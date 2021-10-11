 ما بعد الانتخابات في العراق.. الصدر على المحك! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 14.10.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

ما بعد الانتخابات في العراق.. الصدر على المحك!

يعزو مراقبون فوز التيار الصدري في الانتخابات إلى فهمه "مزاج الشارع العراقي" واستفادته من سلبية الأغلبية الصامتة. ولكن لماذا خسرت قوى شيعية أخرى؟ وكيف سيكون شكل الحكومة القادمة وما هي حظوظ الكاظمي للبقاء في منصبه؟

فوز التيار الصدري كان متوقعا، فهو التيار الوحيد بين كل القوى السياسية في العراق الذي يحصد تصاعديا المزيد من المقاعد في البرلمان ما يشير إلى ذكاء التيار في طريقة إدارة الملف الانتخابي، بحسب المحلل السياسي نزار حيدر.

مقتدى الصدر، زعيم متوج بإرث أبيه الذي قتل مع شقيقين أكبر منه في تسعينات القرن الماضي على يد نظام صدام حسين.

الانتخابات البرلمانية في العراق انتهت، والنتائج الأولية ظهرت معلنة فوز التيار الصدري، مقابل هزيمة مدوية لقوى شيعية أخرى قريبة من إيران، هذه القوى تشكك بنزاهة الانتخابات، ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة العملية الانتخابية، فايولا فون كرامون، تقول إنه "يمكن الطعن بالنتائج، لكن ما لاحظناه من الناحية التقنية هو أن (العملية) كانت هادئة ومنظمة". ومن مدينة النجف الفائز مقتدى الصدر يدعو للهدوء.

مختارات

وجه الناخبون في العراق صفعة لحلفاء إيران في الانتخابات. لكن تخفيف قبضة الفصائل الشيعية المسلحة على مفاصل الدولة ما زال مسألة تتسم بحساسية سياسية، في وقت تخيم فيه على الرؤوس سحابات القلق من احتمال تفجر العنف في أي لحظة.

بعد إعلانها نتائج أولية غير نهائية لنتائج الانتخابات البرلمانية، والتي أظهرت تقدم كتلة الصدريين، أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق أنها ستبدأ في تسلم طلبات الطعون على النتائج. وتكتل أحزاب شيعية يعلن نيته الطعن بالنتائج.

مقتدى الصدر يعد بالتغيير منذ سنين، ولا تغيير يحدث. والقيادات في تياره التي تملك السلاح والمال تؤكد بقوة أن رئيس الوزراء القادم سيكون من التيار الصدري نفسه. مقتدى الصدر، صانع رؤساء الحكومات، هو نفسه زعيم متوج بإرث أبيه الذي قتل مع شقيقين أكبر من مقتدى في تسعينات القرن الماضي على يد نظام صدام حسين. ورغم الفارق الكبير في أسلوب القيادة والكاريزما التي كان يمتلكها والده وثباته على مواقف سياسية في مواجهة نظام صدام، مقارنة بالمواقف المترددة التي تحسب على مقتدى الصدر، إلا أن التيار بقيادته يفوز في كل انتخابات بمقاعد أكثر في البرلمان. وربما ما ساعده هذه المرة في تجاوز تياره عتبة الـ 70 مقعدا، هي نسبة المقترعين المنخفضة والتي بلغت 41 بالمئة، والأغلبية الصامتة التي فقدت الأمل بأي تغيير جذري في العملية السياسية.

هل جاءت النتائج مفاجئة؟

بحسب النتائج الأولية للانتخابات، فإن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر تقدم على جميع القوائم المتنافسة وحقق 73 مقعدا في البرلمان العراقي الجديد المكون من 329 نائبا، فيما حل تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي ثانيا وحصد 41 مقعدا، وجاء تحالف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ثالثا بـ37 مقعدا. وحصد الحزب الديمقراطي الكردستاني 32 مقعدا وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني 15 مقعدا، وحصل تحالف "عزم" بزعامة خميس الخنجر على 20 مقعدا وتحالف الفتح الذي يمثل بعضا منه قوى في الحشد الشعبي، بالإضافة إلى منظمة بدر، وعصائب أهل الحق على 14 مقعدا.

