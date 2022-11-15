 ما أسباب النتائج الصادمة لبعض مباريات مونديال قطر؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 05.12.2022

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رياضة

ما أسباب النتائج الصادمة لبعض مباريات مونديال قطر؟

حفلت نهائيات كأس العالم بنسختها الحالية في قطر بالكثير من المفاجآت، وربما بشكل غير مسبوق، ما جعل خبراء اللعبة يفكرون في أسباب حدوث ذلك. تنوعت الأسباب بين الإجهاد والتوقيت السيء وعدم الإعداد الجيد للمنتخبات. وماذا أيضا؟

لاعبو السعودية يحتفلون بالفوز على الأرجنتين.

كانت هزيمة السعودية للأرجنتين واحدة من أكبر مفاجآت البطولة.

منذ انطلاق مباريات كأس العالم (قطر 2022) وحتى الآن، فوجئ عشاق اللعبة بنتائج غير متوقعة لمواجهات كان يعتقد أنها محسومة سلفاً.

مختارات

فاجأت السعودية الجميع وهزمت الأرجنتين فيما وصف بأنه أكبر صدمة في تاريخ البطولة الطويل، لتبدأ منذ هذه اللحظة سلسلة من النتائج غير المتوقعة. في الأيام التالية، تغلب المغرب على بلجيكا المصنفة الثانية عالمياً، فيما تفوقت أستراليا على الدنمارك لتضمن تأهلها إلى الأدوار الإقصائية في قطر.

وفي المجموعة الخامسة - التي وصفها البعض بالمجموعة المجنونة - جاءت النتائج غير متوقعة أيضاً، حيث تغلبت اليابان على كل من ألمانيا وإسبانيا لتتصدر المجموعة فيما تم إقصاء ألمانيا رغم فوزها على كوستاريكا التي هزمت منتخب الساموراي بعد أن كانت قد هُزمت من قبل إسبانيا 7-0 في مباراتها الأولى.

شهدنا الكثير من صدمات كأس العالم على مر السنين، لكن نسخة هذا العام شهدت أكثر مما اعتدنا. وتعد هذه النسخة من كأس العالم، وهي الرابعة فقط في تاريخ البطولة الممتد 92 عاماً حيث لم يفز أي فريق بجميع مبارياته في دور المجموعات، والأولى منذ 1994. فلماذا كان هناك الكثير من الاضطرابات في النتائج ببطولة هذا العام؟

مونديال لا مثيل له

هذه هي البطولة الأولى التي تقام في دولة عربية في الشرق الأوسط. كما أنها الأولى التي تقام في منتصف التقويم الأوروبي التقليدي لكرة القدم.

وبسبب قرار الفيفا بنقل كأس العالم من موطنها التقليدي في يوليو وأغسطس بسبب درجات الحرارة في قطر خلال تلك الأشهر، لم يكن لدى معظم الفرق سوى ما يزيد قليلاً عن أسبوع من التحضير للبطولة الدولية الأهم والأشهر، بحسب ما نشر موقع "سي إن إن" في تحليل مطول.

الفرنسي لوكاس هيرنانديز وقد أصيب خلال مباراة فرنسا وأستراليا.

عانى عدد غير قليل من اللاعبين من إصابات متنوعة سواء قبل أو أثناء البطولة.

نتيجة لذلك، ازدهر أداء الدول التي تضم لاعبين لا يلعبون خارج بلادهم في الغالب مثل السعودية وأيضاً منتخب إنجلترا. ومع ذلك، فإن قطر المضيفة - التي يلعب أفراد منتخبها داخل البلاد - لم تبد منظمة جدًا، لتصبح أسوأ دولة مضيفة لكأس العالم على الإطلاق من حيث النتائج.

من ناحية أخرى، كافحت الفرق التي تضم لاعبين يشاركون في بطولات الدوري في جميع أنحاء العالم من أجل التماسك والحفاظ على اللياقة في المباريات المبكرة. بدت الأرجنتين مفككة، وافتقرت الدنمارك إلى الحيوية، وبدت بلجيكا متكاسلة حيث فوتت فرص الإعداد الجيد للمنافسات.

وفي الوقت نفسه، كان عدم وجود وقت للتحضير يعني وصول اللاعبين إلى قطر بعد أربعة أشهر من المنافسات الرياضية أمراً مرهقاً، حيث لعب بعض اللاعبين مباراتين في الأسبوع، فيما لم يحصل آخرون على الراحة الكافية قبل الانضمام للمنتخبات.

تسبب كل ذلك في انخفاض مستوى الكثير من النجوم بالإضافة إلى الإصابات التي لحقت بالعديد منهم. وأدى الافتقار العام للياقة البدنية إلى دفع المدربين لاستخدام البدلاء بنجاح، وهو غالباً ما يكون لاعب لديه حماسة شديدة للمشاركة وإحداث الفارق.

