 ما الذي تخفيه واشنطن وراء سحب أنظمة دفاعية وطائرات من السعودية؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 08.05.2020

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سياسة واقتصاد

ما الذي تخفيه واشنطن وراء سحب أنظمة دفاعية وطائرات من السعودية؟

أعلنت مصادر قيام الولايات المتحدة بسحب صواريخ باترويت وبعض الطائرات المقاتلة من السعودية، ما دفع عديدا من المراقبين والصحف العالمية لبحث الأسباب التي تكمن وراء هذا القرار.

نموذج لنظام الدفاع الصاروخي الأمريكي باترويت

البنتاغون قام بسحب بطاريتي صواريخ وبعض الطائرات المقاتلة من السعودية ما أثار تكهنات حول الغرض من تلك الخطوة.

كشف مسؤول أمريكي عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بسحب بطاريتي صواريخ باترويت وبعض الطائرات المقاتلة من المملكة العربية السعودية، بعد أشهر فقط من قيام "البنتاغون" بنشر تعزيزات عسكرية هناك لمواجهة إيران.

مختارات

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سحب بطاريتي الصواريخ والطائرات جاء في وقت تعاني فيه العلاقة بين إدارة ترامب والرياض من توترات بشأن إنتاج النفط، خاصة بعد أن كشفت وكالة رويترز عن قيام الرئيس الأمريكي بتهديد ولي العهد السعودي بقطع الدعم العسكري الأمريكي للسعودية إذا لم تتوقف الأخيرة عن إغراق الأسواق بالبراميل النفطية، وذلك خلال مكالمة بين الاثنين في شهر أبريل/ نيسان المنصرم.

بينما كان رد "البنتاغون" (وزارة الدفاع الأمريكية) على هذه الأنباء بأنها "خطوات روتينية"، وتتم بشكل أساسي من أجل أعمال الصيانة، كما ذكر موقع "ميليتاري تايمز" لأخبار الجيش الأمريكي وصحيفة واشنطن بوست.

لكن إجابة ترامب بـ"لا أريد التحدث عن ذلك"، ردا على سؤال طرح عليه حول هذا الموضوع خلال لقاء في البيت الأبيض، تثير التساؤلات والشكوك حول ما يحدث حقا خلف الأبواب السياسية الموصدة.  

تغير في الاستراتيجية؟

كان "تصاعد التوتر والاتهامات المتبادلة" عنوان العلاقة ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية خلال العام الماضي 2019، إذ ألقت واشنطن باللوم على طهران في استخدام الألغام لاستهداف ناقلات النفط بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي ومهاجمة منشآت النفط السعودية.

وقد وصل هذا العنف إلى ذروته بعد اغتيال الولايات المتحدة قاسم سليماني، أهم جنرال في إيران، والذي ردت عليه إيران بإطلاق الصواريخ الباليستية على قواعد تمركز للقوات الأمريكية في العراق.

آنذاك لم يكن لدى الولايات المتحدة أية دفاعات باتريوت في تلك القواعد، لأنها اعتبرت مواقع أخرى في السعودية أهدافا أكثر احتمالية لوقوع هجوم عليها، كما تذكر صحيفة "واشنطن بوست". إلا أن بعيد الحادثة قرر البيت الأبيض نقل بعض عتاده العسكري إلى العراق لمنح قواته المزيد من الحماية الصاروخية.

ورغم أن التوترات مع إيران لا تزال كبيرة، إلا أن صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت أن هذه الخطوات تستند إلى تقديرات المسؤولين الأمريكيين بكون طهران لم تعد تشكل تهديدا للمصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة.

مقاتلات أمريكية من طراز اف-16 في قاعدة الملك سالمان بالرياض يناير/ كانون الأول 2017.

العضو الجمهوري بمجلس الشيوخ بيل كاسيدي قدم في أبريل/ نيسان 2020 مقترح قانون بسحب القوات الأمريكية من السعودية.

"لا حاجة للقوات الأمريكية في السعودية"

خلال شهر أبريل/ نيسان الفائت، قدم العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ بيل كاسيدي مقترح قانون بسحب القوات الأمريكية من السعودية بعد 30 يوما من الموافقة عليه، وذلك للضغط على المملكة من أجل تخفيض إنتاجها النفطي؛ الذي أدى إلى هبوط أسعار النفط والإضرار بشركات الطاقة الأمريكية.

وبينما لازال كاسيدي يصارع للحصول على موافقة، فإن سيناريو قيام ترامب بالتنازل لبعض الأوساط المؤيدة للمشروع وجماعات الضغط، التي على صلة بسوق النفط؛ لا يبدو بعيد المنال خاصة وأن الانهيار الذي حدث في أسعار الذهب الأسود كان كافيا لإثارة الغضب الأمريكي تجاه السعودية.  

