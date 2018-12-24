ما الفرق بين "X mas" و "Christmas"؟

بدءً من ليلة 24 ديسمبر/ كانون الثاني، تحتفل طوائف مسيحية بميلاد يسوع المسيح. الهدايا الكثيرة والأشجار المضيئة فضلا عن التجمعات العائلية، هي فقط بعض من أبرز المظاهر التي ترافق الاحتفال بـ"الكريسماس" أو ما يُطلق عليه البعض كلمة "X mas".

لكن ما الفرق بين "الكريسماس" و "X mas"، وما دلالة "X" في التعبير؟

تشير معاجم كثيرة إلى أن "X mas" اختصار لكلمة "عيد الميلاد" في اللغة الإنجليزية. وحسب ما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فحرف "X" في تعبير "X mas" يُشير في الأصل إلى الحرف اليوناني "X" الذي هو اختصار لاسم المسيح "Χριστός" أو "خريستوس".

أما كلمة "mas" فهي جزء من كلمة "كريسماس" (Christmas). وقد يلاحظ البعض أن التعبير لا يُستعمل من طرف جهات مختلفة في الوقت الراهن، وذلك وفق ما يشير له موقع "لاتست" الناطق بالإنجليزية، إذ أنه يعتبر مفردة غير رسمية حاليا، وتفضل الجهات الرسمية عدم استخدامه.

نفس المصدر يشير إلى أن "X mas" له ارتباطات بالجانب الديني، حيث تفضل جهة استعمال التعبير في حين تُفضل جهة أخرى الاحتفاظ بكلمة "Christ" جانب "mas" بدل "X".

م.م/ ع.خ