 ما أسباب انتقال رونالدو إلى السعودية وليس لأحد أندية أوروبا أو أمريكا؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 31.12.2022

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رياضة

ما أسباب انتقال رونالدو إلى السعودية وليس لأحد أندية أوروبا أو أمريكا؟

حسم كريستيانو رونالدو الأمر وقرر الانضمام لنادي النصر السعودي في صفقة خيالية بعد أن فسخ عقده بالتراضي مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، فلماذا اختار رونالدو السعودية بدلاً من أحد أندية أوروبا أو الولايات المتحدة؟

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (5/6/2022)

حسم رونالدو انضمامه إلى نادي النصر السعودي في صفقة جرى الإعلان عنها أمس الجمعة.

أخيراً وضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حداً للتكهنات حول الخطوة المقبلة في مسيرته الاحترافية، حيث حسم انضمامه إلى النصر السعودي في صفقة جرى الإعلان عنها أمس الجمعة.

مختارات

كان مانشستر يونايتد الإنجليزيقد فسخ العقد مع رونالدو (37 عاماً) بالتراضي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، رغم أنه كان من المفترض أن يستمر عقد اللاعب لأكثر من ستة أشهر أخرى.

وجاء فسخ العقد بعد  المقابلة التي أجراها رونالدو وكشف خلالها عن أنه شعر بتعرضه "للخيانة" من قبل مانشستر يونايتد وأبدى افتقاده للاحترام للمدير الفني إيريك تن هاج وكذلك المدرب السابق للفريق رالف رانجنيك.

وكانت مساعي رونالدو للانتقال قبل بداية هذا الموسم إلى أحد الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا، قد  باءت بالفشل، لكن ظلت لديه فرصة للمشاركة في البطولة حين ارتبط اسمه بأندية تشيلسي وبايرن ميونخ وسبورتينغ لشبونة.

كذلك تردد أن الدوري الأمريكي لكرة القدم قد يكون وجهة محتملة لرونالدو الفائئز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم خمس مرات، لكنه قرر في النهاية الانتقال للعب في الشرق الأوسط، ليرحل بذلك عن كرة القدم الأوروبية للمرة الأولى في مسيرته.

فما هي الأسباب التي دعت النجم البرتغالي لاختيار السعودية للعب في أحد أنديتها بدلاً من الأندية الأوروبية أو الأمريكية؟ شبكة "ستاتس بيرفورم" تلقي الضوء على الأمر.

الدوري الأمريكي لكرة القدم

مع انتهاء موسم الدوري الأمريكي، كانت الفرصة متاحة أمام رونالدو لخوض التجربة الجديدة اعتباراً من 2023، وهو ما كان سيعزز المسابقة قبل كأس العالم 2026 المقررة في أمريكا وكندا والمكسيك.

ونظراً للمكانة التي يستحقها رونالدو كنجم بارز والإمكانيات التي يجب أن تتوفر في أي ناد ينضم إليه، استبعدت عدة أندية من قائمة االوجهات المحتملة، لكن نادي إنتر ميامي الذي يملكه نجم الكرة الإنجليزية السابق ديفيد بيكهام أبدى اهتماماً قوياً.

ولكن مع تزايد التكهنات حول احتمال تحرك إنتر ميامي لضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أثير التساؤل حول قدرة بيكهام وناديه على تحمل التعاقد مع كلا النجمين.

سبورتينج لشبونة البرتغالي

لم تكلل عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد بالنجاح االذي كانت الجماهير تتطلع إليه، لكن  أنضمامه مرة أخرى  إلى ناديه الأصلي سبورتينج لشبونة كانت ضمن الخيارات المطروحة.

وربما كان احتمال مشاركة سبورتينج لشبونة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل بمثابة عنصر جذب لرونالدو، علما بأن الفريق الذي يدربه روبن أموريم ودع دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وانتقل للمنافسة في الدوري الأوروبي.

