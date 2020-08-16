 ما حقيقة التسريبات بشأن رغبة ميسي في الرحيل عن برشلونة؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 17.08.2020

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رياضة

ما حقيقة التسريبات بشأن رغبة ميسي في الرحيل عن برشلونة؟

ذكر تقرير إخباري أن ميسي، أبلغ إدارة النادي برغبته في مغادرة قلعة (كامب نو) فورا وليس العام المقبل، عقب الخسارة المذلة للفريق لكتلاني أمام نظيره البافاري، والنادي الكاتالوني يوضح حقيقة الموقف.

ليونيل ميسي في المبارة المذلة أمام بايرن ميونيخ (14 أغسطس / آب 2020)

ليونيل ميسي في المبارة المذلة أمام بايرن ميونيخ (14 أغسطس / آب 2020)

ذكر تقرير إخباري أمس (الأحد 16 أغسطس / آب 2020) أن ليونيل ميسيقائد فريق برشلونة لكرة القدم، أبلغ إدارة النادي برغبته في مغادرة الفريق في الصيف الحالي وليس العام المقبل. وذكرت محطة "سبورت إنتراتيفو" التليفزيونية البرازيلية على موقعها الإلكتروني الرسمي أن ميسي أبدى رغبته في إنهاء مسيرته مع برشلونة على الفور، عقب خسارة الفريق الإسباني المذلة 2 / 8 أمام بايرن ميونخ الألماني في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا أول أمس الجمعة.

 

مختارات

لأول مرة منذ إطلاقها عام 1956، "فرانس فوتبول" تتوقف عن منح جائزة الكرة الذهبية في سنة استثنائية استلزمت قرارات استثنائية، تقول المجلة الفرنسية. فكيف بررت المجلة الرياضية الفرنسية قرارها؟

اعترف لاعب الوسط الأسطوري السابق لفريق برشلونة الإسباني تشافي أن "هدفي الرئيسي كان ولا يزال هو تدريب" الفريق الكاتالوني في يوم من الأيام، رغم أنه يركّز في الوقت الحالي على قيادة نادي السد القطري.

يحنّ إنتر ميلان الإيطالي بقوة إلى سنوات خلت حقق فيها النادي العديد من النجاحات. ولهذا لا بد من استراتيجية للعودة، بدت تظهر معالمها وتنبئ بصحوة قادمة. ضم لاعبين كبار هو كلمة السر في هذه الإستراتجية.

يطمح نادي برشلونة الإسباني إلى ترميم دفاعاته بعد أن بات رحيل جونيور فيربو واقعاً في صفقة الفوز بخدمات المهاجم الأرجنتيني مارتينيز. ولذلك وضع قائمة من ستة مدافعين لتعويضه على رأسها لاعبان من البوندسليغا.

وكشفت المحطة، عبر مراسلها مارسيلو بيتشلر، أن ميسي أبلغ إدارة برشلونة بعدم اعتزامه الانتظار أكثر من ذلك للرحيل عن النادي، الذي ينتهي عقده معه في حزيران / يونيو 2021. وكان بيتشلر هو أول من انفرد بخبر انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا من برشلونة لباريس سان جيرمان الفرنسي عام 2017.

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ميسي وسواريز يفاجئان أطفالا بمستشفى في برشلونة

 

لكن مصدر في نادي برشلونة أكد لوكالة فرانس برس أن يسي لم يعلم الإدارة برغبته في الرحيل، ووفقا للمصدر، فإن ميسي الذي يرتبط مع النادي الكاتالوني بعقد حتى 2021، لم يعرب للإدارة عن رغبته بالرحيل، نافيا بذلك ما ذكرته الشبكة الإعلامية البرازيلية "ايسبورتي انتراتيفو".

ويتنافس فريقا إنتر الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي للتعاقد مع ميسي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم (6 مرات). في هذه الأثناء، يعيش برشلونة حالة من الفوضى قبل الاجتماع المرتقب لإدارة النادي غدا الاثنين، والذي من المنتظر أن يتم خلاله إقالة المدرب كيكي سيتين والفرنسي إيريك أبيدال المدير الرياضي للنادي.

ورغم التقارير التي أشارت إلى وجود مفاوضات بين إدارة برشلونة والأرجنتيني ماوريتسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي السابق، فإن أنباء أخرى قد انتشرت في الآونة الأخيرة بشأن قرب تولي رونالد كومان، المدير الفني للمنتخب الهولندي، تدريب الفريق الإسباني الذي خرج خالي الوفاض من الألقاب هذا الموسم.

