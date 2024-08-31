ما العلاقة بين التدخين وزيادة دهون البطن؟

نقطة سوداء أخرى تُضاف إلى سجل التدخين؛ فبالإضافة إلى آثاره السلبية على الرئتين والحنجرة وغيرهما من أعضاء الجسم، أظهرت دراسة حديثة آثار سلبية أخرى للتدخين لها علاقة بدهون البطن. كيف ذلك؟

في كل عام يموت حوالي 143 ألف شخص نتيجة التدخين في ألمانيا، كما أظهرت دراسة حديثة. ومع ذلك، يخشى العديد من الأشخاص أن يزداد وزنهم إذا توقفوا عن التدخين، لأنه كان يُعتقد سابقًا أن التدخين يساعد على فقدان الوزن. على اعتبار أن النيكوتين يثبط الشهية ويسبب زيادة طفيفة في حرق الطاقة.

بيد أن دراسة جديدة أظهرت مؤخرًا أن التدخين لا يساعد على خسارة الوزن، بل على العكس تماما يزيد من دهون البطن، حيث أظهرت الدراسة زيادة في الدهون الحشوية لدى المدخنين.

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الدهون الحشوية في منطقة البطن خطيرة للغاية

الدهون الحشوية هي الدهون التي لا يمكن رؤيتها من الخارج، لأنها تقع في عمق البطن وتحيط بالأعضاء الداخلية. وحتى الأشخاص الذين يبدون نحيفين من الخارج قد تكون لديهم كمية خطيرة من هذه الدهون، حسب ما جاء في النسخة الألمانية لموقع msn.

وعلى عكس دهون تحت الجلد، التي تقع مباشرة تحت الجلد وبالتالي تكون مرئية بشكل واضح، فإن الدهون الحشوية أكثر خطورة لأنها يمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى إطلاق الهرمونات الالتهابية. وترتبط الدهون الحشوية بالعديد من الأمراض الخطيرة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وأنواع مختلفة من السرطان وكذلك مرض السكري من النوع الثاني.

وتشكل دهون البطن عادة حوالي عشرة بالمائة من وزن الجسم. وإذا كانت نسبتها أكبر من ذلك، فإن مخاطر الإصابة بالأمراض تزيد حسب ما جاء في موقع برلينر مورغن بوست. لذلك من الضروري التخلص من هذه الدهون. وتؤكد الدراسة على وجود علاقة بين التدخين المستمر وزيادة الدهون في منطقة البطن.

هـ.د