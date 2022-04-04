 ما أسباب تعاطف كثيرين في شرق ألمانيا مع روسيا؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 03.07.2022

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سياسة واقتصاد

ما أسباب تعاطف كثيرين في شرق ألمانيا مع روسيا؟

لعقود، ظل الكثير من سكان شرق ألمانيا يشعرون بالتقارب مع روسيا أكثر مقارنة بارتباطهم مع غرب ألمانيا، بيد أن المعارضة للحرب الروسية في أوكرانيا أثرت على هذا التعاطف وغيرت من نظرة كثيرين إلى العلاقة مع روسيا.

ازدهرت الصداقة بين روسيا وجمهورية ألمانيا الشرقية قبل الوحدة

ازدهرت الصداقة بين روسيا وجمهورية ألمانيا الشرقية قبل الوحدة

حاول فولفغانغ فيسكوف، رئيس فرع الحزب المسيحي الديمقراطي في مدينة إيرفورت عاصمة ولاية تورينغين شرق ألمانيا، جاهدا إرسال رسالة مفادها: "ضرورة دعم أوكرانيا بكافة السبل"، وذلك خلال لقاء عقد مؤخرا مع أعضاء الحزب حيث شدد على أن العالم "بات على عتبة اندلاع حرب عالمية ثالثة". ورغم الغموض حيال ما كان يعنيه، إلا أن هذا لم يكن محور الاجتماع الذي عُقد قرب ساحة الكاتدرائية في مدينة إيرفورت العريقة التي يعود تاريخها للقرون الوسطى.

ويبدو من حديث فيسكوف أنه كان يحاول أن ينأى بنفسه، لأن كافة الحضور كانوا يتطلعون لما سيصدر عن مارتن كومر، رئيس جمعية الصداقة الألمانية الروسية في تورينغن، وهو الرجل الذي كان موضع انتقادات حيث وصفه البعض بأنه يعطي بوتين المبررات.

وكان عنوان الاجتماع "غزو روسيا لأوكرانيا... ماذا الذي يجب علينا الاستعداد له"، فيما كان محور الحديث أهمية الحفاظ على روابط مع المجتمع المدني الروسي أثناء الحرب.

وانتقد كومر – البالغ من العمر 68 عاما وينتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي وظل عمدة مدينة زول لأكثر من 16 عاما- الحرب، لكنه عارض إنهاء الشراكات مع البلدات الروسية.

ورغم توافقه مع نهج المستشار الألماني أولاف شولتس المتمثل في فرض عقوبات على روسيا وتسليح أوكرانيا، إلا أنه شعر بخيبة أمل عندما صرحت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك بأن واردات الطاقة إلى ألمانيا من روسيا سوف تنتهي "إلى الأبد".

رفقاء غرباء

ويبدو أن كان هناك هدف رئيسي لاستضافة فيسكوف في مثل هذا الحدث في ظل مساعيه لعدم إثارة أي جدل.

مارتن كومر، رئيس جمعية الصداقة الألمانية الروسية في تورينغين، شارك في اجتماع للحزب الديمقراطي المسيحي في مدينة إيرفورت.

مارتن كومر، رئيس جمعية الصداقة الألمانية الروسية في تورينغين، شارك في اجتماع للحزب الديمقراطي المسيحي في مدينة إيرفورت.

وفي مقابلة مع DW، قال "قد أكون ساذجا، لكن روسيا بالنسبة لي تعد جزءً من أوروبا كما الحال مع أوكرانيا. أعتقد أنه من الممكن إحلال سلام دائم". ومن اللافت أن فيسكوف ينتمي إلى أحد  الأحزاب الرئيسية في ألمانيا المؤيدة لتسليح أوكرانيا وسط تساؤلات حيال دعوة شخصية مثل كومر لحضور الاجتماع.

لكن يتعين الإشارة في ذلك إلى أن الحزب المسيحي الديمقراطي في شرق ألمانيا أو ما كان يُعرف بـ "المانيا الشرقية" قبل الوحدة، يجد نفسه مضطرا للانخراط في تحالفات مزعجة على خلاف الأحزاب الأخرى.

ففي ولاية تورينغين يدعم الحزب المسيحي الديمقراطي حكومة أقلية بقيادة حزب اليسار ذلك لأن البديل يتمثل في الانخراط في تحالف مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي بقيادة بورن هوكه.

