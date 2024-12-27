ما السرّ في تحول سناجب كاليفورنيا من عاشبة إلى آكلة لحوم ؟

سناجب كاليفورنيا اللطيفة آكلة الحبوب تغيّر سلوكها وتتحول من عاشبة إلى آكلة للحوم والقوارض الأخرى وفق دراسة حديثة. فما الذي أجبرها على تغيير سلوكها؟

استجابت سناجب كاليفورنيا للتغيير الحاصل في النظام البيئي، ولأول مرة تتحول من حيوانات لطيفة آكلة للأعشاب والحبوب إلى حيوانات آكلة للحوم تلتهم فئران الحقل والقوارض الأخرى وفق دراسة جديدة نُشرت في مجلة علم السلوك.

وعلى الرغم من أن الحالات المسجلة للقوارض التي تصطاد وتقتل الفقاريات الحية الأخرى نادرة، ويوجد عدد قليل من الأنواع المعروفة التي فعلت ذلك، ولكن الآن انضمت سناجب كاليفورنيا إلى قائمة الحيوانات آكلة اللحوم.

بدأت الدراسة بعد ملاحظة إصابات في فئران الحقل في أجزاء من شمال كاليفورنيا، بالتزامن مع ملاحظة ازدياد أعدادها مقارنة بمتوسط ​​أعدادها على مدى العقد الماضي، واستنتجت الدراسة أن السناجب من الحيوانات القادرة على الاستجابة للتغير في النظام البيئي بسهولة وسرعة.

وقالت جينيفر سميث مؤلفة الدراسة الرئيسية والأستاذة المساعدة في علم الأحياء بجامعة ويسكونسن-أو كلير: "يغير هذا البحث جذريًا تصورنا للسناجب، وهي واحدة من أكثر الثدييات ألفة في العالم، في مواجهة التحديات البشرية المتمثلة بتغير المناخ والجفاف، تتمتع هذه الحيوانات بالمرونة ولديها القدرة على التكيف للعيش في عالم متغير".

فئران عملاقة كمنقذة To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

تغيير مفاجئ وغير متوقع في سلوك السناجب

أوضحت سميث أن أكثر ما أثار دهشتهم خلال هذه الدراسة أن سناجب كاليفورنيا غيرت سلوكياتها بسرعة كبيرة استجابةً للزيادة المحلية في الفئران، كما كشفت الدراسة عن تفاعلات وسلوكيات أخرى أظهرتها سناجب كاليفورنيا، وهي تفاعلات إيجابية تمثلت بالبحث عن الطعام والتحية واللعب، وتفاعلات أخرى تنافسية تمثلت بالمطاردة والانقضاض والعض.

وقال جون كوبروفسكي، عميد كلية هاوب للبيئة والموارد الطبيعية في جامعة وايومنغ: "أصبحت الفئران تتعرف على السناجب باعتبارها حيوانات مفترسة، ومن المحتمل أن يكون هناك تفاعل رائع بين النوعين".

هذه الاستجابة السريعة مفيدة للسناجب نفسها وللبيئة على حدّ سواء، فالبروتين هو مورد محدود للسناجب، ولكنه مهم جداً لها لتزدهر، إذ يوفر لها دفعة غذائية أسرع وأسهل من بذور النباتات، وبهذا الصدد قال كوبروفسكي: "إنها طريقة رائعة لها للاستفادة من مورد متوفر بكثرة، يمدّها بما يكفي من الغذاء لكي تتمكن السناجب من استخدامه".

مكن باحثون في المعهد الوطني الإسباني لأبحاث السرطان من تربية فئران تتمتع بمناعة من مرض السرطان وتعيش لمدة أطول من مثيلاتها. - ja 14.11.2008 01 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

أما من الناحية البيئية فأفادت الدراسة أن فئران الحقل تتكاثر بوفرة وكثرتها تصنف على أنها آفة، لذلك فإن وجود حيوانات مفترسة جديدة مثل سناجب الأرض في كاليفورنيا سيساعد في إبقاء أعداد الفئران تحت السيطرة.

بالإضافة إلى ذلك تساعد نتائج الدراسة هذه في تمهيد الطريق أمام الدراسات والأبحاث المستقبلية التي تبحث في قدرة أنواع السناجب المختلفة والثدييات الأخرى على التكيف في مواجهة التغيرات البيئية.

وقال سميث: "يمكن للحيوانات إما أن تتكيف أو تنقرض في عالم متأثر بالإنسان، فتُظهر لنا هذه الحيوانات المرونة المذهلة لبعض الأنواع، ومن خلال دراسة هذه العمليات يمكننا تقديم رؤى مفيدة للحفاظ على البيئة".

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