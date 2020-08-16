ما حقيقة التسريبات بشأن رغبة ميسي في الرحيل عن برشلونة؟

ذكر تقرير إخباري أمس (الأحد 16 أغسطس / آب 2020) أن ليونيل ميسيقائد فريق برشلونة لكرة القدم، أبلغ إدارة النادي برغبته في مغادرة الفريق في الصيف الحالي وليس العام المقبل. وذكرت محطة "سبورت إنتراتيفو" التليفزيونية البرازيلية على موقعها الإلكتروني الرسمي أن ميسي أبدى رغبته في إنهاء مسيرته مع برشلونة على الفور، عقب خسارة الفريق الإسباني المذلة 2 / 8 أمام بايرن ميونخ الألماني في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا أول أمس الجمعة.
وكشفت المحطة، عبر مراسلها مارسيلو بيتشلر، أن ميسي أبلغ إدارة برشلونة بعدم اعتزامه الانتظار أكثر من ذلك للرحيل عن النادي، الذي ينتهي عقده معه في حزيران / يونيو 2021. وكان بيتشلر هو أول من انفرد بخبر انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا من برشلونة لباريس سان جيرمان الفرنسي عام 2017.
لكن مصدر في نادي برشلونة أكد لوكالة فرانس برس أن يسي لم يعلم الإدارة برغبته في الرحيل، ووفقا للمصدر، فإن ميسي الذي يرتبط مع النادي الكاتالوني بعقد حتى 2021، لم يعرب للإدارة عن رغبته بالرحيل، نافيا بذلك ما ذكرته الشبكة الإعلامية البرازيلية "ايسبورتي انتراتيفو".
ويتنافس فريقا إنتر الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي للتعاقد مع ميسي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم (6 مرات). في هذه الأثناء، يعيش برشلونة حالة من الفوضى قبل الاجتماع المرتقب لإدارة النادي غدا الاثنين، والذي من المنتظر أن يتم خلاله إقالة المدرب كيكي سيتين والفرنسي إيريك أبيدال المدير الرياضي للنادي.
ورغم التقارير التي أشارت إلى وجود مفاوضات بين إدارة برشلونة والأرجنتيني ماوريتسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي السابق، فإن أنباء أخرى قد انتشرت في الآونة الأخيرة بشأن قرب تولي رونالد كومان، المدير الفني للمنتخب الهولندي، تدريب الفريق الإسباني الذي خرج خالي الوفاض من الألقاب هذا الموسم.
ح.ز/ م.ع.ج (د.ب.أ)
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أندية تصنع النجوم
يتربع نادي برشلونة على عرش الأندية الصانعة للنجوم في العالم، إذ يلعب حالياً في الدوريات الأوروبية 43 لاعباً، تخرجوا من أكاديمية "لا ماسيا" التابعة للنادي، وأبرزهم البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي والرسام أندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز.
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أندية تصنع النجوم
أكاديمية "الشياطين الحمر" لمانشستر يونايتد حلت في المركز الثاني عالمياً ونجحت في صنع 36 نجماً، يلعبون حالياً في الدوريات الأوروبية، كاللاعب عدنان يانوزاي وديفيد بيكهام وبول سكولز.
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أندية تصنع النجوم
أما الفريق الملكي ريال مدريد فيعود فضل حصده للألقاب الكثيرة لأكاديميته التي هيأت 34 لاعباً يلعبون في الوقت الحاضر في الدوريات الأوروبية، أبرزهم حارس مرمى الفريق والمنتخب الاسباني إكير كاسياس وراؤول غونزاليس وخوان ماتا.
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أندية تصنع النجوم
أوليمبك ليون الفرنسي له مدرسة عريقة لكرة القدم واستطاعت تقديم 33 لاعباً للدوريات الأوروبية، قد يكون أشهرهم كريم بنزيما.
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أندية تصنع النجوم
أما فريق باريس سان جيرمان الفرنسي فقد نجح هو الأخر في صنع 27 نجماً كروياً يلعبون في الدوريات الأوروبية بدرجاتها الخمس، كاللاعب أدريان رابيو.
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أندية تصنع النجوم
ريال سوسيداد الإسباني احتل المركز السادس ضمن قائمة الفرق الصانعة للنجوم، واستطاع تخريج 24 لاعباً مرموقاً يلعبون في الدوريات الأوروبية، كاللاعب آسير إيارامندي (يسار الصورة) الذي انتقل إلى ريال مدريد.
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أندية تصنع النجوم
وفي المركز السادس أيضاً حل أتلتيك بيلباو العريق الذي لم يهبط بتاتاً إلى مصاف الدرجة الثانية في الدوري الإسباني وخرج 24 لاعباً. اللاعب إكير مونيان (يسار الصورة) هو أحدهم.
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أندية تصنع النجوم
أكاديمية نادي رين الفرنسي احتلت أيضاً المركز السادس بـ24 نجماً كروياً، كاللاعب رومين دانزي.
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أندية تصنع النجوم
نادي لينس الفرنسي ورغم نتائجه المتواضعة نسبياً إلى أنه أحد أبرز الفرق الصانعة للنجوم في العالم، وتخرج من أكاديميته 22 لاعباً يلعبون حالياً في الدوريات الأوروبية.
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أندية تصنع النجوم
وفي المركز السابع أيضاً حلت مدرسة نادي بوردو الفرنسي، التي استطاعت إنتاج 22 نجماً أيضاً، منهم يوان غوركوف (يمين الصورة).
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أندية تصنع النجوم
الفريق الإيطالي أتالانتا بيرغامو نجح هو الأخر في إرسال 22 لاعباً للدوريات الأوروبية، من أبرزهم دانيل باسيلي.
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أندية تصنع النجوم
أما آرسنال الانكليزي فقد نجح كذلك في صنع 22 لاعباً في عالم كرة القدم، يلعبون حالياً في الدوريات الأوروبية، كاللاعب جاك ويلشير (يمين الصورة). الكاتب: زمن البدري.