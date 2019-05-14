 ما أهمية انتخابات أوروبا المقبلة؟ | سياسة واقتصاد | DW | 18.05.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

ما أهمية انتخابات أوروبا المقبلة؟

ستعين انتخابات البرلمان الأوروبي نهاية أيار/ مايو الجاري الإتجاه، إما التقوقع على التوجهات القومية والوطنية، أو اختيار اندماج أكثر للحصول على قوة عولمية. من بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي تتابع DW التطورات.

Deutschland Wahlplakate Europawahlen 2019 (Getty Images/S. Gallup)

" في السادس والعشرين من أيار/ مايو سنقف على عتبة انتخابات مصيرية لهذه القارة"، قال رئيس كتلة المسيحيين الديمقراطيين في البرلمان الأوروبي، مانفريد فيبر. ولم يكن فيبر المرشح الأول لحزبه الوحيد في هذا السياق، بل أن كثيراً من السياسيين من مختلف الأحزاب قد أعلنوا أنّ الانتخابات لتشكيل البرلمان الأوروبي "مصيرية". فبالنسبة إلى المسيحي الديمقراطي الذي يتطلع إلى شغل منصب رئيس المفوضية الأوروبية يدور الأمر في نهاية أيار/ مايو حول معركة ثنائية بين المؤيدين لأوروبا والقوميين. "أوروبا هذه التي نعيش فيها اليوم هي أوروبا جيدة. ولن نسمح بأن يدمرها القوميون"، قال مانفريد فيبر. ولم يسبق أن وُجد هذا العدد الكبير داخل دول الاتحاد الأوروبي من الشعبويين اليمينيين والمتشككين في أوروبا في خضم أنتخابات مثل حالهم في الانتخابات المقبلة. وقد يحصلوا حسب الاستطلاعات على 20 في المائة من مجموع المقاعد.

أوروبا أوربان أم ماكرون؟

بالنسبة لرئيس الوزراء المحافظ في المجر، فيكتور أوربان يدور الأمر حول معركة بين الديمقراطية اللا ليبرالية التي يمثلها وبين الديمقراطيين الليبراليين. ويدّعي رئيس الوزراء المجري أن الديمقراطيين الليبراليين يريدون "استبدال" سكان أوروبا ومن خلال استقبال المهاجرين "أسلمتها". وقال أوربان بمناسبة العيد الوطني المجري "يجب أن نفهم أن أوروبا وصلت إلى مفترق طرق تاريخي". فمن يرحب بالمهاجرين واللاجئين غير الشرعيين، فإنه "يخلق شعوبا بأعراق مختلطة. وفي هذا النوع من البلدان تنتهي التقاليد التاريخية وينشأ نظام عالمي جديد".

Europa Wahlen l Europa-Wahlkampf der Union in Münster (Getty Images/A. Koerner)

مانفريد فيبر أثناء الحملة الانتخابية لاختيار البرلمان الأوروبي

والعدو المفضل للشعبويين اليمينيين من عيار فيكتور أوربان أو وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني أو زعيم حزب الحرية النمساوي، هانس كريستيان شتراخه هو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أعلن محاربة "الديمقراطية اللا ليبرالية". ويطالب "بانبعاث جديد" لأوروبا والتضامن والإحساس. وحتى بالنسبة لإيمانويل ماكرون الذي يقترح إصلاحات كبيرة تبقى هذه الانتخابات مصيرية. "المعركة الأهم في هذه الانتخابات هي الجدل بين من يؤمنون بأوروبا وأولئك الذين لا يؤمنون"، كما قال الرئيس الفرنسي قبل أربعة أسابيع من التوجه إلى صناديق الاقتراع في باريس خلال تظاهرة لحزبه.

