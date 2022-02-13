 ما سبب زيادة تدخين الحشيش والحديث عنه علنا في الشرق الأوسط؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 13.02.2022

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سياسة واقتصاد

ما سبب زيادة تدخين الحشيش والحديث عنه علنا في الشرق الأوسط؟

تدخين الحشيش على مواقع التواصل الاجتماعي ومشاركة نكات حول تعاطيه، تقود إلى المزيد من الانفتاح على تعاطي بعض المخدرات مثل الحشيش، في منطقة الشرق الأوسط التي يستهجن مجتمعها مثل هذه الأمور. لكن ما سبب هذا التغير؟

لافتة معلقة في مقهى شعبي في المغرب

لافتة معلقة في مقهى شعبي في المغرب لتحذير الزبائن من تدخين الحشيش داخل المقهى

في مقطع فيديو شهير جدا على موقع فيسبوك، يظهر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهو يتلقى التحية والإشادة من أحد القادة العسكريين في قاعة مليئة بالجنود. في هذا المقطع الساخر، يتحدث الرئيس المصري ببطء ثم يبدأ في الضحك واللهاث في مشهد مليء بالضحكات فيما كُتب على المقطع الذي نشر عام 2017 "السيسي محشش".

هذا المقطع الساخر ليس سوى واحد من آلاف المقاطع المصورة المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي في العالم العربي التي تندرج تحت اسم "نكات محششين أو نكات تحشيش" حسب اللهجة والبلد العربي.

مختارات

بث مباشر لتعاطي المخدرات

وهذه الظاهرة ليست سوى مثال واحد على تغير الموقف غير الرسمي تجاه تعاطي الحشيش  الذي أصبح شائعا بشكل متزايد في بعض أجزاء الشرق الأوسط. وقد شهدت الآونة الأخيرة قيام رواد منصات التواصل الاجتماعي في دول خليجية بتصوير أنفسهم وهم يتعاطعون الحشيش ليتم إلقاء القبض على بعضهم.

والصيف الماضي، طردت السلطات الإماراتية عارض الأزياء عمر بركان الجلاء الذي يعد أحد المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي والذي يقيم في دبي، بزعم تعاطيه الحشيش خلال بث مباشر على حسابه على موقع انستغرام حيث يتابعه قرابة 1,3 مليون شخص. وقالت شرطة دبي إن هناك علاقة قوية بين المشاهير والمؤثرين الذين يروجون لتعاطي المخدرات ومحاولة المراهقين تقليدهم.

أما في قطر، فقد أوقفت الشرطة عام 2021 ، 75 حسابا على منصات التواصل الاجتماعي وموقعا إلكترونيا لبيع المخدرات أو الترويج لها رغم أن الرقم لم يتجاوز عام 2019 أكثر من 15 حسابا.

وفي السعودية،ـ قالت الشرطة إن الاشخاص الذين ينشرون نكات أو مقاطع مصورة عن تعاطي الحشيش مسؤولون عن تفكك المجتمع السعودي.

أحد مزاع القنب في المغرب

يعد المغرب أحد أكبر منتجي القنب في العالم، ورغم ذلك يحظر تعاطي الحشيش

سوابق في العالم العربي

ورغم القوانين التي تجرم تعاطي المخدرات بكل أشكاله في العالم العربي، إلا أن هذه الظاهرة منتشرة في منطقة الشرق الأوسط. وفي ذلك، يقول مازيار غيابي، المحاضر بجامعة إكسترا بالمملكة المتحدة في مجال العلوم الإنسانية الطبية، من الصحيح القول بأن الناس انتقدوا "حالة الثمل أو السكر على مر التاريح تحت أي شكل كان، لكن هذا لا يعني أنها لم تكن موجودة".

يشار إلى أنه حتى وقت قريب، لم تشهد منطقة الشرق الأوسط  انتشارا صريحا لتعاطي المخدرات الترفيهية خاصة في البلدان والمجتمعات المحافظة.

من جانبه، يقول الشاب السوري محمود، الذي يعيش في ألمانيا ورفض الكشف عن هويته بسبب حساسية القضية، إن هناك تغييرا في مواقف الشباب حيال "الحشيش". ويضيف بأنه عندما كان في سوريا كان يدخن مع أصدقائه الحشيش أو يتعاطون حبوب الأمفيتامين المنتشرة في سوريا والمنطقة ومعروفة بـ "الكبتاغون" وتعرف بكونها "كوكايين الفقراء"، من أجل المتعة والتسلية.

