ما أهمية تخزين دم الحبل السري لمولودك الجديد؟

يحتوي دم الحبل السري على خلايا جذعية خاصة يمكن أن تقدم فيما بعد مساهمة حاسمة في صحة طفلك، إذ يمكن استخدامها لعلاج أكثر من 70 حالة مرضية وفقا للكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد (ACOG). لهذا السبب يستحق الأمر التفكير جديا في تخزينها من قبل المختصين.
عندما يولد طفلك ويتم قطع الحبل السري، يكون لديك الفرصة لفعل شيء مهم من أجل صحة مولودك الجديد في المستقبل. تأتي هذه الفرصة مرة واحدة فقط في العمر ولا يدركها كثيرون.
ويحتوي دم الحبل السري على تركيز عالٍ بشكل خاص من خلايا الدم الجذعية، التي تأتي أهميتها من قدرتها على تكوين أي نوع من أنواع الخلايا المتخصصة، كخلايا العضلات وخلايا الكبد والخلايا العصبية والخلايا الجلدية، لذلك يمكن استخدامها في العلاج من أمراض خطيرة. ولكن لا يمكن الحصول على هذه الخلايا إلا عند الولادة بالتدخل الخاص، بحسب ما نشره موقع (تي أونلاين) الألماني.
كما يمكن علاج اضطرابات تكوين الدم مثل اللوكيميا أو فقر الدم وأيضا أمراض الجهاز المناعي في كثير من الحالات بمساعدة خلايا الدم الجذعية المأخوذة من دم الحبل السري.
ولكن عملية جمع دم الحبل السري وتخزينه غير ممكنة في كل مستشفى، فإذا كنتم ترغبون في تخزين دم الحبل السري، يجب عليك اختيار عيادة خاصة يمكن فيها تأمين دم الحبل السري. وتجري العملية بأخذ دم الحبل السري عبر ثقب وريد الحبل السري، بشكل مشابه لأخذ عينة دم عند الطبيب خلال 10 دقائق. ولا تشعر الأم والمولود بأي شيء على الإطلاق لأن الحبل السري لا يحتوي على مستقبلات للألم. ثم يتم جمع الدم ونقله إلى مختبر خاص أو بنك دم حيث يخزن.
وبالنسبة لتخزين دم الحبل السري، من الممكن تخزينه في بنوك الدم العامة التابعة لمؤسسات حكومية أو بحثية أو جامعات أو في بنوك خاصة. وتشير أكاديمية طب الأطفال الأمريكية (AAP) إلى أن بعض بنوك دم الحبل السري الخاصة قد لا تلبي جميع المعاييراللازمة، بحسب ما نشره موقع (هيلث لاين) الأمريكي.
قبل الموافقة على تخزين دم الحبل السري لطفلك في مراكز خاصة، يجب الانتباه إلى عدة نقاط هامة مثل: ما إذا كان المركز معتمدا، ما إذا كان لديهم دعم احتياطي للنظام الكهربائي في حالة تعطل المعدات، ما هو معدل عمليات الزرع الناجحة لديهم.
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الطب المتجدد: عندما يعالج الجسم أمراضه ذاتياً
الخلايا الجذعية أصل الطب المتجدد
للخلايا الجذعية دور مهم في تطوير الطب المتجدد، فهي أصل جميع خلايا في الجسم، وبانقسامها تنشأ من الخلايا الجذعية خلايا فرعية لها وظائف محددة، لتتحول ثانية إلى خلايا جذعية. والمميز هو أن هذه العملية تستمر طيلة حياة الإنسان، وبذلك تتجدد أعضاء الجسم.
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الطب المتجدد: عندما يعالج الجسم أمراضه ذاتياً
انتقادات حادة
في عام 1998 نجح باحثون أمريكيون في الحصول على خلايا جذعية جنينية بشرية عبر قتل الأجنة، الأمر الذي لاقى انتقادات واسعة. فتوقيت بدء حياة الجنين الذي يتشكل بعد اتحاد البويضة بالنطفة لا يمكن تحديده، وفي عام 1991 تمّ تطبيق قانون حماية الأجنة في ألمانيا، الذي يمنع الحصول على خلايا جذعية من الأجنة، فضلاً عن أن استيراد هذه الخلايا الجنينية إلى ألمانيا لا يمكن أن يتم إلا وفق شروط صارمة.
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الطب المتجدد: عندما يعالج الجسم أمراضه ذاتياً
خلايا جذعية مقبولة أخلاقياً
على عكس الخلايا المشتقة من الأجنة، فإن الحصول على ما يعرف بالخلايا الجذعية المستحثة أمر مقبول من الناحية الأخلاقية. فهي خلايا يتم الحصول عليها من خلايا جسدية بالغة، ويمكن تحويلها إلى خلايا جذعية بواسطة أربع خلايا يتم زرعها في المختبر. وتستخدم لعلاج الخلايا أو كأساس لاختبار الأدوية. وكثيراً ما تستخدم في بحوث خاصة بتطور مرض الشلل الرعاش مثلاً.
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الطب المتجدد: عندما يعالج الجسم أمراضه ذاتياً
تجديد أعضاء الجسم
لا يمكن لجميع أعضاء الجسم أن تتجدد، كالعيون والدماغ والقلب. ومع التقدم في العمر، تصبح قدرة الأعضاء على التجدد محدودة، إذ تموت الخلايا وتنخفض قدرة الأعضاء على القيام بوظائفها. أحد أهداف الطب المتجدد هو إعادة تفعيل قوى الشفاء الذاتي للجسم ثانية.
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الطب المتجدد: عندما يعالج الجسم أمراضه ذاتياً
أنسجة بديلة
عبر هندسة الأنسجة يمكن تطوير أنسجة تشبه الأصلية. ويمكن استخدام هذه الأنسجة في علاج الحروق وفي إنتاج الأوردة الدموية والأعضاء. هذه الطريقة تعزز عملية الشفاء الذاتي وهي بمثابة تقدم مهم في عالم الطب يفتح الباب أمام إمكانيات عديدة. وعبر هندسة الأنسجة يسعى الباحثون لاستبدال أعضاء كاملة مثل الكبد أوالكلى.
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الطب المتجدد: عندما يعالج الجسم أمراضه ذاتياً
العلاج بالخلايا
الهدف من العلاج بالخلايا هو تحفيز عمليات التجديد، فضلاً عن استبدال الخلايا المشوهة أو المصابة. ويستخدم العلاج الخلوي كثيراً في حالات زراعة الخلايا الجذعية في الدم، وذلك عن طريق استبدال نخاع العظام المريض بخلايا سليمة، مثل علاج الحالات المتقدمة من سرطان الدم. فالعلاج الكيميائي والإشعاعي يؤثر سلباً على عملية إنتاج خلايا الدم والجهاز المناعي للمريض.
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الطب المتجدد: عندما يعالج الجسم أمراضه ذاتياً
العلاج بالجينات
ما يزال العلاج الجيني موضع جدل كبير في عالم الأبحاث. وفيه يتم حقن مادة وراثية جديدة في الخلايا الجذعية، وبهذا يتم استبدال المورثة الجينية المصابة بمورثات سليمة. وتستخدم هذه الطريقة لعلاج الأمراض الوراثية بشكل أساسي وبعض أمراض السرطان. أما مشكلة هذا العلاج فهو استخدام بعض الفيروسات المعدلة وراثياً لنقل هذه المورثات، وهنا من الممكن للفيروسات أن تستعيد نشاطها وبالتالي إصابة المرضى بأمراض أخرى.
الكاتب: د.ص (DW)