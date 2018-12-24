 ما الفرق بين ″X mas″ و ″Christmas″؟ | عالم المنوعات | DW | 24.12.2018

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منوعات

ما الفرق بين "X mas" و "Christmas"؟

قد تقرأون هذه الأيام كلمة "X mas"، بدلا من "Christmas" التي تعودتم عليها. وربما يتساءل بعض منكم عن الفرق بين التعبيرين ومتى يجب استخدام هذا التعبير دون ذلك. الإجابة في النص.

Palästina Palestinenser Gaza Bethlehem West Bank Weihnachten Symbolbild (picture-alliance/dpa/M. Fathi)

بدءً من ليلة 24 ديسمبر/ كانون الثاني، تحتفل طوائف مسيحية بميلاد يسوع المسيح. الهدايا الكثيرة والأشجار المضيئة فضلا عن التجمعات العائلية، هي فقط بعض من أبرز المظاهر التي ترافق الاحتفال بـ"الكريسماس" أو ما يُطلق عليه البعض كلمة "X mas".

مختارات

نُظمت في ألمانيا احتفالية لتقديم هدايا الكريسماس لمجموعة من الشباب اللاجئين في ألمانيا، إذ كتب كل شاب أمنيته على ورقة وعلقها على شجرة الكريسماس ليجد هديته بعد أربعة أسابيع تحت الشجرة. (24.12.2013)

لم يكن يتوقع أن تأتي ردة الفعل بهذا الشكل. حيث تم فصل قائد أوركسترا في إيطاليا، بسبب قوله لأطفال خلال حفل بمناسبة الكريسماس إنه لا يوجد "بابا نويل". (31.12.2016)

لكن ما الفرق بين "الكريسماس" و "X mas"، وما دلالة "X" في التعبير؟

تشير معاجم كثيرة إلى أن "X mas" اختصار لكلمة "عيد الميلاد" في اللغة الإنجليزية. وحسب ما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فحرف "X" في تعبير "X mas" يُشير في الأصل إلى الحرف اليوناني "X" الذي هو اختصار لاسم المسيح "Χριστός" أو "خريستوس".

أما كلمة "mas" فهي جزء من كلمة "كريسماس" (Christmas). وقد يلاحظ البعض أن التعبير لا يُستعمل من طرف جهات مختلفة في الوقت الراهن، وذلك وفق ما يشير له موقع "لاتست" الناطق بالإنجليزية، إذ أنه يعتبر مفردة غير رسمية حاليا، وتفضل الجهات الرسمية عدم استخدامه.

نفس المصدر يشير إلى أن "X mas" له ارتباطات بالجانب الديني، حيث تفضل جهة استعمال التعبير في حين تُفضل جهة أخرى الاحتفاظ بكلمة "Christ" جانب "mas" بدل "X".

م.م/ ع.خ

  • Weihnachtsbeleuchtung und Märkte weltweit Warschau Polen (picture-alliance/dpa/M. Obara)

    احتفالات أعياد الميلاد... مدن أوروبية تتزين بالأضواء المتلألئة

    طريق وارسو الملكي في بولندا

    في الأول من شهر ديسمبر/ كانون الأول يستعد الطريق الملكي لإرتداء حلة من الأضواء البراقة والألوان الزاهية بمناسبة حلول احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة. يبدأ الطريق من القلعة الملكية ويمتد على مسافة تبلغ عشرة كيلومترات مما يجعله الطريق الأطول من نوعه في العالم. تُحيط الحدائق والقصور والمنازل الكبيرة بهذا الطريق الرائع الذي يمتد وسط العاصمة البولندية وارسو.

  • Weihnachtsbeleuchtung und Märkte weltweit London UK (picture-alliance/dpa/J. Nguyen)

    احتفالات أعياد الميلاد... مدن أوروبية تتزين بالأضواء المتلألئة

    شارع أوكسفورد في لندن

    يرتدي شارع أوكسفورد أشهر الشوارع الرئيسة في مدينة لندن حلة من الاضواء البراقة والألوان الزاهية بمناسبة حلول احتفالات أعياد الميلاد و رأس السنة الجديدة. تعود مناسبة تزيين الشارع إلى عام 1959. أكثر من نصف مليون زائر ومتسوق يرتادون عادة شارع أوكسفورد الذي يُعتبر من أكثر شوارع أوربا اكتظاظاً بالمتسوقين.

  • Frankreich Festbeleuchtung auf der Champs-Elysees (picture-alliance/dpa/C. Ena)

    احتفالات أعياد الميلاد... مدن أوروبية تتزين بالأضواء المتلألئة

    شارع الشانزليزيه

    الأنوار البراقة تملأ جنبات شارع الشانزليزيه الأكثر شهرة بمناسبة حلول الاحتفالات بأعياد الميلاد و رأس السنة الجديدة. باستطاعة الزوار الاستمتاع بالمقاهي التي تنتشر على أرصفة الشارع الفسيحة حتى ساعة متأخرة من الليل. ستُضاء أكثر من 400 شجرة، وكما جرت العادة تقوم جهة أو شخصية ما برعاية إضاءة الأشجار. في هذا العام 2018 سيقوم كارل أوتو لاغرفيلد مصمم الأزياء الألماني برعاية إضاءة الأشجار.