مشاهدة الفيديو 29:37

مسائيةDW: نتائج الانتخابات العراقية.. بداية التغيير أم تكريس التوتر؟

أما حركة "امتداد" وهي حركة سياسية جديدة تقول إنها منبثقة عن الحركة الاحتجاجية، فقد حققت خرقاً في البرلمان بحصولها، وفق احتساب أجرته فرانس برس بناء على النتائج الأولية، على عشرة مقاعد لا سيما في محافظات جنوبية. هذا "الخرق" اعتبره آخرون من  النشطاء "هزيمة" للحراك  الذي خرج مطالبا بالتغيير.

كما حذر الدكتور حارث حسن، الباحث في مركز مالكوم كير– كارنيغي، القوى المنبثقة عن الحراك من السقوط في نفس الفخ الذي سقطت فيه حركة التغيير في كردستان العراق، حين كانت تنادي بالإصلاح وتجاوز "هيمنة الأسرتين الحاكمتين، فتنامت شعبيتها بسرعة حتى أنها تجاوزت (حينها) مقاعد الاتحاد الوطني الكردستاني وأصبحت ثاني أكبر حزب في كردستان، ولكن بعد دخولها في معادلة المحاصصة وتوزيع المناصب، وبعد وفاة زعيمها الكاريزمي، انتهت إلى ما انتهت إليه الان: أكبر الخاسرين في الإقليم"، بحسب ما كتب الباحث على موقعه في فيسبوك.

الكل في الحكومة ومعارض!

فوز التيار الصدري كان متوقعا، فهو التيار الوحيد بين كل القوى السياسية في العراق الذي يحصد تصاعديا المزيد من المقاعد في البرلمان ما يشير "إلى ذكاء التيار في طريقة إدارة الملف الانتخابي"، بحسب المحلل السياسي نزار حيدر. أما احتلال تحالف دولة القانون المرتبة الثانية في ترتيب القوى الشيعية والفتح المرتبة الثالثة فقد كان مشكوكا فيه. فتحالف الفتح كان يراهن على سمعة الحشد الشعبي الذي هزم جنبا إلى جنب مع القوات الحكومية تنظيم داعش الإرهابي وحرر أراض كان يحتلها التنظيم.

بيد أن توجيه أصابع الاتهام إلى جهات تابعة له مقربة من إيران في اغتيال متظاهرين شباب مطالبين بمكافحة الفساد والحصول على وظائف، في تشرين الأول / أكتوبر 2019، أفقد التحالف زخما كبيرا. بالإضافة إلى أن المرحلة الجديدة مختلفة تماما عن مرحلة حمل السلاح والكفاح ضد التنظيمات الإرهابية. يذكر أن جزءا كبيرا من الحشد الشعبي غير قريب من إيران ويستمع إلى صوت المرجعية الدينية الشيعية في العراق ولم يدخل العملية السياسية من بوابة حمل السلاح.

تحالف الفتح القريب من إيران سارع إلى الاعتراض على نتائج الانتخابات بعد الهزيمة والحصول على 14 مقعد فقط من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 329 مقعد.

حصل تحالف الفتح الذي يمثل بعضا منه قوى في الحشد الشعبي، بالإضافة إلى منظمة بدر، وعصائب أهل الحق على 14 مقعد.

ويرى مراقبون أن المرحلة القادمة سترى الكثير من التصعيد بين الأطراف الشيعية ممثلة بالتيار الصدري، تحالف الفتح وتحالف دولة القانون وقوى أصغر. وسيخضع مقتدى الصدر إلى اختبار صعب وأمامه احتمالات أسهلها معقد. الاحتمال الأول أن يفي مقتدى الصدر بالوعود التي لا يكف عن إطلاقها، معلنا فيها عن وطنيته وعبوره المحاصصة الطائفية، فيذهب في المرحلة القادمة إلى دعم تشكيل حكومة بأغلبية وطنية بعيدة عن المحاصصة الطائفية، ويختار شركاء في بناء الحكومة من غير القوى الشيعية، كتحالف الفتح ودولة القانون، مفضلا الدخول في ائتلاف حكومي مع قوى سنية وكردية.

