 ما سر تشجيع مورينيو لاعبيه على ″الغطس″؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 19.09.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

ما سر تشجيع مورينيو لاعبيه على "الغطس"؟

يبدو أن جوزيه مورينيو قد ضاق ذرعا بقرارات الحكام في الدوري الإيطالي لكرة القدم. المدرب البرتغالي الشهير شجع لاعبيه بشكل علني على "الغطس" لكن ما السبب وراء ذلك؟

مورينيو كان غاضبا جدا من حكم المباراة.

تعرض مورينيو للطرد في لقاء أتالانتا.

لا يتوقف المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيوعن خلق الحدث أينما حل واترحل. فلسان مدرب فريق روما الإيطالي غالبا ما جلب عليه مشاكل جمة في الدوريات التي درب فيها على غرار الدوري الإسباني والإنجليزي. ويبدو أن المدرب البرتغالي عازم على السير على هذا النهج مهما كلفه من ثمن!

ففي تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية شجع جوزيه مورينو لاعبي فريقه على "الغطس" للحصول على ضربات الجزاء وذلك بعد تعرضه للطرد في مباراة أتلانتا، والتي انتهت بخسارة روما بهدف دون رد في مباراة كانت في قمة الإتارة والتشويق.

مختارات

فيما يشتهر مدرب توتنهام جوزيه مورينيو بمتطلباته الكثيرة من لاعبيه وضرورة "قتالهم" في مباريات كرة القدم، كشف اللاعب لفريق ريو آفي البرتغالي بالتمار بريتو أن مورينيو كان "كسولا" وأنه أراد حياة سهلة.

اعترف البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي توتنهام الانكليزي أنه ارتكب خطأ، عندما أجرى تدريبا رجل لرجل مع لاعبه الفرنسي تانغي ندومبيلي، وذلك بعدما انتشرت صور لهما على شبكات التواصل في إحدى المساحات الخضراء في لندن.

يبدو أن جوزيه مورينيو مدرب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي قد نجح بشكل كبير في إضفاء لمسته الخاصة على الفريق. المدرب البرتغالي يتبع خطة خاصة للنجاح مع الفريق اللندني واعتلاء منصات التتويج نهاية الموسم.

ووجه جوزيه مورينيو انتقادات شديدة اللهجة لحكم المباراة، لأنه لم يعلن عن ضربة جزاء لصالح فريقه عقب سقوط نجم روما نيكولو زانيولو داخل منطقة الجزاء.

وقال مورينيو"يجب أن أغير نصيحتي للاعبين، يجب أن أخبرهم ألا يحاولوا الوقوف على أقدامهم ولعب كرة القدم. كن مهرجا بالطريقة التي يغوص بها الكثيرون كما لو كانوا في حمام سباحة"، وأضاف: "من الواضح أنه هذه هي الطريقة كي تحصل على ركلات الجزاء".

وواصل المدرب البرتغالي حديثه قائلا "سارت الأمور بشكل سيء لأننا خسرنا مباراة كان يجب أن نفوز بها بسهولة وذلك بالنظر إلى الطريقة التي لعبنا بها"، وأردف:"ليس من الجيد أن تغادر خاوي الوفاض لكننا قدما أداء جيدا وسيطرنا على المباراة".

يشار إلى أن فريق روما، أبرم بداية هذا الموسم عدة صفقات مميزة على غرار: باولو ديبالا، فينالدوم، بيلوتي، كامارا...، ويأمل فريق العاصمة الإيطالية في المنافسة بقوة على لقب الدوري الغائب عن خزائن الفريق منذ سنوات طويلة.

ر.م/هـ.د

  • UK Fußball Premier League | Manchester City - Nottingham Forest | Erling Haaland

    أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى

    الفتى الذهبي إلى مانشستر سيتي

    من أكبر الصفقات الناجحة في الدوري الإنجليزي، انتقل اللاعب النرويجي الشاب ( 22 عاما) آرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي بقيمة 60 مليون يورو، وتأقلم سريعا مسجلا 10 أهداف في ستة مباريات. يعد مرشحا فوق العادة للظفر بلقب هداف الدوري الإنجليزي وقد ينافس بقوة على أفضل لاعب في العالم إن حقق فريقه لقبي الدوري المحلي ودوري الأبطال.

  • روبرت ليفاندوفسكي

    أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى

    القناص البولندي إلى برشلونة

    إحدى الصفقات التي أثارت جدلا واسعا بسبب تمسك ناديه الأول به قبل أن يذعن لرغبة نجمه الأول وهدافه التاريخي بالرحيل. انتقل روبرت ليفاندوفسكي، أفضل لاعب في العالم عام 2020، من بايرن ميونيخ إلى برشلونة مقابل 50 مليون يورو. وبدأ بالتأقلم سريعا مع الفريق الكتالوني، ويعول عليه الفريق للعودة إلى تحقيق الألقاب.