ليس فقط الهجرة

فرص العمل والهجرة وحماية المناخ وسياسة التجارة ودور أقوى لأوروبا في العالم. هذه هي الموضوعات التي يجب على الاتحاد الأوروبي الاهتمام بها في السنوات المقبلة، كما تفيد الأحزاب المؤيدة لأوروبا. وقلما يطرأ فارق بين المرشحين الأولين فيبر (مسيحي ديمقراطي) وفرانس تيمرمانس (اشتراكي). فكلاهما يريدان شراكة جديدة مع إفريقيا والتركيز أكثر على استثمارات في بلدان الأصل للاجئين. وبالنسبة للشعوبيين اليمينيين يوجد على الجانب الآخر موضوع واحد وهو الانعزال وسد الحدود لإبعاد المهاجرين، كما يقول مثلا وزير الخارجية المجرية:" أهم هدف عندنا هو تحقيق غالبية مناهضة للهجرة. والمجر ستساهم في ذلك". ويعد الشعبويون اليمينيون ناخبيهم باتحاد أوروبي مختلف تماما تحصل فيه على ما يبدو الدول الوطنية على الحقوق التي خسرتها ويتم تجريد بروكسل من السلطة فيه. ويعتبر فرانس تيمرمانس، المرشح الأول للاشتراكيين وحاليا نائب رئيس المفوضية الأوروبية في بروكسل أن ذلك من الأشياء العبثية، " لن نعطي السلطة للمتطرفين في أوروبا. إنها انتخابات مصيرية. إنها انتخاباتكم. أنتم تقررون ما هي أوروبا التي سنحصل عليها في السنوات الخمس المقبلة"، قال تيمرمانس في نقاش تلفزيوني في ألمانيا.

Frans Timmermans (SPD), Spitzenkandidat der europäischen Sozialdemokratie (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

فرانس تيمرمانس، مرشح الاشتراكيين للانتخابات الأوروبية

"الاتحاد الأوروبي له قوة مقاومة"

تشكيلة البرلمان الجديد ستجبر المسيحيين الديمقراطيين والاشتراكيين الديمقراطيين والليبراليين والخضر على العمل ضمن تحالف كبير، يقول خبير أوروبا يانيس إيمانويلديس. والاتحاد الأوروبي بعد يوم الانتخابات لن يحرز تغيرا كاملا في التوجه. وأضاف:" لن نعايش سطوا معاديا على الاتحاد الأوروبي. يجب النظر إلى ذلك بروحة نقدية، ولكن لا يجوز المبالغة واتخاذ موقف سلبي. فالاتحاد الأوروبي برهن في السنوات الماضية على قوة مقاومة كبيرة. وهذا ما سيكون عليه الحال أيضا في المستقبل".

عد تجاوز أزمة الديون والهجرة، المهم بالنسبة إلى البرلمان الجديد هو رص الصفوف لمواجهة أزمات جديدة في الاقتصاد وفي العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا أو الصين. ويفيد الخبراء بأنه يجب على الاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات التركيز على التطور الاقتصادي وتحقيق تقارب بين ظروف العيش في الشمال الغني وفي الجنوب الفقير. فقط من خلال هذا التوجه يمكن القضاء على مشكلة الشعبوية اليمينية التي هي أقوى في البلدان الفقيرة.

الاستمتاع بلحظة الديمقراطية

قضية مصيرية ومفترق طرق والفرصة الأخيرة. الصور التي تُستعمل في الحملة الانتخابية للاقتراع من الثالث والعشرين حتى السادس والعشرين من أيار/ مايو درامية جزئيا. والأكيد هو أن هذه الانتخابات مهمة، كما يعتبر المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، مارغاريتيس شيناس، لكن لا يجوز المبالغة في أهميتها. "أنا موجود منذ سنوات في السياسة الأوروبية. ولا يمكن لي التذكر في أي انتخابات أنه لم يُقل بأن أوروبا تقف في مفترق طرق. هناك نقف في الحقيقة دوما، وهذا جيد"، وأضاف:"لا يحق لنا التوجه بدرامية إلى الانتخابات الأوروبية. إنها أيضا لحظة الديمقراطية الأوروبية التي وجب علينا الاستمتاع بها".