وفي مقاربة مماثلة، فعلى الرغم من أن كومر يعد صديقا قديما للحزب المسيحي الديمقراطي، إلا أن فيسكوف يدرك أن بعض الشخصيات القريبة من كومر لديها ولاءات تاريخية مختلفة. وفي ذلك، قال "بالطبع، كانت جمعية الصداقة الألمانية الروسية في الماضي الجمعية الألمانية السوفيتية وكان أعضاؤها من قدامى الشيوعيين. لكننا قمنا بدعوة كومر فقط وليس الجمعية".

وتبدو جذور ارتباط الجمعية بروسيا جلية على موقعها الإلكتروني حيث يُمكن مطالعة مفردات تستخدمها وسائل الإعلام الروسية مثل وصف ثورة 2014 في أوكرانيا بأنها كانت محاولة انقلاب بل وتوجيه اتهامات ضد وسائل الإعلام الألمانية بالتحريض ضد روسيا.

مختارات

وتجلى ذلك في الاحتفال بعيد النصر في التاسع من مايو / أيار الماضي حيث نشرت الجمعية الخطاب الذي ألقاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذه المناسبة بشكل كامل دون أي تعليق أو انتقاد.

وفي رده على ذلك، قال كومر "أؤيد نشر الخطابات بشكل كامل حيث لا أوافق على عرض مقتطفات أو التعليق على الخطب. نشر خطاب لا يدخل في إطار الدعاية".

لكن لم تنشر خطاب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في هذه المناسبة بالكامل كما كان الحال مع بوتين.

وفي رده، قال كومر "كان يمكننا نشر الخطاب اتفهم ذلك، لكننا لسنا وكالة أنباء نحن منظمة تطوعية ولا نزعم أننا نقدم الحقيقة كاملة."

مدينة إيرفورت العريقة هي أكبر مدن ولاية تورينغن وعاصمتها

مدينة إيرفورت العريقة هي أكبر مدن ولاية تورينغن وعاصمتها

الولاءات القديمة لا تزال موجودة

ويتذكر كومر الأوقات عندما كان يُنظر في ألمانيا الشرقية السابقة إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) والغرب باعتباره العدو، مضيفا "لم يكن لدي أي معرفة بأي مواطن روسي، لكني أيضا لم يكن لدي أي اتصال على الإطلاق مع أمريكيين أو بريطانيين أو فرنسيين".

ويبدو أن شكوك سكان شرق ألمانيا تجاه الغرب والتعاطف مع روسيا كانت جلية في نتائج استطلاعات الرأي قبل الغزو الروسي لأوكرانيا حيث كشفت استطلاع للرأي في يونيو / حزيران العام الماضي عن أن 50٪ من سكان شرق ألمانيا كانوا يؤيدون إقامة علاقات وثيقة بين ألمانيا وروسيا مقارنة بنسبة بلغت 25 بالمائة في غرب ألمانيا.

وكشف الاستطلاع عن أن نسبة تأييد فرض عقوبات على روسيا بلغت في شرق ألمانيا 34 بالمائة فيما بلغت 68 بالمائة في غرب ألمانيا فيما تقاربت الآراء عند طرح التساؤل هل بوتين يعد زعيما ديكتاتوريا؟.

فقد كشف الاستطلاع عن أن 60 بالمائة من سكان شرق ألمانيا وافقوا على هذا الوصف فيما بلغت النسبة 70 بالمائة بين سكان غرب ألمانيا.

بيد أن ستيفان جارسزتيكي، أستاذ العلوم السياسة في جامعة كيمنتس بشرق ألمانيا، يشير إلى أن الأسابيع الأخيرة حملت تغييرات كثيرة. وفي مقابلة مع DW، قال "لم تعد نسمع هذا منذ بداية الحرب، فقبل اندلاع الحرب كنا نسمع كثيرين يقولون إن روسيا محقة والناتو يتقرب أكثر وأكثر من الحدود الروسية."

ويرى مراقبون في الشأن الألماني أن هناك أسبابا تاريخية وراء أن الألمان في شرق البلاد ممن أعمارهم تفوق الخمسين عاما لديهم نوعا من التعاطف مع روسيا إذ أنهم عاشوا في كنف دولة شيوعية فرضت الصداقة من أكبر دولة داخل الاتحاد السوفيتي فيما كانت المدارس تعلم اللغة الروسية وكانت الثقافة الروسية جلية كما كان الحال مع الثقافة الأمريكية في ألمانيا الغربية إبان تلك الفترة.

