 ماي مستعدة للتنحي لإنقاذ اتفاق بريكست | أخبار | DW | 27.03.2019

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أخبار

ماي مستعدة للتنحي لإنقاذ اتفاق بريكست

في آخر حلقة من مسلسل بريكست وربما ليست الأخيرة، ينعقد مجلس العموم البريطاني اليوم للتصويت على بدائل محتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد رفض متواصل لخطط رئيسة الوزراء تيريزا ماي في الانفصال.

Theresa May (Getty Images/J. Taylor)

يصوت النواب البريطانيون مساء اليوم الأربعاء (27 آذار/ مارس 2019) على سلسلة بدائل لاتفاق بريكست، الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، ما قد يعيد تحديد كيفية الطلاق بين الكتلة الأوروبية وبريطانيا بشكل جذري.

وفي السياق نفسه قالت تيريزا ماي  لنواب حزب المحافظين إنها ستستقيل من منصبها قبل "المرحلة التالية" من مفاوضات بريكست، دون مزيد من التفاصيل عن موعد ذلك، بحسب ما أعلن نائب شارك في الاجتماع. ونقل النائب جايمس كارتلديج لدى مغادرته الاجتماع في البرلمان عن ماي قولها إنها "لن تبقى في منصبها في المرحلة التالية من المفاوضات".

ومن السيناريوهات البديلة المحتملة: البقاء في السوق الموحدة أو تنظيم استفتاء جديد وحتى إلغاء الخروج من الاتحاد الأوروبي. ويختار رئيس مجلس العموم جون بيركو اليوم من بين 16 اقتراحا أعدها النواب، البدائل التي ستطرح للنقاش قبل التصويت عليها.

مختارات

أجرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي محادثات أزمة مع زملائها في حزب المحافظين، فيما تسعى إلى وضع خطة للأسبوع الحاسم في عملية بريكست وذلك وسط تقارير تفيد بأن رئاستها للحكومة باتت مهددة أكثر من أي وقت سابق. (24.03.2019)

لاتزال الطبقة السياسية البريطانية تتخبط في شان اتخاذ قرار بشأن بريكست. رئيسة الحكومة ماي أعلنت أنها لن تطرح اتفاق الخروج على البرلمان للمرة الثالثة. في المقابل يمهد الاتحاد مواطنيه للاستعداد لـ "بريكست" بدون اتفاق. (25.03.2019)

 وقال النائب المحافظ اوليفر ليتوين الذي عمل من أجل سيطرة البرلمان على أجندة بريكست لـ "بي بي سي": "من غير المرجح ضمان غالبية في عمليات التصويت اليوم لأي من هذه السيناريوهات. لكن آمل أن يكون لدينا بحلول الاثنين، أغلبية لصالح مقترح أو عدة مقترحات".

ويسعى النواب إلى الحصول على غالبية حول بديل لاتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه ماي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 مع بروكسل، والذي رفضوه مرتين حتى الآن في كانون الثاني/ يناير ومنتصف آذار/ مارس، في حين مازالت رئيسة الوزراء المحافظة تصر على محاولة تمريره من جديد.

وفي مؤشر على ضعف موقفها، لم تفرض تيريزا ماي أية تعليمات تصويت على نواب الأغلبية. وهدد كثير من أعضاء حكومتها بالاستقالة إن سعت لذلك. غير أن عمليات التصويت "الاستدلالية" هذه ليست ملزمة للحكومة، وسبق أن أعلنت ماي أنها ستعارض خيار النواب إذا تناقض مع التزامات حزبها بشأن الخروج من السوق الموحدة ومن الاتحاد الجمركي الأوروبي.

ع.خ/ ا.ح

  • Brexit Reaktionen Nigel Farage (Foto: Reuters)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    بريطانيا

    طالب نايجل فاراج زعيم حزب "استقلال المملكة المتحدة" وأحد الداعمين الرئيسين لحملة "بريكست"، بأن يصبح يوم 23 من حزيران/ يونيو عيدا للاستقلال. وقال: "الاتحاد الأوربي يخسر. الاتحاد الأوروبي يموت. آمل أن نكون قد أسقطنا الحجر الأول من الجدار. وآمل أن يكون خروج بريطانيا هو الخطوة الأولى لتكون دول أوروبا ذات سيادة".

  • Brexit Reaktionen - Archivbild Geert Wilders (Foto: picture alliance/dpa)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    هولندا

    خيرت فيلدرز رئيس حزب "الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" الشعبوي الهولندي احتفى بخروج بريطانيا وقال "باي باي بروكسل. وهولندا ستكون القادمة". ويطالب فيلدرز منذ سنوات بإجراء استفتاء حول عضوية هولندا في الاتحاد، فيما ذكر استطلاع للرأي أن أغلب الهولنديين يفضلون "نيكست" والخروج من الاتحاد الأوروبي.