أما الاحتمال الثاني، فيتمثل بعدم الخروج عن الإطار الطائفي والعودة إلى إنتاج نفس الحكومات السابقة مع اختلافات بسيطة، تعتمد على التوزيع الطائفي والإثني. وتجدر الإشارة إلى أن النظام الديمقراطي في العراق نظام توافقي، يكون لكل القوى الجالسة في البرلمان مقاعد في الحكومة، فالحكومة صورة مصغرة البرلمان. فالكل في الحكومة والمعارضة في نفس الوقت! لكن الاختلاف هذه المرة في أن الانتخابات أفرزت ثلاث قوى رئيسية، ستغير من الأدوار والحصص في الحكومة وإدارات الدولة، وهي التيار الصدري، وتحالف "تقدم" بقيادة رئيس البرلمان المنحل، محمد الحلبوسي الفائز الأكبر بين القوى السنية، والحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة البرزاني، ممثلا عن القوى الكردية. هذه القوى السياسية ستكون العمود الفقري للحكومة القادمة، لكن بقيادة من؟

الكاظمي واحتمال البقاء في المنصب

يلعب مقتدى الصدر دور صانع رؤساء الحكومات، وقيادات في تياره يؤكدون أن رئيس الوزراء القادم سيكون من تيارهم، فهل هذه مجرد تصريحات لرفع سقف المطالب؟ يرى المحلل السياسي المقيم في واشنطن نزار حيدر أن التيار الصدري لن يرشح اسما لشغل منصب رئيس الوزراء، بل سيبقي على اسم مصطفى الكاظمي مرشحا محتملا للمنصب. ويضيف في حوار مع DW عربية أن "القوى الدولية والإقليمية تؤيد الكاظمي، سواء العواصم الأوروبية أو واشنطن او العواصم الخليجية".

يذكر أن  الكاظمي قد طلب من التيار الصدري العودة إلى الترشح في الانتخابات بعد وعد قطعه السيد مقتدى الصدر بعدم الدخول في العملية السياسية، وبعد عودة السيد مقتدى الصدر عن قراره عاد الكاظمي وشدد على أن "عودة التيار الصدري للمشاركة بالانتخابات، "خطوة جيدة أضافت زخماً" للاقتراع، ما يفهمه مراقبون على أنه تفاهم متبادل بين الكاظمي ومقتدى الصدر الذي مدح إدارة الحكومة لملف الانتخابات.

يرى المحلل السياسي المقيم في واشنطن نزار حيدر أن التيار الصدري لن يرشح أسما لشغل منصب رئيس الوزراء، بل سيبقي على اسم مصطفى الكاظمي مرشحا محتملا للمنصب. ويضيف في حوار مع DW عربية أن القوى الدولية والإقليمية تؤيد الكاظمي، سواء العواصم الأوروبية أو واشنطن او العواصم الخليجية.

هل يبقي مقتدى الصدر على الكاظمي رئيسا للوزراء أم أن الحسابات ستتغير ويضطر الصدر لتغيير مواقفه؟

الكاظمي الذي لا ينتمي إلى حزب أوتيار سياسي وجاء بعد الحراك الشعبي في الجنوب الشيعي وبغداد والذي طالب بمكافحة الفساد، جاء من منصب رئاسة المخابرات إلى رئاسة الوزراء مباشرة، كصانع سلام ومحافظ على الوضع الراهن من الانهيار. ويمكن أن يمثل خيارا قادما، خصوصا وأن القوى السياسية "الأخرى السنية والكردية راضية عن أدائه"، بحسب المحلل السياسي حيدر.

إيران وموقفها من النتائج

لم يظهر إي تعليق رسمي  من الجانب الإيراني على نتائج الانتخابات حتى الآن. غير أن تحالف الفتح القريب من إيران سارع إلى الاعتراض على النتائج بعد الهزيمة والحصول على 14 مقعدا فقط من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 329 مقعدا. التحالف الذي كان يراهن على النصر في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي ونجح في الحصول على الترتيب الثاني في الانتخابات السابقة، فشل كما يبدو في فهم مزاج الشارع. أحمد الاسدي المتحدث باسم تحالف الفتح قال إن اعتراض التحالف على النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة "ليس موجها لأي كتلة، لكن يجب أن تكون  النتائج شفافة وواضحة لإقناع الجماهير ". وقال الأسدي للصحفيين "لن نفرط بصوت واحد من أصوات الحشد ولن نتراجع وسندافع عن أصوات كل جماهيرنا". ويرى المحلل السياسي نزار حيدر أن إيران لا تملك أي أوراق في هذه المرحلة للتأثير على تشكيل الحكومة واختيار رئاسة الوزراء في العراق، "فهي مشغولة بمشاكلها الداخلية والخارجية قرب حدودها، من أذربيجان إلى تركيا وأفغانستان".