وفي ذلك، قال جارسزتيكي إن الألمان كبار السن في شرق البلاد "يتحدثون عن تجارب تاريخية مشتركة وعن السوفييت الذين ألتقوا بهم وهو الأمر الذي كان من الصعب حدوثه في ألمانيا الغربية وقد تناقلت الأجيال ذلك".

ويعتقد أستاذ السياسة أن هذا الإحساس استمر حتى تسعينيات القرن الماضي، عندما كان يتعين على روسيا وشرق ألمانيا التعاطي مع الحريات التي حصلوا عليها بعد انهيار الشيوعية.

وقال إن هذا التحول اتسم "بالفوضوية في روسيا حيث شعر الأفراد بغياب القوانين وقد عاصر الكثير في شرق ألمانيا تجربة مماثلة. لا يرغب أي شخص في شرق ألمانيا بعودة جمهورية ألمانيا الشرقية وفقا لما تظهره استطلاعات الرأي، لكن هناك كان إحساس بشكل من الفرضية من قبل ألمانيا الغربية حيال الخطاب ونمط الحياة في شرق ألمانيا خاصة بين كبار السن". وقال كان هناك إحساس في روسيا أيضا بالمظلومية وعدم المعاملة على قدم المساواة من قبل القوى الغربية في تسعينيات القرن الماضي.

تمتد الصداقة بين روسيا وألمانيا لعقود في شرق البلاد

تمتد الصداقة بين روسيا وألمانيا لعقود في شرق البلاد

ماذا عن الروابط الاقتصادية؟

وفي مساعي الكشف عن الأسباب وراء تعاطف شكان شرق ألمانيا مع روسيا، يتعين التطرق إلى الروابط الاقتصادية التي تربط بين روسيا وشرق ألمانيا.

فبعد مرور ثلاثين عاما على الوحدة بين شطري ألمانيا، لا يوجد شركة ألمانية مقرها شرق البلاد مدرجة في بورصة مؤشر "داكس" الرئيسي للأسهم في ألمانيا، لكن هناك عمليات اقتصادية كبيرة تعتمد على التبادل التجاري مع روسيا مثل خط أنابيب "نورد ستريم" لنقل الغاز الروسي وأيضا مصفاة "بي سي كيه" لتكرير النفط في شفيديت قرب الحدود البولندية.

وعلى وقع العقوبات الغربية المفروضة على روسيا ردا على غزوها العسكري لجارتها أوكرانيا وفي حالة فرض حظر الوقود الأحفوري الروسي، فإن هذه المناطق سوف تتأثر بشدة ما قد يثير مشاعر استياء في شرق ألمانيا.

وفي هذا السياق، قال ستيفان جارسزتيكي، أستاذ العلوم السياسة في جامعة كيمنتس بشرق ألمانيا، إن هناك شعورا بين سكان شرق ألمانيا "بأنهم تحملوا كثيرا ضريبة التحول الاقتصادي في تسعينيات القرن الماضي والآن سوف يعانون أيضا".

وفي ذلك، يتذكر كومر فترة التسعينيات عندما تولى رئاسة جمعية الصداقة الألمانية - الروسية حيث تزامن هذا مع رغبة الشيوعيين من كبار السن في السيطرة على الجمعيات المدنية، مضيفا "لقد غادر كثيرون الجمعية عندما توليت رئاستها فلم يكن يرغبون في أي شيء من شخص ينتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي".

 

 بن نايت / م ع

  • Der Tod als Skelett in schwarzem Umhang füttert Putin mit einer Milchflasche.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    قابض الأرواح يدلل "ربيبه"

    "قابض الأرواح" أو "الموت" (حسب حدوتة الأخوين غريم "موت العرّاب") يحمل بوتين بين ذراعيه ويقوم بتغنيجه وإرضاعه. بالنسبة لرسام الكاريكاتير الإيطالي باولو لومباردي، وجدت الحرب ربيبها النموذجي في الرئيس الروسي. ويحوم الذباب الأزرق حول قابض الأرواح وبوتين انتظارا للضحايا القادمين.