  • Weihnachtsbeleuchtung und Märkte weltweit Wien Österreich (picture-alliance/dpa/G. Hochmuth)

    احتفالات أعياد الميلاد... مدن أوروبية تتزين بالأضواء المتلألئة

    شارع غرابن في فيينا

    يشهد شارع غرابن الذي يبدأعند منطقة ستوك آيزن بلاتز ويمتد حتى نقطة التقاء توكلاوين و كول ماركت حملة تزيين بمناسبة حلول الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة. كما تشهد أيضاً المنطقة المخصصة للمشاة التي تقع في قلب العاصمة النمساوية فيينا حملة لتزيينها بالأضواء البراقة والألوان الزاهية اتفالا بهذه المناسبة.

  • Weihnachtsbeleuchtung und Märkte weltweit Spanien (picture-alliance/dpa/S. Spaziani)

    احتفالات أعياد الميلاد... مدن أوروبية تتزين بالأضواء المتلألئة

    شارع فيا دي كوندوتي في روما

    يشهد شارع فيا دي كوندوتي في العاصمة الإيطالية روما حملة تزيين بالأضواء البراقة والألوان الزاهية بمناسبة حلول الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة. يضم هذا الشارع أشهر محلات العلامات التجارية وبيوت الأزياء العالمية، كما يضم أيضاَ أشهر المقاهي والمطاعم.

  • Brüssel Belgien Weihnachtsmarkt Weihnachtsbeleuchtung (picture-alliance/Photoshot/Z. Huansong)

    احتفالات أعياد الميلاد... مدن أوروبية تتزين بالأضواء المتلألئة

    ساحة غراند بلاس في بروكسل

    تشهد ساحة غراند بلاس في العاصمة البلجيكية بروكسل حملة تزيين بالأضواء البراقة والأنوار الزاهية بمناسبة حلول احتفالات أعياد الميلاد. تتميزساحة غراند بلاس بالمنازل الفاخرة التي تعود إلى القرن السابع عشر وبمبنى البلدية الذي يعود إلى القرن الخامس عشر. أُدرِجت الساحة على موقع التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو لاسيما أنها تُعتبر من أجمل الساحات في العالم.

  • Weihnachtsbeleuchtung und Märkte weltweit Spanien Madrid (picture-alliance/dpa/A. Sibaja)

    احتفالات أعياد الميلاد... مدن أوروبية تتزين بالأضواء المتلألئة

    ساحة مدريد بلازا ميور

    تشهد ساحة بلازا ميور في العاصمة الإسبانية مدريد حملة تزيين بالأضواء البراقة والألوان الزاهية. تُقامُ عادة الاحتفالات الرسمية في هذه الساحة التي تقع في قلب مدينة مدريد، وكانت الساحة قد أنشئت في عام 1617 أثناء حكم الملك فيليب الثالث.

  • Schweiz Weihnachtsschmuck Bahnhofsstrasse in Zürich

    احتفالات أعياد الميلاد... مدن أوروبية تتزين بالأضواء المتلألئة

    شارع بانهوف في مدينة زيوريخ

    تم تزيين شارع بانهوف في مدينة زيوريخ السويسرية بالأضواء الملونة في إطار الاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة. يُعْتَبَرشارع بانهوف من أهم الوجهات السياحية في سويسرا وأكثرها شهرة على الصعيد العالمي. يبلغ طول الشارع 1.400 متر وهو مُخَصص للمشاة. يضم الشارع العديد من المتاجر والمحلات والمقاهي والمطاعم ويعد أحد أهم مراكز التسوق.

  • Deutschland Weihnachtsschmuck Kurfürstendamm in Berlin

    احتفالات أعياد الميلاد... مدن أوروبية تتزين بالأضواء المتلألئة

    شارع كورفورستيندام

    شارع كورفورستيندام الذي يُعرفُ بشارع كودام تم تزيينه هو الآخر بالأضواء البراقة والمصابيح الملونة والأشجار.يعتبر هذا الشارع من أكبر وأشهر مراكز التسوق في العاصمة الألمانية برلين. كما يضم أشهر المباني التاريخية والمحلات التجارية المشهورة. الكاتب:كريستينا دايكه / غالية داغستاني

    الكاتب: غالية داغستاني


مختارات

احتفالات أعياد الميلاد... مدن أوروبية تتزين بالأضواء المتلألئة

بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة تتزين شوارع وطرقات العديد من المدن الأوروبية بالأضواء الملونة الزاهية وتدعو الجميع للتنزه والتسوق بين جنباتها. في جولتنا المصورة سنعرفكم على أجملها. (23.12.2018)  

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