بيرند ريغرت/ م.أ.م

  • EU Deutschland l Pulse of Europe - Demonstration in Berlin (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger)

    قبل الانتخابات البرلمانية.. هل يضعف نبض أوروبا؟

    آخر الأصدقاء للاتحاد الأوروبي؟

    في ساحة سوق جاندارمن وسط برلين التقى أشخاص يوم الأحد للتظاهر من أجل "الفكرة الأوروبية". والمنظمون على الأقل يقولون بأن عددهم تراوح بين 700 و 1000 مشارك. بعض المئات من المتظاهرين ـ وهذا لا يبدو كثيرا بالنسبة إلى حركة مثل هذه ـ وذلك بوقت وجيز قبل الانتخابات الأوروبية.

  • Deutschland Pulse of Europe | Berlin (picture alliance/dpa/J. Carstensen)

    قبل الانتخابات البرلمانية.. هل يضعف نبض أوروبا؟

    في الماضي كان الحضور أكثر

    سوق جاندارمن في برلين مليئة ـ في الـ 26 مارس 2017. قبل سنتين تجمع في كل مرة عدة آلاف من الناس لمهرجانات خطابية لحركة "نبض أوروبا". وفي بعض الأيام ظهر أن 6000 من أصدقاء الاتحاد الأوروبي تظاهروا في برلين.

  • EU Deutschland l Pulse of Europe - Demonstration in Berlin mit Annegret Kramp-Karrenbauer (picture alliance/dpa/R. Hirschberger)

    قبل الانتخابات البرلمانية.. هل يضعف نبض أوروبا؟

    ما العمل.. تدافع؟

    واليوم يصل العدد إلى بعض المئات. ولا يرتبط ذلك بدرجة شهرة المتحدثة الرئيسية التي هي رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي والمستشارة المستقبلية المحتملة أنغريت كرامب كارنباور. وهنا لها ما يكفي من الوقت للتركيز على خطابها.

  • EU Deutschland l Pulse of Europe - Demonstration in Berlin mit Annegret Kramp-Karrenbauer (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger)

    قبل الانتخابات البرلمانية.. هل يضعف نبض أوروبا؟

    لصالح أوروبا يعني ضد الشعبويين!

    وفي كلمتها حثت أنغريت كرامب كارنباور على تقوية الاتحاد الأوروبي في الانتخابات الأوروبية ضد القوى المناهضة لأوروبا. وقالت "كلما اتسم هذا النقاش بحماسة أكبر من وسط المجتمع، كلما ضعف الإصغاء لأعداء أوروبا من الشعبويين". ودعت للدفاع عن "القيم الأوروبية".

  • EU Deutschland l Pulse of Europe - Demonstration in Berlin (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger)

    قبل الانتخابات البرلمانية.. هل يضعف نبض أوروبا؟

    بريكسيت وترامب

    نشأت حركة "نبض أوروبا" في نهاية 2016 ـ بفترة قصيرة بعد التصويت على البريكسيت وانتخاب دونالد ترامب رئيسا أمريكيا. وكلا الموضوعين حافظا على زخمهما ولم يفقدا من أهميتهما. إذن يوجد ما يكفي من الأسباب للتظاهر في الشارع من أجل أوروبا موحدة وديمقراطية.

  • EU Deutschland l Pulse of Europe - Demonstration in Berlin (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

    قبل الانتخابات البرلمانية.. هل يضعف نبض أوروبا؟

    أسباب محتملة

    هل يجمع قريبا أصدقاء أوروبا موحدة نجومهم؟ لا. فمظاهرات إضافية معلن عنها. وتحصل تكهنات حول الأسباب الممكنة خلف تراجع عدد المشاركين. فحركة النبض ينقصها شخصية قيادية مثل غريتا تونبيرغ من الحركة المدافعة عن المناخ. وربما يفضل الناس الآن النزول إلى الشارع من أجل حركة المناخ.

  • EU Deutschland l Pulse of Europe - Demonstration in Berlin (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    قبل الانتخابات البرلمانية.. هل يضعف نبض أوروبا؟

    جرعة زائدة من ترامب وبريكسيت؟

    ما كاد يوم يمر دون الحديث في الإعلام عن الرئيس الأمريكي ـ في الغالب بقسط يجعلنا نعجب. ويوجد باستمرار مفاوضات جديدة حول البريكسيت في تجمعات مختلفة مع تواريخ مختلفة للخروج. وربما تعوَد الكثير من الناس على هذه الموضوعات ـ أو أنهم لم يعودوا قادرين على الاستماع.

