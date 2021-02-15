 ما الذي يجب الانتباه له عند استهلاك ″البطاطس النابتة″؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 23.02.2022

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صحة

ما الذي يجب الانتباه له عند استهلاك "البطاطس النابتة"؟

ينصح خبراء التغذية بتناول الفواكه والخضروات بقشرتها لأن جزءا كبيرا من الفيتامينات والعناصر الغذائية تتركز في قشرتها وتحتها مباشرة. ومع ذلك يجب توخي الحذر أحيانا عند استهلاك البطاطس المنبثقة مثلا.

Kartoffeln

عندما لا تُنَبِتُ البطاطس وتكون في حالتها الطبيعية فهي تحتوي على أقل من 0,1 في المائة من مادة سامة تسمى سولانين لا يمكن أن تسبب التسمم. أما في البطاطس النابتة، أو أثناء عملية الإنبات، فيمكن أن يصل مستوى السولانين فيها إلى 0,5 في المائة. فهل يمكن استهلاك البطاطس المنبثقة؟

مختارات

قد يكون العشاء لذيذا ويبعث على الشبع ومع ذلك فإن كيس رقائق البطاطس يصبح فارغا بعد مشاهدة مسلسلك المفضل، إذ لا يمكنك التوقف عن أكله بمجرد أن تبدأ، وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على بعض الوجبات الخفيفة، لكن لماذا؟

يتم سنوياً التخلص من كميات كبيرة من المواد الغذائية التي تجاوزت تاريخ صلاحيتها. خبراء تغذية من ألمانيا يقدمون عدة طرق مبتكرة لاستخدام هذه المواد رغم انتهاء صلاحيتها. فما هي هذه الطرق؟ ومتى يجب القيام بها؟

في موقع "تي أولاين" الألماني يقول الخبراء إنه لا يمكنك أكل البطاطس بقشرتها، كما يفضل العديد في ألمانيا، إلا مباشرة بعد جنيها. فكلما طالت مدة تخزين البطاطس زاد ضرر السولانين الذي يتركز في قشرتها. هذه المادة ذات المذاق المر لا يتم إتلافها، حتى عن طريق الطهي، هي إحدى المركبات النباتية السامة الطبيعية "Glykoalkaloiden" التي تمنع عادة الحشرات الموجودة في التربة من الضرر بالنباتات.

ولا ينصح الخبراء بتخزين البطاطس في مكان دافئ وبعيدان عن الضوء، لكن العديد من المحلات التجارية تتجاهل هذه القاعدة بل وتعرض البطاطس لأضواء النيون ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة محتوى السولانين بمقدار ضعفين إلى ثلاثة في غضون أيام قليلة، كما جاء في موقع "بي باك" الألماني.

ويضيف الموقع أنه لا ينبغي تناول البطاطس ذات البراعم والبقع الخضراء لأهنا تحتوي على الكثير من السولانين ويجب فرزها أو قطع البراعم أو قطع البقع الخضراء منها. وعلى الرغم من أن البطاطس في هذه الحالة تحتوي فقط على كميات صغيرة وذات سموم طفيفة، إلا أن السولانين لا يزال من الممكن أن يؤدي إلى الإسهال والقيء والصداع.

كما ينصح الخبراء المستهلكين كذلك بتخزين البطاطس في مكان جاف وبارد ومظلم، على سبيل المثال في صندوق خشبي أو في قبو أو في مخزن، وإذا لم يكن ذلك ممكنا، فمن الأفضل شراء كميات صغيرة فقط واستخدامها بسرعة.

ع.اع. |

  • Traditionelles Kartoffelscheibenessen in Thüringen (Foto: picture-alliance/dpa/M. Reichel)

    عشرة أسباب وراء عشق الألمان للبطاطا

    غذاء رئيسي

    تحتل البطاطا موقعا هاما على مائدة الألمان، بغض النظر عن طريقة تحضيرها: سواء كحساء أو رقائق مقرمشة أو بطاطا مقلية. وعموما يبلغ معدل تناول البطاطا 67 كيلوغراما سنويا للشخص الواحد، أي 1.3 كيلوغرام أسبوعيا.

  • Friedrich der Große: Malerei Kartoffelernte (Foto: picture-alliance/akg)

    عشرة أسباب وراء عشق الألمان للبطاطا

    دعاية ملكية للبطاطا

    يعود أصل البطاطا للجانب البوليفي والبيروفي من جبال الأنديز. وأول وصول للبطاطا إلى ألمانيا كان في عام 1630. ملك بوروسيا فريدرتش الثاني أقنع، بحيلة ذكية، المزارعين في المملكة كي يزرعوا هذه النبتة المجهولة لهم. وذلك بزراعتها في أراضيه وحراستها من قبل جنوده. ولأن كل ممنوع مرغوب صار الجميع يرغب بزراعة تلك النبتة. ونجحت الخطة وانتشرت زراعة البطاطا.