  • Der Tod und der Teufel sitzen in Putins Kopf; letztere hält eine Straßenkarte mit der Aufschrift Straßenkarte zum III. Weltkrieg.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    جهاز الملاحة في يد الشيطان

    الموت قابع خلف عجلة القيادة، والشيطان يقرأ خارطة الطريق. وكفريق لا يهزم يوجهان الرئيس الروسي مباشرة إلى الحرب العالمية الثالثة. لقد اشتعلت النار بالفعل في عيني بوتين. إنه وضع ميئوس منه حاليا لهذه الدرجة، وفق تفسير الرسام الهولندي تجيرد روياردس. لكن هل يمكن إعادة برمجة نظام الملاحة؟

  • Männchen laufen um die Weltkugel herum und halten moderne Waffen und Keulen in den Händen.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    تطور الأسلحة

    كان هناك اعتقاد أن البشرية ربما تعلمت شيئًا جديدًا عبر آلاف السنين وأنها ستعيش معًا بسلام. لكن على العكس، لم يكن الفكر هو من تطور، وإنما جودة الأسلحة فقط، بحسب وجهة نظر الفنان الأوزبيكي محمود إشونكولوف. وبينما كان إنسان "النياندرتال" يلوح في المعركة بسلاحه الذي هو عبارة عن عظمة فخذ حيوان، فإن جندي اليوم مجهز بأسلحة دقيقة ذات تقنية فائقة.

  • Ein Koffer mit drei Knöpfen: Twitter, Facebook, Instagram; Darüber steht: passwort: fake News

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    حرب الأخبار المزيفة أيضا

    لكن الحروب لم تعد تدار بالأسلحة التقليدية فقط، فالدعاية المغرضة "البروباغاندا" على جميع الجبهات هي أيضًا جزء منها. وسواء كان ذلك عبر تويتر أو فيسبوك أو إنستغرام، فإن شبكات التواصل الاجتماعي هي وسيلة مذهلة لنشر الأخبار المزيفة بين الناس، بحسب ما يعتقد الكوبي ميغيل موراليس. وأسوأ ما في الأمر هو أنه عادة لا يجري التحقق من صحة الحقائق المزعومة التي تنتشر في وسائل التواصل.

  • Ein Fischskelett in Russlands Farben verspeist die Ukraine-Flagge.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    "روسيا الجائعة"

    مثل أوكرانيا، كانت ليتوانيا ذات يوم جزءا من الاتحاد السوفيتي القوي حتى أعلنت استقلالها في عام 1990. لكن "الدول الشقيقة" السابقة تعرف المزاج الذي يحرك روسيا. ورسام الكاريكاتير كازيس كِستوتيس شياوليتيس ليس هو فقط من يخشى من أن يتمدد جوع بوتين ونهمه للسلطة إلى دول أخرى.

  • Munchs Gemälde Der Schrei schwebt über einem explodierenden Haus.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    "الصرخة" .. لا للحرب

    من خلال تجربة مؤلمة، يعرف الأفغان بأنفسهم ما تعنيه الحرب في بلد الإنسان ذاته. وفي رسمه الكاريكاتوري، استعار شهيد عتيق الله من الفنان النرويجي إدوارد مونش لوحته الشهيرة "الصرخة" التي تعود لعام 1893. هنا يُفهم الوجه المرعوب على أنه رد فعل على مشاهد المدن التي تعرضت للقصف في أوكرانيا.

  • Zerbombte Häuser, auf dem obersten steht ein Mann und schwenkt die ukrainische Fahne.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    آفاق المستقبل

    للوهلة الأولى، هذا الكاريكاتير للرسام الروماني ماريان أفراميسكو يذكرنا أيضا بفنان مشهور، هو الهولندي إم. سي. إيشر، الذي كان يرسم أشياء تتعارض مع أي منطق ولا تحمل أي أفق. ويبدو أيضًا أن أوكرانيا ليس لديها أي آفاق في ضوء التفوق الروسي، لكن أوكرانيا أعطت العالم درسا أفضل.

  • Der Tod spielt mit einer Sichel Golf, auf der anderen Seite des Zaunes protestieren Menschen Make love not war.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    الحب بدلا من الحرب

    منذ أن غزا الجيش الروسي أوكرانيا، والناس في جميع أنحاء العالم تقوم بمظاهرات ضد الحرب العدوانية الوحشية، لكن بلا فائدة، بحسب الرسامة التركية منكشي جام. فلا الطغاة ولا الموت يسمحون لنشطاء السلام بالتأثير عليهم؛ وهذا ما أظهره التاريخ بما يكفي في كثير من الأحيان.

