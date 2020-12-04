ما دور الهرمونات الأنثوية في وقاية النساء من كورونا؟

كشفت دراسة لجامعة إلينوي في شيكاغو أن احتمال إدخال الرجال المصابين بفيروس كورونا إلى العناية المشددة ضعف الاحتمال بالمقارنة مع السيدات المصابات بالفيروس. وبينت الدراسة التي أجراها جرازيانو بينا، أستاذ الطب النفسي في الجامعة الأمريكية، أن التفسير المحتمل قد يكون الهرمونات الجنسية، كما جاء في الموقع الإلكتروني للتلفزيون الألماني الخاص RTL بتاريخ الثالث من كانون الأول/ديسمبر 2020.
درس جرازيانو بينا دور الهرمونات الجنسية، الاستروجين والبروجستيرون وعلاقتها بمرض كوفيد-19. ونشر نتيجة دراسته في المجلة العلمية المتخصصة Trends in Endocrinology and Metabolism.
الدراسة خلصت إلى أن للدورة الشهرية عند المرأة تأثير كبير على الجهاز المناعي. "الهرمونات التي تساعد في الحفاظ على الحمل واستمراره كالبروجسترون تتركز في الثلث الثالث من الحمل بمعدل أكثر بمئة مرة"، يقول بينا مؤكداً أن دور الهرمونات الأنثوية ذو أهمية كبيرة في منع الالتهابات والحفاظ على الجهاز المناعي.
وقد لفتت ظاهرة في بداية عام 2020 نظر الباحثين إلى احتمال وجود علاقة بين الهرمونات الأنثوية وفرص الإصابة بالفيروس: النساء اللواتي أصبن بالفيروس في فترة الحمل لم تظهر عليهن أعراض حتى الولادة، ولكن مباشرة بعد الولادة ظهرت أعراض قوية وتوجب إدخال بعضهن مباشرة إلى العناية المركزة بعد الوضع. تزامنت شدة الأعراض مع انخفاض سريع في هرمونات الاستراديول والبروجسترون والألوبريجنانولون.
ويخلص، أستاذ الطب النفسي بالجامعة الأمريكية، جرازيانو بينا، إلى أن ما سبق لا يفسر فقط الحماية الأفضل التي تتمتع بها النساء، بل وأيضاً المضاعفات الصعبة التي يتعرض لها كبار السن من الجنسين؛ إذ أنه كلما تقدم الإنسان بالعمر، قلت الهرمونات الجنسية في جسمه.
خ.س
-
بالصور: "ذوات الأعناق الطويلة" يكافحن للعيش في ظل كورونا
قرية خالية
تقع قرية عرقية الكايان بالقرب من مي ريم وهي وجهة سياحية شهيرة بالقرب من مدينة شيانغ ماي شمال تايلاند. تشتهر القرية بنسائها "ذوات الأعناق الطويلة". وكانت القرية قد اعتادت على التدفق المستمر للسياح من جميع أنحاء العالم. ولكن مع غياب السياح، باتت القرية خالية الآن.
-
بالصور: "ذوات الأعناق الطويلة" يكافحن للعيش في ظل كورونا
العنق الطويل: معيار جمال
تبلغ مو إي من العمر 32 عاماً، ومثل معظم سكان القرية، فهي من عرقية الكايان. بعض الفتيات يبدأن في ارتداء حلقات العنق وهن في الخامسة من العمر.
-
بالصور: "ذوات الأعناق الطويلة" يكافحن للعيش في ظل كورونا
التذاكر متوفرة، لكن لا أحد يشتريها
عند مدخل القرية، كشك التذاكر فارغ. فلا أحد يتوقع زواراً. أما قبل جائحة كورونا، كانت قرية الكايان تشهد تدفقاً مستمراً من الزوار يومياً، معظمهم من الصين.
-
بالصور: "ذوات الأعناق الطويلة" يكافحن للعيش في ظل كورونا
طريق خالٍ
لا تسحر نساء الكايان السائحين التايلانديين مثل الأجانب. تعتمد مو إي وغيرها في القرية على السياحة كمصدر رزق، وينتظرون في الوقت الحالي السماح للسياح بزيارة البلاد مجدداً.
-
بالصور: "ذوات الأعناق الطويلة" يكافحن للعيش في ظل كورونا
الطبخ للعائلة
توقد مو إي ناراً لإعداد وجبة العشاء لعائلتها في الفناء الصغير أمام كوخهم المصنوع من الخيزران، حيث تطهو طعاماً من المكونات الأساسية المتوفرة، كالأرز والموز. إنها لا تملك ما يكفي من المال لشراء مكونات أخرى.
-
بالصور: "ذوات الأعناق الطويلة" يكافحن للعيش في ظل كورونا
القلق على الأطفال
لدى مو إي طفلان يبلغان من العمر سنتين و 6 سنوات. إنها قلقة للغاية بشأن مستقبل أسرتها، فالدخل الوحيد الذي تستطيع عائلتها حالياً كسبه هو من خلال وظائف زوجها المتفرقة في البناء والزراعة.
-
بالصور: "ذوات الأعناق الطويلة" يكافحن للعيش في ظل كورونا
العيش على المعونات
مو إي ونساء أخريات من القرية يتلقين الطعام من منظمة إغاثة عند مدخل القرية. تقول مو إي إنها كانت تجني أكثر من 600 بات (16 يورو) يومياً قبل أزمة كورونا. أما الآن يكاد دخلها اليومي يكون معدوماً.
-
بالصور: "ذوات الأعناق الطويلة" يكافحن للعيش في ظل كورونا
بعض العائلات تغادر القرية
تركت إحدى العائلات هذه اللعبة وراءها وغادرت القرية بسبب مخاوف من تداعيات "كوفيد-19" وعدم امتلاك المال الكافي للعيش. جاء معظم سكان كايان من ميانمار، وقد عاد الكثير منهم إليها منذ تفشي الوباء.
-
بالصور: "ذوات الأعناق الطويلة" يكافحن للعيش في ظل كورونا
هدايا تذكارية تنتظر الزبائن
على الرغم من قلة السياح وعدم وجود جولات سياحية، تجهز مو إي هداياها التذكارية يومياً، متفائلة بأن السياح سيزورون القرية قريباً. بموجب قيود السفر في تايلاند، سيكون من الصعب الحفاظ على سبل العيش في بلد يعتمد على السياحة كتايلاند. فينشينزو فلورامو/ ريم ضوا