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الحزب الجمهوري أشار بأصابع الاتهام للسعوديين، وحملهم المسؤولية المباشرة عن ارتفاع معدلات البطالة وفقدان العاملين في مجال الصناعة وظائفهم، لاسيما في الولايات التي يديرونها، وتضيف الصحيفة بأنه ليس من الواضح حتى الآن إذا ما كان نزاع النفط الجاري هو العامل الرئيسي في قرار الولايات المتحدة.

غير أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يرى أن ما تغير مؤخرا هو رغبة واشنطن أو حاجتها لحماية أصول النفط الأجنبية، وفي هذا تعلق الكاتبة الاقتصادية إيلين والد، في تقرير لها عبر مجلة "فوربس"، بأن تواجد القوات العسكرية الأمريكية في السعودية هو لحماية مصادر النفط بشكل أساسي، وبما أنه لا حاجة استراتيجية حالية لمنع التصعيد في مناطق النفط الأجنبي نتيجة لانخفاض أسعاره بشكل كبير، فإنه لم يعد من مصلحة واشنطن المخاطرة بالقوات الأمريكية أو الالتزام بالقوة العسكرية.

علاوة على ذلك، فإن إدارة ترامب قد تستخدم هذه الخطوة كإشارة للسعودية للتعبير عن رفضها للإجراءات التي ساهمت في مثل هذه الأسعار المنخفضة.  

موقع نفطي تابع لشركة أرامكو السعودية وقد تعرض لهجوم ألحق به أضرارا (سبتمبر/ أيلول 2019)

"تواجد القوات العسكرية الأمريكية في السعودية هو لحماية مصادر النفط بشكل أساسي"، حسب رأي كاتبة اقتصادية أمريكية.

الحماية مقابل المال 

انخفاض أسعار النفط شكّل ضربة للأيدي العاملة الأمريكية التي فقدت وظائفها نتيجة لهذا، بالإضافة إلى أن الولايات الأمريكية تواجه الآن التبعات الاقتصادية لانتشار جائحة كورونا. كل هذا يهدد حظوظ ترامب في الانتخابات القادمة، كما أشار مراقبون، لاسيما أن شعاره الانتخابي ارتكز على "رفع الاقتصاد" وتوفير المزيد من فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة.

هذا يجعل من خطوة سحب بطاريتي صواريخ باتريوت مقابل ابتزاز السعوديين لدفع المزيد من الأموال ليس بالسيناريو المستحيل، إذ لطالما صرح ترامب بأن بلاده هي من تحمي الرياض، مشددا على أهمية دفع المملكة المال مقابل ذلك، ولعل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الولايات الأمريكية قد تحرك الماء الراكد من أجل الحصول على مزيد من المال، خاصة بعد موافقة الرياض على تحمل أعباء نشر قوات أميركية في الأراضي السعودية في أغسطس/ آب الماضي.

يذكر أن الرئيس الأمريكي ذكر في تصريحات صحفية خلال اجتماع في البيت الأبيض أن السعودية ليست ضمن الدول التي تتم حمايتها دون مقابل، مؤكدا أن المملكة أبدت استعدادها لتحمل النفقات.

مرام سالم 

  • Donald Trump in Saudi Arabien (Reuters/B. Algaloud)

    ترامب في السعودية.. زيارة "تاريخية" أم هروب إلى الأمام؟

    حطت طائرة الرئيس الأميركي "اير فورس وان" في مطار الملك خالد اليوم السبت (20 أيار/مايو 2017) ونزل ترامب سلم الطائرة برفقة زوجته ميلانيا. وكان في استقباله عند باب الطائرة الملك سلمان بن عبد العزيز الذي سار معه والى جانبهما ميلانيا وعدد من المسؤولين السعوديين على السجادة الحمراء.

  • Saudi Arabien Riad Plakate Besuch US Präsident Trump (picture-alliance/AA/E. Abdelrehim )

    ترامب في السعودية.. زيارة "تاريخية" أم هروب إلى الأمام؟

    خصص السعوديون استقبالا حارا للرئيس الأميركي. ووصفت وسائل الإعلام السعودية الزيارة بـ"التاريخية". وأغرقت سلطات الرياض شوارع العاصمة بصفوف طويلة من الأعلام السعودية والأميركية، وباللوحات الضخمة التي جمعت صورتي العاهل السعودي الملك سلمان وترامب والى جانبهما شعار الزيارة "العزم يجمعنا".

  • Donald Trump, Melania Trump, König Salman (picture alliance/AP Photo/E.Vucci)

    ترامب في السعودية.. زيارة "تاريخية" أم هروب إلى الأمام؟

    وعقد الرئيس ترامب محادثات مع العاهل السعودي والمسؤولين السعوديين، وكان برفقة ترامب زوجته ميلانيا وابنته إيفانكا وزوج ابنته جاريد كوشنر إلى جانب أعضاء آخرين في الوفد بينهم المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر ومساعدة مستشار الأمن القومي الأميركية المصرية الأصل دينا حبيب باول.