عباس الخشالي

  • Irak Qassem Soleimani (picture-alliance/AP Photo/Office of the Iranian Supreme Leader)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    نهاية مفاجأة

    في ساعة مبكرة من صباح الجمعة (الثالث من يناير/ كانون الثاني 2020) أعلنت الولايات المتحدة أنها نفذت ضربة جوية على مطار بغداد الدولي، أدت لمقتل عدد من الأشخاص على رأسهم الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، ما يمثل نهاية مفاجأة لشخص كان لاعبا كبيرا في الجزء الشرقي من العالم العربي.

  • Irak Bagdad Airport Luftschlag US-Streitkräfte auf General Qassem Soleimani (AFP/Iraqi Military)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    احتراق مركبته مع قادة بالحشد الشعبي

    نُفذت الضربة ليلة الجمعة وقتل فيها معه أبومهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي. وكان الحشد قد أعلن فجر الجمعة عن مقتل خمسة من أعضائه بقصف استهدف مطار بغداد، وذكرت مصادر الحشد أن بينهم محمد رضا الجابري مسؤول التشريفات. أما خلية الاعلام الأمني التابعة لرئاسة الوزراء العراقية فقالت: "ثلاثة صواريخ سقطت على مطار بغداد.. قرب صالة الشحن الجوي، ما أدى إلى احتراق مركبتين اثنتين.."

  • Iran - General Ghasem Soleimani bei dem Revolutionswächter (FARS)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    عقود في خدمة التمدد الإيراني بالمنطقة

    عين المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئي الجنرال سليماني قائدا لفيلق القدس في عام 1998، وهو منصب ظل فيه خلف الكواليس لسنوات بينما كان يعزز روابط إيران بحزب الله في لبنان وحكومة الأسد والفصائل الشيعية في العراق. وبفضل نجاحات فيلق القدس، أصبح سليماني شخصية محورية في التمدد المطرد لنفوذ إيران في الشرق الأوسط، وهو ما صعّب على الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة كبح جماحه.

  • Iran General Ghasem Soleimani (khabaronline.ir)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    محاربة الثوار في سوريا وداعش في العراق

    مسؤول عراقي كبير سابق طلب عدم نشر اسمه قال في مقابلة عام 2014 "سليماني لم يكن رجلا يجلس على مكتب. كان يذهب إلى الجبهات لتفقد الجنود ويشهد المعارك". وحشد فيلق القدس الدعم للرئيس السوري الأسد عندما بدا على وشك الهزيمة في الحرب الأهلية المستعرة منذ عام 2011 كما ساعد الفصائل المسلحة على هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق. وفي الصورة هنا سلمياني يتحدث إلى جنود سوريين في شمال سوريا، في خريف 2015.

  • Iran Revolutionsgarde Ghasem Soleimani (Mehrnews)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    الجنرال ذو الشعر المصفف واللحية المشذبة

    كان سليماني يخلط استراتيجيات الحرب بالسياسة، وكان حاضراً في نشاط إيران "الثوري" بالمنطقة، وخاصة العراق وسوريا ولبنان. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، زادت شهرته في الوقت الذي كان المقاتلون والقياديون في العراق وسوريا ينشرون صورا له في الميدان وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها دوما بلحية مشذبة وشعر مصفف بعناية.

  • Iran | Verleihung des ersten militärischen Orden | Soleimani Khamenei Iran (Khamenei.ir)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    خامنئي- "انتقام عنيف ينتظر من قتلوه" !

    قلّده خامنئي وسام ذو الفقار، وهو أعلى تكريم عسكري في إيران. وكانت هذه المرة الأولى التي يحصل فيها قائد عسكري على هذا الوسام منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية في عام 1979. وفي بيان بعد مقتل سليماني، قال خامنئي إن انتقاما عنيفا ينتظر "المجرمين" الذين قتلوه. وأضاف أنه رغم أن مقتل سليماني "يشعرنا بالمرارة" فإنه سيضاعف الحافز لمقاومة الولايات المتحدة وإسرائيل.

