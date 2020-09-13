ما سر الإقبال على البيرغر النباتي؟

يتوجه كثير من الناس مؤخراً إلى اتباع حميات غذائية نباتية سواء لأسباب صحية، أو بهدف المساهمة في إنقاذ المناخ والحيوانات. وقد باتت الحمية النباتية في يومنا هذا أسلوب حياة لفئات عديدة، كما أنها قد أظهرت أسواقاً جديدة تنمو بشكل مستمر.

ويقتحم البرغر النباتي بشكل سريع موائد الطعام الحديثة حول العالم، وينمو هذا التوجه في استخدام اللحوم النباتية بشكل كبير. وقد يكون أحد أهم الأسباب التي قادت إلى هذا التوجه سلسلة فضائح اللحوم الفاسدة التي أفسدت شهية المستهلكين وأبعدتهم عن لفائف اللحوم الحيوانية، حسب ما نشره موقع "تاغسشاو" الألماني.

كما أن العديد من الناس يحلمون بالحياة البراقة التي تعيشها وتروج لها الشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل ووسائل الإعلام التقليدية خاصة نجوم هوليوود. ولا يقتصر ذلك على السيارات الفاخرة والبيوت الفخمة فحسب، بل يشمل عاداتهم الغذائية التي يستعرضها هؤلاء خاصة تلك المتعلقة بما يُعرف بـ "الترند الغذائي".

فإذا كنت من الأشخاص الذين يبحثون عن البرغر النباتي عوضاً عن لحوم البقر، فأنت محظوظ في هذه الأيام التي تشهد انطلاق الكثير من المطاعم النباتية وحتى المقاهي النباتية.

ويبلغ حجم سوق اللحوم العالمي حالياً نحو ألف مليار دولار سنوياً، وفقاً لتقديرات الاستشارات الإدارية "كيرني". بيد أن أن الدكتور كارستن غيرهاردت، الخبير الزراعي والشريك في "كيرني" يتنبأ بتراجع هذه النسبة.

وقال غيرهاردت، وفق ما نقلته عنه "الغارديان" البريطانية: "هناك توجه متنامِ بين كثير من الناس لاتباع أنظمة صحية نباتية، حيث قام كثير من المستهلكين بتقليص استهلاكهم للحوم نتيجة زيادة وعيهم تجاه البيئة ورفاهية الحيوانات".

وأضاف قائلاً: "أما بالنسبة لأولئك الأشخاص الذين يعشقون اللحوم التقليدية، فإنهم سيجدون ضالتهم في اللحوم المزروعة، وسيؤدي ذلك إلى تقليل ذبح الحيوانات وانتهائه مع مرور الوقت".

ر.ض/إ.ع/ أ.ح