ماينز يحرم بايرن من التتويج المبكر بالدوري ودورتموند يواصل انتصاراته

أجل ماينز تتويج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) هذا الموسم بعدما تغلب عليه 2 / 1 عصر اليوم السبت (24 أبريل/ نيسان 2021) في الجولة الحادية والثلاثين من المسابقة.

تقدم ماينز بهدفين سجلهما جوناثان بوركاردت وروبين كايسون في الدقيقتين الثالثة و37، ثم رد بايرن بهدف وحيد سجله النجم روبرت ليفاندوفسكي في الدقيققة 90. وبذلك يصل روبرت ليفاندوفسكي إلى هدفه 36 هذا الموسم، عقب عودته من إصابة أبعدته عن الملاعب طيلة أربعة أسابيع.

وكان بايرن ميونيخ بحاجة إلى الفوز في مباراة اليوم ليحسم تتويجه بلقب الدوري الألماني للموسم التاسع على التوالي، معززا رقمه القياسي، لكنه خسر أمام ماينز ليتجمد رصيد الفريق البافاري عند 71 نقطة في الصدارة بفارق عشر نقاط أمام لايبزيغ صاحب المركز الثاني. بينما ارتفع رصيد ماينز إلى 34 نقطة في المركز الثاني عشر. (

وقد يُحسم لقب البوندسليغا لصالح بايرن ميونيخ غدا الأحد في حالة هزيمة لايبزيغ في مباراته المقررة أمام ضيفه شتوتغارت، ضمن الجولة نفسها.

وفي نفس الجولة أقيمت مباريات أخرى عصر السبت أيضا واستطاع بوروسيا دورتموند مواصلة انتصاراته وفاز على فولفسبورغ 2 / صفر ليرتفع رصيده إلى 55 نقطة في المركز الخامس، بينما توقف رصيد فولفسبورغ عند 57 نقطة في المركز الثالث.

وفاز يونيون برلين على فيردر بريمن 3 / 1 ، وتعادل هوفنهايم مع فرايبورج 1 / 1 . بينما يلتقى مساء السبت بايرليفركوزن مع أينتراخت فرانكفورت.

هـ.د/ ص.ش (د ب أ، رويترز)