ورغم أن احتمالات عودة رونالدو للعب في بلاده بدت بمثابة خطوة مبهرة، بدا الأمر محبطاً بشكل متزايد بالنسبة للمدرب أموريم الذي رد بغضب إزاء الأسئلة بهذا الشأن خلال فترة إقامة كأس العالم الماضية.

وقال أموريم عقب المباراة التي انتهت بفوز فريقه على سبورتينج براغا في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي :"رونالدو كان في قطر، كان لديهم الفرصة لسؤاله لكنهم لم يفعلوا. وأنا تلقيت السؤال 500 مرة وأجبت بالفعل."

كريستيانو رونالدو - محطم الأرقام القياسية

بايرن ميونخ

كانت تقارير قد ذكرت أن جوليان ناجلسمان المدير الفني لبايرن ميونخ أجرى محادثات مع خورخي منديز وكيل رونالدو، رغم أن أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ لم يتوقع أبداً انتقال نجم ريال مدريد الإسباني السابق للعب في ألمانيا.

وقال أوليفر كان في تصريحات لصحيفة "بيلد" :"ناقشنا لوقت قصير إمكانية انضمام رونالدو إلى باييرن، وربما فعل بوروسيا دورتموند ذلك أيضا. نحن نراعي أيضاً الصورة الكبيرة  للدوري الألماني (بوندسليجا)."

وأضاف :"بالطبع، يلعب النجوم البارزون أمثال رونالدو دوراً مهماً في جذب الانتباه للدوري. هو واحد من أروع اللاعبين في آخر عقد. لكننا سرعان ما تراجعنا عن ذلك."

تشيلسي

تردد اسم تشيلسي أكثر من مرة كفريق مرشح لضم رونالدو من مانشستر يونايتد، من أجل تحقيق رغبة المالك الجديد تود بويلي. وقيل إن المدير الفني توماس توخيل كان يعارض الاقتراح، لكن إقالته من تدريب الفريق في وقت سابق هذا العام كان من الممكن أن تشكل حافزا لتغيير الرأي فيي النادي.

لكن جراهام بوتر المدير الفني الحالي لتشيلسي وبويلي قررا عدم اتخاذ تلك الخطوة بداعي وجود العديد من المواهب الهجومية بالفعل في الفريق، كما بدا تشيلسي مرشحا قويا أيضا لضم النجم كريستوفر نكونكو من لايبزج.

نابولي

احتل نابولي صدارة الدوري الإيطالي وحقق قبل فترة التوقف بسبب  كأس العالم 11 انتصاراً متتالياً، وقد تردد اسمه كفريق مرشح لضم رونالدو الذي تألق في الدوري الإيطالي خلال ثلاثة أعوام قضاها مع يوفنتوس.

وارتبط اسم المهاجم فيكتور أوسيمين بالانتقال إلى مانشستر يونايتد في الوقت نفسه، لكن المسؤولين التنفيذيين بنادي نابولي فضلوا التركيز على المستقبل، رغم السجل الحافل لرونالدو في دوري الأبطال.

وقال كريستيانو جيونتولي مدير الكرة بنادي نابولي في تصريحات لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" :"أردنا الاسستثمار بفريق شاب." وبعدها صرح لشبكة "سكاي سبورت" قائلا :"لم نجر أبدا محادثات بشأن رونالدو... نحن سعداء بالتشكيلة المتواجدة لدينا، ونثق في أنه فريق تنافسي."

أتلتيكو مدريد

بعد أن سجل رونالدو 311 هدفاً في الدوري الإسباني بقميص ريال مدريد، كان انتقاله إلى أتلتيكو مدريد سيشكل واحدة من أبرز الصفقات في التاريخ.

ورغم أن احتمالات التعاقد مع رونالدو حظيت باهتمام هائل من قبل المعنيين بأتلتيكو مدريد، لم يبد دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو أي اهتمام بالأمر.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)

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    الكاتب: مهدوي رضوان


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