 ما تحتاج معرفته عن فيتامين ب 12 | عالم المنوعات | DW | 01.09.2018

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منوعات

ما تحتاج معرفته عن فيتامين ب 12

من الضروري جداً اتباع نظام غذائي متكامل يتضمن الخضروات والفواكه واللحوم. إذ أن بعض الفيتامينات الضرورية للجسم مثل ب 12 لا تتواجد إلا في أنواع غذائية معينة، ونقصها قد يؤدي إلى فقر الدم وبالتالي الإصابة بأمراض خطيرة.

USA Fleischlos: Burger ohne tierische Produkte (Reuters/Moving Mountains/M. Michaels)

يحتاج الجسم إلى فيتامين ب 12 لتكوين الكريات الحمراء، لذا قد يؤدي نقصه إلى الإصابة بفقر الدم، الأمر الذي قد يقود إلى مضاعفات خطيرة في القلب والرئة. غير أن تجنب نقص فيتامين ب 12 بسيط جداً، وذلك عبر تناول الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين، وإدخالها بشكل منتظم إلى نظامك الغذائي.

يتعرض البالغون، الذين يعانون من فقر الدم الشديد لخطر الإصابة بنوبة قلبية سريعة بشكل غير طبيعي، وفشل القلب، لما يسببه فقر الدم من مضاعفات، حيث يكافح القلب لضخ الأوكسجين إلى الأعضاء الحيوية. بحسب ما نشره موقع "إكسبرس" البريطاني.

ووفقا لـ NHS " هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية"، يحتاج البالغون الذين تتراوح أعمارهم من 19 إلى 64 عاماً إلى حوالي 1,5 ميكروغرام يومياً من فيتامين ب 12.

وأفضل طريقة للحصول على فيتامين ب 12 هي من خلال النظام الغذائي، ويوصي الأخصائيون بأفضل المصادر الغذائية للفيتامين التي تشمل على:

سمك السلمون (ثلاث أونصات) يحتوي على 4.9 ميكروغرام من ب12

تونة معلبة (ثلاث أونصات) : 2.5 ميكروغرام 

لحم البقر (ثلاث أونصات) : 1.5 ميكروغرام 

الزبادي اليوناني منخفض الدهون (ست أونصات) : 1.3 ميكروغرام 

الحليب قليل الدسم (كوب واحد) : 1.2 ميكروغرام 

لحم الخنزير (ثلاث أونصات) : 0.6 ميكروغرام 

البيض (حبة كبيرة) : 0.6 ميكروغرام 

صدر دجاج (ثلاث أونصات) : 0.3 ميكروغرام 

أعراض نقص فيتامين ب 12 :

هناك الكثير من الأعراض، التي تظهر عند نقص فيتامين ب 12 منها : الشعور بالتعب الشديد، وضيق التنفس حتى بعد حركة بسيطة، وخفقان القلب، والصداع ، وانخفاض الشهية، والتهاب الفم، واصفرار البشرة، والشعور بالخدر، والكآبة، ومشاكل في الذاكرة. بحسب ما نشره موقع "هيلث لاين" البريطاني.

إذا كنت تعاني من هذه الأعراض فمن المهم استشارة طبيبك، ليتم تشخيص الحالة في أسرع وقت ممكن. وعلى الرغم من أن العديد من الأعراض تتحسن مع العلاج، إلا أن بعض المشاكل، التي تسببها لا يمكن علاجها إذا تركت دون علاج. كلما طالت الحالة دون علاج، كلما زادت الأضرار.

ر.ض/ ع.خ

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    ندين بقدرتنا على النظر في النهار والليل إلى عمل فيتامين إيه (A). كما يقي بشرة الجسم من خطر الأشعة فوق البنفسجية. ويسيطر على نمو العظام. ويحتاج الإنسان البالغ إلى 0.8 إلى 1 ميليغرام منه يوميا. يوجد الفيتامين في الجزر ولحم الدجاج وكبد العجل.