  • Verschiedene Kartoffelsorten auf dem Markt (Foto: picture-alliance/dpa/H. Hollemann)

    عشرة أسباب وراء عشق الألمان للبطاطا

    أنواع مختلفة تناسب كل وصفة طبخ

    مع وجود أكثر من 5000 نوع للبطاطا، فإنه من المهم العثور على النوع المناسب للوجبة التي تردي تحضيرها. أنواع البطاطا لا يتم تصنيفها بناء على اللون أو الحجم وإنما بحسب التماسك (الكثافة). الأنواع الصلبة وكثيفة البنية تناسب خصوصا سلطة البطاطا والغراتان والبطاطا المقلية. أما الأنواع الرخوة فتناسب وجبات البطاطا المهروسة أو المشوية.

  • Kartoffelsalat (Foto: Fotolia/Printemps)

    عشرة أسباب وراء عشق الألمان للبطاطا

    ضيفة الحفلات الدائمة: سلطة البطاطا

    في الحفلات والموائد قد يجلب أكثر من ضيف ذلك الطبق الشهير الحاضر على الموائد دائما: سلطة البطاطا. ولحسن الحظ أن هناك وصفات مختلفة لتحضيرها، حتى لا تكون المائدة المفتوحة مليئة بعدة أطباق من نفس النوع.

  • Schweinebraten mit Kartoffelklößen und Rotkohl (Foto: Quade/Fotolia)

    عشرة أسباب وراء عشق الألمان للبطاطا

    كرات البطاطا - أفضل طبق ثانوي

    الوجبات التقليدية الألمانية تعتمد بشكل كبير على حضور تلك الكرات، كطبق ثانوي داعم للطبق الرئيسي المولف من اللحم المشوي. وحتى الكرات لها أنواع مختلفة. الكرات تصنع من البطاطا المهروسة جيدا، ثم يضاف إليها الطحين. ومن يريدها صلبة أكثر يضيف مزيدا من الطحين.

  • Eine offene Tüte Kartoffelchips (Foto: etiennevoss - Fotolia)

    عشرة أسباب وراء عشق الألمان للبطاطا

    رقائق بطاطا بطعم النقانق

    ومن ضمن الـ67 كيلوغراما التي يتناولها الألماني وسطيا كل عام، هناك نصيب للرقائق المقرمشة. ومن أجل تحضير كيلوغرام واحد من هذه الرقائق نحتاج لأربعة كليوغرامات بطاطا. ورغم أن الرقائق هذه ليست اختراعا ألمانيا، إلا أن هناك الآن أنواع من الرقائق بنكهات ألمانية خالصة، مثل: رقائق بطاطا بطعم النقانق.

  • Portion Pommes frites mit Ketchup (Foto: picture-alliance/dpa/G. Breloer)

    عشرة أسباب وراء عشق الألمان للبطاطا

    معشوقة الجماهير: شرائح البطاطا المقلية

    يمكن مشاهدتها في كل مكان في ألمانيا، وخاصة في أماكن التجمعات: على مداخل ملاعب كرة القدم أو في الأعياد المحلية. يستهلك الألمان سنويا 300 ألف طن من شرائح البطاطا المقلية. أما من اخترعها، فعلى الأغلب هم البلجيكيون الذين يعتبرونها وجبتهم الوطنية الأشهر.

  • Pellkartoffel auf einem Teller (Foto: picture-alliance/Lars Halbauer)

    عشرة أسباب وراء عشق الألمان للبطاطا

    وحتى مع القشرة تكون لذيذة

    أسهل طريقة للتحضير: تناول البطاطا مع القشرة. ومع ذلك تكون جيدة ولذيذة. ويمكن أن تكون طبقا رئيسيا وليس مجرد طبق جانبي.

  • Ein Mädchen isst Reibekuchen (Foto: picture-alliance/dpa/W. Thieme)

    عشرة أسباب وراء عشق الألمان للبطاطا

    رقيقة ودسمة لمتعة كبيرة

    خصوصا في أسواق عيد الميلاد التي تقام أواخر الخريف من كل عام، تداعبك أنف الزوار رائحة المعجنات المحضرة من البطاطا، التي يحبذها الكبار والصغار. ويمكن تناولها كحلوى مع مربى التفاح، أو كوجبة خفيفة مالحة مع سمك السلمون. ولكن يجب الحذر لكونها تقدم ساخنة جدا ودسمة.

  • Aufgehäufte Kartoffeln (Foto: Igor Kovalchuk - Fotolia.com)

    عشرة أسباب وراء عشق الألمان للبطاطا

    أمثال ألمانية مع البطاطا

    "أغبى المزارعين يقطفون أسمن حبات البطاطا"، مثل ألماني يقال لمن يحقق مكسبا كبيرا رغم عدم بذله أي مجهود. وهناك مثل يقال عندما يتخلى شخص عن شخص آخر، يقولون "تركه يسقط مثل حبة بطاطا ساخنة". لذلك فإن البطاطا تحتل مكانا ثابتا ليس على الموائد الألمانية فقط، وإنما في اللغتة أيضا.


 

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