  • روميلو لوكاكو

    أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى

    إخفاق مع تشيلسي مرتين

    تألق روميلو لوكاكو كثيرا مع الإنتر في موسمين ناجحين للغاية كانا سببا في انتقاله بمبلغ قياسي هو 97 مليون يورو إلى تشيلسي، لكنه عاد هذا الصيف إلى الإنتر في نطاق الإعارة، بعد موسم سيء قضاه مع الفريق اللندني، ما يجعله أحد اللاعبين القلائل الذين لعبوا مع فريقين مختلفين على فترات متباعدة (سبق له أن لعب لتشلسي موسم 2011/2012).

  • بول بوغبا

    أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى

    لا حل إلا العودة ليوفنتوس

    بعد مواسم متواضعة مع مانشستر يونايتد، عاد صاحب الرقم القياسي عام 2016 في قيمة الانتقال، بول بوغبا، إلى فريقه السابق، يوفنتوس، في صفقة انتقال حر. سبق للاعب الوسط الفرنسي أن تألق مع النادي الإيطالي، وقد يساهم هذا العام في عودة الفريق إلى التتويج بعد موسم صفري.

  • الأوروغوياني داروين نونيز

    أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى

    هداف الدوري البرتغالي في ليفربول

    انتقل اللاعب الأوروغوياني داروين نونيز (يمين الصورة) من فريق بنفيكا إلى ليفربول مقابل 75 مليون أورو وإضافات أخرى تصل إلى 25 مليون، ما يجعلها أكبر صفقة للفريق الأحمر هذا الموسم. تألق نونيز في الدوري البرتغالي وحل في صدارة الهدافين في آخر موسم بـ26 هدفا. وجاء إلى ليفربول لتعويض ساديو ماني الذي غادر إلى بايرن ميونيخ.

  • روديغر

    أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى

    صخرة الريال الجديدة

    في صفقة لم تكلف النادي الملكي شيئا، انتقل المدافع الألماني أنطونيو روديغر من تشيلسي إلى ريال مدريد. تألق روديغر بشكل كبير مع تشيلسي ولعب دورا كبيرا في تحقيق النادي لدوري الأبطال عام 2021. لم يتعاقد الريال إلا مع لاعب ثان هو أوريليان تشواميني بينما رحل عنه تسعة لاعبين.

  • ساديو ماني

    أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى

    النجم السنغالي إلى بايرن ميونيخ

    تجد جماهير بايرن ميونيخ في ساديو ماني عزاء رحيل ليفاندوفسكي، فاللاعب السنغالي ساديو ماني تألق كثيرا في مواسمه الست مع ليفربول، وسجل في آخر موسم 23 هدفا. انتقل النجم السنغالي بقيمة 32 مليون يورو، ويعد إلى جانب ماتياس دي ليخت أبرز تعاقدات النادي البافاري هذا الموسم.

  • النجم البرازيلي كاسيميرو

    أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى

    نجم وسط الريال إلى مانشستر يونايتيد

    في صفقة مفاجئة، انتقل لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو من ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد، بصفقة بلغت 70 مليون يورو، ما يجعلها أكبر صفقة يبرمها النادي الإنجليزي على الإطلاق مع لاعب تجاوز 30 عاما. يرغب مانشستر بإعادة بناء الفريق مع المدرب تين هاغ، ويعد خط الوسط الذي تألق فيه كاسيميرو، من أكبر مشاكل الفريق التي تحتاج الإصلاح.

  • بيير إيميريك أوباميانغ

    أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى

    صفقة اللحظة الأخيرة لتعويض لوكاكو

    انضم الغابوني الدولي بيير إيميريك أوباميانغ إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية قادما من برشلونة الإسباني، في ظل رغبة المدرب توماس توخيل لتعويض رحيل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان الإيطالي. وانتقل اوباميانغ إلى تشيلسي وهو يعاني من كسر في الفك مما أثار الشكوك حول قدرته على المشاركة سريعا مع الفريق.


مواضيع ذات صلة

Foto IPP/Paolo Bona Bergamo 14/10/2020 Calcio Italia -Olanda Nations League Nella foto gesto di intesa tra Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini Italy Photo Press Worldwide Copyright

المحاربان كييليني وبونوتشي يحسمان معركة كأس أوروبا 12.07.2021

نجح المخضرمان جورجو كييليني وليوناردو بونوتشي في قيادة سفينة إيطاليا نحو لقب كأس أوروبا، على حساب الإنكليزي هاري كاين ورفاقه، بركلات الترجيح. مسيرة النجمين الكروية وفي هذه البطولة على وجه الخصوص في هذا التقرير.