  • Ein Kind zwischen einer Frau mit einem Luftballon (Russland) und einer mit vielen bunten Luftballons, auf denen NATO steht.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    أوكرانيا تفضل الناتو

    لفترة طويلة، كانت أوكرانيا قريبة من "الشعب الشقيق" في روسيا. لكن استقلال البلاد لم يعد يتناسب مع نظرة بوتين للعالم، فهو يعتبر أوكرانيا جزءً من إمبراطورية روسية كبرى. وبالنسبة إلى الرسام عامر من دولة الإمارات، فلا عجب أن أوكرانيا الصغيرة تتطلع بشغف إلى الناتو. لكن روسيا لا تريد أن تسمح لها بالسير وراء هذه الرغبة.

  • Ein Mann mit einem US-Shirt und einer mit einem Russland-Shirt sitzt auf einer Atembombe, die auf der ächzenden Erdkugel liegt.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    تهديد عالمي

    من وجهة نظر الرسام التنزاني "بوبا"، هذه الحرب لا تتعلق فقط بأوكرانيا، وإنما تتعلق بالسلطة والقوة في العالم. فروسيا تهدد العالم الغربي بشن حرب نووية إذا استمر في التدخل. وهذا لا يحظى بالرضا من جانب الولايات المتحدة، التي يمكنها على الفور توجيه ضربة انتقامية. وهناك خوف في جميع أنحاء العالم من قيام شخص ما بالضغط على الزر الأحمر، الزر النووي.

  • Putin sitzt an einem langen Tisch, ihm Gegenüber ein Spiegel, in dem er auch zu sehen ist. Auf dem Boden blutige Fußspuren.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    التفاوض على طريقة بوتين

    على المسرح الدبلوماسي، يحاول سياسيون غربيون عمل كل شيء من أجل إحضار الرئيس الروسي إلى طاولة المفاوضات. طاولة بوتين الطويلة، التي يجلس إليها على مسافة بعيدة من زواره الدوليين تسببت في إثارة الاستغراب في جميع أنحاء العالم. ومن وجهة نظر رسام الكاريكاتير الألماني أغوستينو تاله، فإن ما يهم بوتين النرجسي هو اعتقاده بأنه: يجب ألا تكون أوكرانيا موجودة.

  • Putin mit einem Gürtel, aus dem Gasschläuche ragen.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    الدكتور "أوكتوبوتين" يتحكم في الطاقة

    في مفاوضاته مع الغرب، لدى الرئيس الروسي حجة قوية: العديد من الدول الأوروبية تعتمد على الغاز والنفط الروسيين. "دكتور أوكتوبوتين"، كما يراه رودريغو من ماكاو / الصين، له اليد العليا. فعلى الرغم من كل العقوبات، لا تزال ألمانيا ودول أخرى تحصل على الطاقة من روسيا، وبذلك تقوم بتمويل صندوق حرب بوتين.

  • Unter einem Labyrinth steht: Doppelter Standard für Flüchtlinge. Helle Punkte haben den direkten Weg zum Ausgang EU, dunkle landen in einer Sackgasse.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    لاجئون من الدرجة الأولى؟

    بأعداد هائلة، فر الأوكرانيون من الحرب، وأوروبا ترحب بهم بأذرع مفتوحة، حيث يجدون ببساطة من يلوح لهم مرحبا عند الحدود. وعلى الرغم من كل التعاطف مع اللاجئين، يتساءل رسام الكاريكاتير الفلبيني "زاك" عما إذا كانت هناك معايير مزدوجة؟ وأنه يُسمح لهم بدخول البلاد بسبب لون بشرتهم الفاتح؟ لأن الاتحاد الأوروبي عادة ما يغلق حدوده بإحكام.

  • Ein Bär hat die Pfote in einem Honigtopf mit der Aufschrift Ukraine und wird gestochen. Ein Panda beobachtet ihn.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    حسابات صينية

    منذ سنوات وأستراليا تشعر بالتهديد من الصين، التي تسعى جاهدة للسيادة في جنوب المحيط الهادئ، وقد ألمحت مرارًا إلى نيتها في ضم تايوان. وفقًا لرسام الكاريكاتير الأسترالي "برولمان"، يراقب الباندا عن كثب ما إذا كان الدب الروسي سيبلع العسل الأوكراني، أم أن مستعمرة النحل ستقوم بطرده. وإذا لم ينجح الدب، فإن الباندا بإمكانه أن يجرب حظه في وعاء آخر. إعداد: سوزانه كوردس/ صلاح شرارة


 

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