودهما البحرية، لكنها حذفت منطقة مثيرة للجدل إلى الجنوب من جزيرة كاستيلوريزو، وهي أبعد موقع يوناني تقول تركيا إنه يقع داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة بحسب ما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء. وعقدت قبرص واليونان ومصر وإسرائيل والأردن وإيطاليا والسلطة الفلسطينية „منتدى غاز شرق المتوسط" دون دعوة تركيا.

  • Libyen Tripolis Proteste gegen ägyptischen Präsidenten Al-Sisi

    العلاقة المصرية التركية ـ تجاذبات بين الدفء والقطيعة

    ليبيا ساحة للصراع بين تركيا ومصر

    كانت ليبيا، التي تملك أكبر احتياطي من النفط في أفريقيا، ساحة للصراع التركي المصري. فليبيا التي عاشت انقساما بين سلطتين: حكومة الوفاق الوطني ومقرّها طرابلس، والمشير خليفة حفتر ومقره طبرق، شهدت صراعات عسكرية على الأرض بين الفرقاء دعمتها تركيا ومصر بالإضافة لروسيا والإمارات.

  • Lybien Truppen der libyschen Einheitsregierung starten Gegenoffensive

    العلاقة المصرية التركية ـ تجاذبات بين الدفء والقطيعة

    تحذير من تدخل عسكري مصري مباشر

    وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد حذّر في(20 حزيران/ يونيو) 2020 من أنّ تقدّم القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني التي تسيطر على طرابلس والمدعومة من تركيا، نحو الشرق سيدفع بلاده إلى التدخّل العسكري المباشر في ليبيا، الأمر الذي اعتبرته تركيا "مغامرة عسكرية خطيرة".

  • Türkei Erdogan Mursi Salut

    العلاقة المصرية التركية ـ تجاذبات بين الدفء والقطيعة

    أردوغان يرفع اشارة "رابعة"

    شهدت العلاقات بين أنقرة والقاهرة توترا كبيرا بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في عام 2013، الأمر الذي واجهته القيادة السياسية التركية بنقد لاذع للغاية. فعقب عزل مرسي، تعمد أردوغان وصف ما حدث بـ"الانقلاب العسكري"، ووجه انتقادات لمن يسانده. كما أن وقوف تركيا لجانب قطر في الخلاف الخليجي ووقوف مصر مع السعودية ساهم في زيادة القطيعة.

  • Tayyip Erdogan und Mohammed Mursi

    العلاقة المصرية التركية ـ تجاذبات بين الدفء والقطيعة

    أردوغان ومرسي ـ علاقات طيبة

    وصلت العلاقة الدبلوماسية أوجها مع فوز الرئيس السابق محمد مرسي، في الانتخابات الرئاسية منتصف 2012، حيث شهد البلدان زيارات متبادلة بين مرسي وأردوغان.

  • Ägypten Anwar Sadat und Husni Mubarak

    العلاقة المصرية التركية ـ تجاذبات بين الدفء والقطيعة

    فترة تميزت بالهدوء والاستقرار في العلاقات

    تميزت العلاقات بين أنقرة والقاهرة بالهدوء في عصر السادات، وتوطدت خلال سنوات حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي زار تركيا عدة مرات والتقى بالرئيس التركي آنذاك سليمان دميرل أكثر من مرة.

  • Ägypten um 1960 | Nasser

    العلاقة المصرية التركية ـ تجاذبات بين الدفء والقطيعة

    توتر في عهد عبد الناصر

    في عهد عبد الناصر شهدت العلاقات التركية المصرية توترات كبيرة حيث طرد الرئيس المصري السفير التركي عام 1954، كما أن دعم عبد الناصر لليونان في أزمة جزيرة قبرص وترحيب أنقرة بانفصال سوريا عن مصر عام 1961، ساهم في تغذية التوتر. (إعداد: علاء جمعة).

    الكاتب: علاء جمعة


 