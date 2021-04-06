 ما سر حدّة بيانات كورونا في الغرب مقابل تراجعها في دول عربية؟ | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 07.04.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

ثقافة ومجتمع

ما سر حدّة بيانات كورونا في الغرب مقابل تراجعها في دول عربية؟

استعادت الحياة في عدة دول عربية جزءا واسعا من مسارها، في ظل تراجع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، غير أن خبراء يرون أن هناك ظاهرة عالمية تخصّ عدم الإبلاغ الدقيق عن الحالات، فضلا عن أسباب أخرى قد تفسر اللغز.

كورونا الجزائر

مشهد من الحياة العامة في الجزائر العاصمة شهر فبراير 2021

في الوقت الذي تئن فيه الدول الغربية تحت وطأة الإصابات والوفيات جراء تفشي جائحة كورونا، وتطبق فيه إجراءات صارمة وصلت حد الحجر الصحي والإغلاق الشامل في عدة دول لمحاولة تجاوز الأزمة، لا يظهر الوضع بكل هذه السوداوية في دول بإفريقيا وآسيا، ومنها دول عربية، حيث تظهر الحياة أقلّ صعوبة ممّا عليه الحال في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وتُثار الكثير من الأسئلة منذ عدة أشهر حول أسباب هذا التمايز في الإصابات والوفيات بين دول وأخرى، رغم أن بعض الدول التي تعاني حاليا، كألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا والتشيك، أعلنت منذ مدة عن سياسة صارمة للحد من الإصابات، وصلت في بعضها لحظر التجوال ليلا وتشريع مخالفات مالية باهظة للمخالفين ومنع التجمعات وإغلاق الكثير المنشآت العمومية، فضلا عن توفرها على بنيات للفحص السريع وعلى منظومة رقمية وبنى تحتية صحية لا تتوفر عليها الكثير من دول الجنوب.

أرقام متباينة

وللمقارنة، فمعدل الإصابة بالفيروس في ألمانيا خلال الأيام السبعة الماضية مثلا يصل إلى 123 حالة بين كل مائة ألف نسمة، بحوالي 7,5 ألف إصابة جديدة في آخر 24 ساعة، فيما وصل الرقم الإجمالي لعدد الإصابات الجديدة في كل أنحاء مصر إلى 778 حالة فقط، وفي المغرب إلى 696 حالة، والسعودية 792 حالة، وحدها العراق التي سجلت أكثر من 7 ألف حالة إصابة جديدة.

كورونا مصر

فتحت مصر مجددا أبوابها أمام السياح

وحسب بيانات ستاتيكا، فعدد الوفيات بالنسبة لكل مليون نسمة في ألمانيا بلغ حوالي 915 حالة، بينما يصل في مصر إلى حوالي 100 حالة. وكمثال آخر، فالدول العشرة الأولى التي سجلت أعلى معدلات وفيات لكل مليون نسمة كلها دول أوروبية تتقدمها جمهورية التشيك بـ2,4 ألف حالة وفاة. أول دولة عربية على هذا المقياس هي لبنان (40 عالميا) بـ895 حالة وفاة، متبوعة بتونس (44 عالميا) بـ749 حالة.

وحتى فيما يتعلق بالأرقام الإجمالية للوفيات، أول دولة عربية هي العراق التي حلّت في المركز 30 عالميا 14,5 ألف حالة، ثم مصر في المركز 35 عالميا بـ 12,2 ألف حالة، بينما تتقدم الولايات المتحدة (570 ألفا)، متبوعة بالبرازيل (337 ألفا) والمكسيك (205 ألفا) وذلك وفق أرقام بوابة worldometers.

عدم الإحصاء الدقيق؟

في مقالة شاملة للمتخصص في المناعة والكاتب الحائز على جائزة بوليتزر، يشير سيدهارتا موكرجي إلى مجموعة من الأسباب التي قد تحّل ما يسميه بلغز التباين في الأرقام بين الكثير من الدول، حتى منها القريبة جغرافيا. الأول هو معدل العمر بحيث تظهر بعض البلدان التي تعاني الشيخوخة أكثر عُرضة للوفيات من البلدان ذات المجتمعات الشابة.

السبب الآخر وفق المقالة ذاتها المنشورة على مجلة "النيويوركر" والتي اعتمد فيها الكاتب على آراء خبراء من أكثر من بلد، هو عدم وجود إحصائيات دقيقة في الكثير من البلدان التي أبلغت عن أعداد إصابات أو وفيات قليلة، خاصة أن عددا وفيات كوفيد-19 تحصل في المنازل ولا تبلغ عنها السلطات بشكل دقيق أو ترجعها إلى أسباب أخرى.

وفي دول عربية متعددة، ذكر خبراء أن أرقام الإصابات الحقيقية أقلّ بكثير من الأرقام المعلنة، كما نقلته وسائل إعلام عن عضو اللجنة العلمية لمواجهة كورونا في مصر، محمد النادي، عندما صرح أن إجمالي عدد الإصابات قد يكون أكبر بعشرة مرات من العدد الرسمي المعلن.

