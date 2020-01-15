 ما سبب تجعد الأصابع؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 16.01.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

ما سبب تجعد الأصابع؟

عندما نبقى في حمام السباحة أو في حوض الاستحمام لفترة طويلة يصبح الجلد متجعدا أو منكمشا، وإذا خرجنا من الماء أخذ الجلد وضعه الطبيعي وعاد إلى نعومته، ظاهرة أذهلت العلماء. فما الذي توصل له الباحثون إذن؟

تجعد الأصابع

الجهاز العصبي اللاإرادي يتحكم في تكوين الجلد المنكمش

كشف علماء من جامعة نيوكاسل الإنكليزية في المجلة العلمية "Physical Review Letters  أن السبب وراء تجعد الجلد راجع إلى تفاعل معقد في طبقة الجلد الخارجية. وذكر العلماء، كما جاء في تقرير نشره موقع مجلة "فوكوس" الألمانية، أنه يمكن قبض الأجسام المبتلة بسهولة بالأصابع المنكمشة.

مختارات

أما في حالة الأجسام الصلبة فلا تحمل الأصابع المنكمشة أي تسهيلات أو صعوبات في قبضها. ويمكن قبض ورفع الأشياء بصورة طبيعية.

لكن العلماء لم يستطيعوا توضيح كيفية تتطور التجاعيد في الأصابع بشكل كامل، وذكر موقع "فوكوس" أن الباحثين يفترضون أن الجهاز العصبي اللاإرادي يتحكم في تكوين الجلد المنكمش، حيث تنقبض الأوعية الدموية الصغيرة تحت الجلد، وهو رد فعل يتحكم فيه الجهاز العصبي، ويتم سحب الجلد إلى الداخل.

أما لماذا لا يكون سطح الأصابع مجعد بصورة دائمة في الحالة الطبيعية، ما دام هذا الوضع مريح نوعا ما لقبض ورفع الأجسام، فهو أمر لا يزال غامضا ولغز غير محلول للعلماء.

ع.أ.ع/ ز.أ.ب

  • Hautkrebs Untersuchung

    أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد

    تبين من خلال دراسة حديثة، أعدها باحثو معهد الصحة والسلامة المهنية التابع للهيئة الألمانية للتأمين الرسمي ضد الحوادث، أن التعرض لكمية مفرطة من الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يسبب على مدى فترة طويلة الإصابة بسرطان الجلد.

  • 02.07.2014 DW FIT UND GESUND Hautkrebs

    أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد

    تعترف شركات التأمين الألمانية منذ عام 2015 بسرطان الجلد كأحد الأمراض المهنية الناتجة عن ممارسة المهنة. ويصاب نحو 30 بالمائة من أصحاب البشرة البيضاء بهذا السرطان، حسب دراسات وبيانات سابقة، نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

  • Symbolbild Sonnenschutz

    أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد

    تنشأ سرطانات الجلد عقب التعرض لأشعة شمس شديدة أو لفحة شمسية في الطبقة العليا من الجلد.

  • Deutschland Arbeiter auf einer Baustelle in Berlin

    أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد

    ذكرت الدراسة، أن العاملين في مجال بناء القنوات هم الأكثر تعرضا لأشعة الشمس في ألمانيا. ووصلت نسبة "درجة احمرار الجلد"، وهي النسبة المعتمدة علميا لقياس احمرار الجلد بسبب أشعة الشمس، إلى 581 جرعة سنويا، نقلا عن موقع "آيرتسه تسايتونغ" الألمانية.

  • Flash-Galerie Unsinnige EU-Richtlinien

    أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد

    حل العاملون في مجال تكسير الأحجار وعمال بناء المنازل في المركز الثاني والثالث في ألمانيا وكانت نسب "احمرار الجلد" قد وصلت عندهم إلى 531 و 494 جرعة سنويا.

  • Straßenbau Deutschland

    أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد

    النجارون والعاملون في الطرق والخرسانات والبناءون حلوا في مراكز متقدمة في قائمة الخطر. وتراوحت نسب تعرضهم لـ "احمرار الجلد" بين 435 و 474 جرعة سنويا، حسب ما ذكر موقع "آيرتسه تسايتونغ" الألماني.

  • Palästina Bauer in Gaza

    أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد

    العاملون في المزارع احتلوا أيضا مراكز متقدمة في نسبة التعرض لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية. ووصلت جرعات "احمرار الجلد" عندهم إلى 395 جرعة سنويا، حسب بيانات الدراسة الألمانية الصادرة عن معهد الصحة والسلامة المهنية التابع للهيئة الألمانية للتأمين الرسمي ضد الحوادث.

    الكاتب: إعداد: زمن البدري ( د ب أ، DW )


مختارات

أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد

يتعرض أصحاب بعض المهن للأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن أشعة الشمس بصورة أكبر من أصحاب المهن الأخرى، وهو ما قد يسبب لهم ضربات وحروق شمسية وحتى سرطان الجلد، حسب دراسة ألمانية حديثة. (19.07.2016)  

إعلان