مشكلة التوقيت

بالنسبة للكثير من الفرق الكبيرة، يمكن ربط هزائمها المفاجئة بالظروف الوقتية. تبدو خسارة الأرجنتين أمام السعودية وكأنها نتيجة غريبة. سدد لاعبو المنتخب السعودي كثيراً على المرمى الأرجنتيني وألغيت للأرجنتين العديد من الأهداف بسبب التسلل، لكن السعودية خسرت في مباراتيهما التاليتين.

وفي حالة بلجيكا، فإن الصورة العمرية للفريق - الذي أطلق عليه اسم "الجيل الذهبي" - أدت بالبعض إلى الاعتقاد بأنه قد تجاوزه الزمن. قال نجم خط وسط الشياطين الحمر كيفن دي بروين إن فريقه "ليس لديه فرصة" للفوز باللقب لأن اللاعبين "كبار جدًا"، بحسب ما قال في مقابلة مع صحيفة "غارديان".

وبحسب ما نشر أيضاً، أدت تعليقات دي بروين إلى حدوث خلافات في غرفة تبديل الملابس في بلجيكا، ولكن أياً كان السبب فقد ثبت في النهاية أنه على حق حيث تم إقصاء الدولة الأوروبية في مرحلة المجموعات.

أما بالنسبة لألمانيا، فربما تكون مشاركتها المخيبة للآمال أقل مفاجأة. فالفريق كان يتكون من نجوم كبار في السن - توماس مولر ومانويل نوير وإلكاي غوندوغان جميعهم في الثلاثينيات من العمر - جنبًا إلى جنب مع مجموعة من الشباب قليلي الخبرة - جمال موسيالا وكريم أدييمي ويوسوفا موكوكو - ما أعطى صورة للفريق بأنه غير متكافئ، إلى جانب أن ألمانيا وقعت في مجموعة صعبة بالفعل.

يرى البعض أن عدم تناغم المنتخب الألماني كان أحد عوامل خروجه المبكر من البطولة.

يرى البعض أن عدم تناغم المنتخب الألماني كان أحد عوامل خروجه المبكر من البطولة.

في هذا السياق، أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن دهشته من الخروج المبكر للمنتخب الألماني. وأوضح ميسي في تصريحات لصحيفة "أوليه" الأرجنتينية الرياضية أنه لم يكن يتوقع إخفاقا مبكراً آخر لمنتخب الماكينات في المونديال.

وقال ميسي إن المنتخب الألماني يضم بين صفوفه عددا من اللاعبين المهمين. وأوضح: "المنتخب الألماني دائما بين أفضل الفرق"، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الألمانية.

كثيراً ما يدور الحديث عن أن مونديال 2022 قد جاء في وقت مبكر أو متأخر جداً بالنسبة للفرق. وفي حالة بلجيكا وألمانيا، ربما تقول النتائج إنهما لم يكونا على أتم استعداد لخوض المنافسات في نهاية العام.

طبيعة خاصة لكأس العالم

نظراً لطبيعة كأس العالم - فإن الفرق من جميع أنحاء العالم تتجمع في مكان واحد، وغالباً ما يرى المشجعون مواجهات لم يعتادوا عليها لمنتخبات رياضية، حيث تلتقي الجنسيات والمناطق والثقافات معاً في بوتقة ضخمة من الألوان والضوضاء وكرة القدم، وهو خليط أدى على مدى 90 عاماً إلى نتائج صادمة بشكل مستمر حتى اليوم.

فمن فوز الولايات المتحدة على إنجلترا في عام 1950 وكوريا الشمالية التي أزعجت إيطاليا في عام 1966 إلى فوز السنغال على حاملة اللقب فرنسا في عام 2002 والجزائر - في أول ظهور لها في كأس العالم - على ألمانيا الغربية في عام 1982، يحفل تاريخ البطولة بالمفاجآت.

 

عماد حسن

  • الساحر موسيالا

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    جمال موسيالا 19 عاما (ألمانيا)

    أصبح موسيالا الوجه الجديد للمنتخب الألماني والفائز بكأس العالم في أربع مرات. وبالرغم من صغر سنه، يستعد نجم بايرن ميونيخ للعب دور رئيسي في مونديال قطر. ويتميز موسيالا بقدرته على المراوغة بالقدمين، وتسجيل الأهداف وإبداعه فوق المستطيل الأخضر.

  • Fußball Bundesliga | Borussia Dortmund - VfB Stuttgart | Jude Bellingham

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    جودي بيلنغهام (19 عاما)

    أبرز موهبة في بروسيا دورتموند والمنتخب الإنكليزي، شخصيته على أرضية الملعب أكبر بكثير من عمره، حتى أنه حمل شارة قيادة دورتموند في غياب الكابتن هوملز. لاعب خط وسط ، صانع ألعاب، هداف، قائد، يلعب في دورتموند منذ منتصف عام 2020، وكل عيون الأندية الإنكليزية عليه، إذ ترغب بعودة ابنها إليها من ملاعب ألمانيا.