  • Auslandreise US-Präsident Trump in Saudi-Arabien - Melania Trump (Getty Images/AFP/M. Ngan)

    ترامب في السعودية.. زيارة "تاريخية" أم هروب إلى الأمام؟

    وكانت ملابس سيدة البيت الأبيض في رحلتها الخارجية الأولى محط الأنظار. وكانت ميلانيا قد صعدت طائرة "اير فورس وان" وهي ترتدي قميصا أبيضا ضيقا وتنورة برتقالية وحذاء بكعب عال، وفي الطائرة غيرت ملابسها وارتدت ملابس توحي بأنها "عباءة خليجية" متكونة من سروال اسود فضفاض مع قميص أسود يغطي ذراعيها وحزام ذهبي.

  • Auslandreise US-Präsident Trump in Saudi-Arabien - Ivanka Trump und Jared Kushner (Getty Images/AFP/M. Ngan)

    ترامب في السعودية.. زيارة "تاريخية" أم هروب إلى الأمام؟

    أما إيفانكا ترامب فدخلت الطائرة الرئاسية في بداية الرحلة وهي ترتدي ثوبا يعلو ركبتيها، وغادرتها بثوب طويل يغطي كامل ذراعيها أيضا، باللونين الأسود والأبيض.

  • Saudi-Arabien US-Präsident Trump erhält von König Salman die Abdulasis Al-Saud-Medaille (picture alliance/AP/E. Vucci)

    ترامب في السعودية.. زيارة "تاريخية" أم هروب إلى الأمام؟

    قلد العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز الرئيس ترامب قلادة الملك عبد العزيز، التي تعد أرفع وسام في المملكة العربية السعودية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن تقليد ترامب القلادة يعد تعبيرا عما يربط البلدين الصديقين من علاقات تاريخية وثيقة.

  • Saudi Arabien US-Präsident Trump und König Salman bin Abdulaziz al-Saud unterzeichnen Verträge (Getty Images/AFP/M. Ngan)

    ترامب في السعودية.. زيارة "تاريخية" أم هروب إلى الأمام؟

    وحظيت الزيارة بتوقيع مجموعة اتفاقيات بين الرياض وواشنطن. ووقع الملك سلمان والرئيس ترامب في بداية اللقاء اتفاقية أطلق عليها اسم "الرؤية الإستراتيجية المشتركة بين البلدين". وشهد الزعيمان التوقيع على عدة اتفاقيات بين البلدين قدر أجماليها بحوالي 280 مليار دولار ستوفر مئات آلاف الوظائف في البلدين.

  • USA FBI Direktor James Comey (picture-alliance/AP Photo/J. Scott Applewhite)

    ترامب في السعودية.. زيارة "تاريخية" أم هروب إلى الأمام؟

    يبتعد ترامب لبعض الوقت عن ارتدادات الزلزال السياسي الذي أحدثه في واشنطن بإقالته مدير "أف بي آي" والهزات التي ما زالت تتوالى فصولا. وبالكاد أقلعت الطائرة، حتى كشف عن تطورات جديدة في التحقيق حول صلات فريق ترامب بروسيا، إذ أعلنت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ أن المدير السابق لـ"أف بي آي" جيمس كومي وافق على الإدلاء بشهادته خلال جلسة علنية أمام المجلس في حزيران/يونيو.

  • USA Treffen zwischen Trump und Lavrov (picture alliance/dpa/A. Shcherbak)

    ترامب في السعودية.. زيارة "تاريخية" أم هروب إلى الأمام؟

    فيما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أن مكتب التحقيقات الفدرالي وسّع تحقيقه حول الروابط المحتملة بين فريق حملة دونالد ترامب وروسيا ليشمل مسؤولا كبيرا في البيت الأبيض يعمل مستشارا "مقربا" من الرئيس الأميركي لم تذكر اسمه.

  • Saudi Arabien US-Präsident Trump und König Salman bin Abdulaziz al-Saud unterzeichnen Verträge (Getty Images/AFP/M. Ngan)

    ترامب في السعودية.. زيارة "تاريخية" أم هروب إلى الأمام؟

    وإذا كان الحذر الشديد هو السمة التي حكمت العلاقة بين حكام دول الخليج العربية والرئيس الأميركي السابق باراك اوباما، فان الملياردير الجمهوري استقبل في السعودية بحفاوة تعكس الاختلاف في النهج بينه وبين سلفه إزاء ملفات المنطقة.

    الكاتب: زمن البدري


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