  • Iran Kommandant Ghasem Soleymani (Fararu)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    الرجل الثاني بعد المرشد ويتحدى ترامب

    وقال المسؤول العراقي المذكور إنه "لا يسبقه في تسلسل القيادة سوى الزعيم الأعلى. عندما كان يحتاج الأموال كان يحصل عليها وعندما كان يحتاج الذخيرة كان يحصل عليها وعندما كان يحتاج العتاد كان يحصل عليه". وتحدى سليماني الرئيس الأمريكي علنا. وقال في مقطع فيديو نشر بالإنترنت "أقول لك يا سيد ترامب المقامر... اعلم أننا قريبون منك في مكان لا يخطر لك أننا فيه". وأضاف "ستبدأ أنت الحرب لكن نحن من سينهيها".

  • Irak Bagdad zerstörter Eingang zur US-Botschaft (Getty Images/AFP/A. Al-Rubaye)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    "عواقب لا يمكن التكهن بها"

    عبّر نواب جمهوريون عن دعمهم لترامب الذي أمر بتنفيذ العملية، فيما حذّر آخرون من تداعياتها. وقال النائب الجمهوري البارز كيفن ماكارثي: "ضربنا قائد هؤلاء الذين يهاجمون أراضينا الأميركية ذات السيادة". في إشارة على ما يبدو لإحراق السفارة الأمريكية في بغداد. لكن الديمقراطي إليوت إنغل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب قال إنها "تشكل "تصعيدا خطيرا لنزاعنا مع إيران مع عواقب لا يمكن التكهن بها".

    الكاتب: صلاح شرارة


مواضيع ذات صلة

11.10.2021, Bagdad. Jaleel Adnan Khalaf (M), Richter und Vorsitzender der Unabhängigen Hohen Wahlkommission des Irak, spricht während einer Pressekonferenz nach den irakischen Parlamentswahlen. Unter einem Großaufgebot an Sicherheitskräften hat im Irak am Sonntag (10.10.2021) die Parlamentswahl stattgefunden. +++ dpa-Bildfunk +++

نتائج أولية.. التيار الصدري "يتصدر" الانتخابات العراقية 11.10.2021

رغم أن المفوضية العليا لم تعلن رسميا هوية الفائز في الانتخابات التشريعية العراقية، إلا أن عدة معطيات تشير إلى حلول التيار الذي يتزعمه رجل الدين مقتدى الصدر بالمركز الأول. الصدر وصف الأمر بـ"انتصار الإصلاح على الفساد".

Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhimi casts his vote during parliamentary elections in Baghdad, Iraq, Sunday, Oct. 10, 2021. Iraq closed its airspace and land border crossings on Sunday as voters headed to the polls to elect a parliament that many hope will deliver much needed reforms after decades of conflict and mismanagement. (AP Photo/Khalid Mohammed)

العراق ـ انتخابات مبكرة وسط دعوات للمقاطعة وشكوك في التغيير 10.10.2021

يصوت العراقيون في انتخابات عامة وسط إجراءات أمنية مشددة وإغلاق المطارات والمنافذ الحدودية. ومن المتوقع أن تكون نسبة المشاركة ضعيفة في ظل دعوات للمقاطعة ووسط أجواء من عدم الثقة في النظام القائم وتعقيدات المشهد السياسي.

Eine ältere irakische Frau zeigt ihren mit Tinte verschmierten Finger, nachdem sie ihre Stimme in einem Wahllokal im Rahmen der Parlamentswahlen abgegeben ha. Unter einem Großaufgebot an Sicherheitskräften hat im Irak die Parlamentswahl begonnen. +++ dpa-Bildfunk +++

"إشارة واضحة"- الانتخابات العراقية تشهد إقبالا ضعيفا للغاية 10.10.2021

أدلى العراقيون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، في ظل إقبال ضعيف يعكس "إشارة واضحة" بحسب مراقبين، بينما أعلنت السلطات إتمام الانتخابات بـ"نجاح وسلاسة". ومن المقرر إعلان النتائج الأولية غداً، وسط توقعات بفوز كتلة الصدر.