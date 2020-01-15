ما سبب تجعد الأصابع؟

كشف علماء من جامعة نيوكاسل الإنكليزية في المجلة العلمية "Physical Review Letters أن السبب وراء تجعد الجلد راجع إلى تفاعل معقد في طبقة الجلد الخارجية. وذكر العلماء، كما جاء في تقرير نشره موقع مجلة "فوكوس" الألمانية، أنه يمكن قبض الأجسام المبتلة بسهولة بالأصابع المنكمشة.

أما في حالة الأجسام الصلبة فلا تحمل الأصابع المنكمشة أي تسهيلات أو صعوبات في قبضها. ويمكن قبض ورفع الأشياء بصورة طبيعية.

لكن العلماء لم يستطيعوا توضيح كيفية تتطور التجاعيد في الأصابع بشكل كامل، وذكر موقع "فوكوس" أن الباحثين يفترضون أن الجهاز العصبي اللاإرادي يتحكم في تكوين الجلد المنكمش، حيث تنقبض الأوعية الدموية الصغيرة تحت الجلد، وهو رد فعل يتحكم فيه الجهاز العصبي، ويتم سحب الجلد إلى الداخل.



أما لماذا لا يكون سطح الأصابع مجعد بصورة دائمة في الحالة الطبيعية، ما دام هذا الوضع مريح نوعا ما لقبض ورفع الأجسام، فهو أمر لا يزال غامضا ولغز غير محلول للعلماء.

ع.أ.ع/ ز.أ.ب