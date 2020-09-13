ما سر الإقبال على البيرغر النباتي؟

يتوجه كثير من الناس مؤخراً إلى اتباع حميات غذائية نباتية سواء لأسباب صحية، أو بهدف المساهمة في إنقاذ المناخ والحيوانات. وقد باتت الحمية النباتية في يومنا هذا أسلوب حياة لفئات عديدة، كما أنها قد أظهرت أسواقاً جديدة تنمو بشكل مستمر.
ويقتحم البرغر النباتي بشكل سريع موائد الطعام الحديثة حول العالم، وينمو هذا التوجه في استخدام اللحوم النباتية بشكل كبير. وقد يكون أحد أهم الأسباب التي قادت إلى هذا التوجه سلسلة فضائح اللحوم الفاسدة التي أفسدت شهية المستهلكين وأبعدتهم عن لفائف اللحوم الحيوانية، حسب ما نشره موقع "تاغسشاو" الألماني.
كما أن العديد من الناس يحلمون بالحياة البراقة التي تعيشها وتروج لها الشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل ووسائل الإعلام التقليدية خاصة نجوم هوليوود. ولا يقتصر ذلك على السيارات الفاخرة والبيوت الفخمة فحسب، بل يشمل عاداتهم الغذائية التي يستعرضها هؤلاء خاصة تلك المتعلقة بما يُعرف بـ "الترند الغذائي".
فإذا كنت من الأشخاص الذين يبحثون عن البرغر النباتي عوضاً عن لحوم البقر، فأنت محظوظ في هذه الأيام التي تشهد انطلاق الكثير من المطاعم النباتية وحتى المقاهي النباتية.
ويبلغ حجم سوق اللحوم العالمي حالياً نحو ألف مليار دولار سنوياً، وفقاً لتقديرات الاستشارات الإدارية "كيرني". بيد أن أن الدكتور كارستن غيرهاردت، الخبير الزراعي والشريك في "كيرني" يتنبأ بتراجع هذه النسبة.
وقال غيرهاردت، وفق ما نقلته عنه "الغارديان" البريطانية: "هناك توجه متنامِ بين كثير من الناس لاتباع أنظمة صحية نباتية، حيث قام كثير من المستهلكين بتقليص استهلاكهم للحوم نتيجة زيادة وعيهم تجاه البيئة ورفاهية الحيوانات".
وأضاف قائلاً: "أما بالنسبة لأولئك الأشخاص الذين يعشقون اللحوم التقليدية، فإنهم سيجدون ضالتهم في اللحوم المزروعة، وسيؤدي ذلك إلى تقليل ذبح الحيوانات وانتهائه مع مرور الوقت".
ر.ض/إ.ع/ أ.ح
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الأفلاتوكسين - سم الفطر
الأفلاتوكسينات هي سموم طبيعية تتكون من أنواع مختلفة من الرشاشية (نوع من الفطر). ويزدهر العفن الفطري بشكل خاص في المناطق المدارية وشبه المدارية. وتعتبر المكسرات والبذور والحبوب والذرة من الأكثر تضرراً من هذه السموم، مما يؤدي إلى تدمير 25 في المائة من المحاصيل كل عام، حسب منظمة الصحة العالمية "WHO".
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عفن فطري قاتل
يمكن لكميات صغيرة من الأفلاتوكسين أن تؤدي إلى سرطان الكبد وتشوهات في الرحم. أما كميات أكبر من هذا السم، فقد تتسبب في الإصابة بتسمم حاد في الكبد أو حتى الموت. كما أن الطبخ لا يعني القضاء بالمرة على السموم. لذلك، من الضروري دائماً فحص الأطعمة جيداً بحثاً عن العفن.
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بكتيريا السالمونيلا
السالمونيلا هي بكتيريا موجودة في الجهاز الهضمي لدى العديد من الحيوانات. وغالباً ما تكون العدوى من دون أعراض. ويصاب الطعام بالتلوث خاصة عندما لا يتم الوفاء بمعايير النظافة، إذ لا يؤثر هذا فقط على الدجاج والبيض (تنتقل بسهولة بينها) بل أيضاً على بعض الأطعمة على غرار: شاي الأعشاب أو حبوب السمسم. ويساعد الطبخ على التخلص من البكتيريا، التي لا تحب الحرارة على الإطلاق.
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الإشريكية القولونية و "EHEC"
الإشريكية القولونية هي بكتيريا معوية تلعب أدواراً جد مهمة في الجسم. بيد أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي، قد يصابون بعدوى مختلفة بسبب الإشريكية القولونية. أما الأخطر فهي بكتيريا "EHEC"، فبكتيريا القولون هذه تنتج السموم، التي تسبب التهاب الأمعاء.
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الآن لدينا سلطة
مثل بكتيريا السالمونيلا يمكن القضاء على بكتيريا "Kolibakterien" عن طريق الحرارة. غير أنها يمكن للبكتيريا أن تصيب أيضاً الخس أو الخيار. والخضراوات التي يتم تناولها نيئة يجب أن تكون طازجة قدر الإمكان من أجل صحة أفضل.
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الليستيريا: نادرة لكنها خطيرة
الليستيريا هي بكتيريا قابلة للتكيف بشكل كبير للغاية، وتظهر في كل مكان تقريباً ومن بينها طعامنا. وفي حال ظهور الليستيريا في الجسم، فقد تؤدي إلى تسمم الدم أو التهاب السحايا، خاصة لدى كبار السن والأطفال الصغار. ويمكن القضاء على هذه البكتيريا عن طريق الحرارة.
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ليست فقط بكتيريا
يعد النوروفيروس (فيروس) من أحد الأسباب الأكثر شيوعاً للتقيؤ والإسهال. وكما هو الحال مع باقي أنواع البكتيريا، يعتبر الافتقار إلى النظافة هو المدخل الرئيسي للبكتيريا من أجل الوصول إلى الأغذية. وتستطيع البكتيريا البقاء 12 يوماً على قيد الحياة في الخضراوات واللحوم. لهذا السبب، يجب غسل اليدين جيداً بالإضافة إلى الحرارة (الطبخ).
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غسل الأيدي
يمكن للمواد الغذائية أن تتلوث أثناء عملية إنتاجها. كما يمكن أن يقع هذا التلوث في منازلنا. إلاّ أنه قبل وقوع هذا نستطيع حماية أنفسنا جيداً من خلال اتباع بعض قواعد النظافة البسيطة. والقاعدة الأهم هي غسل الأيدي قبل عملية طهو الطعام.
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القاعدة الذهبية للنظافة
بالنسبة للحوم النيئة، يجب استخدام سكاكين وألواح تقطيع أخرى لا تستعمل في تقطيع وتحضير الخضراوات النيئة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم فصل الأطعمة المجمدة عن باقي الأطعمة الأخرى عند شرائها في السوبر ماركت، وكذلك طهي اللحوم والأسماك لمدة 10 دقائق على الأقل وعلى درجة حرارة 70 مئوية ثم تناولها بسرعة. إعداد: صوفيا فاغنر/ر.م