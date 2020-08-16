ما حقيقة التسريبات بشأن رغبة ميسي في الرحيل عن برشلونة؟

ذكر تقرير إخباري أمس (الأحد 16 أغسطس / آب 2020) أن ليونيل ميسيقائد فريق برشلونة لكرة القدم، أبلغ إدارة النادي برغبته في مغادرة الفريق في الصيف الحالي وليس العام المقبل. وذكرت محطة "سبورت إنتراتيفو" التليفزيونية البرازيلية على موقعها الإلكتروني الرسمي أن ميسي أبدى رغبته في إنهاء مسيرته مع برشلونة على الفور، عقب خسارة الفريق الإسباني المذلة 2 / 8 أمام بايرن ميونخ الألماني في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا أول أمس الجمعة.

وكشفت المحطة، عبر مراسلها مارسيلو بيتشلر، أن ميسي أبلغ إدارة برشلونة بعدم اعتزامه الانتظار أكثر من ذلك للرحيل عن النادي، الذي ينتهي عقده معه في حزيران / يونيو 2021. وكان بيتشلر هو أول من انفرد بخبر انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا من برشلونة لباريس سان جيرمان الفرنسي عام 2017.

مشاهدة الفيديو 01:05 شارك ميسي وسواريز يفاجئان أطفالا بمستشفى في برشلونة إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3B4JV ميسي وسواريز يفاجئان أطفالا بمستشفى في برشلونة

لكن مصدر في نادي برشلونة أكد لوكالة فرانس برس أن يسي لم يعلم الإدارة برغبته في الرحيل، ووفقا للمصدر، فإن ميسي الذي يرتبط مع النادي الكاتالوني بعقد حتى 2021، لم يعرب للإدارة عن رغبته بالرحيل، نافيا بذلك ما ذكرته الشبكة الإعلامية البرازيلية "ايسبورتي انتراتيفو".

ويتنافس فريقا إنتر الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي للتعاقد مع ميسي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم (6 مرات). في هذه الأثناء، يعيش برشلونة حالة من الفوضى قبل الاجتماع المرتقب لإدارة النادي غدا الاثنين، والذي من المنتظر أن يتم خلاله إقالة المدرب كيكي سيتين والفرنسي إيريك أبيدال المدير الرياضي للنادي.

ورغم التقارير التي أشارت إلى وجود مفاوضات بين إدارة برشلونة والأرجنتيني ماوريتسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي السابق، فإن أنباء أخرى قد انتشرت في الآونة الأخيرة بشأن قرب تولي رونالد كومان، المدير الفني للمنتخب الهولندي، تدريب الفريق الإسباني الذي خرج خالي الوفاض من الألقاب هذا الموسم.

ح.ز/ م.ع.ج (د.ب.أ)