  • المتألق غابي

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    غابي 18 عاما (إسبانيا)

    غابي أصغر لاعب دولي في تاريخ إسبانيا. وجعله تألقه عنصرا لاغنى عنه في تشكيلة المنتخب الإسباني. ويتميز نجم برشلونة بقدرته على المراوغة وتمرير الكرة، ما جعله يدخل في خانة المقارنات مع عظماء اللعبة الإسبان على غرار إنييستا وتشافي، والذين فازوا بكأس العالم سنة 2010. ويعد غابي القائد الجديد للجيل الحالي من المنتخب الإسباني وينتظر منه أن يقوده للقمة مجددا.

  • الزئبقي ساكا.

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    ساكا 21 عاما (إنجلترا)

    شارك ساكا في أول بطولة دولية له مع المنتخب الإنجليزي في يورو 2020. وأهدر ساكا ركلة جزاء حاسمة ضد المنتخب الإيطالي في المباراة النهائية. رغم ذلك، أصبح ساكا أكثر ثقة أمام المرمى وتأثيرا على الرغم من الهجمات العنصرية التي تعرض لها لاحقا. ويعد نجم أرسنال من الشباب الموهوبين في المنتخب الإنجليزي.

  • المبدع كوبو.

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    كوبو 21 عاما (اليابان)

    يلقب بـ"ميسي اليابان" ويتمتع بقدم يسرى ساحرة. كوبو نجم المنتخب الياباني ولاعب فريق ريال سوسيدا من اللاعبين الذين يستمتع المشاهد بمتابعتهم رغم أنه ليس فعالا دائما، ويحتاج إلى تسجيل المزيد من الأهداف. ويأمل المنتخب الياباني أن تساعده عبقرية كوبو في تخطي مجموعة صعبة في كأس العالم تضم: إسبانيا، ألمانيا وكوستاريكا.

  • المحارب كامافينغا.

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    كامافينغا 20 عاما (فرنسا)

    رأى كامافينغا النور في مخيم للاجئين في أنغولا لأبوين كونغوليين، لكنه انتقل إلى فرنسا وهو في الثانية من عمره. يشغل مركز وسط الميدان ويتميز بقدرته على المراوغة والتمرير. كما أنه فاز مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 2022. ويتوقع أن يلعب كامافينغا دورا رئيسا مع منتخب فرنسا الساعي للحفاظ على لقبه.

  • الفنان رودريغو

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    رودريغو 21 عاما (البرازيل)

    يعتبر رودريغو أحد أهم المواهب الهجومية الشابة في البرازيل. رغم أن اللاعب الشاب قد يجد صعوبة في ضمان اشتراكه مع منتخب مليء بخيارات هجومية رائعة، إلا أن رودريغو قادر على تقديم إضافة خاصة: عين ثاقبة فوق الملعب وخلق فرص للتسجيل. أما في حال حصول لاعب ريال مدريد عى فرصته باللعب، فإنه يصعب سحبه مع أرضية الملعب.

  • الأنيق رينا.

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    جيو رينا 20 عاما (الولايات المتحدة)

    إيرليينغ هالاند، الذي لم يتأهل مع المنتخب النرويجي إلى كأس العالم، أشار إلى زميله السابق في بوروسيا دورتموند جيو رينا بأنه "الحلم الأمريكي". ويوصف رينا باللاعب الأنيق ويضفي الكثير من التنوع على خط الوسط الهجومي للولايات المتحدة. باستثناء الإصابات، التي عانى منها كثيراً، فإن رينا سيكون عنصرا أساسيا في كتيبة المنتخب الأمريكي في كأس العالم بقطر.

  • السريع جيان.

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    فيليكس أفينا جيان 19 عاما (غانا)

    قدم جيان مستويات رائعة ساعدته على حجز مكانة له مع روما الإيطالي في الموسم الماضي. واستطاع المهاجم الغاني أن يترك بصمته مع فريقه السابق اعتمادا على سرعته الكبيرة التي تزعج المدافعين، وسرعة تفكيره واتخاذ القرار فوق ملعب المباراة.

  • المميز أنيس.

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    أنيس بن سليمان 21 عاما (تونس)

    أنيس لاعب خط وسط شاب متعدد الاستخدامات، وسيعتمد عليه المنتخب التونسي لدعم خط الهجوم. مثل أنيس سابقا منتخب الدنمارك في فئة أقل من 19 عاما، لكنه اختار اللعب مع المنتخب التونسي سنة 2019. يتميز لاعب بروندبي بابداعه ويطمح لمساعدة تونس على تجاوز دور المجموعات، التي أوقعت "نسور قرطاج" مع فرنسا، أستراليا والدنمارك. إعداد: لولادي أديوجي/ ر.م


 

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