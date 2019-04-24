ما الذي جعل زوجي غوريلا يقفان منتصبي القامة كالبشر؟

من منا لم يشاهد المسلسل الكرتوني الشهير "ماوكلي... فتى الأدغال"! ماوكلي أصبح بفضل نشأته بين الذئاب يتكلم لغتها ويقلد حركاتها وسكناتها. قصتنا هنا معكوسة: زوج من الغوريلات يقلد الشبر. فقد شغلت صورة سيلفي للعامل في حديقة فيرونغا الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ماتيو شامافو، شبكات التواصل الاجتماعي. المدهش في الصورة هما نداكزي ونديزي، وهما زوجان من الغوريلا يعيشان في الحديقة منذ عام 2007 بعد قتل أمهما بنار الصيادين. وقد تناقلت وسائل إعلام دولية وألمانية الخبر المدهش، ومنها "بيلد" و"شتيرن" الألمانيتين.
وذكر نائب مدير الحديقة في تصريحات صحفية أن الرئيسيات، ومنها الغوريلا، "لا تقف منتصبة عادة عندما تعيش في الغابة إلا في حالات نادرة جداً". أما في حالة نداكزي ونديزي فإنهما يفعلان ذلك "تقليداً" للشخص الذي يعتني بهما، ماتيو شامافو. وما يسهل المهمة على نداكزي ونديزي هو أن البناء الجسماني للغوريلا "يشبه" جسم الإنسان، الأمر الذي يجعل تقليد البشر أمراً أكثر سهولة.
وحذرت الحديقة في بوست على الفيسبوك من أن الصورة أخذت في ظروف خاصة ولا يبغي التقليل من المخاطرة المتأتية من الغوريلات في الغابات ونصحت بعدم الاقتراب منها.
وفي الوقت نفسه حذر "الصندوق العالمي لحماية الطبيعة" من المخاطر التي لا تزال تتهدد الغوريلات الطبيعة، وهما النوع الذي تنحدر منه نداكزي ونديزي، كإزالة الغابات والصيد الجائر. وحسب تقديرات لمنظمة يعيش حوالي ألف من هذا النوع من الغوريلا في الكونغو كشرقها على سبيل المثال على الحدود مع راوندا وأوغندا. بيد أن المنظمة أشارت إلى أن أعدادها زادت في الفترة الأخيرة.
خ.س/ع.ش
-
حيوانات رفضت القفص وحاولت الهروب إلى الطبيعة
تمكن ذكر غوريلا من نوع فضية الظهر من الهروب من قفصه في حديقة حيوان لندن يوم الجمعة (الرابع عشر من تشرين أول/ أكتوبر). واُحتجز زوار الحديقة داخل متاجر الهدايا لمدة ساعة لحين الإمساك بالغوريلا الهارب، كما نقلت صحيفة غارديان. حديقة الحيوان فتحت تحقيقا في الحادث ولم تعلن عن كيفية هروب الغوريلا.
-
حيوانات رفضت القفص وحاولت الهروب إلى الطبيعة
رغم أن حادثة هرب ذكر الغوريلا في لندن لم تسفر عن مخاطر للزوار، إلا أن جماعات تدافع عن حقوق الحيوان والحياة البرية حذرت من مثل هذه الحوادث. وأشار كريس درابر من مؤسسة "بورن فري" إلى مخاطر اقتناء الحيوانات البرية الخطيرة في المنازل".
-
حيوانات رفضت القفص وحاولت الهروب إلى الطبيعة
محاولات هروب الحيوانات ليست بالغريبة، إذ حاول قردان من الأورانجوتان (أو السعلاء) الهروب من حديقة حيوان مدينة ديسبورغ الألمانية في عام 2015 وتسلق أحدهما الجدار الخارجي لحديقة الحيوان ما دفع الشرطة إلى إطلاق النار عليه وقتله خوفا من خروجه إلى الشارع وتعريضه المارة للخطر. أما القرد الثاني الظاهر في الصورة وهي أنثى الأورانجوتان فقد نجح حراس الحديقة في إصابتها بطلق مخدر وإرجاعها للقفص.
-
حيوانات رفضت القفص وحاولت الهروب إلى الطبيعة
في حزيران/ يونيو 2012 نجح خمسة قردة من نوع الشمبانزي في العثور على طريقة للخروج من السياج الخارجي لحديقة حيوان مدينة هانوفر الألمانية. وأثناء تحليقهم للخروج من الحديقة أصابوا طفلة صغيرة عمرها خمسة أعوام. فيما نجح الشخص المسؤول عن العناية بهم في إرجاعهم للحديقة بعد أن ناداهم وكلمهم.
-
حيوانات رفضت القفص وحاولت الهروب إلى الطبيعة
لم تقتصر محاولات الهروب على القردة فقط، ففي شهر أيلول/ سبتمبر 2016 نجح نمر الثلج " سنو جوك" في الهروب من حديقة حيوان فوبرتال الألمانية، وبعد 15 دقيقة استطاع حراس الحديقة العثور على النمر الصغير وتهدئته وإرجاعه للحديقة. نمر الثلج هو حيوان نادر ويعتقد أنه هنالك 4000 إلى 7000 نمرا فقط مازالت تعيش في البرية.
-
حيوانات رفضت القفص وحاولت الهروب إلى الطبيعة
فيما تمكنت أنثى حيوان الراكون من الهرب من حديقة حيوان "تروبيكواريا" في جنوب انكلترا مستغلة الأمطار التي هطلت بغزارة وحفرت طريقها في الأرض وخرجت خارج الحديقة. لم يستطع حراس الحديقة العثور عليها لكنها عادت بنفسها للعيش من جديد في الحديقة بسبب ذكر الراكون المقيم في الحديقة.
-
حيوانات رفضت القفص وحاولت الهروب إلى الطبيعة
في اليابان نجح طائر بطريق من الهرب من حديقة حيوان في طوكيو في سنة 2012. ولم يتمكن حراس الحديقة من العثور على البطريق الذي كان يبلغ عمره عاما واحدا، وخشوا أنه قد يلقى حتفه بسبب تغير الظروف الطبيعية حوله. وبعد نحو شهرين وُجد البطريق بالقرب من ساحل طوكيو وهو بأفضل صحة وقررت لذلك إدارة الحديقة تركه يعيش هناك.
-
حيوانات رفضت القفص وحاولت الهروب إلى الطبيعة
نجح زوج من حيوان الباندا الحمراء في الخروج من حديقة حيوان أوبل غرب ألمانيا في عام 2008. ويُعتقد أنهما تسلقا أشجار القصب للوصول إلى الحرية. ونجحت إدارة الحديقة في العثور عليهما بعد يومين. وفي عام 2011 قررت إدارة الحديقة إرسال زوج الباندا إلى حديقة حيوان برلين.