ما سبب تجعد الأصابع؟

كشف علماء من جامعة نيوكاسل الإنكليزية في المجلة العلمية "Physical Review Letters أن السبب وراء تجعد الجلد راجع إلى تفاعل معقد في طبقة الجلد الخارجية. وذكر العلماء، كما جاء في تقرير نشره موقع مجلة "فوكوس" الألمانية، أنه يمكن قبض الأجسام المبتلة بسهولة بالأصابع المنكمشة.
أما في حالة الأجسام الصلبة فلا تحمل الأصابع المنكمشة أي تسهيلات أو صعوبات في قبضها. ويمكن قبض ورفع الأشياء بصورة طبيعية.
لكن العلماء لم يستطيعوا توضيح كيفية تتطور التجاعيد في الأصابع بشكل كامل، وذكر موقع "فوكوس" أن الباحثين يفترضون أن الجهاز العصبي اللاإرادي يتحكم في تكوين الجلد المنكمش، حيث تنقبض الأوعية الدموية الصغيرة تحت الجلد، وهو رد فعل يتحكم فيه الجهاز العصبي، ويتم سحب الجلد إلى الداخل.
أما لماذا لا يكون سطح الأصابع مجعد بصورة دائمة في الحالة الطبيعية، ما دام هذا الوضع مريح نوعا ما لقبض ورفع الأجسام، فهو أمر لا يزال غامضا ولغز غير محلول للعلماء.
ع.أ.ع/ ز.أ.ب
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أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد
تبين من خلال دراسة حديثة، أعدها باحثو معهد الصحة والسلامة المهنية التابع للهيئة الألمانية للتأمين الرسمي ضد الحوادث، أن التعرض لكمية مفرطة من الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يسبب على مدى فترة طويلة الإصابة بسرطان الجلد.
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أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد
تعترف شركات التأمين الألمانية منذ عام 2015 بسرطان الجلد كأحد الأمراض المهنية الناتجة عن ممارسة المهنة. ويصاب نحو 30 بالمائة من أصحاب البشرة البيضاء بهذا السرطان، حسب دراسات وبيانات سابقة، نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
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أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد
تنشأ سرطانات الجلد عقب التعرض لأشعة شمس شديدة أو لفحة شمسية في الطبقة العليا من الجلد.
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أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد
ذكرت الدراسة، أن العاملين في مجال بناء القنوات هم الأكثر تعرضا لأشعة الشمس في ألمانيا. ووصلت نسبة "درجة احمرار الجلد"، وهي النسبة المعتمدة علميا لقياس احمرار الجلد بسبب أشعة الشمس، إلى 581 جرعة سنويا، نقلا عن موقع "آيرتسه تسايتونغ" الألمانية.
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أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد
حل العاملون في مجال تكسير الأحجار وعمال بناء المنازل في المركز الثاني والثالث في ألمانيا وكانت نسب "احمرار الجلد" قد وصلت عندهم إلى 531 و 494 جرعة سنويا.
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أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد
النجارون والعاملون في الطرق والخرسانات والبناءون حلوا في مراكز متقدمة في قائمة الخطر. وتراوحت نسب تعرضهم لـ "احمرار الجلد" بين 435 و 474 جرعة سنويا، حسب ما ذكر موقع "آيرتسه تسايتونغ" الألماني.
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أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد
العاملون في المزارع احتلوا أيضا مراكز متقدمة في نسبة التعرض لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية. ووصلت جرعات "احمرار الجلد" عندهم إلى 395 جرعة سنويا، حسب بيانات الدراسة الألمانية الصادرة عن معهد الصحة والسلامة المهنية التابع للهيئة الألمانية للتأمين الرسمي ضد الحوادث.
الكاتب: إعداد: زمن البدري ( د ب أ، DW )