  • Brexit Reaktionen - Archivbild Marine Le Pen (Foto: Reuters)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    فرنسا

    يأمل اليمين الفرنسي من الاستفادة من نتائج "بريكست". ووصفت زعيمة "الجبهة الوطنية" الفرنسية مارين لوبان النتائج بأنها "انتصار للحرية"، وتابعت: "يجب علينا الآن إجراء استفتاء مشابه في فرنسا وفي دول الاتحاد الأوروبي". وربما تحقق دعوة "فريكست" دفعة انتخابية قوية لمارين لوبان في الانتخابات الرئاسية القادمة في فرنسا في سنة 2017.

  • Brexit Reaktionen - Archivbild Frauke Petry (Foto: Getty Images)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    ألمانيا

    فراوكه بيتري زعيمة حزب "البديل من أجل ألمانيا" ردت فرحة على نتائج الاستفتاء بتغريدة في تويتر وقالت:" الوقت ملائم لأوروبا جديدة". أما بيورن هوكه رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في ولاية تورينغن فأطلق تصريحات أكثر حدة وطالب بإجراء استفتاء في ألمانيا وأضاف:" أنا أعرف أن أغلبية الشعب الألماني تريد الخروج من عبودية الاتحاد الأوروبي. وأن البريطانيين قرروا بـ"بريكست" الخروج عن طريق الجنون الجماعي".

  • Dänemark Kristian Thulesen Dahl (Foto: picture alliance/dpa)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    الدنمرك

    كريستيان توليسن رئيس حزب الشعب الدنمركي هنأ في فيسبوك بنجاح "بريكست". وقال معلقا على النتائج: "الاتحاد الأوروبي قلّل من قيمة شكوك المواطنين تجاهه. الاتحاد الأوروبي صادر قرار الدول المنضمة فيه ويدفع الآن ثمن ذلك". ويريد توليسن أيضا إجراء استفتاء مشابه في الدنمرك.

  • Österreich: Heinz Christian Strache FPÖ (Foto: Reuters)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    النمسا

    فيما قال هاينز كريستيان شتراخه زعيم حزب الحرية النمساوي في تغريدة في تويتر إنه "بعد بريكست يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى إصلاحات شاملة. ودون رئيس البرلمان الأوربي شولتس ودون رئيس المفوضية الأوربية يونكر". ويطالب حزب الحرية بإجراء استفتاء في النمسا. وأضاف رئيس الحزب: "نحن نهنئ البريطانيون على حصولهم على استقلالهم من جديد".

  • Ungarn: Victor Orban (Foto: picture alliance/AA)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    المجر

    قد يشعر رئيس وزراء المجر اليميني المحافظ فيكتور أوربان أن بريكست تأييد لسياسته الرافضة لاستقبال اللاجئين. وأوضح أوربان بعد التصويت بأنه يؤمن "بأوروبا قوية، لكنها لن تكون كذلك، إلا عندما توجد هنالك حلول ملائمة للقضايا المهمة مثل قضية الهجرة". وكانت المحكمة الدستورية قد أعطت الضوء الأخضر وقبل الاستفتاء على إجراء استفتاء في المجر حول "نسب اللاجئين" المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي.

  • Tschechische Republik: Vaclav Klaus (Foto: picture alliance/dpa)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    جمهورية التشيك

    طالب أنصار اليمين الشعبوي في جمهورية التشيك أيضا بـ"سيكسيت" لخروج التشيك من الاتحاد. ومن ابرز المنتقدين للاتحاد الأوروبي الرئيس السابق فاسلاف كلاوس. فيما رفض البرلمان التشيكي في الشهر الماضي طلبا قُدم من قبل حزب "الفجر الذهبي للديمقراطية المباشرة" اليميني الشعبوي لمناقشة إجراء استفتاء مشابه. وموضوع كراهية أوروبا قد يطغي على الانتخابات البرلمانية القادمة، والتي ستجرى في العام القادم.

    الكاتب: فيرا كيرن / زمن البدري


مختارات

هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

نتائج الاستفتاء في بريطانيا على خروجها من الاتحاد الأوروبي صدمت أوروبا، فيما رحب بها اليمين الشعبوي، وبدأت الأصوات الشعبوية في فرنسا وهولندا تنادي بإجراء استفتاء مشابه. فهل بات الاتحاد الأوروبي أمام "تأثير الدومينو"؟ (24.06.2016)  

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