رجال يدخنون الحشيش مع الشيشة في أحد مقاهي حلوان في مصر عام 1910

رجال يدخنون الحشيش مع الشيشة في أحد مقاهي حلوان في مصر عام 1910، فتدخين الحشيش ليس بالأمر الحديث في المجتمعات العربية

بيد أن محمود أكد أن هذا الأمر كان يحدث في نطاق محدود وأن عددا قليلا من أصدقائه يعرفون بتعاطيه للمخدرات الترفيهية. ورغم ذلك، يرى أن الأمر قد تغير في المنطقة، إذ إن الشباب الآن في الشرق الأوسط، لاسيما الذين يعيشون في المدن الكبرى أصبحوا أكثر انفتاحا على مثل هذه الأمور. وعند سؤاله منذ متى بدأ يلاحظ هذا التغيير، أجاب وقد علت على وجه ابتسامة "منذ الإنترنت".

التأثير الدولي

وكانت دراسة حديثة تحت عنوان "المخدرات خلف حجاب الإسلام: نظرة للشباب السعودي" نشرت في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي في مجلة "الجريمة والقانون والتغيير الاجتماعي" العلمية قد دقت ناقوس الخطر إزاء هذه الظاهرة.

وقد أجرى الباحثون مقابلات مطولة مع 18 طالبا سعوديا يدرسون في الجامعات، وخلصت نتائج الدراسة إلى أن الشباب السعودي أصبح أكثر انفتاحا على تعاطي المخدرات الترفيهية لاسيما القنب خاصة عبر الإنترنت.

صورة رمزية لتدخين الحشيش

الحشيش يوفر متعة جنسية أكبر لكنه قد يسبب اضطرابات نفسية خطيرة أيضا

ونقلت الدراسة عن أحد الشباب السعوديين قوله إن "صفحة حكمة محشش تنشر الكثير من مقاطع الفيديو والقصص المضحكة والساخرة عن الأشخاص الذين يدخنون الحشيش". وكان الشاب يشير في حديثه إلى صفحة شهيرة على موقع فيسبوك تقوم بنشر نكات عن  المخدرات الترفيهية  فيما يتابعها أكثر من مليون شخص. وأضاف بأنها "صفحة في غاية السخرية ومضحكة لدرجة أن البعض أصبح لا يعتقد أن تدخين الحشيش حرام".

بيد أن الدراسة توصلت أيضا إلى أسباب أخرى وراء تعاطي المخدرات غير المشروعة في السعودية بما في ذلك التواصل والتفاعل مع الأجانب والثقافات الأخرى وقضية التزام البعض أو عدم التزامهم بالدين، فضلا عن تخفيف القواعد الخاصة بالاختلاط في المجتمع السعودي.

أرقام لا يعرفها كثيرون

وفي ذلك، يقول إيلي الأعرج، المدير التنفيذي لجمعية شبكة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا لخفض مخاطر المخدرات ومقرها بيروت، إنه مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وتزايد استخدامها والانفتاح عليها "أصبح كل شيء متاحا الآن". ويضيف في مقابلة مع DW، أن "جيل الشباب بات يعرف المزيد عن المخدرات وحتى كيفية استخدامها".

بيد أنه من الصعب بل من المستحيل معرفة كيف ساهمت ثورة الإنترنت في زيادة تعاطي المخدرات على أرض الواقع، إذ يرجع ذلك إلى ندرة الإحصاءات الموثوقة حيال هذه القضية في الشرق الأوسط.

Infografik Legalisierung von Cannabis AR

وفي هذا الصدد، يقوم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بإصدار تقرير سنوي عن تعاطي المخدرات في جميع أنحاء العالم.

وفي مقابلة مع DW، قال المتحدث باسم المكتب إن "البيانات الواردة من منطقة الشرق الأوسط نادرة، لذا لا يمكن التطرق إلى أي شي يدل على تزايد تعاطي المخدرات في المنطقة".

وقد أكدت جمعية شبكة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا لخفض مخاطر المخدرات على هذه الإشكالية في تقريرها السنوي العام الماضي للمنطقة، إذ أشارت إلى أن "أزمات عديدة في المنطقة تجعل من الصعب الحصول على أرقام دقيقة حول تعاطي المخدرات".

وقالت الجمعية إنه رغم تباين أنواع المخدرات بين دولة وأخرى في الشرق الأوسط، إلا أن الحشيش يبدو الأكثر شيوعا حيث أشارت إلى أن تزايد الانفتاح حيال استخدامه قد يحمل في طياته بعض الأمور الإيجابية.

وفي تعليقه على الأمر، يقول الستاذ الجامعي مازيار غيابي، إن اتباع نهج أكثر واقعية حيال تعاطي المخدرات قد يؤدي إلى "سياسة عامة تتسم بالعقلانية والترابط، بما يقلل من مخاطر تعاطي المخدرات".

من جانبه، قال الأعرج إننا في حاجة إلى أساليب جديدة غير فرض "قواعد قمعية حيال تعاطي المخدرات، لأنها لا تكفي للتعامل مع هذه القضية".

