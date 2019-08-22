 ما حقيقة اختفاء أعداد كبيرة من قوارب المهاجرين في المتوسط؟ | سياسة واقتصاد | DW | 25.08.2019

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سياسة واقتصاد

ما حقيقة اختفاء أعداد كبيرة من قوارب المهاجرين في المتوسط؟

أعلنت منظمة تعنى بإنقاذ المهاجرين عن غرق قارب يحمل مهاجرين انطلق من ليبيا. المنظمة تواصلت مع خفر السواحل الليبي بشأنه، إلا أنهم لم يقوموا بشيء. مهاجر نيوز تواصل مع خفر السواحل الليبي لمعرفة حقيقة اختفاء قوارب المهاجرين

Mittelmeer: Rettung von Flüchtlingen in Seenot (picture-alliance/L. Schmid/SOS Mediterranee)

أعلنت منظمة "هاتف الإنقاذ" في 19 آب/أغسطس، التي تعنى بإخطار أجهزة الإنقاذ حول تواجد قوارب مهاجرين بحاجة للمساعدة، أن أحد صيادي الأسماك الليبيين تواصل معها وأخطرها بغرق قارب قبالة سواحل ليبيا. الصياد قال للمنظمة إنه قام بإنقاذ ثلاثة مهاجرين، وأنه رأى الكثير من الجثث طافية على سطح المياه. ووفقا لشهادته، فإن القارب كان يحمل أكثر من 100 مهاجر. وأضافت المنظمة أن الصياد سلم المهاجرين الذين أنقذهم لسيارة إسعاف في ليبيا، دون ذكر المكان الذي تمت فيه تلك العملية. وشددت "هاتف الإنقاذ" على أنها أبلغت السلطات الليبية بالحادث، إلا أن الأخيرة لم تستجب للنداء، "قالوا لنا إنهم لا يملكون معلومات حول هذه القضية".

 

كلام غير مسؤول

مهاجر نيوز اتصل بالعميد أيوب قاسم، الناطق الرسمي باسم جهاز خفر السواحل الليبي، الذي قال إنه ليس لدى الجهاز أي بلاغ حول تلك الحادثة. وأورد العميد قاسم أن "كلام المنظمة (هاتف الإنقاذ) غير مسؤول، فهم لم يزودونا أو يعلنوا عن اسم الصياد أو اسم مركبه. غالبا عندما يقوم الصيادون الليبيون بعمليات مشابهة، يقومون بإبلاغنا فورا".

وأضاف العميد "ما هو الدليل الذي يشير إلى صحة تلك الرواية؟ نحن ننفي هذا الخبر، كما أننا لن نتلق أي بلاغ أو إنذار من أي من الجهات الرسمية التي نتعامل معها في تلك الحالات، كغرفة تنسيق عمليات الإنقاذ في إيطاليا مثلا".

مختارات

لأنها أنقذت حياة مئات المهاجرين، منحتها باريس أرفع جائزة مدنية. غير أن القبطانة الألمانية بيا كليمب رفضت الجائزة، موجهة خطابا مفتوحا في فيسبوك إلى المدينة وعمدتها به انتقادات شديدة لطريقة تعاملهما مع اللاجئين والمهاجرين. (22.08.2019)

تواجه سياسة اللجوء الأوروبية مأزقا حقيقيا أمام تفاقم محنة اللاجئين والمهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، برلين اقترحت مخرجا لهذه المعضلة على المستوى الأوروبي. (08.07.2019)

بدورها، نشرت منظمة أطباء بلا حدود تغريدة على حسابها على تويتر، ذكرت فيها أن فرقها في ليبيا لم تتمكن من التواصل مع الناجين من تلك الحادثة. وأكدت أنه "لم يصدر أي بيان أو تأكيد رسمي بحصول تلك المأساة. إلا أننا نخشى الأسوأ، وهو أن تكون الحادثة فعلا وقعت وراح ضحيتها أكثر من 100 شخص. لن نستطيع التأكد أبدا". وعادت أطباء بلا حدود لتذكر بأن حوادث مماثلة باتت تحصل بشكل دائم.