  • EU Deutschland l Pulse of Europe - Demonstration in Berlin (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    قبل الانتخابات البرلمانية.. هل يضعف نبض أوروبا؟

    ربما تحفز حقنة المناخ النبض

    الأحد المقبل سيستمع أصدقاء الاتحاد الأوروبي في برلين إلى لويزا نويباور. إنها وجه حركة المناخ الألمانية "جمعة المستقبل". وربما بإمكانها بث شيء من الروح مجددا في "نبض أوروبا". والحركة قد تحتاج إلى ذلك ـ وفي النهاية تُنظم بعدها بأسبوعين الانتخابات الأوروبية. ماركو مولر/م.أ.م


مختارات

الاتحاد الأوروبي يحذر من "التلاعب الروسي" في الانتخابات الأوروبية

استفتاء بريكست، حملة الانتخابات الأمريكية والآن انتخابات البرلمان الأوروبي؟ بالنسبة لمفوضة شؤون العدالة فيرا يوروفا، لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يكون يقظًا بما بما فبه الكفاية لمواجهة "سباق التسلح الرقمي" مع موسكو. (13.05.2019)  

دراسة: الشباب يطالب بمشاركة أكبر في رسم السياسة الأوروبية

تزامنا مع اقتراب موعد الانتخابات الأوروبية، نشرت مؤسسةTUI دراسة حديثة عن توجه الشباب وكشفت انهم أكثر اهتماما بملفات سياسية أوروبية مما كان متوقعا، حيث يهتم الشباب الأوروبي بمواضيع مثل الهجرة واللجوء وحماية المناخ. (08.05.2019)  

رغم "بريكست".. بريطانيا تؤكد المشاركة بالانتخابات الأوروبية

أكد نائب رئيسة الوزراء البريطانية أن بلاده ستشارك في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة أواخر الشهر الجاري، وذلك رغم مفاوضات "بريكست". هذا فيما أعربت تيريزا ماي عن أسفها للمشاركة. (07.05.2019)  

قبل الانتخابات البرلمانية.. هل يضعف نبض أوروبا؟

لم يبق وقت طويل إلى حين تنظيم الانتخابات الأوروبية. و"نبض أوروبا" وجب عليه الآن التحرك بسرعة. لكنه لا يفعل ذلك. وفي يوم الأحد تظاهر المئات لصالح أوروبا في برلين. ولم يصل عددهم إلى الآلاف كما كان عليه سابقا. (14.05.2019)  

مواضيع ذات صلة

Deiutschland EU und eine Regenbogenfahne an einem Fenster Berlin

الانتخابات الأوروبية: حقوق المثليين على المحك 14.05.2019

أصدر الاتحاد الأوروبي للمثليات والمثليين ILGA بياناته قبل الانتخابات الأوروبية لتصبح دعماً انتخابيا محتملا للمجموعة المستهدفة، لأن الفوارق داخل الاتحاد الأوروبي كبيرة. DW تابعت ذلك من بروكسل عاصمة الاتحاد.

Griechenland Athen - Manfred Weber der CSU und EPP-Kandidat für die Europawahl bei Rede

مرشح لرئاسة المفوضية الأوربية يضع اللجوء على رأس أولوياته 28.04.2019

أعلن السياسي الألماني مانفريد فيبر، الذي يتنافس على رئاسة المفوضية الأوروبية، أنه سيجعل سياسة اللجوء قضية أساسية. وأعرب فيبر عن أمله في توافر مناخ ملائم للتعامل مع قضية اللاجئين بعد الانتخابات الأوروبية المقبلة.

Berlin Schüler im Klimastreik

دراسة: الشباب يطالب بمشاركة أكبر في رسم السياسة الأوروبية 08.05.2019

تزامنا مع اقتراب موعد الانتخابات الأوروبية، نشرت مؤسسةTUI دراسة حديثة عن توجه الشباب وكشفت انهم أكثر اهتماما بملفات سياسية أوروبية مما كان متوقعا، حيث يهتم الشباب الأوروبي بمواضيع مثل الهجرة واللجوء وحماية المناخ.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  