كاثرين شاير / م ع

  • Cannabis Marihuana (Fotolia/Opra)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    القنب

    يحتوي نبات القنب على المادة ذات التأثير النفسي "تيترايدروكانابينول" (THC). بجعل من يتناوله يشعر بالبهجة والاسترخاء، كما من الممكن استخدامه كمسكن للألم. تحتوي أزهار النباتات المؤثنة غير المخصبة على كميات عالية من الـ(THC)، ولهذا السبب يتم استخدامها لإنتاج الماريجوانا. بعض أنواع القنب خالية تماما من (THC) وتزرع لإنتاج الألياف.

  • opium poppy (picture alliance/dpa/D.Ramik)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    أقوى مسكن للألم

    ينتج الخشاش المنوم الأفيون. ولحصاد ذلك، تقطع الكبسولات للسماح للسائل الأبيض (الحلبي) بالخروج والجفاف. يحتوي الخشاش على كميات عالية من المورفين، أقوى مسكنات الألم الدوائية.

  • Pluteus salicinus (picture alliance/dpa/Wildlife)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    الفطر السحري

    الفطر فنان كيميائي.. بعض أنواع الفطر ينتج مؤثرات نفسية. مثل هذا الفطر ذو اللون الرمادي Pluteus salicinus. ينمو على الخشب ويحتوي على بسيلوسيبين، وهو مركب كيميائي يسبب الهلوسة البصرية والعقلية. ومن الآثار الجانبية الغثيان ونوبات الذعر.

  • Chewing on a coca leaf (Reuters)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    المخدرات وجبة خفيفة

    تحتوي أوراق نبات الكوكا على مركبات كيميائية مماثلة للكوكايين. إذ تخفف الألم وتعمل كما المنشطات. يعتبر مضغ أوراق الكوكا الخام في كثير من بلدان أمريكا اللاتينية، أمرا شائعا جداً. كما يساعد السياح على التعامل بشكل أفضل مع داء المرتفعات. وبتخمير وتجفيف الأوراق وتجهيزها كيميائياً، ينتج الكوكايين.

  • Angel's trumpet (picture alliance/dpa)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    أبواق الملاك

    قد يكون النظر إلى هذه الزهرة الجميلة ممتعاً، غير أن تذوقها سام. كل أجزاء هذه الزهرة تحتوي على قلويات، وهي مركبات كيميائية ذات آثار قوية على جسم الإنسان. وحين تؤكل أو تدخن هذه النبتة ستزداد ضربات القلب، وتسبب الهلوسة. كما هو الحال مع كافة المخدرات الطبيعية، وإيجاد الجرعة المناسبة أمر صعب. إذ تقع حوادث مميتة في كثير من الأحيان.

  • Datura inoxia, Datura inoxia, toloache, thornapple (picture-alliance/blickwinkel/R. Koenig)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    نبات الداتورة

    تعرف الداتورة على شبكة الانترنت بـ (thornapples)، كمخدرات طبيعية. وهي فكرة سيئة جداً. إذ تسبب هذه النبتة هلوسة قوية، مع ابتعاد كامل عن الواقع. ويميل متعاطو هذه المادة إلى إيذاء أنفسهم بشدة تحت تأثيرها.

  • Peyote cactus (picture-alliance/WILDLIFE)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    صبار مخدر

    يمتلئ صبار (Peyote cactus) الذي ينمو في المكسيك وتكساس، بالميسكالين، وهو مركب مهلوس غير قانوني بموجب الاتفاقية الدولية للمؤثرات العقلية. ميسكالين يغير عمليات التفكير والإحساس بالوقت والوعي الذاتي. يقطع الصبار إلى أجزاء للأكل أو يغلى مع الشاي. ويُذكر بأن بعض أنواع الصبار عرضة للانقراض.

  • Myristica seeds (picture alliance/CTK/R. Pavel)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    جوزة الطيب

    كمية كبيرة من جوزة الطيب من شأنها أن تعطي تأثير المخدر، لاحتوائها على الميريستيسين، المركب الذي يسبب الهلوسة. ولكن لا داعي للقلق. إذ أن استعمال جوزة الطيب كتوابل فقط قد لا تصل حد تلك الجرعة المخدرة. غير أن استعمالها المفرط يؤدي إلى حدوث آثار جانبية مثل الصداع والغثيان والإسهال.

  • Mitragyna speciosa (picture-alliance/Arco Images/Sunbird Images)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    أوراق مخدرة

    نعم، هذا صحيح، جنوب شرق آسيا هو موطن شجرة القرطوم الأصلي. وتتضمن أوراق هذه الشجرة مركب الأفيونيات مثل (Mitragynine) الذي يستخدم لأغراض دوائية. إذ تمضغ الأوراق لتسكين الألم أو لزيادة الشهية أو معالجة الإسهال.

  • tobacco plant (picture alliance/ZB)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    نبتة تقتل الملايين سنويا

    ينتج التبغ مواد كيميائية سامة ومسببة للإدمان، كالنيكوتين ومواد شبه قلوية. مع هذا الخليط من المواد الخطيرة يصبح تدخين هذه الأوراق أو أكلها بالغ الخطورة على جسم الإنسان. بريجيت أوستراث/ ريم ضوا.


 