"نصف القوارب التي تغادر ليبيا تغرق"

صحيفة ديرشبيغل الألمانية نشرت مقالا حول أوضاع المهاجرين في ليبيا، جاء فيه على لسان أحد ضباط جهاز خفر السواحل الليبي، قائد القارب "فزان" التابع للجهاز مصطفى أبو زيد، أن حوالي نصف القوارب التي تغادر ليبيا تغرق بمن عليها. ووفقا لما ورد في الصحيفة، "القوارب التي لا نستطيع الوصول إليها بسرعة، لا تستطيع الصمود كثيرا".

العميد أيوب قاسم نفى أن يكون ذلك الكلام صحيحا، وقال لمهاجر نيوز "تواصلت مع الضابط المعني، وهو نفي أن يكون أدلى بتصريح من هذا النوع".

وذكر العميد أنه خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، انخفضت أعداد القوارب المنطلقة من ليبيا باتجاه أوروبا بنسبة 65%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعود ذلك "لنشاط خفر السواحل الليبي والجهد الذي يبذله عناصره وضباطه لإنقاذ أرواح الناس".

ويضيف العميد "هناك طبعا أسباب أخرى، فبعد سفن الإنقاذ الخاصة بالمنظمات الإنسانية عن الشواطئ الليبية، يجعل من الصعب على قوارب المهاجرين الوصول إليها، ما قلل من أعداد تلك القوارب بشكل كبير".

واحد من أصل 17 مهاجرا قضى غرقا في المتوسط منذ بداية العام

بشكل عام، انخفضت أعداد المهاجرين الغرقى قبالة الساحل الليبي نتيجة انخفاض أعداد القوارب المغادرة. إلا أن الرحلة من هناك باتجاه السواحل الأوروبية باتت أكثر فتكا وخطورة. ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، واحد من أصل 17 مهاجرا قضى غرقا في المتوسط منذ بداية العام.

ولا تتواجد حاليا في المتوسط أي من السفن الخاصة بمنظمات الإغاثة، فسفينة أوبن آرمز أنزلت حمولتها من المهاجرين وهي راسية الآن في ميناء لامبيدوزا، أما سفينة "آلان كردي" التابعة لمنظمة "سي-آي" الألمانية فعادت إلى قاعدتها في مايوركا، وسفينة "ماري جونيو" التابعة لمنظمة "ميديتيرانيا" لا تزال في صقلية، أما سفينة "أوشن فايكنغ" التابعة لمنظمتي "أس أو أس ميديتيرانيه" وأطباء بلا حدود فمازالت تبحر بين مالطا وإيطاليا وعلى متنها أكثر من 350 مهاجرا، بانتظار أن يتم منحها ميناء آمنا لإنزالهم.

شريف بيبي-مهاجر نيوز

  • Italien Symbolbild Rettung von Flüchtlinge (Getty Images/AFP/A. Paduano)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ارتفاع كبير في عدد الغرقى

    أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد الضحايا على مسار الهجرة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ارتفع بأكثر من الضعف في عام 2018 ، إذ بلغ معدل الوفاة واحدا من بين كل 14 مهاجرا عبروا هذا الطريق وسط البحر المتوسط. وكان المعدل واحدا من بين كل 38 عام 2017 .

  • Migration aus Afrika in der Nähe der Stadt Gohneima, Lybien (picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ستة غرقى كل يوم

    حسب إحصائيات الأمم المتحدة بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا عام 2018 نحو 117 ألف شخص، وتوفي في البحر المتوسط 2275 على الأقل، مقارنة بـ 172 ألف مهاجر عبروا إلى أوروبا عام 2017 ووفاة 3139 شخصا. وحسب المفوضية، فإن البحر المتوسط شهد موت ستة أشخاص يوميا في المتوسط العام الماضي.