كورونا المغرب

فرض المغرب مؤخرا تعليقا للرحلات الجوية من عدة بلدان لمنع انتشار السلاسات الجديدة من كورونا

مختارات

بينما يخشى الكثيرون حدوث طفرات جديدة وموجة ثالثة، فإن عدد الإصابات بفيروس كورونا وعدد الوفيات آخذ في التراجع في جميع أنحاء العالم. فهل يفقد الفيروس قوته أم أن الإجراءات المتخذة ضده واللقاحات باتت تعطي نتائج إيجابية؟

حذر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمنطقة الشرق الأوسط، من زيادة محتملة في الإصابات بفيروس كورونا في المنطقة خلال شهر رمضان وعيد الفصح، داعيا إلى أن يحمي الناس أنفسهم.

يواصل العالم جهوده الحثيثة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا وبرغم أن عدد الإصابات في ألمانيا يضعها في المركز الرابع عالمياً، إلا أن عدد الوفيات منخفض نسبياً مقارنة بالدول الأخرى. فما هي الأسباب؟

كما سبق لعلي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن صرّح أن ما تعلنه وزارة الصحة المحلية من حصيلة لا تعكس العدد الحقيقي للإصابات. ومن أكبر التحديات التي واجهها المغرب ودول أخرى في المنطقة هو قلة أعداد الفحوصات مقارنة بعدد السكان، خاصة مع مجتمعات شابة لا تظهر على نسبة كبيرة من أفرادها الأعراض الصعبة للفيروس التي تستدعي العلاج السريع.

ووفق مقالة موكرجي فعدم الاحتساب الدقيق في مناطق أخرى قد يكون سببه أن نسبة من الوفيات تعود إلى أسباب غير مباشرة لجائحة كورونا ومن ذلك فقدان الرواتب والهجرة القسرية وسوء التغذية وتضرر البنى الصحية وعدم قدرة أصحاب الأمراض المستعصية متابعة علاجهم. ويستشهد الكاتب ببيانات من منظمة الصحة العالمية أظهرت أن الارتباك الكبير في الرعاية الصحية لمرضى الملاريا والسل وفقدان المناعة المكتسبة أدى إلى وفيات كثيرة في دول إفريقيا جنوب الصحراء أكثر ممّا خلفه كوفيد-19.

وهناك سبب آخر للاختلاف ذكرته عدة تقارير إعلامية أن بعض البلدان تحتسب فقط من تم التأكد أنهم توفوا بالفيروس، فيما تحتسب دول أخرى كذلك من تم الاشتباه بتعرضهم للفيروس من خلال سؤال أقاربهم عن الأعراض السابقة دون إجراء فحوصات للتأكد. كما يلعب الكشف المبكر دورا في تقليل عدد الوفيات حتى ولو كانت الإصابات مرتفعة للغاية، وهو ما ظهر في ألمانيا خلال الموجة الأولى.

أسباب أخرى

تفصّل مقالة موكرجي في سبب آخر يخصّ اكتساب شعوب بعض المناطق لمناعة سابقة، إذ يمكن كما هو معروف علميا للخلايا البائية والتائية أن تلعب دوراً في محاربة أمراض مشابهة تمت مواجهتها سابقا. وينقل الكاتب عن خبير أن الدراسات بيّنت أن نسبة الأجسام المضادة في أجساد الهنود بعد أيّ عدوى تكون مرتفعة للغاية وتبقى لوقت طويل. كما ينقل عن خبير أمريكي-إيطالي أن جميع سكان جزيرة في إيطاليا هي إيزولا ديل جيليو نجوا من كورونا، ويُعتقد أنه ربما اجتاحتها عدوى تنفسية معينة قبل سنوات، ما يطرح احتمال الذاكرة المناعية.

وهناك أسباب أخرى تخصّ نسبة العدوى المنتشرة التي قد تختلف من مكان لآخر بحيث أن نسبتها في مكان معين تكون ضعيفة بفضل دفئ المناخ حسب المصدر السابق، وكذلك هناك سرعة بعض الحكومات في الاستجابة لمواجهة الفيروس، وعامل طبيعة السكن المشترك خصوصا عندما يعيش كبار السن في مكان واحد، وهي ظاهرة منتشرة في الغرب.

كما يوجد عامل النسخ المتحورة التي ظهرت في عدة بلدان وتبين أنها أكثر سرعة على الانتشار، وهو العامل الذي لم تستطع حملات التطعيم الناجحة في بريطانيا كمثال وقفه، فضلاً عن أسباب أخرى منها الحدود المفتوحة بين عدد من الدول وسهولة التنقل عبرها كما عليه الحال مع الاتحاد الأوروبي.

إسماعيل عزام 

  • جو بايدن يتلقى لقاح بيونتيك/فايزر

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    لقاح بيونتيك/ فايزر

    طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.

  • لقاح موديرنا

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    موديرنا

    ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.

  • لقاح سبوتنيك V

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سبوتنيك V

    هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).

  • AstraZeneca - Impfstoffhersteller

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    أسترازينيكا/ أكسفورد

    اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.

  • لقاح سينوفارم

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سينوفارم

    طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.

  • رجب طيب أردوغان يتلقى جرعة من لقاح كورونافاك

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    كورونافاك

    أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.

  • لقاح جونسون آند جونسون

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    جونسون آند جونسون

    طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.