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    بيوتين

    فيتامين بيوتين مسؤول عن عمليات التمثيل الغذائي، وعن صحة الجلد والأظافر والشعر. يحتاج المرء منه بين 30 إلى 60 ميكروغرام يوميا. ونقصه يؤدي إلى تساقط الشعر والتهابات في الجلد ونقص الشهية، والشعور بالدوران وحتى علامات الاكتئاب. يوجد في صفار البيض والفول السوداني (الفستق) والجزر.

  • Nahrungsmittel Herstellung Gesundheit

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    بي 1

    مهم لصنع الطاقة ولعمل الجهاز العصبي وبناء الدم. ويحتاج الإنسان منه بين 0.6 إلى 1.4 ميليغرام يوميا. ونقصه يمكن أن يؤدي إلى نقص الدم وخلل في تبادل السكر في الدم، وارتباك في نقل الإشارات العصبية. يتواجد بكثرة في فول الصويا.

  • Global Ideas Kartoffel

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

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    يدعى أحيانا بيردوكسين ويلعب دورا مهما في بناء البروتينات وتبادل السكر في الدم. ونحتاج بين 1 إلى 1.5 ميليغرام منه يوميا كي نحافظ على صحتنا. ونقصه يؤدي لفقدان الشهية ونقص الدم والتهاب الجلد. يتواجد بكثرة في فول الصويا وسمك السردين والبطاطا.

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    بي 12

    أو (كوبالمين) مهم لبناء الدم ولانقسام الخلايا وللنظام العصبي. يحتاج الأطفال منه إلى حوالي 2 ميكروغرام والكبار إلى 3 ميكروغرام. متوفر في الجبنة عالية الدسم وسمك الرنجة.

  • Petersilie

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    سي

    الفيتامين الشهير "سي" يحمي الخلايا من الجسيمات الضارة، وهو مهم لالتقاط الحديد في الأمعاء. مسؤول عن تقوية العظام وبنائها وتبادل الكولسترول في الدم. نحتاج إلى 100 ميليغرام يوميا منه. نقصه يؤدي إلى سرعة الإصابة بالبرد والالتهابات ونزف في اللثة وسقوط الأسنان وضعف في تدفق الدم، والتهاب المفاصل وضعف العضلات. والبقدونس غني به.

  • Fischplatte mit Lachs und Aal

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    دي

    فيتامين مسؤول عن بناء العظام وقوتها وعن عمل العضلات والأعصاب. يُنتج فيتامين "دي" عن طريق أشعة الشمس الساقطة على الجلد. ونحتاج إلى 20 ميكروغرام منه يوميا. بيض الدجاج والسلمون وبعض الأسماك تحتوي على قدر كبير منه.

  • Olivenöl in einer Flasche, Oliven

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    "ي"

    مهم للنظام المناعي في الجسم. يتلقف الأجسام الضارة ويدمرها. كما أنه مهم في التمثيل الغذائي ولعمل النظام العصبي. نحتاج منه 12 ميليغرام يوميا. يحتوي زيت الزيتون على قدر كبير منه.

  • Nahrungsmittel

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    كي

    في حال الإصابة بجروح أو إجراء عملية فإن عدم توقف نزف الدم يحدث غالبا بسبب نقص هذا الفيتامين. يوميا يحتاج الرجال منه إلى 80 ميكروغرام، والنساء إلى 65 ميكروغرام، والأطفال إلى 10 ميكروغرام لكل كيلو غرام من وزن الجسم. يتوفر في السبانخ.

  • Hühner: Vom Ei zum Küken

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    حامض الفوليك

    فيتامين الجينات. يلعب دورا في بناء الحامض النووي DNA. بالإضافة إلى تكاثر الخلايا في الجسم وبناء النظام العصبي وبناء الدم. ونقصه خلال فترة الحمل يمكن أن يؤدي إلى عدم اكتمال النظام العصبي للجنين. عباد الشمس والبيض وكبد الدجاج تحتوي على كميات كبيرة منه.

    الكاتب: عباس الخشالي


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