ماي ترفض هجوم ترامب على نائبات من أصول مهاجرة

انتقدت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي اليوم الاثنين (15 تموز/ يوليو 2019) تغريدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي دعا فيها نائبات ديموقراطيات في الكونغرس إلى "العودة من حيث أتين". وقال المتحدث باسم رئيسة الحكومة البريطانية للصحافيين إن ماي تعتبر "اللغة التي تم استخدامها للحديث عن أولئك النساء غير مقبولة على الإطلاق".

وكان ترامب كتب في تغريدة: "مثير للاهتمام أن نرى نائبات تقدميات ديموقراطيات في الكونغرس يقلن بنبرة عالية للشعب الأميركي أكبر وأعظم دولة في العالم كيف ندير حكومتنا" معتبراً أنهن "جئن من دول تعاني حكوماتها أوضاعاً كارثية هي الأسوأ والأكثر فساداً والأقل كفاءة في العالم (هذا لو كان لديها حكومة تعمل)". وأضاف "لماذا لا يعدن إلى تلك المناطق الفاشلة التي تنتشر فيها الجرائم من حيث أتين للمساهمة في إصلاحها".

وبسبب ذلك تعرض ترامب لانتقادات شديدة من مسؤولين من الحزب الديموقراطي وصفوه بأنه "عنصري" وقالوا إنه يحض على الكراهية ضد الأجانب.

ترامب يجدد هجومه

لكن الرئيس الأميركي عاد مجدداً الاثنين فكرر هجومه على النائبات الديموقراطيات وصفهن بأنه من "اليسار المتشدد" وقال إن عليهن طلب المغفرة من بلادهن. وغرد صباح الاثنين "متى تطلب نائبات من اليسار المتشدد المغفرة من بلادنا وشعب إسرائيل وحتى الرئيس (...) لتصريحاتهن الفظيعة". وأضاف "الكثير من الناس يشعرون بالغضب بسبب تصريحاتهن الفظيعة والمهينة".

وكان ترامب يشير على الأرجح إلى نائبات شابات في الكونغرس مثل أليكسندريا أوكاسيو-كورتيز من نيويورك وإلهان عمر من مينيسوتا وأيانا بريسلي من ماستشوسيتس ورشيدة طليب من ميشيغن.

وكورتيز المولودة في نيويورك هي من جزيرة بورتو ريكو، التي تعد أراضي أميركية. وأتت عمر إلى الولايات المتحدة كلاجئة من الصومال عندما كانت صغيرة. وطليب أول أميركية من أصل فلسطيني تدخل إلى الكونغرس. ولم يصدر حتى الآن أي رد فعل عن النواب الجمهوريين.

ص.ش/خ.س (أ ف ب، رويترز)