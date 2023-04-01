ما أهمية فيتامين "ك" لصحة الجسم؟

تساهم الفيتامينات بشكل كبير في الحفاظ على صحة أجسامنا، ويمكن الحصول على العديد من الفيتامينات من خلال الأطعمة بشكل طبيعي باتباع نظام غذائي صحي أو من خلال المكملات وفقا للحالة الصحية. بعض هذه الفيتامينات معروف بما يخص وظائفه وأهميته. ولكن هل سمعت عن فيتامين ك؟ ما هي أهمية هذا الفيتامين؟

ما هو فيتامين "ك" ؟

فيتامين "ك" هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ويظهر في شكلين: "ك 1" (فيلوكينون أو فيتوناديون) في النباتات، و "ك 2" (عائلة من الجزيئات المعروفة باسم ميناكينون). ومن أبرز فوائده لصحة الجسم:

تنظيم تخثر الدم

تتمثل إحدى الوظائف الرئيسية لفيتامين "ك" في تنظيم تخثر الدم. رغم أن تخثر الدم أو (التجلط) يشير إلى حالة سيئة كالجلطات القلبية أو الدماغية التي تهدد الحياة، لكن وجود قدر معين من القدرة على التجلط في الدم مهم لصحتك. إذ أن قدرة دمك على التجلط هي التي تمنع النزيف بعد الإصابة ومخاطر النزيف الداخلي. وبناء على دوره في تنظيم تخثر الدم، يلعب هذا الفيتامين دورا في التقليل من ألم الحيض والتقليل من غزارة الدورة الدموية وبالتالي التخفيف من الأعراض المرافقة للدورة الشهرية. بحسب ما نشره موقع (يو اس اي توداي) الأمريكي.

لماذا نحتاج الفيتامينات والمعادن؟

تعزيز صحة العظام

تظهر بعض الدراسات أن مكملات فيتامين "ك 2" قد تقلل من الكسور وتحسن نوعية العظام لدى الأشخاص المصابين بهشاشة العظام.

تعزيز صحة القلب

بالإضافة إلى تأثيراته الإيجابية على تخثر الدم وقوة العظام، يلعب هذا الفيتامين دورا هاما في خفض ضغط الدم عن طريق منع تراكم المعادن في الأوعية الدموية. الأمر الذي ينعكس بدوره على تعزيز صحة القلب ووظائفه في الجسم.

أطعمة غنية بفيتامين "ك"

بحسب ما نشره موقع (هيلث إسنشال) الأمريكي، يوجد فيتامين "ك" في الخضار الورقية الخضراء مثل السبانخ واللفت والبروكلي، وفي الفواكه مثل الكيوي والأفوكادو والتوت الأسود. وأيضا في البيض واللحوم ومنتجات الألبان.

ر.ض/ ع.ج