ح.ز/ م.ع.ج (د.ب.أ)

  • FC Barcelona vs. Real Madrid 25.10.2014

    أندية تصنع النجوم

    يتربع نادي برشلونة على عرش الأندية الصانعة للنجوم في العالم، إذ يلعب حالياً في الدوريات الأوروبية 43 لاعباً، تخرجوا من أكاديمية "لا ماسيا" التابعة للنادي، وأبرزهم البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي والرسام أندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز.

  • Fußball Manchester United Adnan Januzaj

    أندية تصنع النجوم

    أكاديمية "الشياطين الحمر" لمانشستر يونايتد حلت في المركز الثاني عالمياً ونجحت في صنع 36 نجماً، يلعبون حالياً في الدوريات الأوروبية، كاللاعب عدنان يانوزاي وديفيد بيكهام وبول سكولز.

  • Real Madrid / Champions League / Fußball

    أندية تصنع النجوم

    أما الفريق الملكي ريال مدريد فيعود فضل حصده للألقاب الكثيرة لأكاديميته التي هيأت 34 لاعباً يلعبون في الوقت الحاضر في الدوريات الأوروبية، أبرزهم حارس مرمى الفريق والمنتخب الاسباني إكير كاسياس وراؤول غونزاليس وخوان ماتا.

  • Bildergalerie Berühmte Männer in Europa mit arabischem Hintergrund

    أندية تصنع النجوم

    أوليمبك ليون الفرنسي له مدرسة عريقة لكرة القدم واستطاعت تقديم 33 لاعباً للدوريات الأوروبية، قد يكون أشهرهم كريم بنزيما.

  • Frankreich Fußballspieler Streik

    أندية تصنع النجوم

    أما فريق باريس سان جيرمان الفرنسي فقد نجح هو الأخر في صنع 27 نجماً كروياً يلعبون في الدوريات الأوروبية بدرجاتها الخمس، كاللاعب أدريان رابيو.

  • UEFA Champions League Real Madrid - FC Schalke 04

    أندية تصنع النجوم

    ريال سوسيداد الإسباني احتل المركز السادس ضمن قائمة الفرق الصانعة للنجوم، واستطاع تخريج 24 لاعباً مرموقاً يلعبون في الدوريات الأوروبية، كاللاعب آسير إيارامندي (يسار الصورة) الذي انتقل إلى ريال مدريد.

  • Fußball Europa League Manchester United - Athletic Bilbao

    أندية تصنع النجوم

    وفي المركز السادس أيضاً حل أتلتيك بيلباو العريق الذي لم يهبط بتاتاً إلى مصاف الدرجة الثانية في الدوري الإسباني وخرج 24 لاعباً. اللاعب إكير مونيان (يسار الصورة) هو أحدهم.

  • Fußball Stade Rennais FC vs. Olympic Marseille OM

    أندية تصنع النجوم

    أكاديمية نادي رين الفرنسي احتلت أيضاً المركز السادس بـ24 نجماً كروياً، كاللاعب رومين دانزي.

  • Fußball Lens vs. Panathinaõkos

    أندية تصنع النجوم

    نادي لينس الفرنسي ورغم نتائجه المتواضعة نسبياً إلى أنه أحد أبرز الفرق الصانعة للنجوم في العالم، وتخرج من أكاديميته 22 لاعباً يلعبون حالياً في الدوريات الأوروبية.

  • Fußball Olympique Lyonnais vs. Real Sociedad,

    أندية تصنع النجوم

    وفي المركز السابع أيضاً حلت مدرسة نادي بوردو الفرنسي، التي استطاعت إنتاج 22 نجماً أيضاً، منهم يوان غوركوف (يمين الصورة).

  • Fußball Bologna FC vs. Atalanta BC

    أندية تصنع النجوم

    الفريق الإيطالي أتالانتا بيرغامو نجح هو الأخر في إرسال 22 لاعباً للدوريات الأوروبية، من أبرزهم دانيل باسيلي.

  • Fußball WM 2014 England Costa Rica

    أندية تصنع النجوم

    أما آرسنال الانكليزي فقد نجح كذلك في صنع 22 لاعباً في عالم كرة القدم، يلعبون حالياً في الدوريات الأوروبية، كاللاعب جاك ويلشير (يمين الصورة). الكاتب: زمن البدري.


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ما حقيقة التسريبات بشأن رغبة ميسي في الرحيل عن برشلونة؟

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