  • Mittelmeer Rettungsaktion von Sea-Watch (picture-alliance/dpa/Sea-Watch.org)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    منع سفينة "سي ووتش 3" من الرسو

    في آواخر عام 2018 أنقذت سفينة "سي ووتش 3"، التي تملكها منظمة إغاثة ألمانية وترفع علم هولندا، مهاجرين كانوا يستغيثون في البحر قبالة السواحل الليبية، لكن تم منعها من الرسو في إيطاليا أو مالطا.

  • Geflüchtete auf dem mit der niederländischen Flagge geführten Rettungsschiff Sea Watch 3 (Getty Images/AFP/F. Scoppa)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    البحث عن ملاذ آمن

    بقيت "سي ووتش 3" مع المهاجرين على متنها تمخر عباب البحر بحثا عن ملاذ آمن، وتزامن ذلك مع استمرار الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال هؤلاء المهاجرين، حيث رفضت إيطاليا استقبالهم مطالبة هولندا وألمانيا بذلك، لأن السفينة ترفع علم الأولى، بينما تتخذ المنظمة المالكة لها من برلين مقرا لها.

  • Spanien - Ankunft von Fluechtlingen in Andalusien (picture alliance/CITYPRESS 24/f. Passolas)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    توتر بين فرنسا وإيطاليا

    في ظل الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من الغرق في المتوسط، تصاعد التوتر بين فرنسا وإيطاليا، إذ تتهم روما باريس بأنها سبب الفوضى الحالية في ليبيا، وترى إيطاليا أن هذا الوضع غير المستقر يدفع المهاجرين إلى الهرب من ليبيا للوصول إلى الشواطئ الإيطالية عبر البحر المتوسط، وهو ما يشجع على تهريب البشر.

  • Fregatte Augsburg läuft zur Operation Sophia aus NEU (picture-alliance/dpa/M. Assanimoghaddam)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ألمانيا لن تستمر في مهمة "صوفيا"

    مع تصاعد التوتر والخلاف الأوروبي حول ملف الهجرة واللاجئين، أعلنت ألمانيا أنها لن ترسل أي بديل للفرقاطة التي تنتهي مشاركتها في مهمة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط "صوفيا" في أوائل شباط/ فبراير المقبل.

  • EU Militäroperation Sophia im Mittelmeer Boote der italienischen Marine (picture-alliance/dpa/G. Lami)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    مصير مجهول!

    مهمة "صوفيا" لإنقاذ اللاجئين من الغرق باتت مهددة بالانتهاء، لأن الأمر متعلق بموقف دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، إذ يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد. وعلاوة على ذلك تطالب إيطاليا بتغيير قواعد وشروط المهمة. في هذا السياق صرح وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سلفيني أن سفن المهاجرين التي كان يتم إنقاذها ترسو في الموانئ الإيطالية وبالتالي "إما يجب تغيير القواعد، أو إنهاء المهمة".

  • Lösung für Schiffe deutscher Seenotretter (picture-alliance/dpa/Sea-Watch/F. Weiss)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    بارقة أمل

    لكن رغم كل هذا الخلاف والتوتر، هناك بارقة أمل في تحسن الوضع خلال العام الجاري وتجاوز الدول الأوروبية لخلافاتها حول ملف الهجرة واللاجئين. فقد أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي أن اتفاق تقاسم مهاجرين مع ستّ دول أوروبية أخرى (فرنسا وألمانيا والبرتغال ومالطا ورومانيا ولوكسمبورغ) سيتيح إنزال وإنقاذ المهاجرين العالقين على متن سفينة"سي ووتش 3". إعداد: عارف جابو

    الكاتب: عارف جابو


مختارات

إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

عام 2018 كان مأساويا للمهاجرين عبر المتوسط، إذا ارتفع عدد الضحايا بشكل مضطرد. لكن عام 2019 لا يدعو إلى التفاؤل، إذ باتت مهمة "صوفيا" لإنقاذ المهاجرين في المتوسط مهددة بالانتهاء والخلاف مستمر حول استقبال من يتم إنقاذهم. (30.01.2019)  

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